Захарова заявила, что в Германии «катком проехались» по защите свободы слова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет вещания телеканала RT DE в Германии, а также ответ Москвы на решение Берлина. Захарова заявила в Facebook: «Во-первых, это красиво. А, во-вторых, пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали». По ее словам, соответствующие предложения делались «неоднократно и на различных уровнях», Германии «обозначали варианты решения созданных не нами проблем». Однако, как заявила Захарова, если «германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова», то и российской стороне «нечего стесняться, отвечая взаимностью». Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу «RT DE» предписание о прекращении спутникового и другого вещания. Решение было принято несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.

Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» Россией других государств. Заявление Псаки он назвал «в корне лживым, направленным на демонизацию России». Он подчеркнул, что США «так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством» свои «построенные на откровенном вранье фантазии», сообщается в Facebook посольства. Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ». При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара». «Кровавые» эксперименты Вашингтона по «демократизации» мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан – это лишь небольшая часть стран, испытавших на себе агрессивность внешней политики Соединенных Штатов», – сказал он, призвав «коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим». Напомним, Псаки выступила против того, чтобы ставить на одну доску действия России и США. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, Псаки повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».

Испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Издание опубликовало копии двух документов на английском языке: ответ Вашингтона занимает пять страниц, ответ альянса – четыре. Основное отличие текстов, как отмечает El Pais, в том, что Вашингтон готов обсуждать принцип неделимости безопасности, утвержденный Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС. Из документов следует, что США и Североатлантический альянс отказались подписывать с Россией двусторонний договор о безопасности в Европе, а также не поддерживают требование о нерасширении НАТО. Также США и альянс предложили Москве провести переговоры по соглашениям о разоружении и «мерам укрепления доверия». «НАТО не добивается конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основываются наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем, – говорится в документе. В тексте статьи сказано, что США в консультации с союзниками и партнерами готовы рассмотреть дополнительные меры, чтобы предупредить инциденты на море и в воздухе, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом, при этом известно, что Украину ранее проинформировали о сути документов. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон направил России серьезные и субстантивные предложения по безопасности. В среду госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет».

Ведущий программы «Док-ток» на Первом канале Александр Гордон обратился к коллеге по проекту Ксении Собчак, обвинив ее в двуличии. В эфире YouTube-шоу ASK Гордон заявил, что он не встречается с Собчак в студии программы, поскольку «Док-ток», который ведет он, и тот, который ведет Собчак, – два разных проекта. Гордон заявил, что ведущая ведет себя по-разному на телевидении и на YouTube. «Вы на YouTube говорите одно, а в ящике прямо противоположное. Правильно я понимаю, что есть две Ксении Собчак?» – поинтересовался Гордон. Он добавил, что у его коллеги есть «пакостная манера» – приглашать на интервью личностей, которые не являются для нее интересными. Гордон не понимает, зачем звать человека для того, чтобы на чем-то его поймать, укорить и припомнить былое. Ранее члены партии «Ветераны России» обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак. Активисты уверены, что телеведущая агитирует за изменение государственных границ и якобы призывает вернуть Крым Украине. «Ветераны России» обратились к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой уволить Собчак, которая ведет передачу «Док-ток». В СМИ появилась информация, что шоу «Док-Ток» на Первом канале будет закрыто в связи со стартом нового телевизионного сезона и созданием новых программ. Однако Первый канал опроверг закрытие шоу.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в Санкт-Петербурге после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска, в результате которого та получила травмы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону. Дело возбуждено в отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), передает РИА «Новости». Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции инспектор вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела, с силой толкнул ее в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, из-за чего девушка получила закрытый перелом левой плечевой кости. Причиной конфликта якобы стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию девушки, передает ТАСС. Вместе с тем в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям». Отмечается, что в ходе служебной проверки была дана «всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента». Было установлено, что «действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел». Ранее сообщалось, что после данного конфликта началась служебная проверка в отделении полиции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла уровень знаний главы МИД Великобритании Лиз Трасс, заявив, что британскому министру «надо что-то делать с географией», а также призвала обратить внимание на угрозы, исходящие не от России, а от политиков в Лондоне. Захарова написала в Telegram, что «на днях министр иностранных дел Британии Лиз Трасс отвлеклась от «монгольских и татарских нашествий на Украину» и сконцентрировалась уже на «агрессии России» в отношении этой страны». Она привела цитату главы МИД Британии в интервью «Би-би-си», где та рассуждает о «сдерживании России»: «Здесь, в Великобритании, мы собираемся принять новые законы с тем, чтобы мы могли «поразить цели» – тех, кто является ключевыми фигурами для дальнейшего существования российского режима, сохранения Кремлем власти. Мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море, а также поставляем украинцам оборонительные вооружения». Захарова на это написала: «Миссис Трасс, Ваши знания в области истории – ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы «защитить Прибалтику», надо действовать не через Черное море, а через Балтийское (...) ПриБАЛТийские страны потому так и называются (на английском так вообще – Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря. А не Черного». Кроме того, «у НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия в НАТО, а Балтика – это не только пивоваренная компания), кроме трех прибалтийских членов, расположены еще Польша, Германия и Дания». По словам Захаровой, «страшно представить, как глава британского МИД пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Черного моря: прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал? А вот и Балтийское море – приплыли». «Главное, чтобы киевские союзники не продолжали наставать на том, что Крымского моста нет, потому что «русские все придумали, и построить его невозможно», – добавила она. При этом официальный представитель МИД указала, что «он (мост) есть, и на капитанском мостике, памяту

Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польской PGNiG на решения Еврокомиссии по итогам антимонопольных дел в отношении российского Газпрома, говорится в постановлении суда. «Суд общей юрисдикции отклоняет иск, поданный против решения Еврокомиссии по обязательствам Газпрома для решения проблем конкуренции, поднятых первой (Еврокомиссией) в отношении национальных рынков оптовых поставок газа в страны Восточной и Центральной Европы», – отмечается в документе, передает ТАСС. Отмечается, что суд вынес одновременно и второе постановление, в котором по процессуальным причинам отменил решение Еврокомиссии отклонить жалобу PGNiG на монопольные практики Газпрома. В свою очередь глава PGNiG Павел Маевский заявил, что ЕК должна повторно рассмотреть жалобу польской PGNiG на Газпром от 2017 года, которая была отклонена ЕК в 2019 году. «Мы рассчитываем на то, что Еврокомиссия использует шанс, который дает сегодняшний вердикт, чтобы предпринять решительные действия по отношению к нарушению Газпромом норм конкуренции», – добавил он. Ранее «Газпром экспорт» обратился в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG. Напомним, 28 октября 2021 года польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по Ямальскому долгосрочному контракту с Газпромом от 25 сентября 1996 года. В сентябре Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа. В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу. Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года. Подтверждена подлинность опубликованного в СМИ конфиденциального ответа США и НАТО России 2 февраля 2022, 11:57

Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. Собеседник РИА «Новости» ответил утвердительно на вопрос о том, может ли он подтвердить, что появившийся в СМИ документ является подлинным. В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон направил России серьезные и субстантивные предложения по безопасности. Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили его. Глава МИД Сергей Лавров заявил: «По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток в этом документе позитивной реакции нет». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США 2 февраля 2022, 19:54

Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek. «В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», – цитирует его ТАСС. Посол отметил, что «содержание американских (и натовских) ответов» не вызывает «большого энтузиазма». По словам Антонова, «Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах». Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом. В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию. Косачев счел провалившейся встречу Зеленского и Джонсона 2 февраля 2022, 08:41 Текст: Евгения Шестак

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил переговоры «погрязших в распрях» президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Сенатор опубликовал в Facebook пост, в котором сравнил переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Зеленского с Джонсоном. Встречу Путина и Орбана он считает успешной, так как переговоры вели два лидера, которые отстаивают как национальные интересы, так и общеевропейские. В свою очередь, Косачев отметил, что переговоры Зеленского и Джонсона провалились, так как это был «разговор двух погрязших в распрях политиков». По его словам, каждый из них пытался решать собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества. В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий». Вице-спикер парламента Молдавии обвинил политиков Румынии в историческом реваншизме 2 февраля 2022, 15:00

«То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела Молдавии», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис попросил своего украинского коллегу признать молдавский язык несуществующим. «Выглядит нелепо, когда суверенные дела Молдавии обсуждают президенты соседних стран», – отметил вице-спикер парламента республики от Партии социалистов, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Влад Батрынча. Он напомнил, что молдавский язык закреплен в высшем законе – Конституции страны, а 2 февраля исполняется 664 года с момента основания государства Молдавия. «На протяжении веков языком общения был молдавский», – добавил собеседник. «Молдавия оказала серьезное влияние на историю: воевала с Османской империей, защищала православную церковь, создала самобытную культуру, – рассказал Батрынча. – А Румыния как государство образовалась во второй половине XIX века. Какой логический вывод напрашивается? То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела нашей страны». В среду состоялся телефонный разговор президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского, в ходе которого румынский лидер попросил Зеленского признать молдавский язык несуществующим. Администрация сообщила, что Йоханнис «уделил значительное время решению проблем, связанных с правами лиц, относящихся к румынскому меньшинству». В частности, речь идет о «защите языковой идентичности». Румыния рассчитывает на «признание идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком». Йоханнис ожидает, что «Украина официально признает, что молдавский язык не существует», передает ТАСС. Также президенты обсудили вопросы безопасности. Йоханнис заявил о «недопустимости угрозы применения силы и попыток подорвать нынешние параметры европейской архитектуры безопасности». Он выступил против «попыток восстановления сфер влияния и подтвердил поддержку Румынией права Украины выбирать собственную внешнюю политику и политику безопасности». Напомним, румынский и современный литературный молдавский – это фактически один и тот же язык, их справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов. Однако разговорный язык, который использует большинство населения Молдавии, все же далек от литературного румынского. До сих пор в разговорной речи молдаване используют что-то наподобие украинского суржика, разбавляя речь элементами русской лексики и грамматики. В 2013 году конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком румынский. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль: Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях 2 февраля 2022, 16:35

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», – передает РИА «Новости» его слова. При этом Ушаков добавил, что после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет. «Такой формат общения позволит максимально откровенно, доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вечером в соответствии с программой наш президент примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр», – сказал он. Также помощник президента отметил, что в делегацию, которая будет сопровождать Путина во время поездки в Пекин, войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков. «По прилете нашего президента в Пекин состоятся переговоры на высшем уровне. Нашего президента будет сопровождать делегация, в состав которой войдут Лавров, Чернышенко, как глава основной межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также Ушаков, Шульгинов, министр энергетики и Сечин», – сказал Ушаков, добавив, что без ограничений из-за коронавируса, российская делегация была бы представительнее – более 20 человек. Ушаков подчеркнул, что в ходе визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие. «Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончании переговоров. Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту», – сказал он. По словам помощника российского лидера, Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности. «Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности, разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов», – заключил Ушаков. Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Встреча пройдет «где-то в середине дня по пекинскому времени». В пятницу Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным. Посольство США пыталось помочь уехать ранившей сожителя в России американке 2 февраля 2022, 12:54

В аэропорту Шереметьево задержали гражданку США Сару Рейчел Криванек, ее подозревают нападении на россиянина: скрыться от правосудия ей пытались помочь дипломаты американского посольства, сообщают СМИ. Само происшествие случилось в ноябре 2021 года, Криванек регулярно приезжала в Россию и преподавала английский, она останавливалась у ранее судимого сожителя Михаила Караваева в Одинцово, сообщает Пятый канал. Пара поссорилась во время употребления алкоголя, женщина ударила ножом в лицо мужчину и нанесла несколько других телесных повреждений. В ходе допроса женщина сообщила, что не хотела убивать россиянина, а лишь напугать. Дело возбудили по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В известность поставили посольство США в Москве. Мерой пресечения избрали подписку о невыезде. Пока шло следствие, Криванек встретилась с сотрудником консульского отдела и собрала все документы для вылета на родину. В декабре 2021 года она приехала в американское посольство, оттуда вместе с дипломатом поехала в Шереметьево. Там ей на средства Госдепартамента США купили билет и организовали сопровождение заселения в капсульный отель терминала «С». На следующий день ее задержали на паспортном контроле. У женщины нашли папку с реквизитами посольства США в Москве, в ней были проездные документы на ее имя и расписка о получении денег от дипмиссии на перелет в Вашингтон, все это оформлено и подписано сотрудником дипмиссии. Сейчас Криванек арестована до 11 февраля 2022 года. Ранее в январе гражданина Соединенных Штатов задержали в Воронеже, его заподозрили в дебоше в вагоне пассажирского поезда и нападении на полицейского. В 2020 году суд приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии. Он в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами, и, когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Рид перед происшествием выпил литр водки, перед оглашением он пообещал больше никогда не пить ее. Генерал МВД оценил драку между полицейскими в Петербурге 2 февраля 2022, 14:42

В конфликте между двумя сотрудниками полиции, который произошел в Петербурге, виноваты обе стороны, а также следует рассмотреть действия третьего человека, который обнародовал видеоматериал данного инцидента, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов. В Санкт-Петербурге в отделе полиции сотрудник ГИБДД вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела из-за того, что девушка отказывалась предъявить служебное удостоверение, подтверждающее разрешение на ношение табельного оружия, которое потребовал инспектор. Также она не стеснялась в выражениях в адрес инспектора, после чего мужчина толкнул ее в грудь, повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В результате сотрудник полиции получила закрытый перелом левой плечевой кости. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. «Если данное событие произошло, то очевидно, что в данном отделе существуют реальные проблемы, связанные и с воспитанием личного состава, и с его подготовкой, потому что, конечно же, и тот и другой сотрудник обязаны действовать согласно требованиям нормативных документов, установленного порядка», – говорит Ворожцов. Он подчеркивает, что в данной ситуации оба сотрудника полиции вели себя неправильно. Однако для того, чтобы верно оценить действия инспектора ДПС, необходимо изучить действующие именно в том отделе документы, в какой зоне находилась оперуполномоченный уголовного розыска (режимной или не режимной). «Еще один момент, который очевиден. Дело в том, что у нас всегда существовал очень четкий порядок: при прибытии нового сотрудника в подразделении на любую должность он всегда представляется личному составу. Поэтому личный состав обычно знает друг друга в лицо, в связи с чем часто даже не спрашивает друг у друга пропуска и имеет на это право. Смысла друг друга проверять нет, они и так все друг друга знают, что проверять, когда человек проходит туда-сюда. Этот порядок допуска граждан устанавливается приказом руководства того или иного подразделения», – рассказывает собеседник. Однако инспектор, поскольку находился в форме, а значит при исполнении, вероятно, вполне имел право запросить у другого сотрудника удостоверение, продолжает эксперт. При этом нужно понимать, где именно уместно требовать документы: на улице это более чем допустимо, но в отделении полиции – не во всех случаях. Более того, по словам генерала, сложно представить ситуацию, когда обычный гражданин, да еще и с оружием, с легкостью попал в отделении полиции. Если человека не знают в лицо – его однозначно без требования предъявить документы никто не пустит. «Здесь явно видны ошибки и с той и с другой стороны. То есть даже если она сотрудник полиции, то она обязана должным образом отреагировать на законные требования сотрудника. Тем не менее, бить женщину – недопустимо, по крайней мере в такого рода ситуации», – считает Ворожцов. Он также полагает, что в рамках расследования будет дана оценка действиям обоих сотрудников полиции и назначено соответствующее наказание. Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что любой подобный конфликт негативно отражается на имидже полиции. «И явно, что утечка в Сеть тоже произошла усилиями кого-то из сотрудников полиции, что тоже недопустимо, потому что, в принципе, это можно трактовать как служебную информацию. Поэтому действия этого человека, скорее всего, тоже будут оцениваться в ходе служебной проверки», – заключил генерал-майор МВД в отставке. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Кучерена вступился за обвиняемого в превышении полномочий инспектора ДПС из Петербурга 2 февраля 2022, 16:39

Инспектор ДПС имел полное право настойчиво требовать документы у девушки – оперуполномоченного уголовного розыска, а также произвести ее задержание на основании буйного поведения и отказа показывать удостоверение, заявил газете ВЗГЛЯД глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена, комментируя драку в отделе полиции в Петербурге. В Санкт-Петербурге в отделе полиции сотрудник ГИБДД вступил в конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска данного отдела из-за того, что девушка отказывалась предъявить служебное удостоверение, подтверждающее разрешение на ношение табельного оружия, которое потребовал инспектор. Также она не стеснялась в выражениях в адрес инспектора, после чего мужчина толкнул ее в грудь, повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В результате сотрудник полиции получила закрытый перелом левой плечевой кости. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. «Если говорить о девушке-оперуполномоченном, то это абсолютно неправильное поведение, не соответствующее требованиям сотрудника полиции. В данной ситуации она обязана была представиться, показать удостоверение, потому что сотрудник ДПС был в форме, и понятно, что он на службе. И этот сплошной мат со стороны девушки, толкание полицейского – это все абсолютно недопустимо, необходимо наказывать за такое поведение», – говорит Кучерена. Отметим, что в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что все трое участников конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел «по дискредитирующим основаниям». Однако адвокат предлагает не торопиться с решением уволить всех участников инцидента и предлагает дождаться оценки действий каждого сотрудника. «Я знаю, что решение уже принято, но, к сожалению, это жесткая позиция Министерства внутренних дел, что за подобное поведение оставлять на службе в органах недопустимо. Но я бы для того, чтобы объективно разобраться, все равно изучил бы поступки каждого из них, чтобы у каждого было наказание именно за те действия, которые они совершили», – считает адвокат. Судя по видеозаписи инцидента, эксперт видит, что инспектор ДПС абсолютно правильно себя ведет: настойчиво требует документы у девушки, которая представляется сотрудником. При этом удостоверение она представлять отказалась, хотя не является каким-то «особо секретным сотрудником». «Если она ведет себя так с сотрудником ДПС, то, конечно же, возникает вопрос: а как же она могла себя вести тогда с гражданами в каких-то экстремальных ситуациях. Вот это вызывает тревогу», – делится Кучерена. Он подчеркивает, что если действия инспектора ДПС были направлены на то, чтобы остановить, «мягко говоря, хулиганские действия», то он имел полное право провести задержание девушки – остановить ее, дабы избежать негативных последствий. «Когда мы говорим о сотруднике полиции, то на него возлагается огромная ответственность, потому что ему государство вверяет достаточно широкие полномочия. И если сотрудник ведет себя неадекватно, сам нарушает закон, то это, безусловно, бросает тень на сотрудников полиции в целом. Отчасти я понимаю, что такие, мягко говоря, эксцессы, наверное, неизбежны, но главный вопрос – это ответственность руководителей территориальных органов МВД, где служат такие сотрудники полиции, за поведение своих подчиненных», – рассуждает специалист. Более того, он считает, то эта история увольнениями не закончится, будет дальнейшее разбирательство. Следственный комитет даст правовую оценку каждому из сотрудников полиции. «По линии Общественного совета при МВД РФ я уже взял эту ситуацию на контроль, мы посмотрим, как дальше будет все развиваться. Наша задача, чтобы все вопросы и процессы, которые связаны с дисциплинарными взысканиями, наказаниями, были справедливыми и честными. И обязательно должна быть неотвратимость наказания за действие и поведение конкретного сотрудника полиции», – заключил Кучерена. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между сотрудником ДПС и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Ранее генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД разъяснил, что в каждом отделении полиции существует индивидуальный порядок по предъявлению удостоверений. Однако в драке, по его мнению, виноваты обе стороны. Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине 2 февраля 2022, 17:11

Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник. «Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря». В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину. Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.