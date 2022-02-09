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Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде
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Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Пекине на дистанции 1500 метров и принес 11 медаль в копилку сборной.
Обладателем золотой награды стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, серебра – канадец Стивен Дюбуа, передает ТАСС. Бронза Елистратова стала 11 медалью в копилке сборной России на Олимпиаде в Пекине.
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Елистратову 31 год, он является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете и бронзовым призером Игр на этой дистанции. Также в его активе победа на чемпионате мира в Москве (2015) на этой дистанции и 14 золотых медалей чемпионатов Европы.
Ранее российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзу на Олимпийских играх в Пекине. Медаль стала первой для России в женском санном спорте.
У российских хоккеисток после матча с канадками на Олимпиаде обнаружили коронавирус
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Тесты на коронавирус российских хоккеисток Виктории Кулишовой, Ангелины Гончаренко и Елены Дергачевой дали положительный результат, сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.
«Дергачева, к сожалению, попала в ковид-протокол. Еще Вика Кулишова и сегодня рецидив у Ангелины Гончаренко, у всех трех положительный тест», – передает ТАСС слова Бобарико.
Форвард женской сборной России по хоккею Александра Вафина между тем заявила, что ей было тяжело дышать в медицинской маске во время матча олимпийского турнира с командой Канады в Пекине.
«К маске было трудно привыкнуть, мы не тренировались в таких условиях, а тут пришлось играть. Не было времени адаптироваться. Но ничего невозможного не бывает, потом привыкли. Было тяжело из-за недостатка кислорода. Сыграли в масках два периода, потом сняли. Наша сторона сделала все что угодно. Решение играть спустя час приняли люди из высшего руководства. Сейчас самое важное – предотвратить распространение вируса», – передает РИА «Новости» слова Вафиной.
«Очень удивилась, когда канадки не вышли на матч. Первый раз такое вижу. Мы старались приободрить друг друга, поддержать словами. Чтобы снять стресс, шутили между собой. Конечно, в голове проскакивали мысли об отмене игры, но мы приехали сюда играть. Это наша главная задача. Тесты в пять утра? Я не знаю. Как скажут, так и будет. Ничего плохого в тестах нет, это быстрая ситуация. Маски мы должны надевать правильно, поверх носа. Замечания судей по ходу игры – это норма, канадки увидели, сказали. Готовы хоть в защитных костюмах играть, хоть в визорах с сеткой, главное – играть. Мы настраиваемся на победы. Думаю, девочки, которые сейчас на карантине, смогут к нам присоединиться и помочь», – добавила Вафина.
Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала, что играть в маске в матче Олимпиады в Пекине против канадок было тяжело.
«Не очень приятно играть в масках, воздуха не хватает. Прибегаешь на смену и оттягиваешь маску, чтобы подышать. От нас эта ситуация не зависит. Китайцы в лаборатории были, видимо, не готовы к такому количеству тестов, раз не смогли проверить вовремя. Мы утром все сдали, поехали на игру. Насколько я знаю, у одной канадки положительный тест. У нас отрицательные. Нам сказали выйти в масках – мы вышли», – сказала Шибанова.
«Это очень непонятная ситуация. На раскатке канадки были без масок, мы – в масках. Затем думали, что они выйдут на матч, а их не было. Насколько мы знаем, если в течение 6-7 минут команда не выходит, ей засчитывают техническое поражение. Я не знаю, какие у них правила. Видимо, какие-то другие. Но из-за пандемии все подстраиваются. Как я поняла, в связи с пандемией организаторы сами принимают решения. Канадкам даже малый штраф не дали. Непонятные решения. Мы ничего не поняли», – продолжила Шибанова.
Хоккеистка отметила, что в организации олимпийского турнира есть накладки. «Мы пытались решить вопрос. Вряд ли кто-то говорил об отмене или техническом поражении. Сидеть полчаса в раздевалке мы тоже не хотели. Мы хотели сыграть. Не знаю, можно ли говорить, что организация безобразная, но неприятны такие ситуации. Мы сидели и думали, а если бы наши мужики так играли? Такого бы тоже, наверное, не было бы. Но ничего страшного, все были в равных условиях. Канадки ведь тоже ждали, тоже в масках играли», – добавила россиянка.
«Проблема была в том, что наши результаты ПЦР-тестов не были готовы к старту игры, а у канадок были. Поэтому попросили выйти нас в масках. Мы могли отказаться. Решено было сыграть в масках до того, как придут наши результаты. Тесты пришли после второго периода, у нас у всех были отрицательные, поэтому мы доигрывали без масок. Канадки приняли решение играть в них дальше», – заключила Шибанова.
Как рассказала голкипер сборной России Мария Сорокина, игра в медицинских масках в матче сборных России и Канады на Олимпиаде в Пекине могла угрожать здоровью всех участвовавших во встрече хоккеисток.
«Возможно, игра в масках угрожала здоровью спортсменок: и наших, и канадских. Но было принято такое решение, мы были готовы играть при любых условиях. Мы сдавали тесты в штатном режиме, как положено, ничего особенного. Пришли сегодня на раскатку, размялись. Канадки были без масок. Потом вдруг мы вышли на матч, а они – нет. Мы даже не знали об их решении. Только после выхода на лед стало ясно, что что-то идет не так. Мы спортсмены. Что нам скажут, то и будем делать», – сказала Сорокина.
«Нас попросили выйти в масках, и мы согласились, чтобы никого не смущать. На третий период нам разрешили играть без масок благодаря отрицательным тестам, результаты которых пришли по ходу игры. Обычно информация о новых правилах доходит до тренерского штаба и администрации. Мы же люди подневольные, у нас была задача только играть. Дышать в масках тяжело. Если уж когда просто в ней ходишь, то дышать трудно, то представляете, каково играть в них, когда хочется больше воздуха, а его не хватает. Еще неудобно, что маска на глаза налезает. Но все в таких условиях. Необычная Олимпиада, с такими событиями она войдет в историю», – заключила Сорокина.
Между тем тренер канадской сборной Трой Райан сообщил, что хоккеистка сборной Канады Эмили Кларк была изолирована перед матчем группового этапа олимпийского турнира в Пекине с командой России из-за сомнительного результата теста на коронавирус.
После игры Райан, комментарий которого приводится на странице в Twitter журналистки Radio-Canada Кристин Рожье, заявил, что Кларк, принимавшая участие в тренировках команды, была исключена из состава в последний момент из-за сомнительного результата теста на коронавирус, но причиной задержки матча стало не это.
Как сообщила пресс-службы ФХР, матч между женскими сборными России и Канады в рамках группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине был проведен в соответствии с регламентом.
«Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира, до 09.00 по местному времени, – говорится в заявлении. – Однако к назначенному времени начала матча (12.10) данные из лаборатории не поступили. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф вместе с директором организации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовали на арене и приняли решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных».
«Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды Олимпийского комитета России узнали о нем на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лед. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку. Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с IIHF применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках», – добавляется в релизе ФХР.
Женская сборная России со счетом 1:6 проиграла команде Канады в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира.
Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. Спустя час игра началась. Как сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды. Российские хоккеистки вышли на третий период матча с канадками без масок.
Журову «испугало» лидерство сборной России в медальном зачете Олимпиады
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На зимних Олимпийских играх в Пекине особенно порадовал результат лыжника Александра Большунова, фристайлистки Анастасии Смирновой и выступление фигуристки Камилы Валиевой, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя лидерство России в медальном зачете Олимпиады в Пекине. По словам Журовой, достигнутые успехи «даже немного пугают».
На зимних Олимпийских играх в Пекине в медальном зачете лидирует российская сборная: спортсмены заработали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали, передает TACC. Второе место заняла команда США, третьими стали олимпийцы из Японии.
«В данный момент времени мы выигрываем как раз те медали, на которые и рассчитываем. Эти две золотые медали, можно сказать, были в таком жестком плане. Несомненно, мы надеялись на золото в биатлоне, но там бронза. Но, в принципе, мы были очень близки к победе, была серьезная борьба», – говорит Журова.
Она подчеркивает, что воодушевляет и то, что норвежцы, которые ранее лидировали в зимних видах спорта, на данный момент завоевали очень мало медалей (две золотых и одну бронзовую, оказавшись на втором месте в медальном зачете).
«Норвежцы уже многое упустили, должны были завоевать больше золота. Но я в начале Олимпиады говорила, что, скорее всего, и другие страны подрастащат медали. Например, Австралия неожиданно себя показала, другие страны взяли медали, которые никто не ждал. Спорт развивается», – рассуждает депутат.
Восхитил собеседницу результат лыжника Александра Большунова, который принес российской сборной первую золотую медаль, завоевав ее в скиатлоне. Также неожиданным стал результат фристайлистки Анастасии Смирновой, завоевавшей бронзу в могуле – в женском могуле медалей не было с 1994 года. Особенное удовольствие Журовой принесло выступление фигуристки Камилы Валиевой, занявшей первое место. По ее словам, фигуристка является олицетворением россиян в творчестве, культуре.
«Обычно, мы долго запрягаем, а потом быстро едем. Поэтому наша ситуация сейчас даже немного пугает. Главное, не расслабляться, потому что пока это радость, хорошее настроение. Но когда кураж и позитив, а у нас так было в Сочи в 2014 году, мы можем многое», – считает Журова.
Кроме того, она замечает, что результаты, которые показывает российская сборная на данный момент, должны откинуть все упреки в допинге. Россия продемонстрировала, что весь мир заблуждался, спортсмены могут выступать и дело вовсе не в допинге.
«Ну и такие результаты, конечно, придают нашим ребятам уверенности. Я там же была, и знаю, как все реагируют на позитивные новости, даже не в своем виде спорта. Все же живут вместе в деревне, может, и общаются меньше, но все равно все следят. Ну и хотелось бы пожелать нам больше медалей, потому что впереди у конькобежцев 12 возможностей завоевать медали. Мне хотелось бы, чтобы какое-то количество мы взяли», – заключила собеседник.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина рассказал, что те российские спортсмены, которые на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине завоюют золотую медаль получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряных и бронзовых медалистов также ждет денежная награда – по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Стало известно о переносе награждения фигуристов на ОИ из-за проблем с допинг-тестом у россиян
Причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является проблема с допинг-тестом российского спортсмена перед Играми в Пекине, сообщает Inside the Games.
Изначально церемония награждения должна была состояться во вторник. Позже ее перенесли на неопределенный срок, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Кремль ждет официальных заявлений в ситуации с награждением российских фигуристов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ», – сказал ТАСС Песков, говоря о предположениях, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян.
«Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК (Международный олимпийский комитет)», – отметил Песков.
Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.
Ранее издание Inside The Games сообщило, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ
Начало матча олимпийского женского хоккейного турнира между сборными России и Канады отложено, канадки отказались выходить на матч, сообщают информационные агентства.
Игра должна была начаться в 07.10 мск. В пресс-службе сборной России ТАСС сообщили, что канадки отказываются выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Игра отложена на неопределенное время.
Канадские хоккеистки вышли на матч со сборной России на Олимпиаде после часовой задержки
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Женская сборная Канады по хоккею вышла на матч с командой России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине на час позже изначально запланированного времени старта игры.
Изначально встреча должна была начаться в 12.10 по местному времени, однако канадская команда не вышла на площадку в указанные сроки, из-за чего игра была перенесена, передает РИА «Новости».
Сборные России и Канады являются соперниками по группе A.
Газета ВЗГЛЯД отмечает, что хоккеисты и судьи матча находятся на льду в медицинских масках.
Как сообщает в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды.
Канадки по ходу первого периода обыгрывают россиянок со счетом 2:0. До этой встречи в активе сборной Канады было шесть очков, у российской команды – три балла.
Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ.
Вяльбе объявила бойкот норвежцам
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам, сообщили российские СМИ.
Как пишет «Спорт-Экспресс», Вяльбе отметила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», – заявила она.
Вяльбе потребовала извинений от норвежских журналистов. «Это нарушение всех мыслимых или немыслимых правил. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало», – объяснила она.
Напомним, в воскресенье россиянин Александр Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в скиатлоне.
Российские фигуристы завоевали золото командного турнира ОИ
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На Олимпийских играх в Пекине российская сборная завоевала вторую золотую медаль – ее принесли фигуристы в командных соревнованиях, сообщают информационные агентства. Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр.
Для победы россиян в командном турнире Камиле Валиевой достаточно было откатать свою произвольную программу до конца. Однако она заняла первое место, набрав 178,92 балла. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей – канадка Мадлен Скизас (132,04), передает ТАСС.
Олимпийскими чемпионами в командном турнире стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание). У российской команды 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье – Японии (63), передает РИА «Новости».
Российская сборная после выступления фигуристов в командном турнире вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр. У России две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место в медальном зачете занимает сборная Норвегии (2-0-1), третье – команда Швеции (2-0-0).
Напомним, Александр Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.
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Россия заняла третье место в медальном зачете по итогам второго дня ОИ
По итогам второго дня зимних Олимпийских игр в Китае Россия находится на третьем месте в зачете с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
На второй строчке Швеция с двумя золотыми наградами, а на первом – Норвегия с двумя золотыми и одной бронзовой медалями, передает РенТВ.
Первое «золото» России выиграл лыжник Александр Большунов в скиатлоне. В этой же гонке «серебро» взял Денис Спицов. Бронзовую медаль для сборной завоевала в могуле фристайлистка Анастасия Смирнова.
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Также сегодня продолжился командный турнир в фигурном катании. Камила Валиева стала первой в короткой программе, а Марк Кондратюк стал вторым в произвольной. Они принесли в копилку сборной 10 и 9 очков соответственно. Набрав в общей сумме 45 баллов, Россия обошла США и взяла лидерство в таблице. Соревнования продолжатся в понедельник выступлениями в парном катании, танцах на льду и женском одиночном.
Сборная России завоевала девятую медаль на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте свободным стилем на Олимпийских играх, и принес девятую медаль в копилку сборной России.
Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший время 2 минуты 58,06 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,26 секунды). Терентьев проиграл победителю 1,31 секунды, передает ТАСС.
После победы лыжника Йоханнеса Клебо в спринте команда Норвегии переместилась на четвертое место в медальном зачете и опередила сборную России, завоевав три золотые и четыре бронзовые медали. Лидирует в зачете сборная Швеции (4-1-1), вторую позицию занимают спортсмены из Китая (3-2-0). Сборная России идет пятой, на счету россиян две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.
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Ранее стало известно, что российский лыжник Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпийских играх в Пекине. До этого он выиграл золотую медаль в скиатлоне.
Российский сноубордист Уайлд расплакался после «бронзового» финиша на ОИ
Российский сноубордист Вик Уайлд не смог сдержать слезы после завоевания бронзовой награды Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе.
В поединке за третье место Уайлд опередил итальянца Роланда Фишналлера. В квалификации 35-летний россиянин показал девятый результат. В 1/8 финала он победил чемпиона мира – 2019 в этой дисциплине, соотечественника Дмитрия Логинова, передает РИА «Новости».
Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом Игр-2014 в Сочи. Он стал сильнейшим в параллельных слаломе и гиганте.
Как заявил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, Уайлд может продолжить карьеру.
«Он сам говорил, что этот сезон заключительный. Я отнесусь нормально к любой ситуации. Может продолжить, если чувствует силы», – передает ТАСС слова Тихомирова.
Помимо медалей Олимпийских игр Уайлд выиграл бронзу на чемпионате мира 2013 года.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Фигуристка Мишина матом ответила на вопрос журналистов о самочувствии
Сборная России после победы в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине дала интервью каналу Би-би-си; фигуристка Анастасия Мишина не смогла перевести вопрос и ответила матом.
Мишина переволновалась после победы в командном турнире на Олимпиаде и не поняла вопрос от журналистки Би-би-си о ее самочувствии, сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.
«Я *** (нецензурный аналог слова «ничего» – прим. ВЗГЛЯД) не поняла», – смеясь сказала фигуристка. На помощь ей пришла команда.
Тренер Мишиной Тамара Москвитина заявила изданию, что на фоне победы фигуристов «говорить о таком инциденте не стоит вовсе».
Накануне Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в командном турнире, хотя и упали на лед с поддержки в финале проката.
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Большунов снялся с лыжного спринта на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпийских играх в Пекине, сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Саша молодец, профессионально все. Никто [его в спринте] не заменит, да и некем заменить. Ничего, выступят трое, будут бороться. Очень благоразумное и профессиональное решение», – передает ТАСС слова Вяльбе.
Спринтерские гонки пройдут во вторник.
Напомним, в воскресенье Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в скиатлоне.
Российские хоккеистки вышли на третий период матча с канадками без масок
Игроки женской сборной России по хоккею и судьи вышли на третий период матча олимпийского турнира с канадками без медицинских масок.
Начало матча было перенесено на час, так как канадские хоккеистки отказывались выходить на лед, передает ТАСС. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. На третий период россиянки и судьи вышли без масок, канадские спортсменки продолжили встречу в масках.
После второго периода россиянки уступали со счетом 1:4, в начале третьей 20-минутки канадки забросили еще две шайбы.
Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. Спустя час игра началась. Как сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды.
Валиева вошла в топ самых упоминаемых персон Олимпиады
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Российская фигуристка Камила Валиева расположилась на седьмой строчке в рейтинге самых упоминаемых персон в англоязычных соцмедиа в связи с Олимпиадой в Пекине.
Список обновляется ежедневно. Он составляется на основе анализа более чем 100 млн сообщений, передает РИА «Новости».
Лидером рейтинга по итогам 8 февраля стал японский фигурист Ханю Юдзуру. Он был упомянут 17 тыс. раз – по большей части из-за его выступления в короткой программе, а также из-за того обстоятельства, что он, вероятнее всего, останется без медали.
Следом идет мексиканский фигурист Донован Каррильо с 11,5 тыс. упоминаний. Его обсуждают в связи с тем, что он стал первым мужчиной из Мексики, выступающим в фигурном катании на Олимпиаде за последние 30 лет.
Тройку замыкает американская комедийная актриса и сценарист Лесли Джонс – 8,2 тыс. упоминаний. Она оказалась в центре общественного внимания из-за запрета компании NBC вести ей текстовую трансляцию в Twitter.
Отмечается, что Камилу Валиеву на англоязычных ресурсах упоминали 2,7 тыс. раз.
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).