Разворотнева обозначила вопросы Хуснуллину по программе переселения из аварийного жилья

Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева обозначила ряд вопросов о расселении аварийного жилья и новых правил программы, которые планируется задать вице-премьеру Марату Хуснуллину.

«В народной программе партии «Единая Россия» мы говорили о необходимости продолжить программу переселения. Президент [России Владимир Путин] нас поддержал, 45 млрд рублей выделено, и будут переселяться не только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, но и те, которые стали аварийными позже – до 1 января 2021 года. У нас очень много задач, потому как переселение по новой программе будет осуществляться по новым правилам», – приводит слова Развортневой сайт фракции ЕР в Госдуме.

Депутат отметила, что ранее действовавшие правила, когда переселение происходило только за счет бюджета, уже не работают.

«Нужно привлекать внебюджетные источники и, безусловно, использовать эти программы комплексного развития территорий, которые также сейчас развиваются по всей стране», – подчеркнула парламентарий.

Самое важное, по словам Разворотневой – при реализации программы защитить права людей.

«Мы считаем, что для людей с низкими доходами подходит только предоставление нового жилья. И партия «Единая Россия» будет над этим работать», – заверила она.

Еще один вопрос касается развития коммунальной инфраструктуры.

«Износ высок, а это наши с вами платежи, потому что мы переплачиваем за неэффективность самой системы: за трубы, которые топят воздух, за воду, которая уходит в землю. Впервые, наверное, за всю историю постсоветской России выделяются гигантские деньги на инфраструктурные проекты: 150 млрд инфраструктурных кредитов для регионов, 150 млрд из Фонда национального благосостояния через Фонд содействия реформированию ЖКХ, еще 150 млрд – это инфраструктурные облигации через ВЭБ. И здесь, конечно, задача депутатов – отследить, чтобы эти проекты реализовались на территориях, а не были фейковыми», – заключила глава комитета.