Грузия провела параллели между признанием Донецка и Луганска с событиями 2008 года

Лидеры Грузии провели параллели между признанием Россией независимости Донецкой и Луганской республик и признанием в 2008 году Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Президент Саломе Зурабишвили в Twitter «резко осудила» признание Россией «регионов Украины» и отметила, что это «повторят сценарий, который привел к оккупации 20% наших территорий».

Она выразила поддержку Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Twitter назвала признание Россией независимости Донецка и Луганска «еще одним шагом, направленным против фундаментальных принципов международного права».

Глава правительства Грузии «твердо поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины», а также заявил, что происходящее «повторяет оккупацию грузинских территорий в 2008 году».

Вслед за Россией независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.

Напомним, накануне глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

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