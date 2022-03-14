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Суд назначил наказание экс-главе департамента Минпромторга
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Бывший глава департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский приговорен к 4,5 годам колонии за превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Суд приговорил Серватинского к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права занимать должность в государственных органах, связанную с осуществлением функции представителя власти, на срок три года. Гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме на сумму более 31,7 миллиона рублей», – приводит сообщение РИА «Новости».
Установлено, что Серватинский, зная об основаниях для отказа в выдаче субсидии, а также о ненадлежащем исполнении получателем выплат своих обязанностей, оплатил вторую часть субсидии и не принял никаких мер к возврату первой части выплаченных бюджетных средств коммерческой организации ООО «ИСТОК».
Напомним, что в апреле 2021 года Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
О задержании директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского по уголовному делу о превышении должностных полномочий стало известно 1 апреля.
Позже стало известно, что ущерб от действий директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского превышает 31 млн рублей.
Коротченко назвал причины личного присутствия Кадырова на фронте под Киевом
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«В появлении лидера Чечни на Украине есть символический, политический и военный смысл», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
«Личное присутствие Кадырова в районе Киева необходимо для максимальной координации и решительных действий чеченских силовиков, принимающих участие в спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины», – считает Коротченко.
«Кроме того, в определенной степени это и исторический момент, предполагающий захват руководства нацистов, включая советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Поэтому в данном случае здесь есть символический, политический и военный смысл присутствия главы Чечни непосредственно в боевых порядках войск накануне вхождения в Киев», – пояснил эксперт.
«Что касается сроков и планов взятия столицы Украины, то любые рассуждения здесь лишены смысла. Для этого необходимо владеть полной информацией. А лидер Чечни говорит о том, что как только последует приказ о штурме города, так чеченский полк и войдет туда», – отметил Коротченко.
По его словам, чеченский спецназ в составе Росгвардии и военизированные формирования республики – это хорошо подготовленные и мотивированные военнослужащие, обладающие всем необходимым опытом для выполнения поставленных задач, особенно – в условиях городских боев. «А кто и на каких позициях находится – знают конкретные командиры на местах. Однако все мероприятия спланированы и будут реализованы в положенные сроки», – заключил собеседник.
В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
Кадыров написал в Telegram, комментируя сообщения о том, что украинская разведка из разных источников узнает о возможном местонахождении главы Чечни: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?».
«Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил он.
Кадыров также указал, что «с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух».
«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего! Пусть восторжествует справедливость!» – заключил он. Между тем депутат Госдумы Адам Делимханов записал видео, где заявил, что находится с 5 тыс. бойцов под Мариуполем, а также предложил бандеровцам сдаться или застрелиться.
Ранее Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом», пообещав «постучать в двери» политика.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Захарова заявила, что отказавшиеся от разговора с Лавровым «говорят с Шойгу»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине «сбылось» предупреждение, в соответствии с которым тот, «кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу».
Захарова прокомментировала заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о главе российского государства Владимире Путине. «А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял?» – сказала она в эфире канала «Россия 1», комментируя призыв Кулебы к устранению Путина.
Захарова заявила: «Вы считаете, что с этими людьми российская сторона поддерживает отношения из очарования ими?». По ее словам, общение с Киевом все эти годы ведется в рамках поиска путей урегулирования, а Москва проявляла настрой к переговорам даже на фоне самых недружественных заявлений Киева, передает РИА «Новости».
Как подчеркнула Захарова, «до 22–23 февраля МИД России был нацелен на переговоры», это была «позиция страны». «Отказались – США и Франция. США, как главный, так сказать «по тарелочкам», что касается Украины и вопросов глобальной безопасности в диалоге с Россией, а Франция – как посредник», – заявила она, отметив, что «они это сделали сами».
Сейчас на Западе не могут «кричать», что не все опции были исчерпаны или что это «агрессия на пустом месте», добавила Захарова. «Мы много раз говорили и все смеялись: кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу. Что-то не сбылось что ли?… До последнего момента предлагали переговоры, до последнего момента сидели, часами разговаривали, взывали к разуму, совести», – заявила она.
Закрытие Западом российского бизнеса за рубежом силой ненормально, западные страны превратили в мусор свои обязательства, считает Захарова.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Наемник из США оказался на Яворовском полигоне во время ракетного удара
Во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики, свидетельствуют материалы американских СМИ.
New York Times сообщает, что американец попросил не называть его имени из соображений безопасности. Он сообщил изданию, что прежде работал со взрывчатыми веществами в Ираке. По его словам, звук российского удара был похож на падение реактивного самолета, крыши зданий загорелись, люди начали кричать.
Армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.
Юрий Подоляка: «Иностранный легион» сбежал с Украины в Польшу
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«Сбежавшие в Польшу бойцы сказали, что больше не приедут воевать на Украину, потому что это не легкая прогулка. В этом заключается разница между наемниками и бойцами ВСУ, которые сражаются храбро и зачастую до конца», – сказал украинский блогер и политолог Юрий Подоляка. Ранее ВС России высокоточным ударом уничтожили до 180 зарубежных наемников на Яворовском полигоне во Львовской области.
«Вчера в течение двух минут жители некоторых сел Волыни наблюдали одновременный пролет семи крылатых ракет «Калибр» и предположили, что они летят на Киев. Но спустя несколько минут они ударили по Яворовскому полигону. Примечательно, что большая часть из погибших и пострадавших – это представители иностранного легиона ВСУ», – сказал украинский политолог Юрий Подоляка на своем YouTube-канале.
По его словам, численность этого подразделения в ближайшее время планировалось довести до 2,5-3 тыс. человек, то есть – в планах было создать полноценную бригаду и бросить ее на линию фронта. «Интересно, что основная часть наемников прибыла на базу за несколько часов до российского удара. Они уже успели сообщить своим родным, друзьям и подписчикам в соцсетях: «Мы добрались, сейчас освоимся и пойдем воевать с Россией». А через несколько часов выжившие писали уже с территории Польши: «Все, мы возвращаемся домой», – отметил эксперт.
Кроме того, должностные лица, курировавшие создание иностранного легиона ВСУ, сообщили, что формирование подразделения временно приостановлено, правда, не назвав причину. «Сбежавшие в Польшу бойцы сказали, что больше не приедут воевать на Украину, потому что это не легкая прогулка, к которой западные добровольцы оказались не готовы. Первый же удар показал, кто они на самом деле», – сказал политолог.
Аналитик также обратил внимание на резкий контраст между иностранными наемниками и бойцами ВСУ, которые сражаются очень храбро и зачастую до конца. «Это лишний раз доказывает, что украинцы – не европейцы. У русских и украинцев одна ментальность, которую Запад упорно пытается расколоть на части», – подчеркнул Юрий Подоляка.
Вооруженные силы России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
По его словам, на этих объектах киевским режимом были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».
«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», – сказал Конашенков, добавив, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.
Стоит отметить, что во время российского ракетного на Яворовском полигоне находились в том числе и американские боевики, свидетельствуют материалы американских СМИ. The New York Times сообщает, что американец попросил не называть его имени из соображений безопасности. Он сообщил изданию, что прежде работал со взрывчатыми веществами в Ираке. По его словам, звук российского удара был похож на падение реактивного самолета, крыши зданий загорелись, люди начали кричать.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Кадыров объявил о минутной готовности войти в Киев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о минутной готовности войти в Киев, указав, что «разведка СБУ совсем не умеет работать».
Кадыров написал в Telegram, комментируя сообщения о том, что украинская разведка из разных источников узнает о возможном местонахождении главы Чечни: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?».
«Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике. Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил он.
Кадыров также указал, что «с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух».
«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего! Пусть восторжествует справедливость!» – заключил он.
Ранее Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом», пообещав «постучать в двери» политика.
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В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения спецоперации на Украине
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Предполагаемые сроки завершения спецоперации России на Украине Кремль не озвучивает, однако она идет по плану и завершится в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не озвучивается», – ответил он на вопрос, озвучивает ли Кремль предполагаемый или планируемый срок окончания операции.
«Россия обладает самостоятельным потенциалом для ведения специальной военной операции на Украине, она развивается по плану, будет завершена в срок и в полном объеме», – передает слова Пескова ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Грузинские рестораторы предлагают россиянам «почувствовать себя оккупантами»
Пятнадцать грузинских ресторанов объединились в кампанию «солидарности с Украиной», которая в том числе подразумевает предложение гражданам России «почувствовать себя оккупантами», сообщила телекомпания «Мтавари архи» («Главный канал»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В рамках этой кампании посетителям предлагают заказать борщ, а деньги за это блюдо будут перечисляться поварам, работающим на Украине в «горячих точках». Кроме того, в этих ресторанах повсюду есть стикеры в поддержку Украины и со словами оскорблений в адрес России и ее властей.
Как сказала одна из рестораторов, «посетители нашего заведения из России должны почувствовать, что они оккупанты».
На чеках в этом ресторане приписано, что «двадцать процентов территории Грузии оккупировано Россией». Граждан Украины обслуживают здесь бесплатно.
Ранее власти Грузии призвали граждан не паниковать из-за приезда россиян.
До этого глава МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что «после 24 февраля в Грузию за две недели въехало более 20 000 граждан России, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года».
В последнее время в социальных сетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан России экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.
В офисе Зеленского озвучили цель переговоров с Россией в понедельник
На сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров России и Украины, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк рассказал в Twitter, что переговоры ведутся «нон-стоп в формате видеоконференций». По его словам, «постоянно работают рабочие группы», так как «большой объем вопросов требует постоянного внимания». При этом «в понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов».
В воскресенье Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.
В Германии заявили об отсутствии санкций против экспортеров российских продуктов питания
Санкций против экспортеров российских продуктов питания нет, трудности с поставками связаны с возможными последствиями ограничительных мер, заявил представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.
«Нет санкций против экспорта российских продуктов питания. Возможно, имеет место эффект так называемого over compliance (англ. «чрезмерное соблюдение» санкционного режима – прим. ВЗГЛЯД) или, скажем так, последствий санкций, например, в финансовой сфере, которые осложняют деятельность. Мы работаем, чтобы этого не допустить», – цитирует ТАСС Бургера.
Ранее в ЕС пообещали утвердить новые антироссийские санкции 14 марта.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Роскосмос пообещал не бросать американского астронавта на МКС
Американский астронавт Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта, заявили в Роскосмосе, опровергнув слухи о том, что Россия решила не возвращать на Землю космонавта США.
«Роскосмос никогда не давал повода сомневаться в своей надежности как партнера. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для нас важнейшим приоритетом. Американский астронавт Марк Ванде Хай вернется на Землю 30 марта на борту российского космического корабля «Союз МС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым», – цитирует РИА «Новости» заявление госокорпорации.
Марк Ванде Хай прилетел на МКС на «Союзе МС-18» вместе с Петром Дубровым и другим российским космонавтом Олегом Новицким еще 9 апреля прошлого года. Пятого октября на станцию прибыл «Союз МС-19» с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.
После 12 дней съемок фильма «Вызов» на орбите «киноэкипаж» вместе с Новицким вернулись на Землю на «Союзе МС-18», а Дубров со Шкаплеровым продолжили работу на станции.
Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта Марка Ванде Хая.
Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.
Он также назвал ограничения против российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера».
Упавший в столице Хорватии украинский беспилотник нес 120-килограммовую авиабомбу
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Упавший в Загребе беспилотник нес авиабомбу весом до 120 кг, сообщил источник в минобороны Хорватии. Министр обороны Хорватии Марио Баножич заявил, что элементы БПЛА могут указывать на причастность украинской стороны к его запуску.
«Но остается еще много вопросов», – приводит ТАСС со ссылкой на «Радио и телевидение Хорватии» слова руководителя военного ведомства.
Как рассказал источник в минобороны, «когда беспилотник упал на мягкую землю, взрыв произошел под землей». По его словам, если бы бомба «ударилась об асфальт или бетон, последствия были бы катастрофическими»
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в связи с инцидентом считает необходимым активизировать обмен информацией между странами – членами Евросоюза и НАТО.
В пятницу хорватская полиция сообщила о падении неизвестного объекта в Загребе. По сведениям хорватских властей, аппарат был запущен с территории Украины. Сначала беспилотник пересек воздушное пространство Румынии, затем 40 минут провел в небе над Венгрией после чего вошел в небо над Хорватией. Причем Хорватия не была предупреждена о приближающемся объекте. Судя по всему, беспилотник разбился после того, как у него закончилось горючее.
Пресс-служба Североатлантического альянса заявила, что система противовоздушной и противоракетной обороны НАТО отслеживала траекторию этого дрона, но не объяснила, почему неизвестный самолет не был сбит.
Позже стало известно, что беспилотником оказался разведывательный аппарат Ту-141 «Стриж», который производили в 1979-1989 годах в СССР на Харьковском авиазаводе. Аналогичный беспилотник упал почти одновременно в Крыму.
США похвастались «некоторым эффектом» санкций против России
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман утверждает, что «колоссальное давление», которое оказывается на Россию, дало «некоторый эффект».
По словам замглавы Госдепа, «давление» на Москву и военная помощь Украине привели к тому, что наблюдаются «некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры». При этом Шерман заявила, что российские власти якобы хотят «уничтожить Украину». Она подчеркнула необходимость помогать украинцам всеми способами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, прежде Госдеп утверждал, что Москва устраивает «иллюзию дипломатии – проходит через дипломатические процедуры, иногда театрально, иногда на высоком уровне», но «вкладывает свои ресурсы, свои усилия не в механизм дипломатии, а в механизм войны».
В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. По его словам, на сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров России и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача украинской делегации на переговорах с Россией заключается в том, чтобы добиться его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.
Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации России Леонид Слуцкий заявил, что сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе.
Россия взяла под контроль дорогу Крым – Мариуполь
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Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины. Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», – цитирует РИА «Новости» Мурадова.
По его словам, пока идут бои с украинскими националистами, автомагистраль может стать подспорьем для поставок грузов гуманитарного характера населению освобожденных районов ДНР.
«Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем – металлургическим центром Приазовья – и промышленным регионом Донбасса. В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», – подчеркнул постпред.
По его мнению, уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск. «В этом залог будущего развития всего региона», – подчеркнул Мурадов.
Ранее советник председателя правительства ДНР Ян Гагин сообщил, что при отступлении украинские войска используют тактику «выжженной земли»: разрушают гражданскую инфраструктуру, дома. Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
В Минобороны России заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.
В Минобороны России подчеркивали, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Минобороны: Уничтожены почти все огневые точки неонацистов по периметру Мариуполя
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Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.
Он добавил, что «успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15.00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», сообщает РИА «Новости.
Сообщается, что для эвакуации мариупольцев сформированы 4 колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Все желающие жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения. Отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.
Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил в авианалете Россию, назвав это зверством, и вновь призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.
Напомним, 10 марта генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения».
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Кадыров пригрозил «постучать в двери» Арестовича
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Рамзан Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом».
«Почему «если»? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?» – заявил Кадыров в Telegram.
СМИ сообщали, что Кадыров находится в зоне спецоперации на Украине. Он заслушал доклад силовиков об эвакуации детей из детского дома.
Позднее он отреагировал на заявления украинских СМИ о том, что «украинская разведка сообщает, что получает информацию из разных источников о возможном местонахождении Кадырова в Украине». Кадыров заявил: «Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе». «Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать – мы сами вас найдем», – пообещал он.
«Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец», – заявил глава Чечни.
Напомним, Кадыров рассказывал, что «бандеровские банды» и «чеченоговорящие шайтаны» звонят родственникам российских военных с ложными сообщениями о гибели военнослужащих. Он пригрозил наказать «шайтанов». Кроме того, он посетовал, что командир чеченского спецназа Хусейн Межидов в ходе спецоперации на Украине никак не может настигнуть бойцов националистических батальонов, так как те постоянно убегают.