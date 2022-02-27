В Армении прошла акция в поддержку Путина и российской армии

Страны Запада решили отключить российские банки от SWIFT

США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Хебештрайт сообщил, что «все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT». Также решено «еще больше ограничить возможности» ЦБ России «по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок», передает ТАСС.

Кроме того, «согласованные санкции направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине». В частности, на Западе собрались «положить конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство». Планируется создать рабочую группу, которая должна «обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм».

При этом на Западе намерены «прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен «парализовать активы российского Центрального банка», это «заморозит его транзакции». Глава ЕК предложит это и ряд других дополнительных ограничений в отношении России на рассмотрение лидерам стран ЕС. По ее словам, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой, передает РИА «Новости».

Евросоюз и ряд его партеров намерены в ближайшие дни ввести дополнительные финансово-экономические ограничительные меры в отношении России, говорится в совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.

Белый дом распространил совместное заявление США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Еврокомиссии. В нем говорится, что «российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города», в связи с чем на Западе «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и экономик».

Планируется «воплотить в жизнь эти меры в ближайшие дни». «Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», – говорится в сообщении.

В Белом доме считают, что «эффект от новых мер проявит себе немедленно». Как заявил представитель Белого дома, «российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение». Он добавил, что «могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка», их будут «дорабатывать в течение этих выходных».

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Западные страны еще прорабатывают «модальность» санкций против российского Центробанка в поисках наиболее эффективных путей лишить его возможности использования золотовалютных резервов для поддержки рубля, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. Он напомнил, что у ЦБ есть 630 млрд долларов золотовалютных резервов, которые могут теоретически быть проданы для поддержки рубля. ЦБ хотят помешать «взаимодействовать с западными банками», без чего «невозможны интервенции на валютных рынках», он «должен покупать рубль и продавать золотовалютные резервы для поддержки своей валюты».

ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом. Указывается, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому «печальному результату».

Представитель американской администрации заявил, что Китай не станет помогать России: «Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России». По его словам, «это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».

Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны, заявили в администрации США.

«Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля», – заявили в Белом доме.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Отключение России от SWIFT – это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены. Создан аналог российского SWIFT и все взаиморасчеты в рамках России могут спокойно проводиться через российский аналог».