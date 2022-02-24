В Кремле оценили перспективу личных санкций против Путина

Лукашенко предложил Москве и Киеву переговоры в Минске

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в белорусской столице.

«Возможно, и это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат. Мы не будем здесь [на переговорах в Минске] посредниками, нам не надо никакое посредничество: эта война уже у нас», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что для недопущения кровопролития и остановки эскалации важно сесть за стол переговоров.

«Но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое – демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко в четверг начал оперативное совещание с военными. По его словам, белорусские вооруженные силы не задействованы в спецоперации России на территории Украины. Также он заявил, что военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий.

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.