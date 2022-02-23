У российского 20-летнего хоккеиста Амирова диагностировали опухоль головного мозга

У российского хоккеиста уфимского «Салавата Юлаева» Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто».

«С сожалением сообщаем, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга. Сезон-2021/22 Родион начал в уфимском «Салавате Юлаеве», в начале сезона он получил травму. В процессе восстановления у него появились некоторые новые, не связанные с травмой симптомы, которые потребовали продолжения обширных исследований в течение последних нескольких месяцев», – приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что «в настоящее время Родион проходит курс лечения в медицинском учреждении в Германии и не вернется к игре до конца сезона. Наш медицинский персонал участвовал в этом процессе вместе с персоналом уфимской команды, и мы постоянно находимся в прямом контакте с учреждением, чтобы контролировать его лечение и уход».

Сам Амиров заявил, что хочет сохранить позитивный настрой, несмотря на свой диагноз, и своим примером вдохновлять людей.

«Я хочу сохранить позитивный настрой, и хочу, чтобы люди думали обо мне позитивно. Есть много других людей, у которых есть свои болезни или недуги. Я хочу показать своим примером, что могу дать людям надежду. Моя вера в Бога дает мне силы и уверенность в том, что я смогу победить. Никогда не сдавайся. Вызовы, которые тебе бросает жизнь, предназначены для того, чтобы ты их преодолевал. Всегда оставайся на позитиве», –цитирует его Sportsnet, сообщает РИА «Новости».

Амирову 20 лет, также нападающий выступал за нефтекамский клуб Высшей хоккейной лиги «Торос» и уфимский клуб Молодежной хоккейной лиги «Толпар». В текущем сезоне КХЛ он принял участие в десяти играх, в которых забросил одну шайбу и отдал две передачи.

Амиров был выбран «Торонто» на драфте НХЛ в 2020 году в первом раунде под общим 15-м номером. 15 апреля 2021 года россиянин подписал с клубом контракт новичка на три года. Согласно этому контракту, нынешний сезон Амиров проводил в аренде в составе «Салавата Юлаева».