Захарова напомнила об истинном отношении украинских властей к Минским договоренностям

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22 февраля, вторник | Последнее обновление — 11:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР рассказали о планах на мирную жизнь после признания Россией
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Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей?
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Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю: я поддерживаю президента.
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Шельмование, национальное унижение, смена правил в последнюю минуту – все идет в ход, чтобы отодвинуть сильнейших спортсменов из сборной России, лишенной на Олимпиаде имени России и флага России. Но не работает! Парни и девочки сильней обстоятельств.
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Захарова напомнила об истинном отношении украинских властей к Минским договоренностям
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Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила об отношении «украинской политической верхушки» к Минским договоренностям, уличив их в постоянном желании изменить минский формат.
«Когда они будут кричать, что только и жили этим документом и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления», – написала Захарова в Telegram.
Дипломат привела цитаты украинских политиков, в частности президента Украины Владимира Зеленского.
«Мы понимаем, что не мы, как команда, подписывали Минск, но мы, как власть, должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена. <…> Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять», – заявил он.
В свою очередь вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно «оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина.
«О Минских соглашениях я даже процитирую (канцлера ФРГ) госпожу Меркель: они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях (2014-2015 годы), уже истекли и не реализованы эти Минские соглашения», – сказал он.
«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны. Когда они подписывались под прицелом российских орудий, а Германия и Франция смотрели, уже было ясно всем здравомыслящим людям, что выполнить эти документы невозможно», – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Также Зеленский в апреле 2021 года отмечал, что принимает участие в процессе, который был разработан до его прихода на пост президента.
«Минский процесс должен быть более гибким в сложившейся ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», – сказал он.
По его словам, есть два варианта: изменить минский формат или использовать какой-то другой формат.
В феврале 2022 года президент Украины также заявлял, что не хочет говорить про пункты Минска. «Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов», – подчеркивал Зеленский.
Экс-президент Украины Петр Порошенко 15 февраля заявлял, что «с сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств».
«[Президент Украины Владимир] Зеленский давно, еще с момента предвыборной кампании, обещал предложить другой формат. При наличии рационального зерна мы [партия Порошенко «Европейская солидарность»] готовы поддержать его свежие предложения, потому что это уже три года как его ответственность», – сообщал Порошенко.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинская сторона по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения. При этом он осудил Запад за то, что тот накачивает Украину вооружениями.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс
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В Сети публикуют сообщения о том, что российские войска начали прибывать в Донбасс. Опубликованы видео, на которых, как заявляется, российские силы входят в Донецк.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, «две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики».
Украинское информационное агентство «ОстроВ» со ссылкой на соцсети пишет, что в Донбасс «входят первые подразделения российской армии».
Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков также заявил в Facebook, что «несколько минут назад регулярные части РФ открыто вторглись на территорию Украины».
В соцсетях публикуют видео «прибытия первых подразделений ВС России в Донецк».
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@A_Yuzhakov пишет, что «прислали еще видео из Ханженково, Макеевка», «на улицах слышна бронетехника» (газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за присутствия ненормативной лексики). Поступает информация, что «в республику, а именно в город Донецк, въезжает бронетранспортеры и автобусы с военными».
Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщает, что «первые подразделения российских военных уже сейчас заходят в ДНР и ЛНР».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Военные уничтожили две БМП украинских диверсантов в Ростовской области
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Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, сообщает Южный военный округ.
Как сообщает ТАСС, подразделения ЮВО и пограничники ФСБ России предотвратили нарушения госграницы России диверсионно-разведывательной группы с Украины в Ростовской области.
По сообщениям ЮВО, пять нарушителей границы России диверсионно-разведывательной группы уничтожены.
Для экстренной эвакуации украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России вошли две боевые машины пехоты ВСУ.
«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских Вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены.
Военные России и пограничники ФСБ в ходе попытки нарушения российской госграницы не пострадали.
Ранее запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено.
До этого в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Совфеде пояснили, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР
Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Как заявил Климов, «речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах». По его словам, «все остальное находится за рамками юридических действий», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Климов сообщил, что договоры с ЛНР и ДНР в Совфеде собираются ратифицировать во вторник: «Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал соответствующие документы. Госдума обещала максимально оперативно начать их ратификацию.
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ФСБ показала кадры уничтоженных украинских БМП
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ФСБ опубликовала кадры уничтоженных украинских боевых машин пехоты (БМП), которые зашли на российскую территорию для эвакуации диверсантов.
На видео запечатлены две горящие БМП, которые утром в понедельник пересекли российско-украинскую границу для помощи диверсантам, говорится на сайте ФСБ.
«О нарушении российско-украинской границы... 21 февраля около 06.00 пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, нарушившая границу из Украины в Российскую Федерацию. Группа остановлена и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена», – говорится в сообщении.
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали, что российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы.
Советник руководителя украинского МВД Антон Геращенко заявил, что сообщения о проникновении на российскую территорию украинских военных и БМП являются ложью.
Зеленский заявил, что Украина «никому и ничего не должна»
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Украина никому и ничего не должна, никому и ничего не отдаст, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации, комментируя признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
«Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине», – сказал Зеленский.
По словам Зеленского, Киев «однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности» Украины. Он сказал, что «вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями возлагается на политическое руководство России». «За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия России», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский считает, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР «может означать односторонний выход России из минских соглашений и игнорирование решений в рамках «Нормандии». По его словам, «это подрывает мирные усилия и рушит существующие переговорные форматы». «Сегодняшним и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года», – сказал он.
«Я инициировал проведение Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и дальнейшей эскалации», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Рада».
Он сообщил, что Киев также инициировал экстренное заседание саммита «нормандской четверки». Киев ждет от партнеров «четких и действенных шагов поддержки». «Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать Россию словами», – заявил президент Украины.
Президент Украины также заявил, что «в соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
«А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – предупредил президент России.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Украинский снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области
Запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено, сообщили в ФСБ.
«21 февраля в 9.50 мск выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают саперы.
Также ФСБ опубликовало видео с последствиями происшествия. На нем запечатлены остатки пункта пограничной службы в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
Путин заявил о готовности России показать Украине «настоящую декоммунизацию»
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Россия «готова показать» Киеву, что значит для Украины «настоящая декоммунизация», заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что на Украине «благодарные потомки посносили памятники Ленину», назвав этот «декоммунизацией». При том, что «современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией», указал президент России в своем телеобращении в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. «Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий» – заявил Путин.
«Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
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Шойгу назвал численность украинских войск у границ Луганской и Донецкой областей
Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности, который проводит президент России Владимир Путин, сообщил, что 59,3 тыс. военнослужащих сосредоточены Украиной у границ Луганской и Донецкой областей.
По его словам, Украина концентрирует тяжелую технику, включая танки, на границе с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, сообщает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. По его словам, «цель совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
США обсудили с Украиной возможный отъезд Зеленского из Киева
Администрация президента США Джо Байдена обсуждала с украинским правительством возможный отъезд президента Украины Владимира Зеленского из Киева в случае эскалации, сообщает NBC News.
«Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения», – передает сообщение журналиста NBC News Ричарда Энджела РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проводит встречу с членами своей команды по национальной безопасности.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война на Украине может иметь «разрушительные последствия» для украинцев.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Джо Байден готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если не начнется «вторжения» России на Украину.
В пятницу стало известно, что Вашингтон рассматривает обострение в Донбассе как предлог для операции России против Украины, а сообщения о взрывах и эвакуацию жителей прикрытием попытки эскалации ситуации.
Небензя подчеркнул обязанность Киева выполнить Минские соглашения
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Украинская сторона по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, осудив Запад за то, что тот накачивает Украину вооружениями.
На заседании СБ ООН Небензя заявил, что «Минские соглашения, часть положений которых должна была быть выполнена еще в 2015 году, давно уже открыто саботировались Украиной при покровительстве наших западных коллег». «И сейчас мы видим, что многие коллеги хотят расписаться в том, что Минские соглашения мертвы. Но это не так», – приводит его слова ТАСС.
Небензя подчеркнул, что «раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями». На Украину «направляли инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса». В результате «надувшийся общими стараниями Запада и Украины пузырь не мог не лопнуть» – «резко возросла интенсивность украинских обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР», передает РИА «Новости».
Западу необходимо сдержать милитаристские планы Киева, обстрелы территории ДНР и ЛНР в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия, заявил Небензя.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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СМИ: Полиция Украины окружила дом Медведчука
Сотрудники Национальной полиции Украины окружили дом главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и обыскивают машины, сообщила «Украинская правда».
«Возле дома дежурят около тридцати полицейских и лиц охраны. Полицейские обыскивают машины вокруг с фонариками и перекрыли движение по прилегающей к дому Медведчука улице», – передает ТАСС.
Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук выразил уверенность, что историей о якобы готовящемся «вторжении» России власти Украины хотят отвлечь население от существующих в стране проблем.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Они подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
В российских городах после признания Донбасса стали запускать фейерверки
После обращения Владимира Путина, в котором он объявил о признании ЛНР и ДНР, граждане на улицах российских городов и сел начали запускать фейерверки, сообщают очевидцы.
О признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик заявил Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером. Президент подписал соответствующие документы.
Президент России Владимир Путин ранее в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
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США принялись перевозить персонал посольства с Украины в Польшу
Персонал американского посольства на Украине перевозят в Польшу по соображениям безопасности, сообщили источники.
Источники Bloomberg заявили, что сотрудники посольства «могут вернуться обратно, если российское вторжение не произойдет». В Госдепе и Совете по нацбезопасности США отказались комментировать эту информацию, передает ТАСС.
Напомним, посольство США на Украине уже переехало из Киева во Львов. Мера была названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения.
Вучич заявил о поддержке России большинством жителей Сербии
Решение России признать независимость ДНР и ЛНР нарушит мировую архитектуру безопасности, заявил президент Сербии Александр Вучич. При этом, по его словам, что бы ни произошло, 85% сербов будут на стороне России.
«Я, конечно, обеспокоен, наша позиция нелегка…, это приводит Сербию в ситуацию с многочисленными вызовами – политическими, в сфере безопасности и экономическими», – сказал он, добавив, что «политическое давление на Сербию после решения президента Путина различными путями станет намного больше, чем когда бы то ни было».
Как заявил Вучич, то, что он «в последние три дня пережил, подтверждает» эти слова. Он напомнил, что «уже 10 лет у власти и прошел через много всего и разные виды давления». Вучич заявил, что решение Москвы «разрушает нынешнюю архитектуру безопасности всего мира, как кто себя будет вести, никто не может больше сказать», передает РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.
Он рассказал, какие реакции ждет с Запада: «Их реакции идентичные, сообщения в Twitter одинаковые и у (главы дипломатии ЕС Жозепа) Борреля, и у (председателя ЕК) Урсулы (фон дер Ляйен), и (председателя Европейского совета Шарля) Мишеля, они хотят показать унисон и единство в своих заявлениях». Как пояснил Вучич, «это указывает на тяжесть позиции» его страны.
Он заявил: «Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда высказывала поддержку целостности Украины, а с третьей стороны – у вас всегда есть 85% нации, которые, что и как бы ни произошло, будут на стороне России, и это данность, с которой как президент имею дело». Он отметил, что в сербских СМИ это отношение 80% на 20% «за» и «против» России.
Вучич отдал приказ о повышенной готовности армии, спецназа и полиции в связи с развитием событий на востоке Европы, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал соответствующие документы. Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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Эксперт: Ход Москвы ярок, но не фатален для отношений с Западом
Признание Россией независимости ДНР и ЛНР не является «фатальным» шагом с точки зрения отношений с Западом, при этом общая опасность войны на Украине снизилась, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Обещаны новые санкции, основной вопрос – будет ли размещение российских сил в ДНР/ЛНР интерпретировано как вторжение и встречено уже подготовленным пакетом санкций, включая «Северный поток-2». Если подходить строго формально – будут, если гибко – не обязательно», – заявил он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Как подчеркнул Лукьянов, «атакой на Украину перемещение сил в Донбасс назвать трудно». При этом «общая опасность войны снизилась», поскольку «вероятность обострения в зоне соприкосновения при условии, что там находится российская армия, невелика». И «на данный момент нет оснований считать дислокацию» российских сил в Донбассе «подготовкой еще одного плацдарма нападения на Украину».
«Предпринятый военно-политический ход достаточно ярок, но не фатален с точки зрения отношения с Западом. По сути, легитимирует ситуацию, существовавшую де-факто и раньше», – считает Лукьянов.
Как пишет Лукьянов, «если санкции все же будут введены в серьезном варианте, стоит ждать эскалации политико-экономического противодействия со стороны России и, вероятно, нового ускорения попыток переориентации на другие рынки и направления взаимодействия». Он отметил, что «это началось в 2014 году, вступит в следующий этап».
Напомним, опубликованы указы президента России о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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