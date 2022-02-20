В ЛНР мирные жители погибли при атаке ВСУ

Два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в результате попытки прорыва вооруженных сил Украины у села Пионерского, которое находится в семи километрах от границы с Россией, сообщила народная милиция ЛНР.

«К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов», – приводит РИА «Новости» сообщение милиции.

Офицеры представительства ЛНР в СЦКК на месте обстрела в Пионерском подтвердили гибель двух мирных жителей, их тела сильно обгорели.

Между тем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли два населенных пункта в ДНР с применением снарядов запрещенного калибра.

Уточняется, что «по населенным пунктам Зайцево и Еленовка выпустили 18 мин калибра 120 мм, запрещенных к применению минскими соглашениями».

Также телекомпания «Юнион» сообщила, что ее съемочная группа попала под обстрел ВСУ в населенном пункте Саханка на юге ДНР.

Ранее сообщалось, что с начала эскалации в Донбассе были зафиксированы пять диверсий. Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ за 19 февраля.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

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