Устроивших «голый заезд» на капоте «Волги» наказали в Новосибирске

Американский разведчик описал сценарий войны России и США

Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством: она не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Разведчик отметил, что прием Украины в НАТО согласно пятой статье устава обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой «зонтик» постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию.

«Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», – написал Риттер в статье для RT.

Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет альянс, продолжил офицер, напомнив решение президента США Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса.

«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», – продолжил Риттер.

Офицер пояснил, что армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии, предупредил офицер.

«Короче говоря, это будет разгром», – подчеркнул он.

Военный сослался на исследование американской армии 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В документе отмечалось, что помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению американских вооруженных сил.

Кроме того, по словам Риттера, американским вооруженным силам не хватит численности для противостояния и выживания в любом длительном сражении и компании.

Он пояснил, что вялотекущая военная кампания на Ближнем Востоке приучила американских военных к тепличным условиям, когда на помощь раненым вылетают вертолеты, а вблизи места сражения развернут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта всего этого не будет, подчеркнул разведчик.

По его словам, разгром ждет и американские ВВС, учитывая российские силы ПВО и боевые самолеты. Таким образом, сухопутные войска США окажутся без поддержки с воздуха, предупредил Риттер.

В 1980-х годах армию США готовили к продолжению боя даже при потере 30-40% личного состава. Офицер пояснил, что в войне с СССР американцы могли взять количеством, однако сейчас это невозможно: российская артиллерия просто не даст противнику приблизиться к своим позициям.

Даже если американцы смогут победить в бою против пехоты, им будет нечего противопоставить российским танковым соединениям.

«Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине «священное обязательство» статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство», – подытожил Риттер.

Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».

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