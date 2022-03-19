На Украине заявили о вывозе оборудования 50 предприятий в западные регионы страны

Запад «пудрит мозги» сербам, которые видят, что в ситуациях вокруг Югославии и Украины применяются двойные стандарты, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич напомнил, что Сербия «осудила нарушение территориальной целостности Украины». Однако «людям в Сербии неясно», как ЕС и Запад, которые «пудрят сегодня мозги» сербам, «не вспомнили об этом в 1999 году», передает ТАСС со ссылкой на TV PRVA.

«Как вы сегодня показываете коляски, в которых нет детей, которые убиты, но не показывали в 99-м коляски, в которых не было Милицы Ракич, Бояны Тошович, Сани Миленкович (дети, убитые во время бомбежек НАТО) и всех остальных?» – заявил он.

Вучич заявил, что «в голове народа сейчас все перемешивается». «Кто был жертвой, а кто нарушал международное право, без резолюции СБ ООН принимал жестокие решения против Сербии?» – заявил он, отметив, что Москва не вводила санкции против Сербии и всегда поддерживала Белград на международных площадках, включая вопрос непризнания Косово.

Он отметил, что новые санкции Совета ЕС в сфере энергетики запрещают импорт в Сербию нефти и химикатов для ее переработки, так как Нефтяная индустрия Сербии и нефтеперерабатывающий завод Панчево принадлежат государству и российской «Газпром нефти». «Решение Совета ЕС для нас очень тяжелое, странное, ищем выходы», – приводит его слова РИА «Новости».

Вучич сказал, что Сербия де-факто столкнулась с западными санкциями, хотя формально они против нее не вводились. «Вы понимаете, когда я получил эту бумагу два или три дня назад, то сначала сел с ними разговаривать. Я верю Урсуле фон дер Ляйен, Шарлю Мишелю, Оливеру Варгейи, это хорошие люди. Знаете, какой был ответ? Для изменения такого решения нужно, чтобы 27 государств ЕС это поддержали, но это никогда не произойдет, всегда кто-то будет против, мы никогда это не отменим», – рассказал он.

Президент Сербии заявил: «Можете ли вы понять гнев того, кто представляет Сербию, когда он слышит: «Нам разрешено ввозить российскую нефть, нам разрешено сотрудничать с Газпромнефтью, а Сербии и третьим странам нельзя!».

Вучич также прокомментировал сообщения о взрывных устройствах на бортах самолетов национального авиаперевозчика из Сербии в Россию: «В печенках у меня уже эти самолеты. Что будем делать, если каждый раз вынуждены возвращать самолет из Суботицы в Белград. Ложные сигналы о взрывных устройствах отправляют иностранные спецслужбы».

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Президент Сербии также рассказал, что страна получает российский газ практически бесплатно: «Та цена, которая у нас есть за 6 млн кубометров ежедневно – это минимальная цена. Как будто бесплатно получаем, 270 долларов за 1 тыс. кубометров – это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже – 1160 долларов». Объемы сверх 6 млн кубометров Сербия оплачивает по биржевым ценам.

Ведущая программы привела данные, согласно которым Сербия потратила бы 6 млрд евро на закупку газа по биржевым ценам, а весь бюджет страны составляет 14 млрд евро. Вучич ответил, что такие закупки потребовали бы огромных средств, страна бы «этого не выдержала».

Напомним, Вучич заявил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление. Вучич указывал, что Сербия проголосовала за резолюцию с осуждением операции России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. При этом он напомнил, что страна – единственная в Европе, кто не ввел санкции против России.