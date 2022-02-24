СМИ: Под Киевом и Харьковом прогремели взрывы

Находящиеся в Киеве и Харькове корреспонденты телекомпании CNN в прямом эфире телеканала заявили о том, что слышали серию взрывов. При этом во время прямого включения на фоне выступления корреспондентов ни одного звука взрыва не прозвучало.

«Мы слышали ряд взрывов ряд взрывов. Может, семь или восемь», – сказал корреспондент телеканала в Киеве Мэттью Ченс, отметив, что, судя по звуку, разрывы «были достаточно далеко». В свою очередь находящаяся в Харькове Кларисса Уорд заявила: «Несколько минут назад мы слышали поток громких взрывов». Во время прямого включения на фоне выступления корреспондентов ни одного звука взрыва не прозвучало, передает ТАСС.

Как сообщает УНИАН, взрывы также слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске. «В четверг, 24 февраля, ранним утром, после 5:00 (после 6.00 мск), в ряде городов, среди которых и Киев, слышны взрывы. Сообщается минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов на Донбассе», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Добавляется, что в столице тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины. «Тем временем сообщается о взрывах и стрельбе в районе аэропорта «Борисполь», – сообщает УНИАН.

В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

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