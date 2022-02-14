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В Аргентине разработали программу для выявления коронавируса по звуку кашля
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Власти Буэнос-Айреса разработали программу, которая сможет выявить возможное заражение коронавирусной инфекцией через аудиозапись кашля, отправленной по WhatsApp, сообщило правительство города.
«Правительство Буэнос-Айреса продолжает внедрять новые технологии, речь идет о развитии системы на базе искусственного интеллекта, которая позволяет улучшить стратегию тестирования на коронавирус», – передает РИА «Новости» сообщение.
Власти добавили, чтобы узнать, есть ли у человека симптомы или был ли он в контакте с зараженным после серии вопросов и ответов человек может записать и отправить аудио своего кашля. «Получив аудио, система анализирует звук, и если он совпадает с образцами (кашля) заболевших, то человеку рекомендуется сделать тест на COVID-19», – уточнили в правительстве.
Система будет функционировать через бот города в WhatsApp.
В рамках тестирования после оценки 2687 аудио с кашлем система рекомендовала сделать тест 554 гражданам. Из них 436 сдали положительный тест.
Чтобы «натренировать» систему, было собрано 140 тыс. аудиозаписей людей, болеющих и не болеющих коронавирусом. «База данных кашля, собранная правительством Буэнос-Айреса, является крупнейшей в мире», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что московская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден.
Зюганов не смог навестить соседа по больнице Жириновского
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента.
Лично пообщаться с ним Зюганову не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают». По словам политика, он не пересекался с Жириновским на территории медучреждения и добавил, что глава ЛДПР «запустил это дело», пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что патриарх Кирилл передал госпитализированным слова поддержки и пожелал здоровья. С Зюгановым предстоятель РПЦ поговорил по телефону, а Жириновскому – «в связи с особым больничным режимом» передал пожелания выздоровления через его помощников, сообщается в Telegram-канале URA.RU.
Накануне был госпитализирован руководитель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов.
Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Президент Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В самой партии сообщения об ухудшении состояния своего лидера назвали преувеличенными.
Врачи назвали необычный симптом COVID-19 у детей
Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГМУ) рассказали, что у детей, болеющих коронавирусом без кашля и температуры, могут встречаться проблемы с кожей.
У 13-летней девочки появились болезненные высыпания на руках в тот момент, когда родители и бабушка заболели коронавирусной инфекцией. У самой девочки при этом не было лихорадки и катаральных явлений, а ПЦР-тест она не сдавала, сообщает «Доктор Питер».
Кроме того, на ладонях подростка появились папулы и пузырьки. Девочка постоянно испытывала боль и дискомфорт. Врачи предположили, что ребенок перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, и анализ крови на антитела подтвердил эту гипотезу.
Врач-дерматовенеролог Елена Манылова рассказала, что до 20% людей могут столкнуться с теми или иными формами посковидных высыпаний.
«Механизм образования постковидных высыпаний сейчас изучается, но очевидно, что, как при всех вирусных экзантемах поражаются мелкие сосуды, капилляры. После коронавируса также возможно отторжение дериватов кожи – то есть выпадение волос. Обычно оно происходит через 2-3 месяца после перенесенной инфекции. Это тоже результат повреждения капилляров», – пояснила она.
Самым опасным состоянием кожи из-за коронавируса среди детей в СПбГПМУ назвали стафилококковый синдром обожженной кожи. По словам врачей, в зоне риска – новорожденные и дети до пяти лет.
Ранее постковидный синдром выявили у каждого третьего ребенка.
Иммунолог рассказала о важности самотестирования на коронавирус
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.
Специалист подчеркнула, что из-за чрезвычайной заразности «омикрона» даже бессимптомный носитель этого варианта может стать источником инфекции для многих людей. Поэтому, отметила она, при любом признаке простуды или недомогании следует сдать ПЦР-тест, а если такой возможности нет, то иметь при себе экспресс-тесты, передает радио Sputnik.
«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», – сказала она.
По словам Ярцевой, очень важно при этом правильно производить забор материала.
«Тестирование на COVID-19 – это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб (палочку для взятия мазка). Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», – пояснила иммунолог.
Врач предупредила, что в случае положительного результата экспресс-тестирования следует самоизолироваться и обратиться к врачу.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон».
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Зюганов рассказал о сотнях заболевших депутатов Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о состоянии своего здоровья и отметил, что в Госдуме насчитывается не менее 300 заболевших депутатов.
«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. В Госдуме 300 больных. Нет ни одного кабинета, где бы не было. У меня были сложные операции. Поэтому я как обычно прохожу диспансеризацию, профилактику, которая мне помогает, поэтому все спокойно», – передает «Звезда» его слова.
Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».
За сутки в России госпитализировали 18,5 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 18597, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 18597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 203 766 случаев заболевания, в целом в России выявлено 13 935 560 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 112 658 человек, на 0,4% больше по сравнению с 11 февраля. За это же время подтверждены 729 смертей.
За весь период зафиксировано 339 542 летальных исхода, выздоровел 11 134 291 человек.
В Москве за сутки выявлен 14 336 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 21 689, в Московской области – 9146.
Накануне в России за сутки госпитализировали 19281 человек с коронавирусом.
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Определено место похорон Зинаиды Кириенко
Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
«Зинаида Кириенко будет похоронена на Троекуровском кладбище», – передает ТАСС слова собеседника из сферы культуры, знакомого с пожеланиями родственников актрисы.
Ранее представитель Союза кинематографистов России сообщил, что Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Она умерла в ночь на субботу в возрасте 88 лет.
Иммунолог назвал тяжелые последствия COVID-19 для мозга
У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, могут развиться нейродегенеративные заболевания, тревожность и депрессивные состояния, сообщил иммунолог Николай Крючков.
По его словам, это могут быть и нарушение микроциркуляции, снабжения мозга кислородом, воспаление. Теоретически все эти негативные процессы могут спровоцировать развитие нейродегенерации. Врач добавил, что такая гипотеза имеет отдельные подтверждения, пишет «Рамблер».
Также Крючков отметил, что некоторые переболевшие жаловались на тревожность, депрессию и головные боли. Кроме того, после COVID-19 у пациентов наблюдались нарушение концентрации внимания и другие побочные эффекты. По мнению иммунолога, симптомы могут свидетельствовать о нарушении сосудистого генеза.
Ранее кандидат медицинских наук Иван Тарасенко объяснил, что быстро восстановиться после коронавируса помогает соляная пещера или галокамера. По его словам, галотерапию не следует воспринимать как панацею, но если сочетать ее с другими методами реабилитации, то справиться с последствиями COVID-19 можно будет гораздо быстрее.
Также главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус рассказал, что иммунитету необходимо помогать справляться с инфекциями извне, достаточно следовать трем простым правилам.
За сутки в России госпитализировали 12,6 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 653, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 653 человека, на 31,9% меньше по сравнению с 12 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 197 949 случаев заболевания, в целом в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 101 568 человек, на 9,8% меньше по сравнению с 12 февраля. За это же время подтверждены 706 смертей.
За весь период зафиксировано 340 248 летальных исходов, выздоровел 11 235 859 человек.
В Москве за сутки выявлен 12 496 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 20 136, в Московской области – 7349.
Накануне в России за сутки госпитализировали 18 597 человек с коронавирусом.
Назван необходимый уровень коллективного иммунитета для «омикрона»
Коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в России должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.
«К «омикрону» коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.
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РФПИ назвал «Спутник V» самой используемой вакциной в Мехико
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самой используемой при вакцинации от COVID в Мехико, ею провакцинированы более 3 млн граждан, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении РФПИ указано, что спутник V» играет ключевую роль в программе вакцинации от коронавируса в столице Мексики – более 3 млн жителей города Мехико были вакцинированы российской вакциной, передает ТАСС.
«Первый компонент «Спутника V» («Спутник Лайт») также все более широко применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера. На вакцину «Спутник V» приходится 40% всех вакцинаций от COVID в Мехико», – говорится в заявлении главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.
Отмечается, что власти столицы Мексики также приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника Лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет.
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Ранее в Мехико уже началось применение первого компонента «Спутника V» для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.
В мае 2021 года министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что в ходе визита в Россию провел переговоры с российским центром «Вектор» о возможной поставке вакцины от коронавируса.
Напомним, что очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Мексику в конце апреля 2021 года, самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико.
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В России выделили более 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»
Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон», сообщила пресс-служба кабмина.
Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб, отмечается в сообщении правительства.
О выделении средств Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля.
«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», – отметил глава кабмина.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявил, что пандемия коронавируса еще далека от полного завершения в мире, так как могут появиться новые варианты коронавируса.
До этого сообщалось, что в Южной Африке новый подвид омикрон-штамма BA.2 начал доминировать над остальными версиями вируса.
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За сутки в России госпитализировали 10,4 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 10 451, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 10 451 человек, на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 180 456 случаев заболевания, в целом в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 97 185 человек, на 4,3% меньше по сравнению с 13 февраля. За это же время подтверждены 683 смерти.
За весь период зафиксирован 340 931 летальный исход, выздоровело 11 235 859 человек.
В Москве за сутки выявлено 9616 случаев COVID.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12 653 человека с коронавирусом.
Ученые нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в перспективе ее можно будет использовать для создания тест-систем, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса - технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Одно из важнейших преимуществ изобретения – высокая чувствительность, которая дает возможность выявлять заболевание на самой ранней стадии, пояснили в пресс-службе.
«Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», – уточнили в ведомстве.
Ранее ВОЗ допустила заражение штаммом «омикрон» переболевших COVID-19.
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Нижегородцы начали дистанционно оформлять больничные для внепланового отпуска
Часть жителей Нижегородской области используют возможность дистанционного открытия больничного, чтобы устроить себе отпуск, сообщил глава регионального минздрава Мелик Гусейнов.
«Операторы на линии 122 тоже помогают записать обращение в поликлинику. К сожалению, некоторые решают открыть больничный для недельного отдыха. И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть – лучший контролер», – приводит слова Мелик-Гусейнова РИА «Новости».
Он пояснил, что иногда сам принимает звонки на горячей линии, поскольку это предоставляет возможность получать «информацию из первых уст». Операторы колл-центра испытывают колоссальную нагрузку, за 9 февраля туда поступило 36 тыс. звонков. «Это примерно 1,5 тыс. звонков за один час. В среднем на один разговор приходится четыре минуты», – указал глава регионального ведомства.
Возможность дистанционного открытия больничного появилась у жителей региона в начале февраля. Для этого работникам нужно сообщить в колл-центр по телефону или написать в мессенджер поликлинике.
Между тем российское правительство дополнительно направило 76,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) для выплат в феврале и первой половине марта пособий по временной нетрудоспособности, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта, будет дополнительно направлено 76,5 млрд рублей», – сообщается на сайте правительства.
Эти средства направлены для поддержки сбалансированности бюджета ФСС.
Ранее в Минздраве России сообщали, что сдавшие положительный тест на коронавирус люди получат сертификат переболевшего, но тестирование должно проводиться медицинским работником
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В Кремле высказались о работе лечащих Зюганова и Жириновского врачей
Медики принимают все необходимые усилия для выздоровления госпитализированных лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мы знаем, что они (Жириновский и Зюганов – прим. ВЗГЛЯД) госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью», – цитирует Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что «врачи делают свою работу», и они делают ее «превосходно».
«Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову», – заключил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».
Зюганов отмечал, что находится в рабочем состоянии, вскоре ему придут результаты медицинских исследований, после которых станет ясно, когда он покинет ЦКБ. Источник сообщал, что о выписке Жириновского пока не может идти речи.
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