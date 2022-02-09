Глава МИД Словакии вслед за Эрдоганом заболел COVID после возвращения из Киева

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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

МиГ-31К принес в Калининград оружие, не имеющее аналогов Антон Денисов/РИА «Новости»
Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Дальность их действия составляет две тысячи километров и перекрывает всю Европу до Атлантики. Насколько усилят анклав гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боезаряды, и зачем Россия столь открыто демонстрирует их НАТО? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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«Польша оказалась гувернанткой на встречах Макрона и Шольца»

Лидеры Германии, Франции и Польши решили реанимировать «Веймарский треугольник» из-за ситуации вокруг Украины Jakub Szymczuk/KPRP/prezydent.pl
Лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры, где обсудили кризис вокруг Украины и политику в отношении России, пригрозив Москве «геостратегическими последствиями». Что подразумевается под этими угрозами и почему Варшава, Берлин и Париж решили реанимировать «Веймарский треугольник»?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Принуждение к модерации

Антон Горелкин
Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
30 января Spotify впервые опубликовал список правил в отношении контента о коронавирусе. Теперь все подкасты, в которых будут обсуждать COVID-19, получат маркировку. Она перенаправит пользователей на портал компании, посвященный данной теме. Подробности...

Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Европейская политика стремительно утрачивает рациональность. Тогда как США скрупулезно собирают все слагаемые нового «идеального шторма» на европейском континенте, который, как и две мировые войны, призван вновь «сделать Америку великой» за счет других. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

«Устойчивое развитие» приведет к созданию социалистического концлагеря

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Откуда взялся этот термин и как он стал синонимом «приличного поведения» государств и корпораций? Термин «устойчивое развитие» употреблялся в лесоустройстве и рыбоводстве, обозначая такое развитие биосистемы, при котором она может сама себя воспроизводить. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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"Омикрон" приравняли к ОРВИ

Макрон в Кремле и в Киеве: главное

Налог на роскошь для казахов

Обсуждение: 4 комментария
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глава МИД Словакии вслед за Эрдоганом заболел COVID после возвращения из Киева

    9 февраля 2022, 20:12

    Текст: Елена Мирошниченко

    Вернувшийся во вторник вечером из поездки на Украину глава МИД Словакии Иван Корчок заболел коронавирусом.

    «Сегодня одна за другой идут позитивные сообщения. Сначала (словацкая горнолыжница) Петра Влгова завоевала золото на Олимпиаде, потом депутаты парламента одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США, ну, а в-третьих, к сожалению, таким был результат ПЦР теста. Позитивным. Без последней «позитивной» новости я бы мог и обойтись», – сообщил он в Twitter, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. По словам супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган, президент Турции чувствует себя хорошо и продолжает работать. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».


    Паб с тысячелетней историей закрылся в Британии

    7 февраля 2022, 21:04

    Текст: Вера Басилая

    В Великобритании из-за последствий пандемии прекратил свою работу самый старый в стране паб Ye Olde Fighting Cocks, просуществовавший почти 1300 лет, сообщил портал LADBible.

    «Я и моя команда сделали все возможное, чтобы паб продолжал обслуживать клиентов, но последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства», – цитирует «Мир24» владельца питейного заведения Христо Тофалли.

    Паб был открыт еще в 793 году. Заведение сильно пострадало из-за ковидных ограничений. По словам Тоффали, он убит горем, так как Ye Olde Fighting Cocks являлся для него чем-то большим, чем просто бизнесом.

    Напомним, несколько лет назад в графстве Большой Манчестер закрылся бар «Красный дракон», в котором Карл Маркс и Фридрих Энгельс обсуждали революцию и теорию коммунизма.

    Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.

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    Коментарии (27)
    Названа дата начала выдачи СOVID-сертификатов по наличию антител
    		    8 февраля 2022, 16:59
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», – указано в документе.

    Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, добавили в Минздраве России.

    «Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста», – говорится в сообщении.

    Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

    Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что срок действия такого сертификата может измениться из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.

    По словам Голиковой, дальше есть два решения: если наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, действие сертификата продлят. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, будут принимать другие решения. 

    Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о ковидных сертификатах. Главная цель этого документа – сделать применение ковидных сертификатов с QR-кодами логичным и единым на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым не сертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем получившим одну бустерную дозу разрешенной в ЕС вакцины. 

    Коментарии (14)
    Экс-глава МВД Австрии раскритиковал власти за непризнание «Спутника V»
    		    7 февраля 2022, 16:15
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Бывший австрийский министр внутренних дел, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль раскритиковал действующие власти за нерегистрацию российской вакцины «Спутник V».

    «Как и следовало ожидать, правительство остается верным своей линии и снова халтурит: прежде всего, непризнание вакцины «Спутник V» абсолютно непонятно и несет большие проблемы внутреннему туризму и многим работающим в Австрии людям из Венгрии», – цитирует заявления Кикля ТАСС.

    По его словам, решение минздрава страны не включать «Спутник V» в список признанных препаратов в закон об обязательной вакцинации было ошибкой.

    «Напоминаю: экс-канцлер [Себастьян] Курц весной 2021 года обещал купить эту вакцину для Австрии. Согласно его заявлениям, контракты тогда уже были [на этапе] «непосредственно перед заключением». Сейчас эта вакцина полностью игнорируется – с фатальными последствиями для нашей страны», – указал экс-министр.

    Отказ от этого препарата ведет к ущербу австрийской туристической отрасли, это также навредит работающим в Австрии гражданам Венгрии, привитым российской вакциной.

    Также глава АПС призвал отказаться от принуждения к вакцинации. Он отметил, что многие эксперты из медицинской среды отвергают введение закона об обязательной вакцинации.

    Напомним, в воскресенье минздрав Австрии постановил, что закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V».

    Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.

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    Эксперт указал на страх США в связи с протестами в Канаде
    		    9 февраля 2022, 13:56
    Фото: REUTERS/Carlos Osorio
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «США не упустили возможности показать себя демократами на фоне протестов в Канаде против ковидных ограничений. Но для этого у них есть свои мотивы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом поддержал право на протест канадских дальнобойщиков.

    «Власти США не хотят вызвать негатив в сообществе американских дальнобойщиков резкими заявлениями против их канадских коллег, поэтому идут в русле условной поддержки канадских выступлений», – заявил политолог-американист Малек Дудаков.

    К тому же в Белом доме понимают, что такие протесты могут быстро перекинуться на США. «Действия канадских водителей уже поддержали коллеги в Австралии и Новой Зеландии. В США пока все тихо, поскольку администрация Байдена на фоне транспортного кризиса не стала вводить жестких антиковидных мер для дальнобойщиков», – указал эксперт.

    Аналитик подчеркнул: Вашингтон понимает, что аналогичные протесты в США вызовут куда больший кризис, чем в Канаде. Помимо этого, отметил собеседник, слова Джен Псаки укладываются в формат, ранее выработанный Белым домом – о «либерализации» ковидных ограничений.

    «Недавно Псаки указали на результаты исследования Университета Джонса Хопкинса, в которых говорится, что ковидные ограничения не особо снижают смертность. На что представитель Белого дома ответила: «А мы и не вводили эти меры, это делала администрация Трампа. Мы, наоборот, сокращаем ограничения», – напомнил Дудаков.

    При этом Трюдо, вероятно, проигнорирует позицию Белого дома, поскольку для Канады важнее экономические связи с США, чем препирание по таким вопросам, спрогнозировал эксперт. «Оттава, конечно, будет пытаться свернуть протест, но сделать это мягко – поскольку кадры силового разгона дальнобойщиков ударят по политическим позициям Трюдо куда больше, чем сами выступления», – резюмировал политолог.

    Ранее пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки разошлась в оценке проходящих в Канаде протестов с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и мэром канадской столицы Джимом Уотсоном.

    «Это не то, как мы бы это охарактеризовали», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, согласна ли американская администрация со словами мэра Оттавы, назвавшего происходящее в столице восстанием, а также с мнением Трюдо, который заявил, что участники протестов пытаются парализовать канадскую экономику и демократию.

    Пресс-секретарь также обратила внимание на блокирование движения по мосту Амбассадор, соединяющему канадский Виндзор (провинция Онтарио) и американский Детройт (штат Мичиган). «Некоторые выражали мнение, что это связано с требованием вакцинации. Это не так. Это связано с тем, что движение затруднено из-за протестов», – заявила Псаки.

    «Мы, конечно, как вы знаете, поддерживаем право на свободу слова и протест», – подчеркнула также представитель американского президента. «Мы, конечно же, находимся в контакте с нашими канадскими коллегами», – добавила Псаки.

    Накануне премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в национальный парламент на экстренное заседание по поводу протестов дальнобойщиков в Оттаве. Ранее Трюдо по соображениям безопасности покинул Оттаву на фоне масштабных акций протеста, инициированных канадскими дальнобойщиками в конце января.

    Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также были задействованы 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.

    В понедельник мэр канадской столицы Джим Уотсон объявил о введении в Оттаве режима чрезвычайного положения из-за протестов против коронавирусных ограничений. Днем ранее Уотсон заявил, что ситуация в городе полностью вышла из-под контроля.

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    Биолог предупредил о влиянии COVID-19 на быстрое старение человека
    		    7 февраля 2022, 15:19
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Организм заболевшего COVID-19 непривитого человека подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение десяти дней приводит к «старению» организма на десять лет, заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

    «Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те «приключения» по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», – цитирует радио Sputnik Скулачева.

    По мнению биолога, именно этим объясняется высокая летальность COVID-19, особенно среди пожилых людей.

    «Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет», – предположил ученый.

    «Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом. Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту. Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять», – отметил Максим Скулачев, добавив, что процесс ускоренного старения организма при COVID-19 менее выражен у вакцинированных людей.

    По его словам, это связано с тем, что у таких пациентов болезнь протекает в более легкой форме.

    Ранее главный внештатный специалист онколог минздрава Андрей Каприн заявил, что в России возможен рост числа пациентов с запущенным раком из-за приостановки диагностики в начале пандемии.

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    Коментарии (12)
    Минздрав объяснил правила получения сертификата переболевшими коронавирусом
    		    8 февраля 2022, 18:59
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы они были, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

    «Требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме», – цитирует Кузнецова ТАСС.

    Также в министерстве объяснили, что срок действия сертификата полученного после теста на антитела, составляет полгода. Таким способом можно получить документ лишь один раз.

    А при основании положительного ПЦР-теста на вирус, подтвержденного результатами исследования на антитела, сертифкат можно будет получить на год с даты положительного ПЦР.

    Напомним, выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Коментарии (0)
    Медики назвали сроки изучения всех последствий коронавируса
    		   8 февраля 2022, 20:14
    Фото: NIAID-RML/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Обо всех последствиях коронавирусной инфекции станет известно через год после появления последнего штамма вируса, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные специалисты.

    В пресс-службе Сеченовского университета рассказали, что в ходе исследования специалисты выявили заметное снижение уровня мужских гормонов у коронавирусных больных, однако через три месяца после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму.

    Хирург-уролог, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев, под руководством которого проходило данное исследование, пояснил, что подобные осложнения не встречаются при острой респираторной вирусной инфекции. «Для ОРВИ это не типично, но таких масштабных исследований, конечно, нет. При ОРВИ поражаться могут легкие, это орган-мишень, а о репродуктивной системе при данном заболевании речь идти не должна и не может. Это не системное заболевание», – говорит специалист.

    Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев пояснил, что есть два типа последствий у многих инфекционных заболеваний: непосредственные (наступают сразу после болезни) и отсроченные (выявляются спустя определенное время).

    «Что касается непосредственных последствий после COVID-19, то они, в общем-то, уже сейчас все известны. Если говорить об отсроченных, то они обычно проявляются в течение года после перенесенного заболевания. Но в связи с тем, что вирус меняется, последствия тоже могут изменяться. Уже сейчас, например, известно, что после «омикрона» непосредственные последствия не такие опасные. Но что будет дальше – покажет время», – говорит вирусолог.

    Он подчеркивает, что уже полностью известны последствия после «уханьского» штамма коронавируса, который был самым первым. Однако из-за того, что новые варианты появлялись слишком быстро, досконально изучить осложнения после других штаммов пока не представлялось возможным – вирус все еще активно распространяется.

    «Любая инфекция оставляет последствия, и для их выявления нужно время. В случае с коронавирусом мы узнаем обо всех через год после того, как выйдет его последний штамм. Может быть, даже раньше, если не будет каких-то тяжелых последствий», – считает Зверев.

    Ранее исследователи из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Поврежденные рецепторы обнаружены не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу.

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    Коментарии (4)
    Швеция отменила ограничения на въезд в страну

    7 февраля 2022, 20:50

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Швеции на заседании 7 февраля приняли решение снять ограничения на въезд в страну.

    Со среды жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) могут въезжать в Швецию без ковид-паспортов. Для остальных стран ограничения продолжают действовать до 31 марта 2022 года.

    «Сегодняшнее решение правительства не распространяется на путешественников в Швецию из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ», – передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии.

    Правительство ранее сообщило, что с 9 февраля отменяет все коронавирусные ограничения. Решение объяснили тем, что в стране высокий уровень вакцинации. Так, две прививки от коронавируса поставили 83,7% населения старше 12 лет. Более половины граждан привиты бустерной дозой.

    Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор принял решение отменить двухнедельный карантин для граждан, контактировавших с зараженным коронавирусом. Ограничения из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл, объяснила глава ведомства Анна Попова. 

    Коментарии (15)
    Мэр признал потерю контроля над ситуацией в Оттаве из-за протестов

    6 февраля 2022, 22:15

    Текст: Антон Антонов

    В Оттаве, где продолжаются протесты против коронавирусных ограничений, ситуация полностью вышла из-под контроля, заявил мэр канадской столицы Джим Уотсон.

    Уотсон сообщил, что демонстранты «заправляют всем», число участников протестов «намного больше», чем сотрудников полиции. Мэр «указал шефу», что власти города «должны быть гораздо более гибкими и проактивными, когда дело доходит до этих действий». Уотсон рассказал, что в центре Оттавы демонстранты установили точку сбора и организовали «общественную кухню». Он посетовал на недостаточные усилия, которые ранее прикладывали власти для предотвращения протестов, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на 580 CFRA.

    Напомним, в Канаде с конца января проходят масштабные акции протеста, начатые дальнобойщиками, против коронавирусных ограничений. Глава правительства страны Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву. При этом канадские СМИ заявляли о «российском следе» в протестах.

    Коментарии (5)
    Минздрав Австрии потребовал от привитых «Спутником V» проходить вакцинацию

    6 февраля 2022, 23:59

    Текст: Антон Антонов

    Закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V», следует из постановления минздрава Австрии.

    Минздрав подготовил постановление о порядке исполнения закона, вступившего в силу 5 февраля. В соответствии с постановлением в список признанных вакцин включены зарегистрированные в ЕС, а также две китайских и три индийских вакцины. Российского «Спутника V» в списке нет. Таким образом, привитым «Спутником V» придется повторно проходить вакцинацию. 

    Согласно постановлению, людям, уже привитым двумя компонентами российской вакцины, можно будет сделать не три, а только две прививки признанными в ЕС препаратами, чтобы отвечать требованиям закона, передает РИА «Новости» со ссылкой на APA.

    В понедельник постановление должен утвердить парламент Австрии.

    Напомним, взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в  Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.

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    Вирусолог оценил эволюцию коронавируса
    		    7 февраля 2022, 03:58
    Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/
    imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков рассказал, в каком направлении эволюционировал коронавирус.

    Чумаков указал, что «не очень совершенный штамм» коронавируса – «уханьский» – поражал «наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков», у которых «был слабый иммунитет». Британский «альфа» и последующие варианты коронавируса постепенно «расширяли охват», «вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы».

    «Омикрон» стал очень заразным, он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции», – приводит слова вирусолога «Радио Sputnik».

    Эволюция коронавируса не закончится на «омикроне», сказал ученый, «он все более и более утрачивает патогенность», его «заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться». При этом способы защиты остаются прежними – нужно сделать прививку, а потом ревакцинироваться каждые полгода.

    Напомним, аместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала о тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом. По ее словам, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России уже приличный, много людей переболело «омикроном».

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    COVID-19 оказался безопасен для половой функции мужчин
    		   8 февраля 2022, 11:51
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные исследования Сеченовского университета его пресс-служба.

    «COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Этот обнадеживающий результат получила команда исследователей Сеченовского университета, которая в течение полугода собирала и изучала данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Ученые обследовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин ультразвуковое исследование не показало. А вот гормональный статус ухудшался заметно, в том числе сильно падали показатели тестостерона, отметили в пресс-службе.

    Однако это происходило временно, уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала, подчеркнули ученые.

    «Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», – сказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев, слова которого приводятся в сообщении.

    Ранее ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин. Они обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного.

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    Билл Гейтс написал книгу о способе предотвратить «следующую пандемию»
    		    8 февраля 2022, 23:56
    Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic).

    «Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочу поделиться этими знаниями с людьми. Поэтому я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии», – приводит ТАСС выдержку из публикации Гейтса в личном блоге.

    По словам предпринимателя, в книге, которая будет опубликована 3 мая, он рассказывает об уроках, которые человечество может извлечь из пандемии коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней, об инструментах, которые нужны для того, чтобы своевременно остановить распространение патогенов.

    Кроме того, Гейтс рассказывает о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

    Ранее Билл Гейтс открестился от причастности к пандемии.

    В октябре 2021 года глава Евросовета Шарль Мишель на саммите «Двадцатки» призвал мир готовиться к следующим пандемиям. В январе 2021 года завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее. В сентябре 2020 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что пандемия коронавируса не является последней, призвав готовиться к новой.

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    Мишустин назвал сложной ситуацию с COVID в России

    8 февраля 2022, 16:04

    Текст: Кристина Цыцура

    Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

    «Ситуация с коронавирусом остается сложной, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников», – сказал Мишустин во вторник на президиуме координационного совета по борьбе с COVID, передает РИА «Новости».  

    В Москве выросло число госпитализаций на 15%, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом на 6%, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

      

    «На этой неделе скорее всего это падение будет более существенным. Тем не менее, в стационарное звено поступление тяжелых больных за прошлую неделю увеличилось на 15%», – передает слова градоначальника ТАСС.

    При этом очереди в московских поликлиниках почти отсутствуют, отметил он. От начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая необходимые процедуры, пройдет около 40 минут, в КТ-центрах – около 2 часов.

    Машины скорой помощи работают в своих же параметрах, нагрузка на них не отразилась.

    «Вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов, скорая помощь работает, несмотря на нагрузку, в тех же параметрах, что и до этого», – добавил Собянин.

    Экстренная помощь приезжает в среднем за 11-12 минут, в целом такая помощь оказывается до 20 минут.

    В Москве количество свободных коек для лечения пациентов с COVID составляет порядка 5 тыс., а 1,3 тыс. медработников из стационаров направлены на работу в амбулаторное звено. 

    Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки в России составило 20 185, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля. 

    Ранее медики назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением. 

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    СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19

    8 февраля 2022, 20:12

    Текст: Вера Басилая

    Американская компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19, сообщила New York Times.

    Согласно источникам NYT, в конце 2021 года компания «тихо» закрыла завод в нидерландском городе Лейден, на котором она производила партии своей вакцины. Уточняется, что приостановка является временной на несколько месяцев, позже компания намерена возобновить производство, передает РИА «Новости».

    Один из источников NYT заявил, что пауза в производстве может привести к сокращению поставок вакцины на несколько сотен миллионов доз.

    Ранее эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.

    Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».

    Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».

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