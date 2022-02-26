На Украине призвали исключить Россию из совбеза ООН

Верховная рада Украины призвала «закрыть небо над Украиной», исключить Россию из Совета Безопасности ООН и усилить санкции против «всех россиян», обращение зачитал спикер Руслан Стефанчук.

«От мира нам нужны действия. Поэтому призываем страны ЕС и НАТО немедленно, уже сегодня закрыть небо над Украиной... Призываем исключить РФ из Совбеза ООН», – говорится в обращении Стефанчука, передает РИА «Новости».

Депутаты рады также призвали признать президента России Владимира Путина «военным преступником».

«Призываем мир признать Путина военным преступником, усилить санкции не только против него.., а против всех россиян, которые несут полную ответственность за свою власть».

По словам Стефанчука, документ подписан руководством Рады, лидерами фракций и групп парламента.

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему признает Зеленского президентом Украины. Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.