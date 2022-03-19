Китайцы ответили на угрозы Байдена «наказать» Пекин за помощь России

Читатели китайского издания «Гуаньча» предложили США «не навязывать свое мнение», ответив на угрозы американского президента Джо Байдена, пообещавшего «наказать» Пекин в случае поддержки российской спецоперации на Украине.

«Соединенные Штаты очень подлые, пытаются затянуть Китай под воду, а также используют свою шахматную фигуру – Зеленского – чтобы заставить все страны построиться», – пишет Писец из круга Мэншань, передает РИА «Новости».

Ему ответил пользователь гуань_вайхан: «Если Байден будет угрожать нам и заставлять принять чью-либо сторону, можно просто перевернуть карточный стол».

«Плесневелая Америка издавна любила разрывать связи и навязывать свое мнение», – отметил пользователь Люблю то, что люблю 123.

«Председатель Си, спасибо за ваш тяжелый труд! Почти два часа слушать бредни сумасшедшего старика – это требует немалых усилий», – написал еще один участник дискуссии.

«CNN уже опубликовали новость с заголовком: «Мы надеемся, что Китай и США вместе встанут на правильную сторону истории». Позвольте сказать вам кое-что: Соединенные Штаты изначально находились не на той стороне истории», – указал другой пользователь.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины.

Другой высокопоставленный представитель администрации США заявлял, что глава американского государства Джо Байден «дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России».

Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.

Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.

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