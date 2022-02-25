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Российские миллиардеры потеряли 39 млрд долларов на обвале рынка
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Российские миллиардеры после обвала рынка в четверг в совокупности потеряли 39 млрд долларов, больше всех сократилось состояние президента «Лукойла» Вагита Алекперова, сообщил Forbes.
Как отмечает издание, всего с 16 февраля российские миллиардеры обеднели на 90 млрд долларов. По итогам четверга наибольшие потери потерпел Вагит Алекперов – его состояние сократилось на 3,8 млрд долларов или на 15,4%, передает РИА «Новости».
Состояние основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова уменьшилось на 3,3 млрд долларов (11,3%), а Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию «Полюс», потерял 2,6 млрд (18,2%). Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин в четверг обеднел на 2,5 млрд долларов или на 8,3%.
Больше всего в процентном соотношении потерял основатель TCS Group Олег Тиньков – его состояние сократилось на 2 млрд долларов, то есть 52,2%. Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин обеднел на 1,9 млрд долларов, или на 7%.
Российский рынок акций обвалился в четверг по итогам основных торгов на 33,28%. Мосбиржа приостанавливала торги после обвала из-за военной спецоперации России.
Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине
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Местные жители ряда городов на границе России с Украиной показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
Очевидцы публикуют видео взрывов в городах на российско-украинской границе. На кадрах видны обломки возле части ПВО в районе мариупольского аэропорта после ракетного удара.
Еще один очевидец показал последствия удара по аэродрому Кульбакино под Николаевом. На видео показаны столб черного дыма, а также слышны взрывы.
Также в соцсетях опубликованы кадры удара по территории аэропорта в украинском Ивано-Франковске. Прогремел взрыв, после чего здание горюче-смазочных материалов аэропорта загорелось.
Ранее в ДНР сообщили об уничтожении штаба операции объединенных сил Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».
Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины
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«Первая фаза операции завершится примерно через сутки. Дальше будет операция по разоружению украинской военной группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
«Вчера в 23.20 украинские военные начали наступление по линии боевого соприкосновения с применением артиллерии и систем залпового огня. Наступление было остановлено, началась контроперация по уничтожению военной инфраструктуры Украины», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Высокоточным оружием уничтожается военная инфраструктура Украины – аэродромы, базы ГСМ (горюче-смазочных материалов), склады с оружием. Блокируется группировка, которая стояла на линии соприкосновения», – пояснил эксперт.
«Работа ведется аккуратно, ювелирно. Наши военные стараются не нанести ущерб гражданской инфраструктуре. Поскольку система ПВО Украины подавлена и нет авиационной составляющей, то никакого препятствия действию российского высокоточного оружия не наблюдется», – указал Леонков.
«Мы много раз предупреждали, восемь лет терпели, пытались достучаться до наших «небратьев», как они нас сами называли. Украинские власти считали, что могут творить беззаконие и при этом не нести никакого наказания. Но все закончилось», – объяснил собеседник.
«Я думаю, что действия высокоточного оружия закончатся буквально за эти сутки. Это будет первой фазой. Дальше будет проводиться операция по блокированию военной украинской группировки, которая была на линии соприкосновения, и ее разоружение. В обращении к военнослужащим Украины президент России отметил, что те, кто сложит оружие – не пострадают. Украинские пограничники так поступили и не пострадали», – подытожил он.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны.
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Национальный университет обороны Украины призвал ВСУ сдаваться
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На сайте Национального университета обороны Украины появилось сообщение с призывом к ВСУ сдаться.
В сообщении на сайте говорится, что «можно по-разному оценивать события, происходящие сейчас, но давайте мыслить трезво: все действия, проводимые Россией, спровоцированы исключительно представителями действующей власти, которая привела Украину к катастрофической ситуации, поэтому не стоит поддаваться создаваемой ими панике и бросаться на защиту их интересов и уворованного имущества, оценивайте ситуацию без эмоций и помните, что ваша жизнь превыше всего».
«Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Братья! Наши отцы, деды, прадеды не для того боролись с нацизмом, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты правили в Украине. Мы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается этого народа. Не выполняйте его преступных приказов. Призываем вас к благоразумию! Идите домой, к своим семьям!» – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что «сегодняшние события связаны не с желанием ограничить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее для собственной наживы».
Кремль назвал максимальную цель спецоперации на Украине
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Денацификация предполагает, что в идеале нужно освободить Украину от нацистов, разъяснил термин журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии», – сказал он в ответ на вопрос, как понимать заявления о необходимости «денацификации» страны, передает ТАСС.
Кроме того, он добавил, что демилитаризация Украины, являющаяся одной из целей специальной военной операции России, предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.
«Безусловно, это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран», – ответил он на вопрос, что понимается под целью демилитаризации Украины.
На просьбу журналистов уточнить, означает ли это ликвидацию Вооруженных сил Украины, Песков заметил: «Я ответил уже вам на этот вопрос».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
СМИ: Под Мариуполем начался бой за Волноваху
По словам очевидцев, сейчас идет ожесточенный бой за село Волноваха (Донецкая область).
Житель рядом располагающегося села Стыла Старобешевского района сообщил, что в ход идут все виды оружия, особенно активно – тяжелая артиллерия. Людям приходится прятаться в подвалах, пишет «Страна». Ранее издание сообщало, что под Волновахой для ВСУ складывается крайне напряженная ситуация. Есть угроза взятия группировккаи ВСУ в котел. А это откроет дорогу затем для окружения Мариуполя.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении спецоперации с целью защиты людей, проживающих в Донбассе от украинских силовиков.
Рок-музыкант: Большинство украинцев воспримет спецоперацию РФ как освобождение
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«Для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – заявил газете ВЗГЛЯД родившийся в Киеве композитор, исполнитель, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный, комментируя ситуацию между Россией и Украиной и призывы звезд остановить «войну».
Юморист Максим Галкин в своих социальных сетях высказался о ситуации на Украине: в своем после он призвал остановить «войну». При этом в комментариях задались вопросом, почему он на протяжении нескольких лет не обращал внимания на происходящее в Донбассе и решил прокомментировать ситуацию только сейчас. Певец Валерий Меладзе опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором призвал стороны сесть за стол переговоров. В свою очередь телеведущий Иван Ургант написал у себя на странице: «Страх и боль. Нет войне».
«Я не знаю, какова позиция моих коллег, но я слышал новости от моего друга-гитариста из города Донецк, а до недавнего времени у меня весь коллектив состоял из жителей Донецка. Я сейчас собираюсь и сам ехать в Донецк, был так неоднократно, не понаслышке знаю, что такое обстрелы украинской армии мирных жителей Донецка и Луганска. Поэтому, для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – говорит Поддубный.
Он поясняет, что если бы действия со стороны России не начались бы, то в течении полугода–года или максимум двух лет англичане с американцами «накачали бы Украину оружием и до такой степени довели бы обнищание населения, что настоящая война между русскими и украинскими людьми стала бы вполне реальной».
Более того, по его словам, данная спецоперация была предназначена для того, чтобы в первую очередь обеспечить лояльность Украины по отношению к России и предотвратить вхождение в блок НАТО. «Товарищ Зеленский сказал, что будет заниматься вопросом изготовления ядерного оружия. И всем понятно, против кого оно было бы направлено», – рассуждает композитор.
Собеседник делится, что для него было огромной радостью признание суверенитета Донецкой и Луганской республик Россией. «А сейчас я рад, что наконец-то для жителей Донецка и Луганска закончился этот ад, когда гибнут дети, более 200 были убиты украинской артиллерией. Поэтому, я не знаю, что там мои коллеги, и как они высказываются, но зло должно быть наказано», – убежден Поддубный.
По его мнению, в ближайшее время на Украине должна быть установлена переходная власть. Кроме того, он убежден, что большинство украинских людей воспримет шаг России положительно «как освобождение».
«Это остановка крупных серьезных бесконтрольных военных действий. Купировав Украину, будет гораздо проще все регулировать и договариваться с людьми из Америки и Англии, потому что они умеют договариваться только с теми, у кого есть сила. Украина в их руках абсолютная марионетка, которая выполняет их приказы», – считает певец.
Он подчеркивает, что наверняка знает одно – русская армия никогда не будет воевать с мирными жителями. «Командование российской армией избрало единственный возможный и очень правильный путь: предупредить всех украинских военнослужащих, чтобы они складывали оружие, потому что против российской армии им, конечно, воевать совершенно невозможно. Они 8 лет кричали, что воюют с российской армией, а теперь хватило практически суток для того, чтобы от их армии не осталось практически ничего», – заключил Поддубный.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
После этого военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения. В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.
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СМИ: Российские войска заняли аэропорт Гостомель под Киевом
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В поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия Антонов, но сначала он был обстрелян из вертолетов, сообщают СМИ.
Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов, сообщает издание «Корреспондент» со ссылкой на CNN 24 февраля.
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пока эту информацию не подтвердил. На его официальной странице говорится, что бои ведутся за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск и Чаплинка на Херсонщине.
«Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась», – сообщает издание со ссылкой на нацгвардию Украины в Twitter.
Международный аэропорт Гостомель расположен в 25 км северо-западнее Киева. На аэродроме имеются закрытые отапливаемые ангары, позволяющие выполнять регламентные и ремонтные работы на воздушных судах любого класса, в том числе и на Ан-225, Ан-124, «Боинг 747». На аэродроме базируются самые крупные в мире транспортные самолеты Ан-225 и АН-124-100, принадлежащие авиакомпании Antonov Airlines.
Политолог спрогнозировал дальнейшие действия России на Украине
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«Скорее всего, конечная цель российских войск – продвинуться вглубь Украины и способствовать смене правящего там режима», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, политолог Василий Кашин, комментируя начало специальной военной операции России по демилитаризации Украины.
«На данный момент мы наблюдаем классическое начало высокотехнологичной локальной войны с ударами по системам управления, подавлением ПВО, уничтожением авиации и военно-морских сил Украины, лишением противника возможности маневрировать и наступлением на него с нескольких направлений», – отметил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Российские войска сковали ВСУ в Донбассе, а также, судя по некоторым данным, перешли границу в районе Крыма, Харьковской и Черниговской областей, что делает вероятным окружение боеспособной части украинской армии в довольно короткий срок и, следовательно, их ликвидацию независимо от всего того оружия, которое они получили в предыдущий период от американцев. С самого начала было ясно, что все это оружие для борьбы с Россией абсолютно бесполезно», – пояснил эксперт.
По мнению Кашина, «конечная цель России в спецоперации на Украине – это, скорее, вопрос политический, нежели военный». «Исходя из выступления президента, где он говорил о денацификации, наказании преступников и демилитаризации Украины, возникает впечатление, что цель российских войск – продвинуться на всю территорию Украины и, видимо, способствовать смене правящего там режима», – предположил он.
«В ближайшие дни будет завершен разгром украинских вооруженных сил. Дальше начнется продвижение вглубь страны. Технически наши войска способны продвинуться вплоть до Киева, потому что боеспособных войск у Украины немного – в основном они сконцентрированы в Донбассе и, видимо, скоро будут уничтожены», – полагает эксперт.
«А дальше там не будет каких-то больших препятствий для передвижения наших войск, однако возникнут уже политические вопросы. В частности, речь пойдет о том, как будет осуществляться управление этими территориями, какой там будет политический режим, какие политики могут туда вернуться и так далее. Решение всех этих проблем требует гораздо больших ресурсов, нежели ликвидация украинской армии. Но учитывая то, что операция хорошо спланирована, вероятно, в этом отношении уже что-то подготовлено», – заключил Кашин.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель операции России – предотвращение Третьей мировой войны.
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В «Ла Скала» поставили ультиматум Валерию Гергиеву из-за Украины
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Миланский театр «Ла Скала» потребовал от российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе грозит отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта, сообщило в четверг АНСА.
«В «Ла Скала» у нас идет «Пиковая дама», которой дирижирует Валерий Гергиев, человек, не скрывающий свою близость президенту России Владимиру Путину, и мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения [на Украину], иначе нам придется прекратить сотрудничество», – приводит АНСА слова мэра Милана Джузеппе Салы, передает ТАСС.
Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев на протяжении уже многих лет является постоянным приглашенным дирижером «Ла Скала». Недавно его выступления с оркестром Мариинки были перенесены из-за его заражения коронавирусом.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Депутаты Рады призвали Зеленского начать мирные переговоры с Россией
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Украинские депутаты во главе с Вадимом Новинским написали обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией.
«Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора», – говорится в сообщении от лица семи депутатов, опубликованном на странице Новинского в Facebook.
Также они призвали Раду сформировать группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Минобороны России обратилось к украинцам
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Российская военная специальная операция по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в Министерстве обороны России.
«Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что высокоточное оружие выводит из строя только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ.
Между тем официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что мирным жителям Украины не стоит бояться, по ним не собираются открывать огонь.
«Я еще обращаюсь к жителям Украины: ничего не бойтесь, по вам стрелять никто не будет. Вы гражданские, вы не отвечаете за те действия военных, которые были и сейчас происходят. Будут уничтожаться только те воинские подразделения, которые оказывают сопротивление. Кто будет готов сдаться, им всем будет сохранена жизнь», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
На Украине заметили бронетехнику с символами Z, V и O
По Украине перемещается бронетехника с символами Z, V и O, сообщили украинские СМИ.
По информации Telegram-канала «Рыбарь Z», бронетехника наступает со стороны Белоруссии.
В свою очередь «Страна.ua» сообщает, что в Херсонской области замечена бронетехника России с символом Z.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В Министерстве обороны подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Эксперт назвал вероятные сроки окончания военной операции на Украине
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«Российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Храмчихин. Ранее Кремль назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.
«Судя по дате закрытия аэропортов в южных регионах нашей страны до 2 марта, российское командование рассчитывает завершить воздушную фазу операции по демилитаризации Украины именно к этому сроку», – сказал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
В целом, окончание спецоперации, считает эксперт, Москва планирует на 18 мая – даты, до которой Россия закрыла несколько участков воздушного пространства для гражданских самолетов вдоль украинской границы.
Храмчихин предполагает, что российская армия зайдет на достаточно большое расстояние вглубь территории Украины. «Думаю, как минимум российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики. Честно говоря, я считаю, что тут третьего и не дано», – сказал собеседник.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил, что денацификация предполагает освобождение Украины от нацистов. Он добавил, что демилитаризация предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры – аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском.
Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в оборонном ведомстве.
Во время репортажа CNN российские военные начали штурм аэропорта под Киевом
Штурм российскими войсками аэропорта в окрестностях Киева попал объектив камеры во время записи сюжета американского телеканала CNN.
Корреспондент в репортаже говорит про международный аэропорт, однако местность на кадрах похожа на территорию, предположительно, аэропорта «Антонов», который расположен в 25 км от Киева.
На видео заметны военные, которых журналист называет российскими. По его словам, теперь они контролируют этот аэропорт.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.
Конашенков объявил потери Украины в ходе первого дня спецоперации
Удары российских Вооруженных сил вывели из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Всего в результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, с начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» вооруженных сил Украины.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.