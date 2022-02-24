В Кремле оценили перспективу личных санкций против Путина

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24 февраля, четверг | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль назвал максимальную цель спецоперации на Украине
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Разве можно всерьез говорить о «мирной невинной Украине», на которую «вероломно напали», когда власть этой страны восемь лет разжигала милитаристский психоз и восемь лет продолжала убивать мирных людей, прикрываясь лицемерными западными политиками.
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Стратегическая цель России на Украине сформулирована давно и четко, об этом неоднократно говорил наш президент. Из Украины пытались сделать антироссийский инструмент, просто склад с динамитом.
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Президент Украины не сумел воспользоваться теми возможностями, которые создало для него признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Вместо этого он продолжил совершать ошибку за ошибкой, идя по дороге, в конце которой его ждет отставка, а Украину – потеря государственности.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Кремле оценили перспективу личных санкций против Путина
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Кремль негативно относится к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в Кремле относятся к заявлению премьера Нидерландов о том, что в ЕС должны ввести личные санкции против Путина и правительства России: «Негативно».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Он также заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом»: «Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что новые санкции в отношении Москвы из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины будут приняты Евросоюзом 24 февраля.
Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине
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Местные жители ряда городов на границе России с Украиной показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
Очевидцы публикуют видео взрывов в городах на российско-украинской границе. На кадрах видны обломки возле части ПВО в районе мариупольского аэропорта после ракетного удара.
Еще один очевидец показал последствия удара по аэродрому Кульбакино под Николаевом. На видео показаны столб черного дыма, а также слышны взрывы.
Также в соцсетях опубликованы кадры удара по территории аэропорта в украинском Ивано-Франковске. Прогремел взрыв, после чего здание горюче-смазочных материалов аэропорта загорелось.
Ранее в ДНР сообщили об уничтожении штаба операции объединенных сил Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».
Минобороны России обратилось к украинцам
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Российская военная специальная операция по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в Министерстве обороны России.
«Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что высокоточное оружие выводит из строя только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ.
Между тем официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что мирным жителям Украины не стоит бояться, по ним не собираются открывать огонь.
«Я еще обращаюсь к жителям Украины: ничего не бойтесь, по вам стрелять никто не будет. Вы гражданские, вы не отвечаете за те действия военных, которые были и сейчас происходят. Будут уничтожаться только те воинские подразделения, которые оказывают сопротивление. Кто будет готов сдаться, им всем будет сохранена жизнь», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Кремль назвал максимальную цель спецоперации на Украине
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Денацификация предполагает, что в идеале нужно освободить Украину от нацистов, разъяснил термин журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии», – сказал он в ответ на вопрос, как понимать заявления о необходимости «денацификации» страны, передает ТАСС.
Кроме того, он добавил, что демилитаризация Украины, являющаяся одной из целей специальной военной операции России, предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.
«Безусловно, это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран», – ответил он на вопрос, что понимается под целью демилитаризации Украины.
На просьбу журналистов уточнить, означает ли это ликвидацию Вооруженных сил Украины, Песков заметил: «Я ответил уже вам на этот вопрос».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Распространяемое видео с убийством распятого «русского пленного» оказалось фейком
В ночь на 24 февраля в российских соцсетях начали распространять видео о том, что якобы в Донбассе украинские военные «заживо сожгли русского пленного солдата» в целях устрашения, однако видео было создано еще в 2015 году.
Видео было опубликовано в Сети еще в 2015 году: на сайте Рен ТВ 24 апреля 2015-го опубликовали новость о том, что «бойцы украинского националистического батальона «Азов» разослали ополченцам и хакерам из «КиберБеркута» видео расправы над солдатом армии Новороссии»; также телеканал «Звезда» на своем сайте 27 апреля 2015 года опубликовал сообщение о том, что съемка происходила поблизости от села Широкино, а по словам автора видео, «со всеми сепаратистами, предателями Украины и ополченцами – будет также».
Речь шла о ролике, на котором изображено, как люди в масках называют себя «бойцами батальона «Азов» и пытают пленного. Отметим, что тогда же, в 2015 году, в «Азове» отрицали причастность своих людей к видео.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в ночь на 24 февраля с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Минобороны России: Украинские пограничники не оказали сопротивления
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Пограничники Украине не оказали сопротивления российским подразделениям, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков заявил, что «военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали», передает РИА «Новости».
«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», – добавил он.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации.
При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В Министерстве обороны подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Российские гражданские судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море, есть раненые, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В ведомстве сообщили, что в 11.00 «в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины», передает ТАСС.
«Огонь велся со стороны города Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение», – говорится в сообщении.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
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Украина разрывает дипломатические отношения с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», – сказал он, сообщает ТАСС.
Президент Украины перешел на русский язык во время обращения к украинцам. Зеленский 22 февраля сообщил, что получил запрос от МИД Украины о разрыве дипотношений с Россией.
По его словам, военнослужащие Украины ведут «тяжелые бои», и противник несет потери. «Россия подло напала с утра, как сделала фашистская Германия», – отметил президент Украины.
Зеленский добавил, что всем гражданам Украины готовы выдать оружие «для защиты нашей земли».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен. Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
Земан призвал отключить Россию от SWIFT
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Президент Чехии Милош Земан раскритиковал действия России на Украине и призвал отключить РФ от системы SWIFT.
«РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии», – передает его слова РИА «Новости».
Земан также выразил свою поддержку народу Украины. Он призвал ужесточить санкции, по его мнению, необходимо отключить Россию от системы SWIFT.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Лукашенко: Россия не собирается оккупировать Украину
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными заявил, что Россия «действительно не собирается оккупировать» Украину.
Лукашенко заявил, что «мы славяне, три славянских народа, давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда», передает БелТА.
«Что является основой этого? Я на месте (президента Украины) Зеленского за это бы уцепился. (Президент России Владимир) Путин заявил – и молодец, я в разговоре похвалил его за это: «Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину». Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать», – подчеркнул он.
Он добавил, что «никто не собирается там насаждать свои силы и правительства, это же основа для переговоров, на этой основе давайте вырабатывать повестку и решения».
«Чтобы не допустить этого (кровопролития на Украине) и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров, но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться», – сказал Лукашенко.
По его словам, эти условия Россия «прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе»: «Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое – демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы».
По его словам, в телефонном разговоре президент России Владимир Путин назвал целью операции на Украине прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Появилось видео последствий взрыва военного склада в Винницкой области
На военном складе в городе Калиновка Винницкой области Украины произошел взрыв, последствия взрыва сняли на видео, сообщают украинские СМИ.
На кадрах запечатлены огромные клубы дыма, там же рядом находятся частные дома, сообщает «Страна.ua».
Ранее местные жители ряда городов на границе России с Украиной показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
Захарова ответила на предложение МИД Британии помочь Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление государственного министра по Европе и Северной Америке британского МИД Джеймса Клеверли, который сообщил о помощи украинской стороне в самообороне.
«Вы уже помогли. Отдыхайте», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, Клеверли ранее заявил, что Украина получит помощь в самообороне.
«Украина, конечно, не член НАТО, но мы будем поддерживать украинцев в их самозащите. Отношения между странами-членами НАТО отличаются от отношений с Украиной, но мы, конечно, будем поддерживать Украинцев в самообороне», – цитирует Клеверли РИА «Новости».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
По его словам, премьер Британии Борис Джонсон проводит экстренное совещание с правительством, в ходе которого решится, в какой форме будет оказываться помощь.
Ранее Джонсон заявлял, что намерен вместе с союзниками Лондона дать решительный ответ на действия России, начавшей в четверг специальную военную операцию на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
В Австрии объявили о заморозке «Северного потока – 2»
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Проект российского газопровода «Северный поток – 2» заморожен из-за проводимой Россией военной операции на Украине, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
«Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия», – цитирует Нехаммера РИА «Новости».
Ранее глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер страны Роберт Хабек заявил, что после военной операции России на Украине Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах.
Между тем цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов росли до 1400 долларов за тысячу кубометров, они подскочили на 35% в четверг.
Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс объявлял, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Запад отреагирует на российскую операцию по демилитаризации Украины
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Глава МИД Германии заявила о последствиях антироссийских санкций для ФРГ
Санкции против России и падение рынков акций повлияют и на Германию, Берлин будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Эта война в нашем непосредственном соседнем регионе будет иметь последствия и для нас. Санкции против России, растущие цены, падающие рынки будут иметь обратное влияние на Германию. Мы не искали этой ситуации, но мы не можем и не будем ее избегать. Европейский милый порядок последних десятилетий – это основа для жизни в благосостоянии и мире. Если мы за это не вступимся сейчас, мы заплатим еще более высокую цену», – передает ее слова РИА «Новости».
Бербок провела заседание кризисного штаба МИД утром в четверг. На вопросы после выступления она не ответила, вместо этого отправилась обратно на заседание штаба.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
В ДНР сообщили об уничтожении штаба операции объединенных сил Украины
Штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются. Штаб ООС практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире канала «Россия 24».
Тем временем официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что не видел российских военных на территории самопровозглашенной республики.
«Есть ли здесь российские военные? Я их не видел, может быть, они где-то и находятся, но непосредственного контакта у меня с ними не было», – сказал Басурин.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».
Лукашенко предложил Москве и Киеву переговоры в Минске
Белорусский президент Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в белорусской столице.
«Возможно, и это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат. Мы не будем здесь [на переговорах в Минске] посредниками, нам не надо никакое посредничество: эта война уже у нас», – цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что для недопущения кровопролития и остановки эскалации важно сесть за стол переговоров.
«Но никогда Россия не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое – демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее Лукашенко в четверг начал оперативное совещание с военными. По его словам, белорусские вооруженные силы не задействованы в спецоперации России на территории Украины. Также он заявил, что военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий.
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
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