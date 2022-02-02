В США заявили о вреде локдауна

Введенный весной 2020 года локдаун из-за коронавируса отразился на показателях смертности в США и странах Европы, также это привело к серьезным экономическим и социальным издержкам, заявил ученый из Университета Джонса Хопкинса.

«Принудительная самоизоляция может оставить больного человека в окружении его семьи, где он рискует передать близким более высокую вирусную нагрузку, вызывая более тяжелое заболевание», – подчеркнул автор работы, передает РИА «Новости».

Но закрытие общественных организаций дает положительный эффект, так как позволило снизить уровень смертности на 10,6%.

По данным исследователей, ограничение доступа к открытым местам, частным паркам и пляжам побудило людей встречаться в закрытых помещениях, где риск заражения выше.

Специалисты выяснили, что локдауны пагубно отразились на социально-экономической ситуации в США и европейских странах. Вырос уровень безработицы, число случаев домашнего насилия и передозировки наркотиками.

Эксперты сделали вывод, что политика изоляции не играет существенной роли и ее не нужно применять во время пандемии.

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