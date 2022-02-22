Захарова напомнила об истинном отношении украинских властей к Минским договоренностям

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила об отношении «украинской политической верхушки» к Минским договоренностям, уличив их в постоянном желании изменить минский формат.

«Когда они будут кричать, что только и жили этим документом и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления», – написала Захарова в Telegram.

Дипломат привела цитаты украинских политиков, в частности президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы понимаем, что не мы, как команда, подписывали Минск, но мы, как власть, должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена. <…> Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять», – заявил он.

В свою очередь вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно «оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина.

«О Минских соглашениях я даже процитирую (канцлера ФРГ) госпожу Меркель: они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях (2014-2015 годы), уже истекли и не реализованы эти Минские соглашения», – сказал он.

«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны. Когда они подписывались под прицелом российских орудий, а Германия и Франция смотрели, уже было ясно всем здравомыслящим людям, что выполнить эти документы невозможно», – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Также Зеленский в апреле 2021 года отмечал, что принимает участие в процессе, который был разработан до его прихода на пост президента.

«Минский процесс должен быть более гибким в сложившейся ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», – сказал он.

По его словам, есть два варианта: изменить минский формат или использовать какой-то другой формат.

В феврале 2022 года президент Украины также заявлял, что не хочет говорить про пункты Минска. «Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов», – подчеркивал Зеленский.

Экс-президент Украины Петр Порошенко 15 февраля заявлял, что «с сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский давно, еще с момента предвыборной кампании, обещал предложить другой формат. При наличии рационального зерна мы [партия Порошенко «Европейская солидарность»] готовы поддержать его свежие предложения, потому что это уже три года как его ответственность», – сообщал Порошенко.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинская сторона по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения. При этом он осудил Запад за то, что тот накачивает Украину вооружениями.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД