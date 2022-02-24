Эксперт назвал высокоточное оружие главным фактором операции на Украине

В ходе операции на Украине ВС РФ задействует сухопутные силы по-минимуму, основные задачи будут решены с помощью ракет «Калибр». Наши солдаты-срочники в массовом порядке вряд ли появятся на Украине. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием и только по военным целям.

В наше время произошла трансформация военных конфликтов, поясняет член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош. «Уже не создаются группировки сухопутных сил, танковые группировки, мотопехота, как это было во времена Второй мировой войны и даже в относительно недавних конфликтах. Военные действия сейчас начинаются с ракетно-бомбовых ударов по узлам связи, командным пунктам, складам оружия и боеприпасов, коммуникациям, аэродромам. При при этом российская армия применяет высокоточное оружие новейших образцов», – предполагает Бартош. По его словам, в миротворческой операции на Украине наша армия может применить крылатые ракеты класса «земля-земля», например, системы «Калибр».

«Позднее, возможно, будет активно использоваться и авиация. Но она может быть применена только при условии подавления украинской системы ПВО в зоне возможных боевых действий. Уже появилось сообщение о том, что украинская система ПВО подавлена. Но к этой информации все же нужно очень осторожно относиться», – уточняет военный эксперт.

«Кроме того, сегодня при ведении боев активно вводятся в действие силы специальных операций, используются диверсионно-разведывательные группы. Таких операций, где, как в советских фильмах о войне, за танками бежит пехота с автоматами, уже не планируется. Направлять срочников на такой сложный конфликт наше командование, думаю, не будет. Скорее всего, наш контингент будет состоять из частей, сформированные на контрактной основе», – говорит Бартош.

Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства.

Вскоре Воздушно-космические силы России нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам украинской военной инфраструктуры. В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя. ВКС также нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском.

Всего в результате ударов российских военных перестали функционировать 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, сообщает «Лента.ру». В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.