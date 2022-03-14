Независимые наблюдатели рассказали о провокации на прошедших муниципальных выборах

В республиках Бурятия, Саха (Якутия), Краснодарском крае, Кировской, Смоленской и Сахалинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 13 марта прошли местные выборы, по итогам которых большинство вакантных мест получили кандидаты от партии «Единая Россия».

Несколько мандатов также получили представители «Справедливой России – Патриотов – За правду» и КПРФ. Региональные эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» отметили, что выборы прошли в конкурентной среде и в целом спокойно.

«Впрочем, не обошлось без провокаций: в одном из регионов выборы отметились многочисленными скандалами с членом комиссии с правом совещательного голоса, мешавшего работе комиссии», – говорится в сообщении на сайте НОМ.

Андрей Зайцев, председатель Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Кубанского государственного университета рассказал о поступивших жалобах в ходе дня голосования.

«В течение дня голосования на 2 из 25 избирательных участков поступили четыре жалобы. В двух из них информация о нарушении законодательства не подтвердилась, о результатах их рассмотрения заявители проинформированы в установленном законом порядке. По двум обращениям (о воспрепятствовании работе УИК) комиссиями приняты решения направить материалы в полицию для привлечения члена ТИК с правом совещательного голоса к административной ответственности по статье 5.69 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей в голосовании», – проинформировал эксперт.

В довыборах депутата Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва по одномандатному избирательному округу №28 победил кандидат от партии «Единая Россия» Бэликто Цыбиков (75,35%). Явка составила 32,55% избирателей.

Явка на довыборах депутатов Совета депутатов Прибайкальского района шестого созыва составила 25,23% избирателей. С результатом 66,36% голосов избирателей победила Ольга Гороховская, кандидат от партии «Единая Россия».

На досрочных выборах главы Жиганского эвенкийского национального наслега явка составила 34,76%. Большинство голосов избирателей получил кандидат от партии «Единая Россия» Степан Портнягин (78,78 %).

«Выборы прошли в обстановке гласности и открытости, на избирательных участках контроль за ходом голосования проводили наблюдатели от Общественной палаты Республики. Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано», – рассказал член Общественной палаты региона Николай Барамыгин.

13 марта состоялись дополнительные выборы депутатов в представительные органы муниципальных образований в 15 муниципальных районах Татарстана.

Необходимое для победы число голосов набрали: 16 кандидатов от партии «Единая Россия», по одному кандидату от партий «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и общественного движения «Татарстан-Новый век», и три самовыдвиженца. Победители одержали победу с процентом голосов в 85–95%. Такие данные об итогах голосования представил эксперт НОМ Рафаэль Фахрутдинов.

В выборах депутатов Орловской городской Думы пятого созыва приняли участие 13,66% избирателей (685 человек). Большинство голосов избирателей набрали восемь самовыдвиженцев, три кандидата от партии «Единая Россия», два – от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», один – от партии ЛДПР и один – от партии КПРФ.

Итоговая явка на довыборах депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 составила 7,6% избирателей. Победил кандидат от партии «Единая Россия» Алексей Римша (78,31%). По словам политолога Виталия Дернейко, победивший кандидат активнее других соперников проводил агитационную кампанию, встречался с избирателями, делал большую работу по расчистке снега.

На досрочных выборах депутатов Совета депутатов Гоголевского сельского поселения Монастырщинского района победили девять представителей партии «Единая Россия» и один самовыдвиженец. Явка составила 55,1% избирателей.

Досрочные выборы главы городского поселения «Пойковский» завершились победой кандидата от партии «Единая Россия» И. Бородиной (60,08%). Явка составила 25,64% избирателей.

Жалоб на нарушения в ходе проведения всех этапов избирательной кампании не было. Об этом сообщил директор юридического института Югорского госуниверситета, эксперт НОМ в ХМАО Станислав Розенко. «Когда видно, что кандидат способен решать муниципальные проблемы, это сразу же находит отклик среди избирателей», – пояснил он, добавив, что в день голосования на участках присутствовали наблюдатели от Общественной палаты. «Выборы прошли в рамках закона», – дал оценку прошедшей кампании эксперт.