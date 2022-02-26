В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии

Москва считает безосновательными обвинения НАТО в адрес России в агрессии, НАТО стоит ответить за свои авантюры, прежде чем осуждать Россию за операцию на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД России.

«Прежде чем призывать Россию к ответу за операцию по демилитаризации и денацификации Украины, странам Североатлантического блока стоит ответить за свои военные авантюры, а также за бездействие в побуждении киевского режима к мирному урегулированию проблемы Донбасса. В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей юго-востока Украины», — указала она.

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему признает Зеленского президентом Украины. Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.

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