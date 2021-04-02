Суд арестовал главу департамента Минпромторга на два месяца

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НОВОСТЬ ЧАСА

Главного нефролога Петербурга отправили в СИЗО по делу об убийстве жены

2 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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В Северо-Казахстанской области легко встретить этнических казахов, которые в быту говорят исключительно на русском Владислав Воднев/РИА Новости
Казахстан стал источником тревожных слухов. Якобы там планируют упразднить русскоязычные школы уже в ближайшее время и заселить казахами русскоязычный север страны. Неужели это так, и самый близкий из союзников России готовится пойти по пути Украины?  Подробности...
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Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
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США поощряют Киев к новой авантюре в Донбассе

В Москве предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США Сергей Аверин/РИА Новости
Министры обороны Украины и США провели второй за полтора месяца разговор, касающийся ситуации в Донбассе. По словам Андрея Тарана, американцы пообещали Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией. О каких именно мерах поддержки может идти речь и чем грозит властям в Киеве повторение ошибки Саакашвили 2008 года? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Россия – это добрая сила, а не мягкая

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, экс-советник премьер-министра Киргизии, экономист
Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Это не грузины, это отбросы общества

Шота Глурджидзе
Шота Глурджидзе, театральный художник, Тбилиси
Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги. Подробности...
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Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
После установления на Украине майданного режима, Байдена стали называть «проконсулом» Украины, потому что он курировал «украинский вопрос» в Вашингтоне и по факту управлял страной с 2014 по 2017 год. Байден и сам не скрывал, какое влияние имеет на Украину. Подробности...
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Русских разбавят казахами

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В Карабахе нашли «Искандеры»

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Главного нефролога Петербурга отправили в СИЗО по делу об убийстве жены
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    Суд арестовал главу департамента Минпромторга на два месяца

    2 апреля 2021, 17:47

    Текст: Вера Басилая

    Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

    «Постановлением Хамовнического районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), на срок до 1 июня», – цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

    Ранее следователи попросили Хамовнический суд Москвы отправить в СИЗО на два месяца руководителя департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского в рамках дела о превышении должностных полномочий.

    О задержании директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского по уголовному делу о превышении должностных полномочий стало известно в четверг, 1 апреля.


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    Блогер Эдвард Бил задержан после ДТП на Садовом кольце
       1 апреля 2021, 20:16
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Булкина

    Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Он задержан до избрания меры пресечения», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что по факту аварии на Смоленской площади возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.

    Источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.

    В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen.

    У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс.

    Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД.

    Коментарии (52)
    Дептранс опубликовал полную статистику штрафов устроившего ДТП на Cадовом водителя Audi
       1 апреля 2021, 18:12
    Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    Текст: Алексей Дегтярев

    У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов написал письмо городскому прокурору с просьбой взять расследование аварии под личный контроль.

    «В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч», – говорится в сообщении Telegram-канала департамента.

    Отмечается, что всего у водителя этого автомобиля более 566 штрафов, только за 2021 год он допустил 245 превышений скорости на 20-40 км/ч, 104 – на 40-60 км/ч, 48 – на 60-80 км/ч, 23 – на 80 км/ч.

     

    В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине.

    Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.

    Департамент транспорта позже сообщил, что машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году.

    В МВД позже уточнили, что в результате аварии серьезно пострадала женщина, ее госпитализировали, полиция начала проверку по факту ДТП.

    Коментарии (32)
    Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце оказалась консультантом Госдумы
       1 апреля 2021, 19:11
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «По предварительным данным, за рулем попавшего в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве автомобиля Volkswagen находилась Мария Артемова. Она работает консультантом Госдумы. Женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии», – пояснил собеседник ТАСС.

    Источник уточнил, что водительский стаж у Артемовой– около 10 лет, в момент аварии она ехала домой с работы.

    В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине.

    Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.

    У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс.

    Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД.

    Коментарии (32)
    Блогер Эдвард Бил признал, что был за рулем в момент аварии на Садовом кольце
       2 апреля 2021, 14:32
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) признался, что сидел за рулем автомобиля, попавшего в четверг в аварию на Садовом кольце, видеозапись опубликовала пресс-служба полиции Москвы.

    «Не разбираюсь в этом», – заявил молодой человек в ответ на вопрос, был ли он за рулем в ролике ГУ МВД по Москве, опубликованном на YouTube-канале РБК.

    После он уточнил, что находился за рулем, также Бил пояснил, что автомобиль не его.

    Между тем адвокат семьи пострадавшей в ДТП женщины Виталий Бородин уточнил, что блогер пока не предлагал компенсацию пострадавшей.

    «Когда я беседовал со своим доверителем на этот счет, я так понял, что Бил ему пока не предлагал компенсацию. Да и как можно такое компенсировать? В любом случае мы настаиваем на том, чтобы все было в соответствии с законом. Любые вопросы, связанные с компенсацией, я буду обсуждать с доверителем», – пояснил собеседник ТАСС.

    Адвокат Била Сергей Жорин отмечал, что подзащитный планирует помочь пострадавшей, он раскаивается и сожалеет о произошедшем.

    В четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.

    Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.

    В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим.

    Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.

    Коментарии (31)
    В высотном ЖК «Аэробус» на севере Москвы вспыхнул пожар

    30 марта 2021, 19:53

    Текст: Елизавета Булкина

    На севере столицы загорелся фасад 34-этажного жилого дома, людей эвакуируют, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москву.

    «По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по предварительной информации, по данному адресу происходило загорание фасада жилого дома с 27-го по 31-й этажи, площадь пожара уточняется. Пожарные приступили к ликвидации загорания, в целях безопасности людей выводят из здания», – передает сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

    Здание горит по адресу Кочновский проезд, д. 4, корп. 2, там находится находится элитный монолитный жилой комплекс «Аэробус», он введен в эксплуатацию в 2008 году. На первых двух этажах здания расположены кафе, магазины и офисы. В здании установлены современные системы пожаротушения, вентиляции.

    Ранее пожар произошел в бизнес-центре «Савеловский Сити» в Москве.

    Коментарии (2)
    В Москве открыли две новые станции метро
       1 апреля 2021, 12:34
    Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
    Текст: Алексей Дегтярев

    На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро мэр города Сергей Собянин открыл две новые станции – «Народное ополчение» и «Мневники».

    Открытые станции стали 240-й и 241-й станциями метро (без учета Московского центрального кольца), на БКЛ станции стали 11-й и 12-й, передает РИА «Новости».

    «Впервые большой московский район получил две станции метрополитена. На этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тыс. пассажиров, а в перспективе число вырастет до 90 тысяч. На БКЛ теперь 12 станций, осталось 19», – отметил градоначальник.

    Собянин, говоря о выборе названий станций, пояснил, что по «Мневникам» не было дискуссий».

    «По станции «Карамышевская» было много дискуссий. Комитет ветеранов предложил переименовать станцию, поскольку здесь находится улица Народного ополчения, и в этом году мы празднуем 80 лет памяти народного ополчения, когда в 1941 году люди ушли на фронт и практически никто не вернулся. Мы провели голосование и было принято решение переименовать станцию», – указал мэр.

    Он поблагодарил строителей за работу и выразил надежду, что работы по строительству БКЛ удастся завершить за два года.

    «Народное ополчение» находится вдоль проспекта Маршала Жукова, рядом с пересечением с улицей Демьяна Бедного. Планируется организовать на станции пересадочный узел на новую Рублево-Архангельскую линию метро, ее строительство может начаться в 2021 году.

    Станция «Мневники» находится в северной части Мневниковской поймы.

    В пресс-службе Собянина отметили, что открытие станций позволит сократить интервал движения в час пик на участке «Савеловская» – «Хорошевская» на 15 секунд, с 2.45 до 2.30, это позволит создать новые 2,6 тыс. пассажирских мест.

    В марте сообщалось, что начало строительства станции метро «Гольяново» в Москве перенесено на 2022 год.

    Коментарии (11)
    Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ливня
       30 марта 2021, 22:17
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ливня и сильного ветра. До вечера 31 марта в Москве ожидается дождь и ветер с порывами до 17 м/с, к вечеру среды может выпасть до 18 мм осадков, сообщило городское хозяйство Москвы.

    «Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания», – приводятся слова заместителя мэра столицы Петра Бирюкова в телеграм-канале ведомства.

    Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства, в местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», на водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка, отмечается в сообщении. В городском хозяйстве призвали жителей столицы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

    На прошлой неделе синоптики пообещали москвичам мощный ливень, который должен принести до трети месячной нормы осадков в последний день марта.

    Коментарии (1)
    Прокурор Москвы взял на контроль дело о ДТП с участием блогера
       1 апреля 2021, 20:34
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП на Смоленской площади, в качестве подозреваемого по которому был задержан блогер Эдвард Бил.

    «Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина –  водитель автомобиля Volkswagen – получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью», – передает сообщение столичной прокуратуры ТАСС.

    Прокуратура также намерена проверить все факты нарушений правил дорожного движения на Audi, водитель которого, предположительно, является виновником аварии, уточняется в сообщении.

    Ранее на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине, его пытаются извлечь. По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель. 

    Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. Среди разбитых машин – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений, стоимость которого от 9 – 10 млн рублей. Предположительно, его водитель и был виновником ДТП. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил. Он заявил, что не виновен в аварии с пятью машинами. Но заявил, что за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. 

    Однако свидетели аварии утверждают, что видеоблогер все же был за рулем Audi в момент ДТП, а затем пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП, сообщает Lenta.

    В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году.

    Коментарии (3)
    На Смоленской площади в Москве столкнулись пять машин

    1 апреля 2021, 12:27

    Текст: Алексей Дегтярев

    В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщил источник в экстренных службах.

    «На Смоленской площади в районе дома 13/21 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. В одной из машин зажало человека, его пытаются извлечь», – сказал собеседник ТАСС.

    В районе аварии затруднено движение, на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

    В начале марта на МКАД произошла авария с участием 11 машин, из-за ДТП перекрыли движение по левой и двум средним полосам на внешней стороне.

    Коментарии (0)
    После аварии на Садовом кольце полиция начала проверку

    1 апреля 2021, 16:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Московская полиция инициировала проверку после аварии с пятью автомобилями на Садовом кольце, в результате которого серьезно пострадала одна женщина-водитель, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    «По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Будет дана объективная оценка действиям предполагаемого виновника ДТП и принято решение в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Там добавили, что в результате столкновения женщина серьезно пострадала, а не погибла, как ранее сообщал департамент транспорта столицы. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

    По предварительным данным ведомства, водитель одной из машин выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя другими автомобилями.

    В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине.

    Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.

    Департамент транспорта позже сообщил, что машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году.

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    Московские водители стали в два раза чаще уступать пешеходам

    30 марта 2021, 19:44

    Текст: Абдулла Шакиров

    Водители в Москве в январе – феврале этого года в два раза чаще пропускали пешеходов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что связано с увеличением числа видеокамер на дорогах, сообщает столичный департамент транспорта.

    «С дорожными камерами водители стали в два раза чаще пропускать пешеходов. Это показывает статистика за январь и февраль», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    В департменте отметили, что в Москве в целях безопасности «постоянно совершенствуется пешеходная инфраструктура.

    Ранее столичное управление ГИБДД сообщило, что большинство наездов на пешеходов в Москве происходит по их же вине. Согласно статистике прошлого года, по причине перехода проезжей части вне установленных для этого мест произошло 69% всех ДТП с участием пешеходов, неподчинение сигналам регулирования привело к 13% ДТП с пешеходами, а неожиданный выход из-за транспортного средства или сооружения стал причиной 8% несчастных случаев.

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    В московском «Бургер Кинге» начался пожар, эвакуированы десятки людей
       2 апреля 2021, 16:04
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    На Зубовском бульваре в Москве в офисном здании произошел пожар, из строения эвакуировали около 100 человек, сообщил источник в экстренных службах.

    «До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек», – сказал собеседник ТАСС.

    Он добавил, что пожар произошел в помещении ресторана «Бургер Кинг».

    В соцсетях опубликовали видеозапись с места происшествия, в ролике запечатлено открытое горение в окнах ресторана «Бургер Кинг».

    Позже в пресс-службе московского ГУ МЧС сообщили о ликвидации пожара. «В 16.11 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

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    На Москве-реке начали установку бонов на случай паводка

    31 марта 2021, 15:49

    Текст: Алексей Дегтярев

    На Москворецкой набережной начали установку водоналивных бонов, эту операцию проводят для защиты от вероятного повышения уровня воды, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

    «На Москворецкой набережной у парка «Зарядье» устанавливаем барьер из 12 водоналивных бонов. В случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Боны произвели специально для этого причала, их длина составляет 30 метров, диаметр – один метр. Они состоят из отдельных эластичных резервуаров, их накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции.

    «Плотно скрепленные между собой ремнями боны укладывают впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов», – добавили в комплексе.

    Между тем глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что в зону подтопления из-за паводков попадают несколько тысяч населенных пунктов в стране. «В зону возможного подтопления подпадает порядка 5 тысяч населенных пунктов с населением около 1,5 млн человек», – сказал министр.

    Он пояснил, что непростая паводковая ситуация может развиться в Сибири, на Урале, в Поволжье. Заторы могут появиться на реках Амур, Енисей, Северная Двина, Лена и на реках Волжско-Камского водного бассейна.

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    В Москве выпало около трети месячной нормы осадков

    2 апреля 2021, 16:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве вечером в четверг и в ночь на пятницу выпало около трети месячной нормы осадков, сообщила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

    «За вчерашний день на станции ВДНХ выпало два миллиметра осадков, за ночь – шесть миллиметров осадков. Такие же величины наблюдались и на станции Тушино. Что касается центра, то там немного по-другому распределились осадки – там больше выпало за ночь – 10 миллиметров, за вчерашний день – два миллиметра. 12 миллиметров – это самая большая величина, при норме 44 миллиметра – это почти треть месячной нормы», – цитирует эксперта РИА «Новости».

    Ранее синоптики предупреждали, что москвичей ожидают осадки в размере 10% от месячной нормы, а также снег.

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    Дерево упало на рабочего при уборке снега в Москве

    2 апреля 2021, 17:25

    Текст: Вера Басилая

    В Москве на припаркованную «Газель» упало дерево. Черепно-мозговую травму и переломы рук и ног получил рабочий, который рядом с машиной убирал снег.

    «Возле дома №68 на Каширском шоссе произошло падение дерева на припаркованную «Газель» и находившегося рядом рабочего ГБУ «Жилищник», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, инцидент произошел при уборке снега.

    Пострадавший с черепно-мозговой травмой, переломами руки и ноги госпитализирован в городскую клиническую больницу №7.

    Ранее в Тверской области на восьмилетнего ребенка упала ледяная глыба, следователи возбудили уголовное дело за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

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