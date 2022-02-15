Актер Николаев заявил об избиении сокамерником в спецприемнике

Артист Валерий Николаев, которого госпитализировали в психиатрическую больницу из спецприемника, заявил, что его избил сокамерник, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«В беседе с членами ОНК Москвы мужчина рассказал, что в спецприемнике его избил сокамерник. Однако медперсонал пояснил, что актера госпитализировали из-за его неадекватного поведения. По их словам, бригада была вынуждена применить к нему меры стеснения даже в приемном покое», – цитирует сообщение ОНК РИА «Новости».

Там пояснили, что визуально ожоги у актера не обнаружены, но у него есть ссадины в районе запястий. На условия содержания в больнице артист не жалуется.

Николаев объяснил, что его задержали 9 февраля за езду без прав. В его анализах якобы нашли следы каннабиноидов, дело в лекарстве, которое он принимает, уточнил актер. Врачи установили, что в препарате нет каннабиноидов, указали в ОНК.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что у российского киноактера Валерия Николаева якобы диагностировали биполярное расстройство, артиста поместили в психиатрическую клинику.

По этим данным, Николаев сообщил, что его облили кипятком в спецприемнике. Следов ожогов на его теле не обнаружили.