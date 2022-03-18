ФАС вынесла туроператорам предупреждения после сообщений о росте цен на отдых в России

Туроператоры «Мультитур», «Дельфин» и Atelika Hotel Group получили предостережения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) после новостей о росте цен на летний отдых в стране.

«Ведомство выдало должностным лицам туроператоров «Мультитур» и «Дельфин», а также группы компаний Atelika Hotel Group предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут нарушить Закон о защите конкуренции. Публичные заявления должностных лиц о прогнозируемом повышении цен могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, которые предоставляют туристические услуги, как руководство к действию», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Такие заявления могут быть неверно восприняты участниками рынка туристических услуг как руководство к действию, что приведет к необоснованному росту цен и ажиотажному спросу на такие услуги.

В ФАС указали, что к наступлению лета дополнительных объективных оснований для резкого роста цен, кроме сезонного повышения, в связи с новыми расходами на туристические поездки по России может не появиться.

Все участники рынка должны соблюдать принципы ответственного ценообразования, заключили в ФАС.