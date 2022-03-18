Эксперт: YouTube грозит блокировка из-за его враждебного отношения к России

«Любая интернет-площадка во время конфликтов с участием нескольких сторон должна занять нейтральную позицию. Но YouTube принял исключительно проукраинскую точку зрения. Все другие мнения вытравляются», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Владимир Зыков. Так он прокомментировал требования властей к YouTube удалить ролики, которые носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью граждан РФ.

«На этой площадке размещено большое количество полезного и трудоемкого контента, который создавался в том числе профессиональным сообществом. Поэтому ее закрытие стало бы печальной историей. Хочется верить, что блокировки не произойдет и корпорация Google, владелец сервиса, в последний момент одумается, встанет на сторону добра. Но сейчас Google, к сожалению, фактически превратилась в «корпорацию зла», потому что ведет себя враждебно по отношению к России», – говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«Для многих россиян YouTube – это давно уже не просто интернет-платформа, а второй телевизор. Однако там были заблокированы аккаунты российских телеканалов, а одно это уже грубо нарушает законы. Только за один этот факт YouTube грозит блокировка», – напоминает Зыков. «На YouTube отказываются удалять экстремистскую информацию, пропаганду противоправных действий среди несовершеннолетних и прочие запрещенные материалы. Одновременно корпорация по сути дискриминирует россиян – она запретила нам покупать что-либо в своем магазине приложений, отключила монетизацию для многих российских блогеров, для которых YouTube был основным источником заработка», – подчеркнул эксперт.

С одной стороны, YouTube шаг за шагом блокирует пророссийских блогеров, а с другой – отказывается удалять большое количество противоправной информации, к которой есть претензии у Роскомнадзора, отмечает эксперт. «Несмотря на претензии, на сегодня сервис охраняет 1,5 тыс. материалов с призывами к участию в несанкционированных митингах. Где еще в мире такое возможно? В любой суверенной стране за такие действия администраторов ресурса предали бы суду, вплоть до реальных посадок», – уверен собеседник.

За рубежом YouTube тоже давно превратился в инструмент политических манипуляций, говорит эксперт. Наглядным примером стали недавние президентские выборы в США, когда платформа вслед за другими соцсетями заблокировала аккаунт Дональда Трампа, на тот момент – президента Америки. «Если они пошли на это в своей родной стране, где у них штаб-квартира, то в любой другой стране они могут пойти и на более жесткие меры», – добавил Зыков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор в пятницу потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан России на видеохостинге YouTube. Пользователям YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации РФ и Белоруссии, эти действия носят террористический характер, говорится на сайте Роскомнадзора. В ведомстве напомнили, что американские IT-компании, в том числе Meta и Google, заняли «четко выраженную антироссийскую позицию». На их интернет-площадках проводится кампания «по дискредитации российских Вооруженных Сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом».«Подобные действия Meta Platforms Inc. и Google LLC не только нарушают российское законодательство, но и противоречат общепринятым нормам морали», – заключили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что Meta Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook и Instagram «призывать к насилию против российских граждан и российских военных». В компании сообщили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России. 11 марта Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией, а Роскомнадзор объявил о блокировке Instagram.

Роскомнадзор должен был заблокировать YouTube в России на прошлой неделе, но решение отложили из-за блокировки Instagram, поэтому ограничение доступа к видеохостингу можно ожидать в ближайшие дни, сообщило в пятницу РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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