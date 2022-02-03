В Китае оценили предстоящий визит Путина на открытие Олимпиады Российским спортсменам прогнозируют успешное выступление на Олимпиаде в Пекине 3 февраля 2022, 22:30

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков,

Ростислав Зубков,

Николай Васильев

Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине выступят лучше, чем четыре года назад – у сборной нет тех проблем и сложностей, с которыми она столкнулась в Корее, говорят специалисты. Хорошего выступления от нашей команды ждут и болельщики: по данным социологов, большинство россиян прогнозирует попадание России в тройку лидеров по числу медалей. Больше половины россиян уверены – на Зимних Олимпийских играх в Пекине национальная сборная сможет занять место в тройке лидеров по общему числу завоеванных медалей. «Каждый четвертый участник опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявил: в общем медальном зачете мы можем стать первыми. 42% полагают, что мы займем второе или третье место. Еще 15% считают, что либо четвертое, либо пятое. Уровень оптимизма достаточно высок», – сообщил в четверг руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов. Данными телефонного опроса, который был проведен 29 января среди 1600 человек, социолог поделился на круглом столе «Российский спорт: развитие нации и интересы страны». Встреча была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) в преддверии открытия Олимпиады-2022. «Уровень оптимистических ожиданий весьма высок», – констатировал Мамонов. Он добавил, что, по данным социологов, наибольшее внимание зрителей будет приковано к выступлению наших биатлонистов и фигуристов. Эти виды спорта интересны двум третям опрошенных. «Хоккей и лыжный спорт на втором месте с 20%», – сообщил эксперт ВЦИОМ. «Меня удивило, что не хоккей оказался номером один для болельщиков», – заметила участвовавшая в круглом столе депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Впрочем, добавила она, очевидно, что опыт предыдущей Олимпиады, с прекрасной телевизионной «картинкой» и качественным закадровым комментарием помог привлечь внимание и к биатлону, и к фигурному катанию. Как и ранее в комментарии газете ВЗГЛЯД, так и сейчас Журова поделилась предположениями о результатах нашей сборной на ОИ-2022. В Пекине российская команда более укомплектована и потому сможет выступить намного лучше, чем на Олимпиаде-2018, отметила депутат. «Тогда у нас был урезанный состав – приехать смогло меньше половины наших спортсменов, а ряд видов спорта был практически обнулен», – напомнила Журова. «Поэтому и взяли всего 17 медалей, из которых только два золота. Но в этот раз мы по определению не можем завоевать меньше наград, – подчеркнула Журова. – В пользу этого говорит и то, что хозяева Игр – китайцы, но в зимних видах спорта они никогда не добивались высоких результатов». «В зимних Играх уже много лет лидер – это Норвегия. Ее спортсмены сильны в биатлоне, лыжах, прыжках с трамплина, двоеборье. С последними двумя дисциплинами у нас все обстоит не так хорошо. Другое дело, что там и не так много медалей разыгрывается. А вот в коньках и шорт-треке разыграют целых 23 медали», – уточнила олимпийская чемпионка. По ее мнению, серьезным соперником в фигурном катании и шорт-треке могут стать корейские атлеты. «С другой стороны, у них, например, нет хоккея, хотя они и не сильно переживают на этот счет», – добавила Журова. Результаты соцопроса показали и высокий интерес россиян к Олимпийским играм. «За соревнованиями намерены наблюдать не менее 66% опрошенных нами граждан», – сообщил Мамонов. На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа «Я призываю всех, используя наше сегодняшнее мероприятие, болеть не только за наших олимпийцев, но и за большую паралимпийскую команду, которая 4 марта поедет на Игры в Пекин. В Паралимпиаде-2022 участвуют 72 спортсмена, представители всех дисциплин на этих Играх», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Терентьев. «В состязаниях по горным лыжам участвуют и «опорники» (люди с проблемами опорно-двигательного аппарата), и слабовидящие. В хоккее – он называется у нас следж-хоккей или хоккей на санях – и наша команда является одной из сильнейших. В целом у нас очень сильная команда. На чемпионате мира Международного паралимпийского комитета, который прошел совсем недавно, в январе в норвежском Лиллехаммере, сборная России показала очень успешные результаты», – рассказал Терентьев. «Победы наших спортсменов придают решимости, воодушевляют тех людей с инвалидностью, которые еще не поверили в свои силы», – подчеркнул паралимпийский чемпион. Можно сказать, что привлечение внимания к большому спорту поможет пробудить интерес простых россиян к физической культуре и здоровому образу жизни, отметил замминистра здравоохранения России, наставник трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Олег Салагай. «Когда мы говорим о спорте, то говорим прежде всего о сохранении здоровья, – заявил замглавы Минздрава. – Чтобы увеличить число людей, занимающихся спортом, были утверждены федеральные проекты». В частности, напомнил Салагай, с 2019 года работает проект «Спорт – норма жизни» по пропаганде физкультуры и активного образа жизни. «Удалось достичь достаточно серьезных результатов за последние годы. В 2015 году примерно 31% людей систематически занимались спортом, а в 2020 году – уже не менее 45%», – отметил замруководителя Минздрава. Цель проекта – к 2030 году довести до 70% число россиян, которые систематически занимаются спортом и физическими упражнениями. Что касается развития паралимпийского спорта, то оно идет параллельно с созданием инклюзивной среды для людей с ограниченными возможностями, говорит Салагай. Это показала подготовка к Паралимпийским играм в Сочи, согласился депутат Терентьев. «Безбарьерная среда важна не только для спорта, но и помогает тем, кто по каким-то причинам стал маломобильным. Паралимпийский спорт имеет огромный потенциал для реабилитации таких людей», – заявил чемпион-паралимпиец. Большой спорт и массовую физкультуру принято разграничивать, но надо понимать, что эти сферы взаимосвязаны, добавила Журова. «Госпрограммы, направленные на развитие массового спорта, дают прочную основу для развития спорта высших достижений, – говорит олимпийская чемпионка. – Без развития спорта высших достижений не будет примера для наших детей, которые мечтают стать профессиональными атлетами». Обучение в детско-юношеских спортшколах, так же как и участие в спортивных проектах, помогает ребятам лучше раскрыть свой потенциал, свои таланты, отметил первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Молодежки Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич. «У нас в ОНФ есть инициатива, которая зародилась во времена пандемии, в первую ее волну – проект «Тренер». Мы собирали группу волонтеров, к нам мальчишки пришли, молодые. Непростые ребята, из тех, что называют трудными подростками. Говорят, что хотели бы чем-то помочь людям во время ковида. И действительно, помогали оборудовать госпиталь в 75-м павильоне ВДНХ. А потом, когда все сделали, говорят – что дальше делать будем? Возникла идея – «зарубиться в футбол», – вспоминает Кастюкевич. Но вместе со спортивными занятиями участники проекта продолжали заниматься волонтерской деятельностью, ходить в музеи, изучать историю страны, рассказал он. В итоге возник проект «Тренер», который сейчас работает уже в 30 регионах и стал комплексной программой социализации трудных подростков через спорт, наставничество и патриотическое воспитание. Победы наших олимпийцев в Пекине станут еще одним подспорьем для развития патриотических чувств у молодежи, полагает Кастюкович. «Конечно, каждый хочет увидеть подъем флага своей страны, увидеть, как под гимн родины встают целые залы. Все это вызывает подъем патриотизма», – рассказал депутат. «Тезис о том, что олимпийский спорт выступает предметом национальной гордости, подтверждается социологическими данными. Мы готовы и хотим гордиться нашими спортсменами», – со своей стороны сообщил социолог Мамонов. Чего не хотелось бы видеть на Олимпиаде, так это вторжения политических противостояний в спортивные состязания, заявил Кастюкевич. «Нам еще в школе говорили о принципе: «Если Олимпиада, давайте закончим везде войны», – напомнил парламентарий. «К сожалению, грязная политика влезла в спорт. Давайте стараться разделить спорт и политические игры», – призвал Терентьев. «Что касается политики на Олимпиаде, то некоторые страны уже заявили о ее дипломатическом бойкоте. Реагируя на него, Международный Олимпийский комитет (МОК) поступил мудро, сказав – мол, мы вас поддерживаем, у вас есть такое право, но важно содержание Олимпийской хартии. В ней сказано, что игры – это соревнование спортсменов, а не государств. Поэтому я уверена, что МОК осудил бы США, если бы они запретили своим атлетам участвовать в Олимпийских играх», – пояснила Журова. «То, что президент какой-нибудь страны не едет на Игры, – это не катастрофа для спорта, а лишь часть политической игры, – говорит депутат. – С другой стороны, я надеюсь, что Владимир Путин будет на открытии Олимпиады и поддержит наших ребят. Это реально поднимает дух. Помню, в 2008 году он приезжал к нам в олимпийскую деревню, и это нас очень поддержало». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Петиция Ягудина о флаге России на соревнованиях собрала больше 22 тыс. подписей 1 февраля 2022, 12:07 Текст: Наталья Ануфриева

Петиция фигуриста Алексея Ягудина о праве российских спортсменов выступать под флагом страны собрала больше 22 тыс. человек и стала одной из самых популярных на платформе change.org. По данным на 12.03 петицию подписали 22 тыс. 205 человек, что вывело ее в топ самых популярных на портале. «Мы хотим справедливости и равенства на Зимней Олимпиаде в Пекине и на дальнейших соревнованиях», – подчеркнул Ягудин. Сам спортсмен объяснил, что петиция представляет собой длинное эмоциональное высказывание. Ягудин также вспомнил и хэштег #wewillROCyou, ставший популярным во время летней олимпиады. Напомним, кампанию тогда запустила Тина Канделаки, ее поддержал Тимати, DJ Smash, Дима Билан и многие блогеры. К акции присоединились не только пользователи сети онлайн и офлайн, но и даже Сергей Лавров и Мария Захарова. Петицию Ягудина уже поддержала его коллега Ирина Слуцкая и другие спортсмены и блогеры. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Депутат: Российским олимпийцам не угрожает продление запрета ВАДА 2 февраля 2022, 22:22

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Россия выполняет все требования Международного олимпийского комитета и ничто не мешает полноценному восстановлению в правах наших олимпийцев в срок, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Дмитрий Свищев. В интернете появилась петиция фигуриста Алексея Ягудина с просьбой разрешить спортсменам выступать под российским флагом уже сейчас. «Я не вижу рисков продления запрета для наших спортсменов выступать под российским флагом. Россия сдержала все обещания, которые давала. Все пункты дорожной карты по восстановлению спортсменов в правах исполняются. На сегодняшний день к России нет претензий вообще», – говорит председатель думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Политик приветствовал петицию фигуриста Алексея Ягудина по поводу досрочной отмены запрета для российских спортсменов выступить на Олимпиаде в Пекине под национальным флагом. «Я не знаю ни одного гражданина России, который был бы за то, чтобы наши спортсмены не выступали под цветами национального флага и награждались не под гимн Российской Федерации. Но касательно действующего запрета есть решение суда и мы обязаны выполнять его», – подчеркнул Свищев. На этой неделе российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию на change.org в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) разрешить им выступать под флагом России. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря этого года. На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа В связи с петицией Ягудин вспомнил и хэштег #wewillROCyou, ставший популярным во время летней Олимпиады в Токио. Эту акцию особенно поддержали популярные музыканты и певцы, среди которых Тимати, DJ Smash, Дима Билан. Петицию Ягудина уже поддержала его коллега Ирина Слуцкая и другие спортсмены и блогеры. В настоящий момент под ней подписались более 42 тыс. человек. Журова назвала виды спорта, где Россия претендует на медали на Олимпиаде 2 февраля 2022, 20:29

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Коньки и лыжи приносят России больше всего медалей, а биатлонисты на последних соревнованиях показали себя в лучшей форме, поэтому именно от них стоит ждать новых побед на зимних Олимпийских играх в Китае, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. «Тот вид спорта, за который, наверное, всегда все болеют – хоккей. Может быть, результат нас не всегда устраивает, но, я думаю, больше всего болельщиков все-таки смотрят хоккейные матчи. А если наши ребята попадают в финал, то тут точно вся страна практически у телевизоров. Ведь хоккей не такая предсказуемая вещь, как какие-то другие виды спорта, потому что всегда все может пойти не так, как хочется, или наоборот», – говорит Журова. Также она отмечает, что многим россиянам очень нравится смотреть фигурное катание, а успехи, которые наблюдали мы за последний год, очень воодушевляют. Кроме того, чемпионка подчеркивает, что в фигурном катании очень интересная программа, а сам просмотр этого вида спорта все время держит в напряжении, что привлекает. «Вообще, когда выступают команды, например в коньках, лыжах или биатлоне, эстафеты – это всегда смотрится очень интересно. Биатлон, кстати, у нас тоже очень любят, поэтому многие тоже будут смотреть его, и я его рекомендую, потому что последние Кубки мира показывали нам, что наши ребята могут завоевывать медали. Поэтому, если и был какой-то период неудач, то, надеюсь, сейчас уже разговор все-таки идет о медалях», – считает собеседница. Она подчеркивает, что несмотря на прошлый сезон, видно, что лыжи и коньки приносят больше всего медалей, поэтому если речь идет об общекомандном зачете, то за эти виды спорта нужно особенно активно болеть. На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа «Ну и есть необычные и интересные виды, в которых тоже стоит ждать медалей. Это и фристайл, и сноуборд, поэтому, я думаю, что там стоит поболеть. Ведь наша поддержка очень нужна спортсменам, равно как и санным видам спорта (бобслей, скелетон, сани). Единственное, в скелетоне у нас есть с коронавирусом проблемы – не все спортсмены доедут, но в целом там тоже любой поворот может закончиться победой или поражением. Как раз эти виды спорта даже интереснее смотреть по телевизору, потому что если смотреть живьем, то за эти доли секунды не всегда все понятно. А так – азарт, цифры постоянно меняются, напряжение», – заключила Журова. Ранее СМИ сообщили, что в Китае начались первые соревнования 24-х зимних Олимпийских игр, которые открылись с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте. Озвучены суммы премиальных за медали на Олимпиаде в Пекине 3 февраля 2022, 14:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. «Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль – 4 млн рублей, за серебряную – 2,5 [млн рублей], за бронзовую медаль – 1,7 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Мишустина. Также поощрение получат «те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться», добавил премьер. «Я имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей», – пояснил он. Между тем, за каждую золотую медаль спортсменам Германии заплатят призовые в размере 20 тыс.евро, сообщает Фонд поддержки немецких спортсменов, передает ТАСС. Серебряные и бронзовые призеры получат по 15 и 10 тыс. евро соответственно. Спортсменам, занявшим места с 4-го по 8-е, заплатят от 1,5 до 5 тыс. евро. Ранее панды из Московского зоопарка предсказали победу России и Китая на ОИ. Музыкант Сергей Жуков поддержал российских спортсменов на Олимпиаде 2 февраля 2022, 18:24

Фото: sezhukov/Instagram

Текст: Елена Мирошниченко

Музыкант Сергей Жуков присоединился к кампании #wewillROCyou. Он высказался в поддержку олимпийцев и заявил новый символ кампании – снежок. «Пусть вот этот снежок из всех трудностей и запретов летит куда подальше от наших ребят! Этой зимой все узнают, откуда мы! Устроим we will ROC you!», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Отмечается, что #wewillROCyou уже поддержали десятки лидеров общественного мнения. В этот раз все началось с петиции, которую написал фигурист Алекей Ягудин. Одной из первых его поддержала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Документ так же подписали десятки других спортсменов (Лена Радионова, Вера Бирюкова, Аделина Сотникова, Юлия Костюшкина, Татьяна Волосожар, Руслан Нигматуллин). Так же на петицию обратили внимание и блогеры. Они активно подписывают ее и призывают своих фолловеров это сделать. За петицию уже высказались Анна Калашникова, Мария Погребняк, Муха Биттуев, Руслан Баргаев, Саша Лукьянова. Сейчас петиция собрала уже более сорока тысяч подписей. Напомним, 4 февраля стартует зимняя Олимпиада, на которой атлеты из России будут выступать без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого называться сборная будет ROC (Russian Olympic Committee). Именно из этой аббревиатуры и родилась кампания #wewillROCyou. Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене 3 февраля 2022, 13:35

Фото: Ng Han Guan/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Китайский актер Джеки Чан в четверг принял участие в эстафете огня XXIV зимних Олимпийских игр и пронес факел по Великой китайской стене, сообщает газета Beijing Daily. По информации издания, 68-летний актер стал 30-м факелоносцем эстафеты. Олимпийский огонь он пронес по самому посещаемому участку Великой китайской стены «Бадалин», передает РИА «Новости». По словам Джеки Чана, стать факелоносцем во второй раз – большая честь для него. Актер принимал участие в эстафете огня на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Он отметил, что несмотря на 10-градусный холод на Великой китайской стене, его сердце согревается при виде радостных лиц спортсменов, журналистов и волонтеров, приветствующих участников эстафеты. «Китайская цивилизация существует уже 5 тыс. лет, не так много государств имеют такую долгую историю. Надеюсь, что благодаря Олимпиаде мы сможем показать миру нашу культуру, еще больше людей начнет понимать Китай», – сказал Джеки Чан журналистам. Напомним, во вторник эстафета олимпийского огня началась в Пекине. Сборная России по хоккею запросила отдельный борт в Пекин 2 февраля 2022, 14:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Сборная России по хоккею запросила отдельный борт для вылета на Олимпиаду в Пекин, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщил знакомый с ситуацией источник. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России вылетает в Пекин в среду. «Руководство сборной России по хоккею запросило отдельный борт для вылета в Пекин из-за опасений по коронавирусу, чтобы минимизировать риски заражения. Так снижаются риски заражения и для представителей других видов спорта, которые полетят на другом борту», – сообщил источник РИА «Новости». Ранее почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине едут лучшие представители российского спорта в зимних дисциплинах. Напомним, 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде. Фигуристка из Грузии призналась в любви к России 2 февраля 2022, 11:32

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за сборную Грузии, призналась в любви к России. 19-летняя Губанова выступит на Олимпиаде в Пекине, которая начнется в пятницу. «Впечатления невероятные, совершенно новое все для меня. Никогда не была на подобного уровня соревнованиях. Эмоции непередаваемые, ощущения нереальные! Это хорошо, что тут такая безопасность, каждого проверяют. Я считаю, что это очень хорошо. Арена очень красивая. Ощущения от соперниц из России? Как обычно (смеется). Так как я сама катаюсь в России и люблю свою родину. Конечно, присутствует волнение, это абсолютно нормально. Готовлюсь к празднику. Хочется медаль, конечно, но важно откатать свои программы чисто и показать максимум», – передает РИА «Новости» слова Губановой. Напомним, в конце августа российская фигуристка Анастасия Губанова получила гражданство Грузии, она будет выступать за сборную этой страны. Всего же пятеро из девяти грузинских олимпийцев, которые выступят в Пекине на Зимних Играх, в прошлом имели гражданство России. Стало известно о попытке постпреда США отговорить генсека ООН от поездки на Олимпиаду 2 февраля 2022, 21:12 Текст: Кристина Цыцура

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд просила генсека организации Антониу Гутерреша отказаться от поездки в Пекин на Олимпийские игры, сообщили источники в ООН. «Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в частном порядке отговаривала генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша от присутствия на Олимпийских играх в Пекине», – передает издание Foreign Policy со ссылкой на источники. Отмечается, что когда генсек ООН дал понять, что все-таки поедет на Олимпиаду, то она попросила хотя бы выразить озабоченность ситуацией с правами человека в Китае, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского СМИ. Гутерреш планирует явиться в Пекин 4 февраля. Представитель генсека заявил, что Гутерреш «считает Олимпийские игры важным выражением единства, взаимного уважения и сотрудничества между различными культурами, религиями и этническими группами». Отметив мнение генерального секретаря по поводу соблюдения прав человека. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США. Австралия присоединилась к бойкоту. Аналогичное решение приняла Канада. Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии». Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Путин выступил против коллективного наказания в спорте 3 февраля 2022, 02:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Практика коллективного наказания в спорте за действия отдельных лиц недопустима, заявил глава российского государства Владимир Путин. Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства «Синьхуа». Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая. В интервью Путин заявил, что Россия «выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации». Он подчеркнул недопустимость «коллективного наказания» за «правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением». При этом Россия «решительно осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов, выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», передает ТАСС. В статье Путин пишет, что «в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям». По его словам, «это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии». Он подчеркнул, что спорт должен «объединять людей, дарить мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищать честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой», передает РИА «Новости». Путин выразил уверенность, что богатый опыт Китая в «организации представительных международных состязаний» позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Президент не стал давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать спортсмены из России, но заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации. Он отметил, что организаторы Игр в Пекине хорошо подготовились, создали условия для безопасного пребывания гостей Олимпиады. На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина, но соревнования смотрит только по ТВ. Он пожелал участникам Олимпийских игр в Пекине успешных выступлений, а гостям Игр – хорошего настроения. Президент сообщил, что решил с лидером Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Путин также сообщил, что с теплотой вспоминает свою поездку в Пекин в августе 2008 года на церемонию открытия летней Олимпиады. Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря. Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет разрешить им выступать под флагом России. Стали известны имена знаменосцев российской команды на открытии Олимпиады 3 февраля 2022, 16:35 Текст: Кристина Цыцура

На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине знаменосцами сборной России будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина, сообщает ОКР. Церемония состоится 4 февраля в Пекине. «Выбор очевидный, он не вызывал ни у кого сомнений», – заявил журналистам президент ОКР Станислав Поздняков в Telegram-канале. Шипачев является олимпийским чемпионом Олимпиады-2018 в Пхенчане. Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи. Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило российских спортсменов права выступать под флагом России. Также запрещено использовать национальный гимн, эмблему или символы. Россияне будут выступать в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. Звучать вместо российского гимна будет фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Санкции действуют до 16 декабря 2022 года. Путин сообщил о поездке на Олимпиаду с президентом Аргентины 3 февраля 2022, 14:17 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом едет на Олимпийские зимние игры в Пекин. «У вас короткое на этот раз пребывание в России, все связано, конечно, с этой ситуацией (с пандемией – прим. ВЗГЛЯД). Но надеюсь, нам удастся продолжить эти личные контакты и в Аргентине, и здесь, в России. Мы вместе едем в Пекин на открытие Олимпийских игр», – отметил российский лидер. «Конечно, нам многое еще предстоит сделать для того, чтобы продвинуть наше торгово-экономическое сотрудничество. За прошлый год в полтора раза вырос (товарооборот). Темп хороший», – передает слова Путина РИА «Новости». По слова президента, есть очень много перспективных направлений для сотрудничества между государствами. «Наши коллеги работают: министерство здравоохранения, министерство иностранных дел, по линии других ведомств идет работа», – сказал Путин. В ходе переговоров он поблагодарил аргентинского коллегу за то, что страна первой в Западном полушарии зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». «Я благодарен вам за то, что вы первая страна, которая зарегистрировала «Спутник V» в Западном полушарии. Сегодня первый контракт [на поставки вакцины] практически выполнен уже, из 20 млн доз почти 15 млн доставлено в Аргентину», – сказал Путин. Глава государства отметил, что «сейчас решается вопрос о регистрации «Спутника М» для вакцинации подростков от 12 до 18 лет». Фернандес находится в Москве с рабочим визитом. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. ФБР призвало спортсменов отказаться от личных смартфонов на Олимпиаде 2 февраля 2022, 05:56 Текст: Антон Антонов

Спортсменам из США не рекомендуется пользоваться личными смартфонами на Олимпиаде в Пекине, так как есть угроза кибератак, заявило ФБР. ФБР «предупреждает организации», связанные с проведением ОИ–2022, что «лица, осуществляющие свою деятельность в кибербпространстве, могут использовать широкий спектр киберактивности для подрыва этих мероприятий», передает ТАСС. Бюро заявило, что существуют «потенциальные угрозы, связанных с мобильными приложениями, созданными ненадежными разработчиками». Подчеркивается, что их «загрузка и использование» может «увеличить возможность кражи личных данных или установки отслеживающих инструментов, вредоносного кода или ПО». ФБР отмечает, что речь идет и о приложениях. «необходимых для участия» в Олимпиаде «или нахождения в стране». ФБР призвало спортсменов оставить личные смартфоны дома, а в Китае использовать «временный телефон». При этом ФБР признает, что сейчас нет сведений «о какой-либо конкретной киберугрозе для Олимпийских игр». Напомним, в последние месяцы целью атак США, направленных против Китая, стала дискредитация Зимней Олимпиады в Пекине. Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля. В Пекине стартовали первые соревнования зимней Олимпиады 2 февраля 2022, 15:15 Текст: Алексей Дегтярёв

Олимпийские соревнования в Китае начались с программы матчей группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте, сообщают информационные агентства. В первый день Игр начались матчи сборных Британии и Швеции, Австралии и Соединенных Штатов, Норвегии и Чехии, а также Китая и Швейцарии, передает ТАСС. За медали в этой дисциплине борются 10 сборных разных стран. После кругового турнира четыре лучшие команды пройдут в полуфинал. Финал и матч за третье место пройдет 8 февраля. Российская сборная не прошла квалификационный раунд и не принимает участие в турнире. Ранее почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что представлять Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине едут лучшие представители российского спорта в зимних дисциплинах. Напомним, 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде. В Китае оценили предстоящий визит Путина на открытие Олимпиады 3 февраля 2022, 19:07 Текст: Вера Басилая

Ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине отражает уровень дружбы между лидерами двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Ван И, ожидается, что в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин и Путин проведут первую за последние два года очную встречу и наметят планы по развитию российско-китайских отношений в постпандемийную эпоху. «Это демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.