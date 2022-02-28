«Новые люди» выступили за введение новой экономической политики

Лидер партии «Новые люди», основатель Faberlic Алексей Нечаев заявил о необходимости решительных действий в момент кризиса и введения новой экономической политики (НЭП).

«Запад наложил на Россию санкции, которые не оставляют нам иного выхода, кроме как окончательно отвязать нашу лодку и пуститься в самостоятельное экономическое плавание. И тут многие страны Европы еще могут взглянуть на нас с завистью. Мы теперь можем смело освободиться от всей той евробюрократии, которая давила на наш рынок все эти годы. Все бессмысленные нормы ВТО, которые тормозили нашу промышленность. Надвигается кризис, а в момент кризиса нам нужны смелые и решительные действия», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.

«Сейчас нам нужна новая экономическая политика – НЭП. Важно избежать искушения вернуться во времена командно-распределительной системы, к чему нас призывают коммунисты и госкапиталисты. История уже доказала, что это путь в никуда. Мы же напротив предлагаем вдохнуть жизнь в национальную экономику, сохранив и укрепив внутренний рынок. Для этого мы предлагаем ориентироваться на наших союзников, тех, кто готов поддержать сильную Россию – это Китай, Индия, Бразилия и многие другие страны. Но нужны решительные шаги, а не просто декларация целей», – подчеркнул Нечаев.

«Кризис – это всегда возможности. Долгое время мы были сильно ограничены нормами и правилами, навязанными нам Западом. Сегодня мы их отменяем. И должны использовать появившуюся свободу для укрепления страны. Отказываясь от сельскохозяйственного реестра ЕС, мы даем всю полноту свободы нашим фермерам, нашему сельскому хозяйству. Такую же свободу должны получить все виды предпринимательства. Крупные сетевые компании и магазины могут быть дополнены частными предприятиями семейного бизнеса, тогда розничные товары не станут дефицитом. Фактически, такой когда-то и была старая добрая Европа до того, как шагнула на путь построения у себя экономики единого рынка, которая уничтожила частные предприятия в угоду корпорациям», – отметил Нечаев.

«Учитывая масштаб санкций, нужно отказаться от экономики «освоения бюджетов». Деньги государства должны служить людям, а каждую впустую потраченную копейку мы будем называть соответствующе – воровством. И наказание должно быть суровым, раз настали непростые времена. За экономические преступления нужно наоборот перестать сажать. Нам нужны капитаны экономики – люди, которые своей энергией возродят страну, создадут новые рынки. А не те, кто привык зарабатывать, только отнимая у других», – считает Нечаев.

«Поэтому Новые люди выступают за новый НЭП – новую экономику, основанную на свободе предпринимательства, равных условиях и партнерстве с государством. Нужны серьезные законодательные изменения, начиная от отказа тому, что тормозит наше развитие, заканчивая дешевыми кредитами. Мы и вправду проснулись в новой стране. И только от нас зависит, увидим ли мы за окном свет солнца нового дня», – подчеркнул Нечаев.

Как заявила зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева, партия разрабатывает программу поддержки российской экономики и уже анонсировала ряд предложений.

«Прямо сейчас мы готовим большой комплекс инициатив, которые помогут людям немного выдохнуть, успокоиться в условиях новой экономической реальности. Все они направлены на дебюрократизацию, отказ от силового прессинга предпринимателей, устранение лишних запретов», – заявила депутат Госдумы. – «Самые горящие законопроекты касаются помощи ипотечникам. Мы видим, что происходит со ставкой Центробанка и понимаем, что без квартир могут остаться тысячи россиян, в ипотечных договорах которых мелким шрифтом вписана возможность повышения процентной ставки».

Одно из предложений «Новых людей» – увеличить до 12 месяцев срок подачи искового заявления банком в суд. Сейчас он составляет три месяца. Во-вторых, партия предлагает ввести запрет на выселение из единственного жилья, приобретенного в ипотеку в течение не менее двух лет с момента вынесения решения суда. В-третьих, запретить банкам в одностороннем порядке повышать процентные ставки по ранее выданным ипотечным кредитам на единственное жилье, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению «Новых людей», текущий кризис – это новые возможности для России. Долгое время страна была сильно ограничена нормами и правилами, навязанными Западом. Сегодня они отменяются. Партия выступает за серьезные законодательные изменения, основанные на свободе предпринимательства, равных условиях и партнерстве с государством. «Новые люди» представят свою программа новой экономической политики в Госдуме в ближайшее время, пообещали в партии.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.

ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.

В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».