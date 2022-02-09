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Заявки на прокачку газа через Украину снизились
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Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются, поставок по газопроводу «Ямал – Европа» из России нет, следует из данных «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 8 февраля составляли 84,7 млн кубометров, а на 9 февраля – 78,9 млн кубометров, что ниже почти на 6,8%, следует из данных «Оператора ГТС Украины», передает РИА «Новости».
Номинации на 7 февраля составляли 97,5 млн кубометров.
Данные по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита газа из России, указывают, что объем заявок снизился примерно на 10%.
Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 8 февраля составили 56,8 млн кубометров в сутки, а на 9 февраля снизились до 51,1 млн кубометров.
Ранее Москва отвергла претензии ЕС в нежелании наращивать поставки газа. До этого лава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС, однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Напомним, в понедельник Газпром увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
Шарий: Путин троллит Зеленского и Порошенко, потому что их судьба предрешена
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«Макрон постарается продавить в Киеве вопрос исполнения Украиной Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также предстоящий визит французского лидера на Украину.
«Слова Путина о предоставлении убежища Порошенко – это чистый троллинг. Не стоит бывшему украинскому президенту ехать в Россию. Как раньше говорили: «вам обеспечено чистое постельное белье и горячий чай, но на зоне». Поэтому понятно, что его ждет в России», – прогнозирует политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«С другой стороны, Путин этим четко показывает, что он ничего не говорит просто так. Он дает понять, что судьба всех правителей Украины новейшей истории предрешена. То же касается и Зеленского. Того Путина, которому Зеленский когда-то казался приятным и договороспособным, больше нет», – добавил эксперт.
По мнению собеседника, Макрону очень нужна поездка в Киев – не для того, чтобы помочь Украине, а чтобы выиграть президентские выборы во Франции. «Для этого ему нужны Минские соглашения и «нормандский формат». Поэтому, скорее всего, он будет заниматься тем же, чем занимаются все остальные европейские политики, которые катаются в Киев: что-нибудь продаст Украине, одолжит ей немного денег в обмен на исполнение «Минска-2», – предполагает Шарий.
«Французский лидер постарается убедить Зеленского в том, что лучше сотрудничать с ним, так как две его главные конкурентки на выборах – Марин Ле Пен и Валери Пекресс – настроены пророссийски, Киеву с ними будет сложно взаимодействовать», – указал политик.
«Что касается ответа Путина на слова Зеленского о недовольстве всеми пунктами Минских соглашений, то это просто великолепно, – добавил эксперт. – «Минск-2» – это краеугольный камень российской политики в отношении Украины. Уже даже Соединенные Штаты намекают на то, что неплохо было бы Украине их выполнить, так как одно дело – противостояние России и Запада, а другое – украинский кризис, с которым уже надо что-то решать».
«В случае чего, на Западе Зеленского разменяют на раз-два. Он для них в принципе никто. Если проблема исполнения Минских соглашений будет заключаться только в нем, то, как говорится: «нравится, не нравится, терпи моя красавица». А нет, тогда тебя снесет тот же Запад», – резюмировал Шарий.
В понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры, которые продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи. Известно, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также российские предложения по гарантиям безопасности.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин в свою очередь прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что после переговоров с Путиным Макрон привезет в Киев невыгодные для Украины инициативы.
Также российский лидер заявил, что предлагал бывшему украинскому президенту Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям». В ответ Порошенко заявил: «Разберемся сами».
Напомним, что на Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что в общих чертах проинформировал Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Он отметил, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году.
Российский лидер также заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
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Канцлер Германии выступил с угрозами в адрес России
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Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине.
«Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и наверняка геостратегическим», – приводит слова канцлера Германии ТАСС.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках Веймарского треугольника заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Во Франции назвали худший компромисс в отношениях НАТО с Россией
Обещание на саммите Североатлантического альянса принять Украину и Грузию, прозвучавшее в 2008 году, стало «худшим компромиссом» в отношениях НАТО с Россией, заявил замгенсека ООН и французский дипломат Жан-Мари Геэнно.
У России нет планов по воссозданию Советского Союза, как ей иногда это приписывают, но у российского руководства есть желание иметь близкие отношения с Киевом, сказал дипломат в беседе с Le Figaro, передает РИА «Новости».
Расширение НАТО на восток после развала СССР было ошибкой, а обещание на бухарестском саммите в 2008 году принять в Североатлантический альянс Украину и Грузию стало беспокойством для российской стороны.
«После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», – отметил Геэнно.
При этом Украину не следует лишать права выбирать союзников самостоятельно.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
Британия передала Украине ракеты для борьбы с флотом России
Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российским ВМФ в Черном море, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
«В первый раз наши Вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», – сказал он в эфире радио «Новое время», передает РИА «Новости».
По словам дипломата, Украина подойдет в качестве друга для Великобритании, несмотря на проблемы, которые тянет за собой. Лондон заключил с Киевом военное соглашение на 2 млрд долларов, добавил он.
«Наши Вооруженные силы таких серьезных средств для развития извне не получали никогда», – рассказал Пристайко.
Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон посещал Киев 1 февраля, обсуждалась угроза нападения России на Украину. В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России.
Газпром обвинил Кишинев в нарушении договоренностей
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Молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года, заявили в Газпроме.
«Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года», – цитирует сообщение Газпрома РИА «Новости».
Там пояснили, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» не было проведено из-за неявки молдавского правительства.
«Предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой Газпром за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года», – добавили в российской компании.
Вместо этого молдавское правительство заявило, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. В ней не учитывались предложения Газпрома.
«Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности «Молдовагаза» за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом «Молдовагаза», – заключили в компании.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
Газпром отказался бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа»
Газпром вновь не заказал мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.
Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов, передает РИА «Новости».
Компания не стала бронировать мощности газопровода в январе на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах.
Ранее российская компания Газпром на аукционе не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказала прокачку через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на второй – третий кварталы 2022 года.
До этого сообщалось, что Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
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В Кремле сочли невозможной «сделку» с Францией по Украине
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Россия и Франция не могли заключить никакие «сделки», связанные со снижением напряженности в отношениях с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
О том, что Москва и Париж договорились о ряде соответствующих мер, ранее писала со ссылкой на источники газета The Financial Times, передает ТАСС.
«Конечно, Financial Times написала, наверно, по сути неверно, потому что в нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство – лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке», – заявил Песков.
Ранее Financial Times сообщило, что Россия «продвинулась» к деэскалации ситуации вокруг Украины на фоне переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, политики якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений. Издание сообщает, что «было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск.
УЕФА начал расследовать поведение украинских фанатов во время матча ЧЕ с Россией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины, сообщили в пресс-службе УЕФА.
УЕФА отреагировал на обращение РФС и намерен провести дисциплинарное расследование по итогам полуфинала ЧЕ по мини-футболу между сборными России и Украины, передает ТАСС.
Ранее РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев. Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах и завершился победой российской команды со счетом 3:2, украинские болельщики на трибунах скандировали оскорбительные лозунги, которые носили политический характер и разжигали ненависть по национальному признаку.
CNN узнал причину отмены встречи Зеленского и главы МИД Германии
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок из-за того, что та не пообещала отказа ФРГ от «Северного потока – 2» даже при «нападении» России на Украину, а также из-за отказа поставлять Киеву оружие, заявил американский журналист, ведущий канала CNN Джейк Таппер.
Таппер написал в Twitter со ссылкой на «источник, близкий к украинскому правительству», что Зеленский отменил встречу с Бербок якобы потому, что она «отказалась сказать, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток – 2», даже если Россия вторгнется, и из-за отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно».
При этом официально это было объяснено «ошибкой в планировании», однако, по словам Таппера, отмена была намеренной.
Он добавил, что, по сведениям источника, «многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию скорее как союзника России, чем как союзника Запада».
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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку оружия Украине. Также министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять оружие Киеву, поскольку диалог по урегулированию конфликта продолжается.
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике по вопросу поставок оружия. До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок.
На фоне этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
Между тем президент США Джо Байден увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
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В парламенте Словакии осквернили флаг Украины
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Депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Во вторник в Братиславе началось внеочередное заседание национального совета (парламента) Словакии, посвященное военному сотрудничеству с США, передает РИА «Новости».
На открытии заседания двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с флагом Украины, однако несколько их коллег сначала полили украинский флаг водой, а затем вырвали и унесли его.
Экс-премьер и лидер ведущей оппозиционной партии Словакии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо, который ранее в течение почти десяти лет возглавлял правительство Словакии, на заседании призвал к отрытому голосованию, чтобы, как он выразился, «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению» и заявил словацкой общественности о том, за он или против.
Экс-премьер отметил, что соглашение с США «является чисто двусторонним и не имеет ничего общего с нашими обязательствами в рамках членства в НАТО». Сделка, по его словам, не повышает обороноспособность Словакии, а только «способствует повышению напряженности в данный сложный период».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию и еще ряд стран за поддержку Киева. До этого глава МИД Словакии Иван Корчок посетил Донбасс.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
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Погребинский: США не дадут Макрону изменить подход Зеленского к Минским соглашениям
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«Владимир Путин отдает себе отчет в том, что у Эммануэля Макрона нет достаточного влияния на Владимира Зеленского, чтобы снять того с крючка, на котором его держат США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Во вторник прошли переговоры президентов Франции и Украины, которым предшествовала встреча Макрона и Путина.
«Я думаю, что Владимир Владимирович делает вид, что ему понравились идеи Макрона, утомившего его вопросами за шесть часов разговоров. По-моему, было видно, что Путин не без иронии отнесся к энергичности французского лидера», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По мнению собеседника, предложения, который Эммануэль Макрон изложил Владимиру Путину и далее повез в Киев, могут сработать, только если на Владимира Зеленского надавят американцы.
«Но для США выполнение Украиной Минских соглашений будет означать победу Путина. Возможно, поэтому в Вашингтоне объяснили киевским властям, что Украина может действовать по своему усмотрению. Киев попросили не поддаваться на давление и заверили, что их никто ни к чему не может принудить», – считает Погребинский.
При этом вряд ли Макрон сумеет предложить Зеленскому что-то, что может перезапустить процесс минских переговоров, и реанимировать «нормандский формат». «Даже если дать Зеленскому несколько недель на размышление, все упирается в «разные интерпретации» Минских соглашений. Есть буквальная трактовка, которой придерживаются Россия и Донбасс. А есть надуманные, когда говорят, что «Минск-2» – это документ, который можно наполнить разным содержимым», – пояснил собеседник.
«Соединенные Штаты хотят и будут добиваться изменения Минских соглашений – последовательность выполнения каких-либо их пунктов. Если Вашингтон будет давить в эту сторону – это полный тупик. Единственная возможность выполнения «Минска» появится, когда американцы посчитают, что у США нет другого выхода и дешевле будет договориться с Путиным. Тогда Украина будет исполнять соглашения», – уточнил Погребинский.
При этом Киев пытается вести собственную игру на американском треке, добавил собеседник. «Сейчас наш клоун полагает, что в США якобы есть много людей, которые готовы его поддержать против Джо Байдена. А как иначе понимать то, что говорит Зеленский: «Перестаньте пугать нас вторжением России! Его не будет!»? Вызывающее непослушание, даже смешно», – отметил эксперт.
«У Байдена, конечно, много аргументов, чтобы поставить Зеленского на место, но есть большая часть конгрессменов, которая спит и видит, как поставить подножку своему президенту. Если Байден допустит слабину, то есть, к примеру, будет заставлять Зеленского делать то, что просит Путин, – это удар по позициям главы Белого дома, и так плохим на сегодняшний день», – рассуждает Погребинский.
Что касается собственно встречи Макрона и Зеленского, то, по мнению киевского политолога, одним из главных ее результатов стало украино-французское соглашение по сотрудничеству в реформировании «оборонки» Украины. По мнению эксперта, это могло бы быть взаимовыгодной сделкой, но «все равно в первую очередь выгоду получит французский капитал». То же касается и сделки на 1,2 млрд евро о поставке на Украину французских локомотивов и пожарной техники. «После этого Макрон вернется в Париж, и может считать себя молодцом. Он побывал у нашего клоуна и получил массу заказов на свои локомотивы на миллиарды», – констатировал Погребинский.
Напомним, переговоры президентов Макрона и Зеленского прошли во вторник в Киеве. По их итогам на совместной пресс-конференции украинский президент заявил, что ключевым вопросом разговора был мирный процесс. Также Зеленский сказал, что рассчитывает на проведение саммита в «нормандском формате» в ближайшее время.
Помимо этого, президент Украины, что концерн «Укроборонпром» подписал с французской стороной соглашение о сотрудничестве и совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Макрон, в свою очередь, отметил, что в этот четверг планируется встреча политсоветников «нормандского формата». Кроме того, по словам французского лидера, Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять Минские соглашения.
Накануне Макрон побывал в Москве, где провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств беседовали несколько часов, после чего дали большую пресс-конференцию. На ней в числе прочего Путин прокомментировал высказывание Зеленского, который «недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений». Президент России подчеркнул, что «Минск-2» нужно исполнять, потому что альтернативы этим соглашениям нет», и процитировал фразу: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица».
В Финляндии раскритиковали депутата за твит о невозможности вступления Украины в НАТО
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Финского депутата партии «Истинные финны» Мики Ниикко раскритиковали за слова о том, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.
Ниикко предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону в Twitter «выступить публично и сказать, что Украина не вступит в НАТО», передает РИА «Новости».
«В противном случае переговоры провалились с точки зрения России, и последствия будут ужасны. Нет ли на Западе одного мудрого руководителя, знающего Россию?» –отметил он.
Сейчас твит финского депутата удален.
Твит вызвал возмущение многих финских политиков. Молодежное отделение «Истинных финнов» призвало отправить Ниикко в отставку с поста председателя комитета по иностранным делам.
Парламентская фракция Коалиционной партии заявила, что потребует от автора твита объясниться.
Председатель «Истинных финнов» Риикки Пурр отметил, что в ключевых вопросах внешней политики Финляндии нужно воздерживаться от высказываний, противоречащих официальной линии.
Ранее глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Зеленский выразил надежду на скорое проведение саммита лидеров Нормандской четверки
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Киеве заявил, что рассчитывает на проведение саммита лидеров Нормандской четверки в ближайшее время.
«Сегодня наши страны развивают сотрудничество практически во всех сферах. Но особое значение имеет наше партнерство в сфере безопасности. Франция играет активную роль в рамках «нормандского формата». Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира на Украине. Он для этого действительно много делает. Мирный процесс был одним из ключевых вопросов наших переговоров. Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым в ходе парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров «нормандской четверки», – передает РИА «Новости» его слова.
Отмечается, что Зеленский в ходе совместного заявления с Макроном обращался к президенту Франции на «ты».
Также Зеленский заявил, что имеет с Макроном общие взгляды на вызовы для Украины и Европы в целом. «Мы очень ценим поддержку Франции в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Мы имеем с президентом Франции общие взгляды на вызовы, стоящие перед Украиной и Европой в целом», – отметил украинский лидер.
Зеленский добавил, что «Укроборонпром» подписал с Францией совместное заявление о реформе оборонно-промышленного комплекса Украины.
Кроме того, Макрон подтвердил желание президента Украины выполнять минские соглашения. «Вчера с президентом (Владимиром) Путиным мы долго обсуждали этот вопрос (минских соглашений). И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения», – сказал он.
Как заметил глава Франции, Украина выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.
Зеленский добавил, что ценит усилия Макрона и позицию Парижа по достижению мира на Украине, мирный процесс был одним из ключевых вопросов на переговорах. «Убежден, что наши переговоры дадут толчок многим важным вещам, а самое главное – это безопасность нашего государства, безопасность Европы», – сказал он.
По итогам встречи украинский лидер заявил, что переговоры с французским лидером были содержательными и очень результативными. «В целом мы провели сегодня содержательные и очень результативные переговоры», – заключил Зеленский.
Напомним, в Мариинском дворце в Киеве начались переговоры Макрона и Зеленского. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным накануне в Москве помогли ему добиться цели деэскалации кризиса вокруг Украины.
Москва отвергла претензии ЕС в нежелании наращивать поставки газа
Компания «Газпром» не обязана наращивать экспорт газа в Евросоюз, она и так поставляет некоторые дополнительные объемы, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного «голубого топлива» в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», – передает РИА «Новости» ответ Чижова на вопрос о том, обязан ли Газпром наращивать поставки в ЕС.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Напомним, в понедельник Газпром увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.