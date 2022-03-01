Пушилин назвал главную задачу военных ДНР

У военных Донецкой народной республики главной задачей на сегодняшний день является взятие в кольцо Мариуполя, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Задача на сегодняшний день – взять в кольцо непосредственно Мариуполь», – заявил глава республики в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Заявления о том, что войска ДНР сейчас якобы продвигаются плохо из-за нехватки боеприпасов и горючего – это дезинформация, подчеркнул он.

Также он пояснил, что всеобщая мобилизация в ДНР приостанавливается, поскольку задачи мобилизационной кампании были выполнены.

«Я заявил о том, что он (призыв – прим. ВЗГЛЯД) приостанавливается. Сейчас активная фаза уже спала. По сути у нас уже все подразделения сформированы, которые необходимо было дозаполнить. Остался резерв, но это уже, скажем так, совсем немного. Но остановлена мобилизация будет подписанием указа, и указа еще нет. Я просто говорил о тенденции, что приостанавливается», – уточнил Пушилин в ходе трансляции Youtube-канала «Соловьев live».

Также во вторник Пушилин сообщал, что специальная операция на Украине, проводимая силами Донецкой и Луганской народных республик, идет с опережением графика.

В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.