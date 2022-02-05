|
|
Лыжница принесла России первую медаль Олимпиады
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла национальной сборной первую медаль XXIV зимних Олимпийских игр, проходящих сейчас в Пекине.
Первое место заняла норвежка Тереза Йохауг, в тройку также вошла австрийка Тереза Штадлобер, передает РИА «Новости».
-
В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.
Ранее сообщалось, что российские прыгуны с трамплина выступят в основных соревнованиях на нормальном трамплине на Олимпийских играх в Пекине.
Кремль спросили о «трудностях» с посадкой самолета Путина в Пекине
Самолет президента России Владимира Путина «покачало» во время посадки в Пекине, соответствующее видео появилось в Сети, сообщают СМИ. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию о каких-либо сложностях с посадкой.
В Сети появился ролик, на котором якобы запечатлено, как самолет Путина «покачало» во время захода на посадку в Пекине, передает «Царьград».
Видео вызвало споры среди пользователей. Многим показалось, что во время посадки самолет «махнул крылом».
При этом самолет сел успешно.
«Все хорошо», – сказал Песков на просьбу прокомментировать информацию о «сложностях» при посадке, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу Путин прибыл в Китай. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня.
Также компания «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока. Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая.
После переговоров Владимир Путин планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.
Губерниев назвал «ублюдком» украинского журналиста в Пекине
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поругался с украинским журналистом на Олимпийских играх в Пекине.
Инцидент произошел в пятницу в кафе для журналистов, расположенном в подтрибунном помещении стадиона «Птичье гнездо», где в пятницу пройдет церемония открытия Олимпиады.
«У тебя очень странное имя, чертов лузер. Простите, ваше имя – чертов лузер, фамилия – ублюдок. Окей, я Дмитрий, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Губерниева украинцу.
Позже Губерниев объяснил причину конфликта.
«Я случайно задел перегородку там, в помещении. Вот украинец и начал, абсолютная провокация», – рассказал комментатор.
Ранее украинский фигурист Максим Никитин заявил о готовности говорить на русском языке.
Фигурист Кацалапов заявил о претензиях к американцам за поведение на льду
|
|
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, что выразил претензии американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью за их поведение на льду во время разминки перед ритм-танцем в командном турнире Олимпиады в Пекине.
Чемпионы мира и Европы Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца в командном турнире получили 85,05 балла и уступили Мэдисон и Донохью (86,56). Сборная США лидирует в командном зачете с 20 очками, россияне идут вторыми (17).
«Не помню, что конкретно. Не помню даже, на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело. Провокации? Не то чтобы провокации... Просто пять пар на льду на разминке – это достаточно много. И мы, все спортсмены, в раздевалке в танцах всегда из-за этого ругаемся. Но здесь уже немного на личное перешло», – передает РИА «Новости» слова российского спортсмена.
Кацалапов подтвердил, что претензии у него именно к Хаббелл и Донохью. «Да. На них накипело, потому что началось с утра. Но это все остается только на льду, вне него никаких проблем нет, они классные ребята. Просто это спортивный характер. Это этика такая на льду – мы первые начали делать свою связку, они заезжали и видели нас. Надо уступить», – объяснил россиянин.
Ранее Кацалапов назвал случайностью свою ошибку в ритм-танце. «С таким хорошим настроением ехали... Да, была обидная такая ошибка. Это точно не волнение», – добавила Синицина.
Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Украинский фигурист Никитин заявил о готовности говорить на русском языке
|
|
Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, готов общаться с представителями российских СМИ на русском языке.
Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел ответить по-английски на заданный вопрос на русском языке.
«Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране и каждый может говорит на любом языке, на котором хочет. В пандемию, в это сложное время, много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, задают адекватные вопросы, адекватные ответы», – передает ТАСС слова Никитина.
Одним из тренеров украинского дуэта является россиянин Александр Жулин. «Он как постановщик, наш, можно сказать, второй тренер. Он нам помогает, когда есть вопросы. Конкретно эти программы поставил именно Александр Вячеславович и его штаб», – добавил фигурист.
Никитин рассказал, что постановкой программ их дуэт занимался в Москве: «Мы давно [в Москве] не были. Но на время постановки программы мы там были. [Приехать в Москву] достаточно сложно именно из-за антиковидных мер».
Ранее глава киевского отделения партии «Украинское объединение патриотов» Дмитрий Симанской выразил возмущение тем, что украинский олимпийский чемпион в лыжной акробатике Александр Абраменко на пьедестале обнимался с представителем российской сборной.
Маринин: Конфликт с американцами на льду мог стать причиной проигрыша по баллам Кацалапова и Синициной
|
|
Конфликт российских фигуристов Никиты Кацалапова и Виктории Синициной с американской парой на разминке перед ритм-танцем на командном турнире на Олимпиаде в Китае, безусловно, мог стать причиной второго места, сказал газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин.
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, что на разминке перед ритм-танцем на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине он столкнулся с американской парой и что-то сказал им. Однако нападки со стороны американцев продолжались весь день, пара, по словам Кацалапова, не уступала на льду.
«Думаю, именно это и стало причиной второго места, потому что Никита, насколько я видел, ошибся в каких-то шагах. Ошибка была незначительная, но сама ситуация вывела из нормального ритма спортсменов. То есть, люди привыкли разминаться, дожидаться своего выхода на лед и спокойно откатывать свой вариант», – говорит Маринин.
Он не знает, были ли шаги, сделанные во время разминки со стороны американцев, намеренными или ненамеренными, однако ритм у российских спортсменов явно был нарушен.
«Плюс, естественно, Никита не мог не отреагировать на это. То есть, на лицо было то, что соперника вывели из психологического равновесия. Такие ситуации не редкость в спорте. Я желаю нашим спортсменам не поддаваться на эмоции, сохранять спокойствие и откатать так, как они это делают на других соревнованиях», – считает собеседник.
Фигурист подчеркивает, что Олимпийские игры, по сути, ничем не отличаются от любых других соревнований. Тем более, что эти проходят без зрителей и без дополнительного давления со стороны. «Все, что нужно нашим спортсменам, только делать то, что они умеют, и умеют делать очень хорошо», – заключил Маринин.
В ритм-танце на командном турнире Кацалапов и Синицина на Олимпийских играх в Китае показали второй результат, заработав 85,05 балла. Первое место получила американская пара Мэдисон и Донохью (86,56).
Режиссер Олимпиады в Сочи назвал церемонию открытия Игр в Пекине минималистичной
|
|
«Это сделано профессионально, очень чисто, есть и красивые моменты, пиротехника потрясающая», – сказал газете ВЗГЛЯД режиссер-постановщик церемонии открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи Андрей Болтенко, комментируя торжественную церемонию открытия 24-й Олимпиады.
В пятницу, 44 февраля, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Церемония открытия состоялась на Национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо».
«Мои ожидания были очень высокими и они, в каком-то смысле, не оправдались, потому что в 2008 году на летних Олимпийских играх Китай сделал чрезвычайно масштабное действие: было вложено очень много денег, усилий, все было очень грандиозно. И в каком-то смысле, наверное, они сделали все так, как и обещали. Говорили, что мы увидим то, что не предполагаем, собственно, так и произошло», – говорит Болтенко.
Он подчеркивает, что от типичного для Китая максимализма организаторы 24-х Олимпийских игр перешли к довольно тонкому минимализму. При этом в некотором смысле именно такой подход вероятно соответствует нынешнему положению страны, поскольку в 2008 году Китаю, по всей видимости, было важно продемонстрировать свою креативную состоятельность в жанре масштабного сценического действия. А сейчас, когда уже ни у кого нет никаких сомнений, они могут позволить себе творческий минимализм, считает режиссер.
«Это сделано профессионально, очень чисто, есть и красивые моменты. Пиротехника потрясающая – ее, кстати, похоже делал тот же художник, что и на прошлой церемонии – Цай Гоцян. Он делает не просто пиротехническое шоу, а художественное произведение, и это было чрезвычайно эффектно», – отмечает собеседник.
Кроме того, эксперт заметил, что китайские организаторы повторили схему выхода атлетов, как это было в Сочи в 2014 году.
Но во время пандемии рассчитывать на какие-то масштабные действия было, вероятно, неоправданно, продолжает собеседник. При этом он считает, что китайский режиссер Чжан Имоу, который спродюсировал церемонию Олимпийских игр в Пекине, в очередной раз продемонстрировал профессионализм в этом жанре: «придраться не к чему».
«Но в целом, я ждал, что будет другого масштаба событие. Не то, чтобы я совсем обманулся, но, скажем так: был в некотором смысле удивлен. Просто в прошлый раз они использовали гораздо больше людей, всевозможных эффектных костюмов, полетов и невероятных на тот момент технологий. Сейчас никаких особенно масштабных декораций и десятка тысяч людей не было, все было достаточно элегантно и не так уж и объемно. Технологии, которые были использованы, уже известны, ничего сверхординарного я не увидел», – делится Болтенко.
И даже кульминация любой церемонии – появление олимпийский огня – сделана достаточно просто, считает эксперт. Обычный олимпийский факел, который стал центром композиции. Все это во многом символизирует подход китайцев к церемонии: минималистично, стильно, смыслово.
«В азиатских церемониях довольно часто визуальная форма подменяет само содержание. Здесь все эпизоды были содержательными: смысловые и довольно точные. Например, очень изящно придумана церемония национального флага, когда разные национальности, проживающие в Китае, передавали из рук в руки полотнище. Это было довольно любопытно придумано.», – считает режиссер. В минимализме и при таком четком подходе есть поэтическая точность происходящего, убежден собеседник.
Озвучены суммы премиальных за медали на Олимпиаде в Пекине
Российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль – 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 [млн рублей], за бронзовую медаль – 1,7 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.
Также поощрение получат «те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться», добавил премьер. «Я имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей», – пояснил он.
Между тем, за каждую золотую медаль спортсменам Германии заплатят призовые в размере 20 тыс.евро, сообщает Фонд поддержки немецких спортсменов, передает ТАСС.
Серебряные и бронзовые призеры получат по 15 и 10 тыс. евро соответственно. Спортсменам, занявшим места с 4-го по 8-е, заплатят от 1,5 до 5 тыс. евро.
Ранее панды из Московского зоопарка предсказали победу России и Китая на ОИ.
Депутат: Российским олимпийцам не угрожает продление запрета ВАДА
|
|
Россия выполняет все требования Международного олимпийского комитета и ничто не мешает полноценному восстановлению в правах наших олимпийцев в срок, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Дмитрий Свищев. В интернете появилась петиция фигуриста Алексея Ягудина с просьбой разрешить спортсменам выступать под российским флагом уже сейчас.
«Я не вижу рисков продления запрета для наших спортсменов выступать под российским флагом. Россия сдержала все обещания, которые давала. Все пункты дорожной карты по восстановлению спортсменов в правах исполняются. На сегодняшний день к России нет претензий вообще», – говорит председатель думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Политик приветствовал петицию фигуриста Алексея Ягудина по поводу досрочной отмены запрета для российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Пекине под национальным флагом. «Я не знаю ни одного гражданина России, который был бы за то, чтобы наши спортсмены не выступали под цветами национального флага и награждались не под гимн Российской Федерации. Но касательно действующего запрета есть решение суда и мы обязаны выполнять его», – подчеркнул Свищев.
На этой неделе российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию на change.org в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить им выступать под флагом России.
Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря этого года.
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
В связи с петицией Ягудин вспомнил и хэштег #wewillROCyou, ставший популярным во время летней Олимпиады в Токио. Эту акцию особенно поддержали популярные музыканты и певцы, среди которых Тимати, DJ Smash, Дима Билан.
Петицию Ягудина уже поддержала его коллега Ирина Слуцкая и другие спортсмены и блогеры. В настоящий момент под ней подписались более 42 тыс. человек.
Хоккеистки сборной России победили команду Швейцарии в первом матче на Олимпийских играх
Женская сборная России переиграла команду Швейцарии в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира.
Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) в пользу российской команды, передает РИА «Новости».
Россиянки 5 февраля сыграют против сборной США.
Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
Путин прибыл в Китай
|
|
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр – 2022, которая состоится в 15.00 по московскому времени.
Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Журова назвала виды спорта, где Россия претендует на медали на Олимпиаде
|
|
Коньки и лыжи приносят России больше всего медалей, а биатлонисты на последних соревнованиях показали себя в лучшей форме, поэтому именно от них стоит ждать новых побед на зимних Олимпийских играх в Китае, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
«Тот вид спорта, за который, наверное, всегда все болеют – хоккей. Может быть, результат нас не всегда устраивает, но, я думаю, больше всего болельщиков все-таки смотрят хоккейные матчи. А если наши ребята попадают в финал, то тут точно вся страна практически у телевизоров. Ведь хоккей не такая предсказуемая вещь, как какие-то другие виды спорта, потому что всегда все может пойти не так, как хочется, или наоборот», – говорит Журова.
Также она отмечает, что многим россиянам очень нравится смотреть фигурное катание, а успехи, которые наблюдали мы за последний год, очень воодушевляют. Кроме того, чемпионка подчеркивает, что в фигурном катании очень интересная программа, а сам просмотр этого вида спорта все время держит в напряжении, что привлекает.
«Вообще, когда выступают команды, например в коньках, лыжах или биатлоне, эстафеты – это всегда смотрится очень интересно. Биатлон, кстати, у нас тоже очень любят, поэтому многие тоже будут смотреть его, и я его рекомендую, потому что последние Кубки мира показывали нам, что наши ребята могут завоевывать медали. Поэтому, если и был какой-то период неудач, то, надеюсь, сейчас уже разговор все-таки идет о медалях», – считает собеседница.
Она подчеркивает, что несмотря на прошлый сезон, видно, что лыжи и коньки приносят больше всего медалей, поэтому если речь идет об общекомандном зачете, то за эти виды спорта нужно особенно активно болеть.
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
«Ну и есть необычные и интересные виды, в которых тоже стоит ждать медалей. Это и фристайл, и сноуборд, поэтому, я думаю, что там стоит поболеть. Ведь наша поддержка очень нужна спортсменам, равно как и санным видам спорта (бобслей, скелетон, сани). Единственное, в скелетоне у нас есть с коронавирусом проблемы – не все спортсмены доедут, но в целом там тоже любой поворот может закончиться победой или поражением. Как раз эти виды спорта даже интереснее смотреть по телевизору, потому что если смотреть живьем, то за эти доли секунды не всегда все понятно. А так – азарт, цифры постоянно меняются, напряжение», – заключила Журова.
Ранее СМИ сообщили, что в Китае начались первые соревнования 24-х зимних Олимпийских игр, которые открылись с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте.
Музыкант Сергей Жуков поддержал российских спортсменов на Олимпиаде
|
|
Музыкант Сергей Жуков присоединился к кампании #wewillROCyou. Он высказался в поддержку олимпийцев и заявил новый символ кампании – снежок.
«Пусть вот этот снежок из всех трудностей и запретов летит куда подальше от наших ребят! Этой зимой все узнают, откуда мы! Устроим we will ROC you!», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Отмечается, что #wewillROCyou уже поддержали десятки лидеров общественного мнения.
В этот раз все началось с петиции, которую написал фигурист Алекей Ягудин. Одной из первых его поддержала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Документ так же подписали десятки других спортсменов (Лена Радионова, Вера Бирюкова, Аделина Сотникова, Юлия Костюшкина, Татьяна Волосожар, Руслан Нигматуллин).
Так же на петицию обратили внимание и блогеры. Они активно подписывают ее и призывают своих фолловеров это сделать. За петицию уже высказались Анна Калашникова, Мария Погребняк, Муха Биттуев, Руслан Баргаев, Саша
Лукьянова.
Сейчас петиция собрала уже более сорока тысяч подписей.
Напомним, 4 февраля стартует зимняя Олимпиада, на которой атлеты из России будут выступать без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого называться сборная будет ROC (Russian Olympic Committee). Именно из этой аббревиатуры и родилась кампания #wewillROCyou.
Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене
|
|
Китайский актер Джеки Чан в четверг принял участие в эстафете огня XXIV зимних Олимпийских игр и пронес факел по Великой китайской стене, сообщает газета Beijing Daily.
По информации издания, 68-летний актер стал 30-м факелоносцем эстафеты. Олимпийский огонь он пронес по самому посещаемому участку Великой китайской стены «Бадалин», передает РИА «Новости».
По словам Джеки Чана, стать факелоносцем во второй раз – большая честь для него. Актер принимал участие в эстафете огня на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Он отметил, что несмотря на 10-градусный холод на Великой китайской стене, его сердце согревается при виде радостных лиц спортсменов, журналистов и волонтеров, приветствующих участников эстафеты.
«Китайская цивилизация существует уже 5 тыс. лет, не так много государств имеют такую долгую историю. Надеюсь, что благодаря Олимпиаде мы сможем показать миру нашу культуру, еще больше людей начнет понимать Китай», – сказал Джеки Чан журналистам.
Напомним, во вторник эстафета олимпийского огня началась в Пекине.
Зимние Олимпийские игры в Пекине объявлены открытыми
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Торжественная церемония открытия состоялась на Национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо».
«XXIV зимние Олимпийские игры объявляю открытыми», – заявил Си Цзиньпин, передает ТАСС.
Ранее российская сборная на Олимпийских играх прошла по Национальному стадиону Пекина под флагом Олимпийского комитета России в ходе церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады.
Напомним, в пятницу в Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр.
Представители России прошли на стадионе под номером 46. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщал, что в состав делегации войдут 80 человек.
Российские атлеты прошли по Национальному стадиону Пекина в ходе церемонии открытия Игр
Российская сборная на Олимпийских играх прошла по Национальному стадиону Пекина под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в ходе церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады.
Знаменосцами выступают конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу в Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр, она проходит на Национальном стадионе в столице страны – Пекине.
Представители России появятся на стадионе под номером 46. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщал, что в состав делегации войдут 80 человек.