Американский фигурист Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде

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8 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Новую атаку на «Северный поток – 2» готовят в Испании

Российский газопровод предложено заменить испанским Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Газопровод под названием MidCat должен спасти Европу, страдающую от дефицита газа – и позволить отказаться от запуска российского «Северного потока – 2». По крайней мере, эта идея озвучена европейской прессой. О каком газопроводе идет речь, почему не так давно его проект был фактически похоронен – и где Евросоюз найдет газ для того, чтобы его заполнить? Подробности...
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Киев ждет американскую ПРО под Харьковом

С помощью комплексов THAAD Украина хочет «смотреть» на тысячу километров вглубь России Capt. Adan Cazarez/Zuma/ТАСС
Американские комплексы ПРО THAAD могут вскоре появиться под Харьковом – менее чем в 30 километрах от границы с Россией. Об этом, как сообщается, Киев уже попросил Вашингтон. Как ответят США на обращение Украины, чем опасны для России системы THAAD и как Москва сможет ответить на такое размещение американских ракетных комплексов? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Как Россия унизила Францию в Африке

Боевые действия в пустые имеют свои особенности Fred Marie/Hans Lucas/Reuters
Западная Африка за последние несколько лет стала регионом, где Франция стремительно теряет свое былое влияние. Зато там порою можно услышать благодарность в адрес граждан России – и это очень нервирует Париж. Почему происходящее ставит Францию в крайне неудобное положение и каким образом Россия добилась этого? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему ржавеют ультрасовременные эсминцы США

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Когда абсурдность самого замысла дорогостоящих кораблей «со стеклянной челюстью» стала очевидна, в Пентагоне даже рассматривали вопрос о разборке на металлолом третьего суперэсминца. В итоге его все-таки достроили. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему болельщики резко противятся введению Fan ID

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Выгнать крикунов с трибун – всем только легче станет. Так? Нет, не так. Именно фанатские сектора – самый верный поклонник команды. Именно на них держится футбол не как вид спорта, а как яркое представление, шоу. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Идеология «зеленых» вступила в клинч с действительностью

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
К концу этого года в Германии должны быть закрыты все оставшиеся энергоблоки. Стоп. Зеро. Ноль. До свиданья, мирный атом. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Налог на роскошь для казахов

Обсуждение: 4 комментария

«Немецкая волна» вне закона

Украина заменила Джонсону вечеринки

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
  • Биатлон

  • Бобслей

  • Керлинг

  • Конькобежный спорт

  • Лыжные виды спорта

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    Американский фигурист Чен установил мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде

    8 февраля 2022, 08:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

    За свой прокат 22-летний американец получил 113,97 балла. Предыдущее лучшее достижение принадлежало японцу Юдзуру Ханю (111,82) и было установлено на турнире четырех континентов в 2020 году, передает РИА «Новости».

    Чен является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр (оба раза – в команде), трехкратным чемпионом мира и победителем Финала Гран-при.

    Произвольную программу фигуристы продемонстрируют в четверг.

    Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).


    Ягудин назвал позорищем поведение украинских фигуристов
    		    6 февраля 2022, 14:22
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой, ответив, что они единственные, кто не аплодировал стоя российской фигуристке.

    «Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи» – цитирует его «Спорт-Экспресс».

    Ягудин добавил, что сегодня он видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. «Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» – подчеркнул он.

    Напомним, что после выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.

    Ранее сообщалось, что после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

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    У российских хоккеисток после матча с канадками на Олимпиаде обнаружили коронавирус
    		    7 февраля 2022, 12:25
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Тесты на коронавирус российских хоккеисток Виктории Кулишовой, Ангелины Гончаренко и Елены Дергачевой дали положительный результат, сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

    «Дергачева, к сожалению, попала в ковид-протокол. Еще Вика Кулишова и сегодня рецидив у Ангелины Гончаренко, у всех трех положительный тест», – передает ТАСС слова Бобарико.

    Форвард женской сборной России по хоккею Александра Вафина между тем заявила, что ей было тяжело дышать в медицинской маске во время матча олимпийского турнира с командой Канады в Пекине.

    «К маске было трудно привыкнуть, мы не тренировались в таких условиях, а тут пришлось играть. Не было времени адаптироваться. Но ничего невозможного не бывает, потом привыкли. Было тяжело из-за недостатка кислорода. Сыграли в масках два периода, потом сняли. Наша сторона сделала все что угодно. Решение играть спустя час приняли люди из высшего руководства. Сейчас самое важное – предотвратить распространение вируса», – передает РИА «Новости» слова Вафиной.

    «Очень удивилась, когда канадки не вышли на матч. Первый раз такое вижу. Мы старались приободрить друг друга, поддержать словами. Чтобы снять стресс, шутили между собой. Конечно, в голове проскакивали мысли об отмене игры, но мы приехали сюда играть. Это наша главная задача. Тесты в пять утра? Я не знаю. Как скажут, так и будет. Ничего плохого в тестах нет, это быстрая ситуация. Маски мы должны надевать правильно, поверх носа. Замечания судей по ходу игры – это норма, канадки увидели, сказали. Готовы хоть в защитных костюмах играть, хоть в визорах с сеткой, главное – играть. Мы настраиваемся на победы. Думаю, девочки, которые сейчас на карантине, смогут к нам присоединиться и помочь», – добавила Вафина.

    Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала, что играть в маске в матче Олимпиады в Пекине против канадок было тяжело.

    «Не очень приятно играть в масках, воздуха не хватает. Прибегаешь на смену и оттягиваешь маску, чтобы подышать. От нас эта ситуация не зависит. Китайцы в лаборатории были, видимо, не готовы к такому количеству тестов, раз не смогли проверить вовремя. Мы утром все сдали, поехали на игру. Насколько я знаю, у одной канадки положительный тест. У нас отрицательные. Нам сказали выйти в масках – мы вышли», – сказала Шибанова.

    «Это очень непонятная ситуация. На раскатке канадки были без масок, мы – в масках. Затем думали, что они выйдут на матч, а их не было. Насколько мы знаем, если в течение 6-7 минут команда не выходит, ей засчитывают техническое поражение. Я не знаю, какие у них правила. Видимо, какие-то другие. Но из-за пандемии все подстраиваются. Как я поняла, в связи с пандемией организаторы сами принимают решения. Канадкам даже малый штраф не дали. Непонятные решения. Мы ничего не поняли», – продолжила Шибанова.

    Хоккеистка отметила, что в организации олимпийского турнира есть накладки. «Мы пытались решить вопрос. Вряд ли кто-то говорил об отмене или техническом поражении. Сидеть полчаса в раздевалке мы тоже не хотели. Мы хотели сыграть. Не знаю, можно ли говорить, что организация безобразная, но неприятны такие ситуации. Мы сидели и думали, а если бы наши мужики так играли? Такого бы тоже, наверное, не было бы. Но ничего страшного, все были в равных условиях. Канадки ведь тоже ждали, тоже в масках играли», – добавила россиянка.

    «Проблема была в том, что наши результаты ПЦР-тестов не были готовы к старту игры, а у канадок были. Поэтому попросили выйти нас в масках. Мы могли отказаться. Решено было сыграть в масках до того, как придут наши результаты. Тесты пришли после второго периода, у нас у всех были отрицательные, поэтому мы доигрывали без масок. Канадки приняли решение играть в них дальше», – заключила Шибанова.

    Как рассказала голкипер сборной России Мария Сорокина, игра в медицинских масках в матче сборных России и Канады на Олимпиаде в Пекине могла угрожать здоровью всех участвовавших во встрече хоккеисток.

    «Возможно, игра в масках угрожала здоровью спортсменок: и наших, и канадских. Но было принято такое решение, мы были готовы играть при любых условиях. Мы сдавали тесты в штатном режиме, как положено, ничего особенного. Пришли сегодня на раскатку, размялись. Канадки были без масок. Потом вдруг мы вышли на матч, а они – нет. Мы даже не знали об их решении. Только после выхода на лед стало ясно, что что-то идет не так. Мы спортсмены. Что нам скажут, то и будем делать», – сказала Сорокина.

    «Нас попросили выйти в масках, и мы согласились, чтобы никого не смущать. На третий период нам разрешили играть без масок благодаря отрицательным тестам, результаты которых пришли по ходу игры. Обычно информация о новых правилах доходит до тренерского штаба и администрации. Мы же люди подневольные, у нас была задача только играть. Дышать в масках тяжело. Если уж когда просто в ней ходишь, то дышать трудно, то представляете, каково играть в них, когда хочется больше воздуха, а его не хватает. Еще неудобно, что маска на глаза налезает. Но все в таких условиях. Необычная Олимпиада, с такими событиями она войдет в историю», – заключила Сорокина.

    Между тем тренер канадской сборной Трой Райан сообщил, что хоккеистка сборной Канады Эмили Кларк была изолирована перед матчем группового этапа олимпийского турнира в Пекине с командой России из-за сомнительного результата теста на коронавирус.

    После игры Райан, комментарий которого приводится на странице в Twitter журналистки Radio-Canada Кристин Рожье, заявил, что Кларк, принимавшая участие в тренировках команды, была исключена из состава в последний момент из-за сомнительного результата теста на коронавирус, но причиной задержки матча стало не это.

    Как сообщила пресс-службы ФХР, матч между женскими сборными России и Канады в рамках группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине был проведен в соответствии с регламентом.

    «Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира, до 09.00 по местному времени, – говорится в заявлении. – Однако к назначенному времени начала матча (12.10) данные из лаборатории не поступили. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф вместе с директором организации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовали на арене и приняли решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных».

    «Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды Олимпийского комитета России узнали о нем на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лед. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку. Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с IIHF применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках», – добавляется в релизе ФХР.

    Женская сборная России со счетом 1:6 проиграла команде Канады в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира. 

    Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. Спустя час игра началась. Как сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды. Российские хоккеистки вышли на третий период матча с канадками без масок.

    Коментарии (15)
    Журову «испугало» лидерство сборной России в медальном зачете Олимпиады
    		    7 февраля 2022, 12:46
    Фото: Deng Hua/XinHua/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    На зимних Олимпийских играх в Пекине особенно порадовал результат лыжника Александра Большунова, фристайлистки Анастасии Смирновой и выступление фигуристки Камилы Валиевой, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя лидерство России в медальном зачете Олимпиады в Пекине. По словам Журовой, достигнутые успехи «даже немного пугают».

    На зимних Олимпийских играх в Пекине в медальном зачете лидирует российская сборная: спортсмены заработали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали, передает TACC. Второе место заняла команда США, третьими стали олимпийцы из Японии.

    «В данный момент времени мы выигрываем как раз те медали, на которые и рассчитываем. Эти две золотые медали, можно сказать, были в таком жестком плане. Несомненно, мы надеялись на золото в биатлоне, но там бронза. Но, в принципе, мы были очень близки к победе, была серьезная борьба», – говорит Журова.

    Она подчеркивает, что воодушевляет и то, что норвежцы, которые ранее лидировали в зимних видах спорта, на данный момент завоевали очень мало медалей (две золотых и одну бронзовую, оказавшись на втором месте в медальном зачете).

    «Норвежцы уже многое упустили, должны были завоевать больше золота. Но я в начале Олимпиады говорила, что, скорее всего, и другие страны подрастащат медали. Например, Австралия неожиданно себя показала, другие страны взяли медали, которые никто не ждал. Спорт развивается», – рассуждает депутат.

    Восхитил собеседницу результат лыжника Александра Большунова, который принес российской сборной первую золотую медаль, завоевав ее в скиатлоне. Также неожиданным стал результат фристайлистки Анастасии Смирновой, завоевавшей бронзу в могуле – в женском могуле медалей не было с 1994 года. Особенное удовольствие Журовой принесло выступление фигуристки Камилы Валиевой, занявшей первое место. По ее словам, фигуристка является олицетворением россиян в творчестве, культуре.

    «Обычно, мы долго запрягаем, а потом быстро едем. Поэтому наша ситуация сейчас даже немного пугает. Главное, не расслабляться, потому что пока это радость, хорошее настроение. Но когда кураж и позитив, а у нас так было в Сочи в 2014 году, мы можем многое», – считает Журова.

    Кроме того, она замечает, что результаты, которые показывает российская сборная на данный момент, должны откинуть все упреки в допинге. Россия продемонстрировала, что весь мир заблуждался, спортсмены могут выступать и дело вовсе не в допинге.

    «Ну и такие результаты, конечно, придают нашим ребятам уверенности. Я там же была, и знаю, как все реагируют на позитивные новости, даже не в своем виде спорта. Все же живут вместе в деревне, может, и общаются меньше, но все равно все следят. Ну и хотелось бы пожелать нам больше медалей, потому что впереди у конькобежцев 12 возможностей завоевать медали. Мне хотелось бы, чтобы какое-то количество мы взяли», – заключила собеседник.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина рассказал, что те российские спортсмены, которые на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине завоюют золотую медаль получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряных и бронзовых медалистов также ждет денежная награда – по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.

    Коментарии (20)
    Канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ

    7 февраля 2022, 07:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Начало матча олимпийского женского хоккейного турнира между сборными России и Канады отложено, канадки отказались выходить на матч, сообщают информационные агентства.

    Игра должна была начаться в 07.10 мск. В пресс-службе сборной России ТАСС сообщили, что канадки отказываются выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Игра отложена на неопределенное время.

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    Канадские хоккеистки вышли на матч со сборной России на Олимпиаде после часовой задержки
    		    7 февраля 2022, 08:22
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Женская сборная Канады по хоккею вышла на матч с командой России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине на час позже изначально запланированного времени старта игры.

    Изначально встреча должна была начаться в 12.10 по местному времени, однако канадская команда не вышла на площадку в указанные сроки, из-за чего игра была перенесена, передает РИА «Новости».

    Сборные России и Канады являются соперниками по группе A.

    Газета ВЗГЛЯД отмечает, что хоккеисты и судьи матча находятся на льду в медицинских масках.

    Как сообщает в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды.

    Канадки по ходу первого периода обыгрывают россиянок со счетом 2:0. До этой встречи в активе сборной Канады было шесть очков, у российской команды – три балла.

    Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ.

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    Зарубежные СМИ сочли активность российских болельщиков на Олимпиаде политической

    5 февраля 2022, 19:48

    Текст: Евгения Шестак

    Газета The Wall Street Journal отметила активную поддержку российских олимпийцев со стороны болельщиков – издание увидело в этом политический подтекст.

    В статье WSJ, как и во время летней олимпиады, с некоторым пренебрежением отзывается о российских спортсменах, а активность в поддержку российских атлетов, в том числе и со стороны болельщиков авторы связывают с политикой. Издание также упомняуло петицию, которую опубликовал фигурист Алексей Ягудин в поддержку олимпийцев из России. Он призвал ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить российским атлетам выступать под флагом России.

    Тем временем в России все больше звезд присоединяется к кампании #wewillROCyou. Накануне вечером Дима Билан выпустил новый клип на песню «Ради побед». Песня и первая версия клипа были выпущены к летней Олимпиаде в поддержку спортсменов и кампании #wewillROCyou.

    Кампанию #wewillROCyou поддерживали и в регионах. В Екатеринбурге прошел семейный фестиваль «Снежня России» в поддержку кампании. Его посетили почти три тысячи человек.

    Ранее новый, зимний, этап кампании #wewillROCyou уже поддержали российские звезды Сергей ЖуковТимур Родригез, Юлианна Караулова, Анфиса Чехова, МакSим, Настасья Самбурская, Алексей Воробьев и др.

    Напомним, 4 февраля стартовалазимняя Олимпиада, на которой атлеты из России будут выступать без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого называться сборная будет ROC (Russian Olympic Committee). Именно из этой аббревиатуры и родилась кампания #wewillROCyou.

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    Лыжница принесла России первую медаль Олимпиады
    		   5 февраля 2022, 11:44
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла национальной сборной первую медаль XXIV зимних Олимпийских игр, проходящих сейчас в Пекине.

    Первое место заняла норвежка Тереза Йохауг, в тройку также вошла австрийка Тереза Штадлобер, передает РИА «Новости».

     

    В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.

    Ранее сообщалось, что российские прыгуны с трамплина выступят в основных соревнованиях на нормальном трамплине на Олимпийских играх в Пекине.

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    Лыжник Большунов завоевал для России первое золото Олимпиады в Пекине
    		    6 февраля 2022, 11:39
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.

    Россиянин Александр Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов (отставание 1 минута 11 секунд), третьим – финн Ийво Нисканен (+2.00,2), передает РИА «Новости».

    Россиянин Артем Мальцев занял девятое место (+3.54,8), Алексей Червоткин – 36-е место (+8.49,7). Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо из Норвегии стал 40-м и проиграл 9 минут 6 секунд. Трехкратный чемпион мира норвежец Шур Рете сошел с дистанции по ходу гонки.

    Как сообщает ТАСС, Большунов упал при прохождении одного из спусков на первом круге дистанции, но сумел быстро подняться и не отстал от общей группы. Спицов совершил падение на последнем круге.

    Большунову 25 лет, он представляет общество «Динамо». Российский лыжник на Олимпиаде 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.

    Скиатлон – дисциплина, включающая в себя прохождение первой половины трассы классическим стилем, а второй – свободным. В середине гонки спортсмены меняют лыжи.

    Напомним, фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило России сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. За свой прокат россиянин набрал 181,65 балла.

    Кроме того, после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

    Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).

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    Российские фигуристы завоевали золото командного турнира ОИ
    		    7 февраля 2022, 07:27
    Фото: Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    На Олимпийских играх в Пекине российская сборная завоевала вторую золотую медаль – ее принесли фигуристы в командных соревнованиях, сообщают информационные агентства. Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр.

    Для победы россиян в командном турнире Камиле Валиевой достаточно было откатать свою произвольную программу до конца. Однако она заняла первое место, набрав 178,92 балла. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей – канадка Мадлен Скизас (132,04), передает ТАСС.

    Олимпийскими чемпионами в командном турнире стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание). У российской команды 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье – Японии (63), передает РИА «Новости».

    Российская сборная после выступления фигуристов в командном турнире вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр. У России две золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место в медальном зачете занимает сборная Норвегии (2-0-1), третье – команда Швеции (2-0-0).

    Напомним, Александр Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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    Россия сохранила лидерство в олимпийском командном турнире по фигурному катанию
    		    6 февраля 2022, 08:30
    Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило России сохранить лидирующую позицию в командном турнире по фигурному катанию Олимпийских игр в Пекине.

    За свой прокат россиянин набрал 181,65 балла. Победил японец Юма Кагияма (208,94), который показал свой лучший результат в сезоне, третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44), сообщает РИА «Новости».

    После пяти программ лидирует сборная России (45 очка), второе место занимает команда США (42), третье – Японии (39).

    Напомним, после победы Камилы Валиевой в короткой программе российская команда стала лидером командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

     

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    Хоккеистки сборной России проиграли команде США в матче олимпийского турнира

    5 февраля 2022, 18:35

    Текст: Евгения Шестак

    Женская сборная России по хоккею уступила команде США в матче группового этапа олимпийского турнира со счетом 0:5.

    В составе американок шайбы забросили Саванна Хэрмон (13-я минута), Хилари Найт (29), Грейс Зумвинкл (44), Джесси Комфер (47) и Алекс Карпентер (49). Встреча в Пекине завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу действующих олимпийских чемпионок, передает РИА «Новости»

    Ранее российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

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    Россия заняла третье место в медальном зачете по итогам второго дня ОИ

    6 февраля 2022, 19:30

    Текст: Вера Басилая

    По итогам второго дня зимних Олимпийских игр в Китае Россия находится на третьем месте в зачете с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

    На второй строчке Швеция с двумя золотыми наградами, а на первом – Норвегия с двумя золотыми и одной бронзовой медалями, передает РенТВ.

    Первое «золото» России выиграл лыжник Александр Большунов в скиатлоне. В этой же гонке «серебро» взял Денис Спицов. Бронзовую медаль для сборной завоевала в могуле фристайлистка Анастасия Смирнова.

    Также сегодня продолжился командный турнир в фигурном катании. Камила Валиева стала первой в короткой программе, а Марк Кондратюк  стал вторым в произвольной. Они принесли в копилку сборной 10 и 9 очков соответственно. Набрав в общей сумме 45 баллов, Россия обошла США и взяла лидерство в таблице. Соревнования продолжатся в понедельник выступлениями в парном катании, танцах на льду и женском одиночном.

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    Российские биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете
    		    5 февраля 2022, 13:21
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

    Во время соревнований на стрельбище cпортсменам мешал сильнейший ветер. После первой половины гонки Россия отставала более чем на минуту, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

     

    Победу одержала сборная Норвегии, преодолевшая дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды. Второе место заняла сборная Франции заняла второе место с отставанием на 0,9 секунды. Команда России отстала от победителей на 1,5 секунды.

    Ранее сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла национальной сборной первую медаль XXIV зимних Олимпийских игр. В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.

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    Путин поздравил лыжника Большунова с победой на Олимпиаде
    		    6 февраля 2022, 13:56
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин поздравил победителя Олимпийских игр в скиатлоне Александра Большунова, он отметил отличные бойцовские качества спортсмена.

    «Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу», – говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

    Глава государства выразил уверенность в том, что выступление Большунова «станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев».

    Напомним, Большунов победил в скиатлоне и завоевал для сборной России первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине. Вторым стал его соотечественник Денис Спицов.

    Сборная России поднялась на второе место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Первое место занимают норвежцы (2-0-0), на третьей строчке располагается команда Словении (1-0-1).

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    Голливудский актер пришел в восторг от выступления Кондратюка

    6 февраля 2022, 10:20

    Текст: Елена Мирошниченко

    Известный американский актер и кинопродюсер Бен Стиллер пришел в восторг от выступления на Олимпиаде российского фигуриста Марка Кондратюка, на своей странице в Twitter американец отдал дань уважения Кондратюку за произвольную программу в командном турнире.

    «Уважение российскому фигуристу, который зажигал под Jesus Christ Superstar», – цитирует его РИА «Новости».

    Напомним, фигурист Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе, что позволило России сохранить лидирующую позицию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. За свой прокат россиянин набрал 181,65 балла. Победил японец Юма Кагияма (208,94), который показал свой лучший результат в сезоне, третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44).

    После пяти программ лидирует сборная России (45 очка), второе место занимает команда США (42), третье – Японии (39).

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