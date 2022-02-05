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5 февраля, суббота | Последнее обновление — 10:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за нападений собак на людей
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Ракету «Союз-2.1а» с военным спутником запустили с Плесецка
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Космические войска ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
В ведомстве сообщили, что в субботу в 10.00 мск с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 космодрома Плесецк «успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны», передает ТАСС.
Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме, «средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя».
Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.
Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» в 2022 году.
Ранее было анонсировано начало строительства первой летной ракеты «Союз-5».
Лукашенко предложил Шойгу продать переброшенную на учения военную технику
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
«Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной... Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом и следующем году и так далее», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу.
По его словам, это важно для Белоруссии и Союзного государства «в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда».
Между тем Шойгу высоко оценил действия по переброске группировок войск Восточного военного округа в Белоруссию и их прием на белорусской территории.
«Все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть все организовано просто блестяще. Есть еще возможности по дополнительному приему техники», – отметил Шойгу, которого цитирует БелТА.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе, до 9 февраля, будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки, с 10 по 20 февраля, будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Ранее в четверг в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
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Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Стало известно о решении Байдена перебросить дополнительные войска в Восточную Европу
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Глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу, сообщают СМИ.
В скором времени в Польшу будут отправлены две тысячи военнослужащих Соединенных Штатов, при этом еще «несколько тысяч» перебросят в Румынию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение CNN.
«Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял, что Соединенные Штаты скоро перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных.
До этого Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.
Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает российское Минобороны.
Личный состав ЗРК объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа должен будет совершить марш на полигон в Брестской области. Там российские военные выполнят ряд учебных задач. ЗРК заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, передает РИА «Новости».
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
США и Словакия подписали военный договор
В четверг в Вашингтоне США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит Штатам расширить военное присутствие в республике, в частности, путем модернизации двух военных аэродромов.
Подписи под документом поставили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Словакии Ярослав Надь и глава словацкого МИДа Иван Корчок, передает Deutsche Welle.
Данный договор позволит США расширить военное присутствие в Словакии, в частности, путем модернизации военных аэродромов Малацки-Кухиня и Слиач.
Для вступления документа в силу требуется его ратификация словацким парламентом и утверждение президентом страны.
Это вызвало неоднозначную реакцию в Словакии, где прошли акции протеста. Критики заявляют, что договор может привести к утрате суверенитета республики и нарушению силами США словацкого законодательства.
Однако Блинкен отрицает создание постоянных баз США в Словакии: «Это соглашение основано на сотрудничестве и уважении (...) Оно было подготовлено Словакией совместно с США, в качестве полноправных и суверенных партнеров, и в интересах обоих правительств оно представляет интересы народов обеих стран».
Он осудил распространение «дезинформации» о содержании сделки. Глава Госдепа отметил, что США не будут создавать в Словакии свои постоянные военные базы или на постоянной основе размещать в стране американские войска.
По условиям договора, Соединенные Штаты профинансируют модернизацию двух военных аэродромов, которые останутся в собственности словацкого правительства, но которыми американские военные смогут бесплатно пользоваться.
Ранее Словакия и Нидерланды предложили усилить восточное крыло НАТО.
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Ту-160М стал первым самолетом с ракетами обратного старта
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта – они способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной», рассказал источник в авиастроительной отрасли.
«На первом вновь изготовленном Ту-160М установлена радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора, которая позволит самолету применять для самообороны от ракет «воздух – воздух», «земля – воздух» и истребителей ракеты так называемого обратного старта. Такие ракеты класса «воздух – воздух» по целеуказанию хвостовой РЛС бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся «за спиной» у Ту-160М», – сообщил источник РИА «Новости».
Источник добавил, что «применение РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках наиболее целесообразно, так как это маломаневренные машины, которые просто могут не успеть развернуться носом к противнику».
На базовой версии Ту-160 хвостовая РЛС отсутствует. Собеседник также уточнил, что ракеты обратного старта могут поражать цели и в передней полусфере. При поражении целей в задней полусфере, по целеуказанию от хвостовой РЛС, они разворачиваются в полете на 180 градусов.
Ранее авиаэксперт объяснил отличие нового Ту-160М от советского «Белого лебедя».
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Минск выразил Киеву протест из-за незаконного пересечения границы украинским БЛА
Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА), сообщила пресс-служба МИД республики.
В ведомстве сообщили, что в четверг в МИД «был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Белоруссии», передает ТАСС.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ни он, ни его военачальники не хотят «никакой войнушки».
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Отряд российских военных кораблей прибыл в Сирию
Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести БДК «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и «Калининград» завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Общая протяженность перехода составила более 6000 морских миль», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм.
Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ расположен на побережье Средиземного моря в районе порта Тартус и обеспечивает стоянку, восстановление технической готовности и ремонт российских военных кораблей, а также пополнение их необходимыми запасами материальных средств и другого имущества до требуемых норм.
Большие десантные корабли проекта 11711 («Петр Моргунов») и 775 («Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и Калининград») предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.
Напомним, 18 января ВС России по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации.
Границу Воронежской области с Украиной прикрыли «Панцирями»
Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» развернули для защиты от дронов противника в рамках учений в Воронежской области (граничит с Харьковской областью Украины), сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
«Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» ЗВО в Воронежской области заступили на боевое дежурство в рамках планового двустороннего тактического учения войск ПВО и оперативно-тактической авиации. Для отработки задач прикрытия наземных комплексов С-300ПМ2 расчеты ЗРПК создали кольцо прикрытия в зонах развертывания стартовых площадок для отражения атак БЛА условного противника на командные пункты», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО.
Также расчетам ЗРПК «Панцирь-С1» предстоит показать навыки борьбы с тепловыми ловушками авиации «противника» и защитить небо в условиях постановки радиоэлектронных помех.
Всего в учениях участвуют свыше 500 военнослужащих, а также более 80 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники, в том числе самолеты Су-30СМ, Су-34, а также комплексы ПВО С-300.
Ранее в западных областях России начались танковые учения.
В ФРГ назвали условия сохранения ядерной миссии НАТО
Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Штрак-Циммерман отметила, что «Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами) на Западе», однако эта стратегия «сохранится до тех пор, пока в России есть соответствующее вооружение», передает РИА «Новости».
Так она ответила на вопрос о том, должна ли Россия получить гарантии безопасности со стороны НАТО.
Глава комитета добавила, что «было бы хорошей новостью», если бы ряд международных договоров в сфере ядерной безопасности «были вновь активированы».
Ранее была подтверждена подлинность опубликованного в СМИ конфиденциального ответа США и НАТО России. До этого глава МИД Сергей Лавров заявлял, что в этом ответе «по главному вопросу о нерасширении НАТО на восток позитивной реакции нет».
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Зеленский заявил о защитной функции поставляемого Западом на Украину оружия
Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что «мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии», для Украины «очень важно, что все это (получаемое из других стран) оружие – это защита», передает ТАСС.
«Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путем», – утверждает он.
Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст «больше ни одного участка своей земли».
Ранее сообщалось, что Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
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Украина захотела закупить у Турции новые беспилотники
Украина выразила намерение закупить у Турции новые беспилотные летательные аппараты, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
«Объем торговли между Украиной и Турцией в прошлом году увеличился на 59%, достигнув 7,1 млрд долларов. Оборонная промышленность является одной из сфер, в которых достигнут прогресс во взаимоотношениях. На сегодняшний день Украина закупила 12 турецких беспилотников и также на уровне начальника Генштаба выразила намерение закупить новые аппараты», – передает ТАСС слова чиновника в интервью Bloomberg по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Шойгу прибыл в Минск
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно с белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач военнослужащими вооруженных сил двух стран в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.
«Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость – 2022». В ходе рабочего визита министр обороны Российской Федерации будет принят президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», – передает ТАСС сообщение Министерства обороны России.
«Кроме того, глава российского военного ведомства ознакомится с экспозицией мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и возложит венок к Вечному огню», – информирует российское военное ведомство.
Ранее в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Летчики России и Белоруссии начали полеты в рамках проверки сил реагирования
Белорусские и российские летчики совершают полеты на аэродроме Барановичи в Брестской области в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в минобороны Белоруссии.
«Белорусские и российские летчики совершают полеты на аэродроме Барановичи в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси», – передает РИА «Новости» сообщение минобороны Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной.
Военные России и Белоруссии решили провести в 2022 году более 20 совместных мероприятий
Военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022», сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, встречаясь в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«У нас впереди по этому году более 20 мероприятий», – передает ТАСС слова Шойгу.
В частности, он проинформировал о запланированных совместных учениях «Восток-2022». «По вашему решению министерство обороны, Вооруженные силы Беларуси будут участвовать в этих учениях, большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тыс. км перебраться туда (на Дальний Восток)», – отметил глава Минобороны России.
Шойгу напомнил, что в соответствии с планами учений «Союзная решимость – 2022» была осуществлена переброска группировки войск и техники с востока России на белорусскую территорию к западным границам Союзного государства. В ходе учений «Восток-2022» его участники сконцентрируют свои силы на восточных рубежах Союзного государства, пояснил глава российского военного ведомства.
По словам Шойгу, Белоруссия блестяще организовала развертывание большой группировки российских войск на своей территории в рамках подготовки к совместным учениям «Союзная решимость-2022».
«Мы сегодня проведем большую инспекцию того, что на этом этапе подготовки к учениям сделано, что предстоит сделать. Но вы совершенно справедливо отметили, что первый этап, который заключался в переброске почти на десять тысяч километров больших группировок войск с техникой, он идет к завершению», – отметил Шойгу.
«И, конечно, белорусское министерство обороны, верховный главнокомандующий, давший все команды на разворачивание большой сети для приема такой группировки, беспрецедентно», – добавил министр.
«То есть не просто блестяще все организовано. Есть еще возможность по дополнительному приему техники», – сказал Шойгу.
Ранее Лукашенко заявил, что планирует закупать у России практически всю военную технику, участвующую в российско-белорусских учениях.
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