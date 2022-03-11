ЦБ уточнил порядок выдачи средств с валютных счетов граждан

Банк России уточнил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан, действующий до 9 сентября 2022 года, следует из сообщения регулятора.

«Выдача наличной валюты со счетов, открытых до 9 марта, осуществляется в долларах США по курсу банка. При этом выплачиваемая физическому лицу сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют в доллары США», – приводит текст сообщения ЦБ ТАСС

Кроме того, временный порядок, начиная с 12 марта 2022 года, дополнен нормами в отношении перевода средств без открытия банковского счета и средств, учитываемых банками как остаток на электронных кошельках. «Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков выдаются исключительно в рублях», – отмечает ЦБ. Конвертация производится по курсу банка, а выплачиваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Банка России для конвертации иных валют по отношению к рублю.

Помимо этого, «совет директоров Банка России принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада), а также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США», – говорится в сообщении регулятора. Банки, которые получили комиссию за выдачу физлицам наличной валюты с 9 марта 2022 года, должны вернуть ее обратно в течение трех дней после получения заявления от клиента, уточнили в регуляторе.

Напомним, с 9 марта ЦБ ввел на шесть месяцев временный порядок операций с наличной валютой, в рамках которого граждане могут снять наличными с действующего валютного счета не более 10 тыс. долларов США. К снятию доступны только доллары, любая другая наличная валюта доступна только через конвертацию в доллары. Днем позже ЦБ на полгода ввел ограничения по выдаче валюты юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП).