Глава ЛНР подписал указ о переводе экономики на работу в условиях военного времени

Байден заявил о «решении» России «вторгнуться» на Украину

Россия решила вторгнуться на Украину, но пока этого не произошло, дверь для дипломатии открыта, заявил президент США Джо Байден, подчеркнув, что США готовы ввести санкции против России.

Байден выступил с очередным видеообращением в связи с ситуацией вокруг Украины. По его версии, доказательств того, что Киев готовит атаку на Донбасс, нет, «это противоречит простейшей логике – считать, что украинцы выберут этот момент, когда на границах собрались более 150 тыс. военных, чтобы накалить продолжающийся годами конфликт». Сообщения о готовящейся атаке со стороны Киева на Донбасс он назвал «дезинформацией».

Президент США обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня: «На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину в Донбассе», передает РИА «Новости».

Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что российский лидер Владимир Путин принял решение «вторгнуться на Украину». «Да, я так сказал», – заявил Байден. На просьбу привести основания для такого заключения, президент США отметил, что у Вашингтона «значительные возможности в разведке». При этом Байден не считает, что Путин «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность применения ядерного оружия.

Президент США подчеркнул, что пока эскалации ситуации вокруг Украины не произошло, дверь для дипломатии остается открытой. По его словам, если Россия нападет на Украину до запланированной на следующую неделю в Европе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, то она захлопнет дверь для дипломатии. Западные страны готовы в случае эскалации вокруг Украины ввести санкции против России, сказал он.

Байден на фоне сообщений об обстрелах в Донбассе и эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР заявил: «В эти напряженные моменты украинские военные продемонстрировали отличное умение оценить ситуацию, и, я бы добавил, выдержку. Они не дали русским втянуть их в войну». По его словам, у США якобы «есть основания считать, что российские силы планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни». Доказательств таких намерений России президент США не привел. «Мы полагаем, что они планируют атаковать столицу Киев, в которой живут 2,8 млн невинных людей», – заявил он.

США не направят свои войска воевать на Украину в случае эскалации конфликта в этой стране, подтвердил Байден. Хозяин Белого дома добавил, что нынешняя администрация США уже оказала Украине рекордную поддержку для укрепления ее обороноспособности и продолжит «поддерживать Украину и ее народ».

Намерение президента Украины Владимира Зеленского лететь на конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны может быть не самым «мудрым» выбором, но решать Зеленскому, заявил Байден.

В Белом доме сомневаются, что экономика России защищена от санкций. Еще до выступления Байдена заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что защищенная от санкций экономика означала бы и изолированность от мирового рынка. Он подчеркнул, что валюта России уже слабеет, а в случае принятия ограничительных мер из-за эскалации вокруг Украины ситуация усугубится.

По его словам, «все варианты» санкций «сохраняются», но, скорее всего, «в первоначальном пакете санкций» не будет предусмотрено отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Кроме того, «меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру». Как заявил Сингх, «есть другие суровые меры».

Сингх считает, что «если Россия вторгнется на Украину, она станет парией для международного сообщества» и будет «изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям», «столкнется с оттоком капитала, растущим давлением на ее валюту, всплеском инфляции, более высокой стоимостью заимствований, экономическим сжатием и эрозией производительного потенциала». По его словам, Россия в таком случае станет более зависимой от стран, которые не в состоянии компенсировать ее потери, это «будет стратегическим поражением для России».

Напомним, в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова. В Луганске также прогремели взрывы, загорелся газопровод «Дружба».

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