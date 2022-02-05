|
|
В Германии предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID с 18 лет
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Ведение обязательной вакцинации от коронавируса с 18 лет предложил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.
Отметив, что требование должно действовать до конца 2023 года, пишет газета Rheinische Post, передает ТАСС.
«Требование обязательной вакцинации с 18 лет в течение двух лет кажется мне наиболее разумным», – отметил Монтгомери.
В Германии партии «Союз-90»/зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП) представили проект, согласно которому требование обязательной вакцинации против коронавируса для лиц старше 18 лет, имеющих гражданство в Германии должно действовать до 31 декабря 2023 года.
Каждый должен поставить по три прививки, а отказавшимся проходить вакцинацию грозит штраф.
По словам Монтгомери, это позволит достичь высокого уровня коллективного иммунитета до зимы 2023 года.
В ЕС разрешили выдавать ковид-сертификаты привитым российскими вакцинами
Европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым несертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем поставившим одну бустерную дозу, разрешенной в ЕС вакцины, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.
«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, Еврокомиссия продлила до 30 июня 2023 года действие ковид-сертификатов в ЕС.
«Еврокомиссия утвердила рекомендацию продлить на год действие ковид-сертификатов в ЕС на один год – до 30 июня 2023 года. Мы должны быть готовы к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса», – сказал Виганд, передает РИА «Новости».
Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является лишь дополнительным санитарным документом.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями итальянского бизнеса затронул тему взаимного признания вакцин от коронавируса и ковид-сертификатов между Россией и ЕС.
Попова объяснила отмену карантина для контактных лиц
|
|
Ограничения для граждан, которые контактировали с пациентами с коронавирусом из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Это особенность эпидемического процесса именно для «омикрона». Вот если будет другой вариант штамма, то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика, ведь эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства «омикрона»: очень быстрая передача, незагруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе <...>. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс: при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене [карантина]», – сказал она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.
Попова рассказала, что около 17–20% пациентов в России переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно.
«Если брать в целом по стране, порядка 17–20% – это удельный вес [бессимптомных] носителей, которых мы выявили», – сказала она. По ее словам, в Москве бессимптомно коронавирусную инфекцию переносят около 40% пациентов.
Также она добавила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса, так как имеют большое количество контактов.
«Конечно же, в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста, от 20 до 30 лет», – добавила Попова. Также, по ее словам, активно в эпидпроцесс вовлекаются подростки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов.
В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Сообщалось, что в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном», который считается новой мутацией.
Главврач московской больницы объяснила, как часто нужно вакцинироваться
Вакцинироваться от коронавируса российскими препаратами раз в полгода достаточно для иммунитета, сообщила главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.
«Сегодня для отечественных вакцин, которые показали максимальную эффективность в мутациях бесконечных COVID-19, мы однозначно можем сказать, что [вакцинация] раз в шесть месяцев [дает] достаточный уровень иммунизации, который на сегодня актуален», – цитирует ее ТАСС.
При этом Лысенко считает, что в будущем от коронавируа придется ревакцинироваться регулярно.
«Безусловно, в перспективе, я думаю, что <...> мы будем жить в ежегодном режиме вакцинирования, как это происходит во время респираторного вируса», – сказала врач.
Напомним, в среду в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград, в ходе которой президент Владимир Путин высоко оценил труд медиков. Положительно глава страны оценил работу главного врача Московской городской клинической больницы № 52 Марьяны Лысенко, а также хирурга Андрея Каприна. Лысенко была удостоена звания Героя Труда России.
Путин также отметил, что с первых дней пандемии примером полной самоотдачи, олицетворением профессиональных и личных качеств, необходимых медику, стала Лысенко.
Врач перечислила симптомы «омикрона»
Симптомы штамма коронавируса «омикрон» – это насморк, кашель, боль в горле, заявила главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко.
«Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк очень часто, кашель и боль в горле. Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период», – цитирует Лысенко РИА «Новости».
Есть ряд пациентов, сообщающих о тошноте, но конкретной статистики по этому вопросу пока не собрано.
Ранее руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев сообщал, что «омикрон» реже приводит к госпитализации инфицированного пациента, чем вариант «дельта», при этом люди стали попадать в больницу с симптомами, которые отличаются от первых штаммов.
Путин заявил о планах снять ограничения по карантину для контактных лиц
|
|
Власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Также президент добавил, что сейчас нет никаких планов вводить локдаун в России из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с омикроном, с новым штаммом, <...> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», – сказал глава государства.
Он отметил, что накануне он общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, кабмин не планирует вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом.
«Нет у правительства таких планов - вводить какие-то дополнительные ограничения», – добавил Путин.
Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Ранее сообщалось, что в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном», который считается новой мутацией.
Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом
Телеведущий Александр Масляков не сможет присутствовать на первых играх нового сезона «Клуба веселых и находчивых» (КВН) из-за того, что заболел коронавирусом.
«К сожалению, меня сейчас нет с вами. Ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома», – сказал Масляков в видеообращении, опубликованном в официальном Instagram КВН.
Масляков добавил, что игра не может проходить без ведущего, поэтому первые несколько выпусков проведут люди, «не чужие игре», и знаменитые игроки КВН.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР Олег Басилашвили заболел коронавирусной инфекцией, она протекает у него без проявления симптомов.
В России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном»
В российскую национальную базу внесены 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».
Первые случаи были зафиксированы в Москве, республиках Марий Эл и Башкирия и Ростовской области, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80 тыс. 875 геномных последовательностей, из них 8239 загруженных – это геновариант омикрон. На сегодняшний день, хочу доложить, к линии ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%. Линия ВA.3 на территории РФ не выявлена», – сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает «Коммерсант».
Первые случаи заражения выявили в декабре 2021 года. Новый штамм уже выявлен в 49 странах мира.
Напомним, ранее был выявлен штамм коронавируса, который получил название омикрон.
В ВОЗ дали оценку процессу регистрации «Спутника V»
Процесс регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет «очень хорошо», заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
«Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение – это скажет комиссия, ничего не могу сказать», – приводит слова Вуйнович РИА «Новости».
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ получила необходимые документы для регистрации вакцины «Спутник V» 30 декабря 2021 года.
Напомним, во вторник директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что новая инспекция для оценки производства «Спутник V» приедет в Россию в феврале. 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины «Спутник V».
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китайские ученые создали антитела против «омикрона»
Ученые Фуданьского университета в Шанхае синтезировали антитела, способные бороться с омикрон-штаммом и возможными новыми штаммами COVID-19, сообщила газета «Саут Чайна морнинг пост» со ссылкой на ведущего научного сотрудника университета Хуан Цзинхэ.
Согласно информации от научного сотрудника, антитела против штамма COVID-19 «омикрон» были синтезированы из компонентов двух других антител, вырабатываемых иммунной системой человека, пишет ТАСС.
Отмечается, что изначальной целью исследования был поиск способов борьбы с другим инфекционным заболеванием. Однако в ходе испытаний выяснилось, что созданные учеными антитела способны противостоять омикрон-штамму и другим возможным мутациям COVID-19.
Тем временем ученые в Британии установили, что к основным чертам подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как «стелс-омикрон» и «скрытый омикрон», относится высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.
Ученые из датского Института сывороток установили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 обладает значительно большим потенциалом по заражению, чем оригинальный подвид BA.1.
А директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя сообщил, что итальянские специалисты выявили новую разновидность коронавируса – «омикрон-2» – еще месяц назад, но не стали «тревожить общественность», так как новый вариант похож на штамм «омикрон-1».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вирусолог рассказал о трендах мутирования коронавируса
|
|
Главный тренд мутирования коронавируса – контагиозность, а также он стремится уйти от иммунной системы человека, однако для него вряд ли есть выгода развиваться в сторону повышения летальности, рассказал газете ВЗГЛЯД вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирус мутирует для того, чтобы найти «лучшую форму», которая адаптирует его к организму человека. Однако в случае с коронавирусом вирус утратил один из рецепторов, «который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань».
«Вообще, мы не знаем, какие именно мутации вируса нас ждут в дальнейшем. Судя из логики происходящего и происходящей эволюции, есть главный тренд мутирования коронавируса – в сторону скорости передачи, чтобы все было максимально быстро и эффективно. Это та самая эволюционная борьба за ресурсы. Это мы видим начиная с уханьского штамма и вплоть до «омикрона», и даже подштаммы «омикрона» мутируют в сторону контагиозности (заразительности, – Прим. ВЗГЛЯД)», – говорит Волчков.
Однако, он не думает, что коронавирус продолжит мутировать в сторону контагиозности, поскольку уже сейчас разумные пределы максимально приближены. Поэтому он отмечает другой тренд мутирования коронавируса – уход от иммунной системы.
«Если и будут возникать следующие штаммы, то, наверное, им нужно как-то преодолевать сформировавшийся после вакцин или заболевания другими штаммами иммунитет. Другой штамм, если и появится, не будет похож на «омикрон» и станет сильнее отличаться от всех предыдущих. Но, в общем-то, это маловероятно, и единственное место, где такое могло произойти, оттуда вышел уже такой штамм», – рассуждает специалист.
Однако, сюрприз в виде нового штамма коронавируса, по мнению вирусолога, все еще может прилететь из восточных стран, например, того же самого Китая, где все еще очень большое количество непривитых людей. Но учитывая то, что там достаточно серьезная система ограничений, активно работает здравоохранение, зарождение какого-то нового штамма сводится к минимуму.
Кроме того, специалист не считает, что другие возможные мутации коронавируса будут более опасными для здоровья человека. «Все время отбираются именно бенефитные мутации, либо случайные нейтральные, которые наследуются с бенефитными. Но я не вижу, в чем бенефит для вируса, например, в высокой летальности. Гипотетически, можно было бы предположить, что следующий бенефит для коронавируса – переход в хроническую фазу, но для острых респираторных вирусов это невозможно. Это возможно только в случае каких-то системных иммунодефицитных состояний», – заключил Волчков.
Ранее стало известно, что в российскую национальную базу внесли 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Врач объяснил, почему не все в семье заболевают COVID-19
Люди могут жить с больными COVID-19 родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистой и органов дыхания, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.
«Существует несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа», – передает URA.RU слова Звонкова.
При этом он отметил, что в любом случае не стоит пренебрегать элементарными мерами предосторожности такими как ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Сильная вирусная нагрузка, предупредил терапевт, может «проломить» защиту организма.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, в свою очередь, заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться некоторое время.
Она пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже сейчас доминирует штамм «омикрон», который обладает большей заразностью, чем «дельта», поэтому и рост такой стремительный.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется во всех возрастных группах в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
За сутки в России госпитализировали 17,2 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17201, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 17201 человек, на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 141 883 случая заболевания, в целом в России выявлено 12 128 796 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 48 426 человек, на 20,2% больше по сравнению с 1 февраля. За это же время подтверждено 678 смертей.
За весь период зафиксировано 332 690 летальных исходов, выздоровели 10 337 008 человек.
В Москве за сутки выявлено 23 784 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 19 234, в Московской области – 10 188.
Накануне в России за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
За сутки в России госпитализировали 17,7 тыс. человек с коронавирусом
|
|
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17 792, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 17 792 человека, на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 155 768 случаев заболевания, в целом в России выявлено 12 284 564 случая коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 53 724 человека, на 10,9% больше по сравнению с 2 февраля. За это же время подтверждено 667 смертей.
За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека.
-
В Москве за сутки выявлено 26 904 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 21 234, в Московской области – 8721.
Накануне в России за сутки госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Фернандес рассказал о вакцинации «Спутником V»
Глава Аргентины Альберто Фернандес на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле рассказал о том, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Я получил две дозы и немножко подождал третьей дозы, чтобы продолжать вакцинироваться «Спутником», – цитирует его ТАСС.
Услышав это, Путин с улыбкой заметил: «Я тоже».
Напомним, 6 декабря 2021 года Аргентина одобрила применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции. В начале июня президенты России Владимир Путин и Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. Позже президент Аргентины Альберто Фернандес выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.
Скворцова рассказала о вакцине от коронавируса «Конвасэл»
Вакцина от коронавируса «Конвасэл», разработанная Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России хорошо переносится и не вызывает аллергию, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.
«Отличающаяся высокой иммунногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный s-белок, эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, 21 января Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию субъединичной вакцины против коронавируса «Конвасэл» в Минздрав России.
Вакцина создана на основе рекомбинантного белка N вируса SARS-CoV-2, разработана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России.
Вакцина нацелена на формирование клеточного иммунитета. Основное действие – выработка клеточного иммунного ответа, фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие вируснейтрализующего ответа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД