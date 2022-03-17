В ЕР призвали торговые сети предоставить свои прилавки для фермерской продукции

Ретейлерам необходимо давать больше возможностей магазинам заключать договоры для закупки небольших партий продукции у фермеров, это поможет снизить рост цен и поддержать местных товаропроизводителей, заявила на совещании «Единой России» по обеспечению продовольственной безопасности заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

«Сейчас, чтобы попасть в сеть в своем регионе, производитель должен отвезти товар либо в распределительный центр за сотни километров, либо самостоятельно доставить его в каждый магазин в субъекте», – отметила Оглоблина, добавив, что для малых производителей это слишком сложный механизм. По мнению депутата, фермерам можно начать со своего района. Механизм депутат договорилась обсудить с представителем сети «Магнит», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также Оглоблина предложила на государственном уровне поддержать факторинг – кредитование фермеров под реальные продажи – через процедуру льготного кредитования, МСП-банк или региональные организации микрофинансовой поддержки.

«В ситуации роста цен на производство фермер иногда должен вложить больше, чем сегодня стоит его продукция. При этом даже за уже отгруженный товар магазины с ним расплатятся только через месяц-два. На что произвести следующую партию?» ­­– обозначила проблему депутат. Ее предложение поддержали представители Россельхозбанка, который имеет опыт факторинга крупных предприятий.

В числе предложений Оглоблиной также упрощение процедуры получения субсидий для малых фермеров с посевной площадью до 10 га. Сейчас для того, чтобы получить господдержку в 30-50 тысяч рублей, они тратят средства и время на оформление электронной подписи, ведение расчетного счета и казначейское сопровождение, что отталкивает людей.

Оглоблина также вышла с инициативой дополнительной поддержки граждан, работающих и проживающих на селе через механизм социального контракта. «Людям нужны дополнительные источники доходов, один из вариантов – производить свои товары. Предлагаю увеличить размер выплат в рамках соцконтракта для ведение личного подсобного хозяйства до 250 тыс. рублей и дать возможность участия в программе уже работающим гражданам», – сказала Оглоблина.

Меры поддержки агропромышленного комплекса и сельхозпроизводителей обсудили на совещании «Единой России», которое прошло при участии депутатов Госдумы от партии, представителей животноводческих, мясоперерабатывающих предприятий, хлебопекарной отрасли, ритейла, банков, производители сельхозтоваров. В первую очередь, речь идет об ограничении любого рода проверок и отмене ряда штрафных санкций.

«Будем просить правительство об изменении условий предоставления субсидий хлебопекарной промышленности. Ждем постановления о поддержке системообразующих предприятий в АПК. Также нужно активизировать работу по импортозависимым направлениям, составить список оборудования, запчастей, чтобы разместить заказы или разработать аналоги для сельхозпредприятий», – сказала координатор направления народной программы «Единой России» «Развитие села», заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.

Она напомнила, что правительство уже поддержало предложение партии и увеличило кредиты на проведение весенних полевых работ под низкий процент, а также предоставило 2,5 млрд рублей на субсидирование хлебопекарной промышленности. Также дополнительное финансирование по инициативе «Единой России» было направлено на закупку новой сельхозтехники.

«Мы оставляем за собой право попросить правительство о выделении дополнительных средств, учитывая удорожание всех затрат, которые на сегодняшний день несут наши предприятия. И будем просить правительство об изменении условий по предоставлению субсидий», – сказала Школкина.

Чтобы обеспечить импортозамещение в АПК и развивать производство сельхозтехники в России, «Единая Россия» сформирует реестр потребностей предприятий отрасли в технике, комплектующих и сельхозматериалов и передаст его в Минпромторг. Это поможет закрыть дефицит, который может возникнуть из-за санкций.

Свои инициативы озвучили и представители отрасли. В частности, президент «Мираторга» Виктор Линник предложил субсидировать инвестиции в инфраструктуру отрасли для создания новых рабочих мест и запуска производств.

Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин подчеркнул, что необходимо также выходить на прямые поставки продукции и ввести адресные программы поддержки малоимущих граждан. Это поможет сохранить покупательскую способность страны не только за счет регулирования цен на рынке, но и прямых социальных программ.

Отдельно будет проработан вопрос развития селекции и генетики, чтобы обеспечить долгосрочное развитие АПК и отказаться от иностранных поставок. Для этого «Единая Россия» направит обращение в Минобрнауки и Минсельхоз.

В заключение Школкина подчеркнула, что в целом ситуация с обеспечением продуктами в России стабильная.