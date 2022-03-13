Yadro заявила о сохранении планов по развитию

Технологическая компания Yadro сохраняет инвестиционные планы и модели развития и готова к текущим вызовам, сообщил гендиректор Алексей Шелобков.

«Мы сохраняем наши инвестиционные планы и модели развития», – цитирует ТАСС Шелобкова.

По его мнению, важно сохранить кадры и предпринять все меры для развития и поддержки существующих команд, а также привлечения высококвалифицированных специалистов.

Он пояснил, что это позволит снизить влияние всех случившихся и возможных событий и оставаться наиболее привлекательным выбором для отечественных инженеров.

«Мы уверены, что справимся с текущими отраслевыми вызовами. Для этого необходимо независимо и быстро создавать и адаптировать свои продукты к требованиям рынка от разработки компонентов, архитектуры и дизайна вычислительной техники до ее производства, продажи и сервисного обслуживания – что мы и делаем», – подчеркнул Шелобков.

Yadro – российская технологическая компания, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, разработки микропроцессоров.

В свою очередь компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies), которая производит не имеющие аналогов автопилоты с искусственным интеллектом для сельхозтехники, обеспечила замещение 70% иностранных комплектующих и в настоящее время сотрудничает с российскими производителями нейрочипов.

Ранее стало известно, что «Ростелеком» готовился к вероятным сценариям ограничения деятельности как по импортозамещению, так и по отказоустойчивости программного обеспечения.