В СВР заявили о вербовке западными спецслужбами боевиков в Донбасс

Путин: Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня

Президент России Владимир Путин выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако глава государства пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.

«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», – сказал Путин, поблагодарив членов Совбеза, принявших участие в совещании, сообщает ТАСС.

За признание ДНР и ЛНР во время Совбеза выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, признание республик останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения.

«На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация по всей вероятности улучшаться не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

Также рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР президента попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной Думы и признать Донецкую и Луганскую Народные Республики», – сказал Володин в ходе внеочередного заседания ССОвбеза.

О том, что Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему - а это очевидно - значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза станций – это, конечно, больно, конечно, это неприятно... Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение», – сказала она.

Также в ходе заседания Совбеза министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что однозначно необходимо признать Донецкую и Луганскую народные республики.

«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», – заявил он.

На ваш взгляд При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР? Признать без условий

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В случае вступления Украины в НАТО

Не должна признавать ЛНР и ДНР



Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.

Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.