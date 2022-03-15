Дзюба попросил не вызывать в сборную из-за ситуации на Украине

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба попросил не вызывать его на учебно-тренировочный сбор из-за ситуации на Украине, где у него проживают родственники.

«С Артемом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов «Зенита», но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам. В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за «Зенит», – передает РИА «Новости» слова главного тренера сборной Валерия Карпина.

Всего в списке значится 27 футболистов:

вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва), Александр Селихов («Спартак» Москва);

защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба – «Сочи»), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив» Москва), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов» Самара), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»);

нападающие: Федор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).

Дзюба последний раз играл в составе сборной России на Евро-2020, где забил один из двух голов команды на турнире. В октябре спортсмен отказался от участия в сборе команды перед отборочными матчами против Словакии и Словении к чемпионату мира 2022 года, сославшись на плохую форму. Главный тренер национальный команды Валерий Карпин в конце октября не включил 33-летнего форварда в предварительный список игроков, вызванных на ноябрьские игры квалификации со сборными Кипра и Хорватии. В декабре нападающий заявил, что не против сделать шаг навстречу Карпину - позднее Дзюба сообщил тренеру о готовности выступать за национальную команду.

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