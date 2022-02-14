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В Москве сообщили о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в столице
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Московская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден, заявил главный врач столичной больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
«Как и ожидалось, «омикрон» оказался более заразным, чем предыдущие штаммы. Его стремительное распространение было ожидаемо. Система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии, и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости «омикроном», – цитирует Вечорко ТАСС.
Он добавил, что в стационарном звене число госпитализаций снижается. В ГКБ №15 с 7 по 14 февраля поступили 1 тыс. 143 человека, это на 382 человека меньше, чем в первую неделю февраля. Также меньше людей, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (294 и 239 человек соответственно за две недели февраля).
В 1,6 раза сократилось поступление пациенток в роддом ГКБ № 15. Количество оперативных вмешательств остается на прежнем уровне.
«Расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты», – заключил Вечорко.
Напомним, Москва занимает первое место по числу инфицированных коронавирусом. Всего в столице выявили 2 млн 613 тыс. 492 случая заражения, 9 тыс. 616 в последние сутки.
За последние сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусом в России составило 10 тыс. 451.
Зюганов не смог навестить соседа по больнице Жириновского
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента.
Лично пообщаться с ним Зюганову не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают». По словам политика, он не пересекался с Жириновским на территории медучреждения и добавил, что глава ЛДПР «запустил это дело», пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что патриарх Кирилл передал госпитализированным слова поддержки и пожелал здоровья. С Зюгановым предстоятель РПЦ поговорил по телефону, а Жириновскому – «в связи с особым больничным режимом» передал пожелания выздоровления через его помощников, сообщается в Telegram-канале URA.RU.
Накануне был госпитализирован руководитель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов.
Ранее СМИ сообщили, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Президент Владимир Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В самой партии сообщения об ухудшении состояния своего лидера назвали преувеличенными.
Мужчины устроили стрельбу в московском баре
Московский бар Rock'n'Roll прокомментировал инцидент со стрельбой уроженцев Кавказа, не прошедших фейсконтроль, отметив, что мужчины проникли в бар и открыли стрельбу по имуществу заведения.
По словам администрации, группа неизвестных людей предприняла попытку зайти в бар ночью во вторник, 8 февраля. «Наши сотрудники действуют согласно инструкциям и не допускают посетителей, которые могли бы помешать отдыху остальных гостей. Толпа мужчин показалась подозрительной своим поведением, тем более что в этот вечер не проходили спортивные матчи, чтобы мужчин можно было принять за активных болельщиков, которые пришли отметить победу любимой команды», – отметили в баре, пишет «Мослента».
В заведении рассказали, что толпа нарушителей порядка помешала работе охраны и проникла в бар. Внутри помещения молодые люди вели себя шумно, напугав остальных посетителей. Через десять минут группа самоустранилась из бара.
«Сейчас по инциденту ведется следствие. Все видеозаписи изъяты. Администрация бара предоставила правоохранительным органам всю информацию и активно сотрудничает. После инцидента охрана в баре усилена, введены дополнительные меры безопасности», – заключил источник.
Напомним, что выходцы из Чечни устроили стрельбу в Rock’n’Roll. Один из кавказцев открыл стрельбу в воздух и по имуществу бара. После пяти выстрелов компания разбежалась.
Ранее в Москве произошел конфликт между пятью мужчинами, он закончился стрельбой; открывший огонь мужчина сбежал на такси.
Иммунолог рассказала о важности самотестирования на коронавирус
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.
Специалист подчеркнула, что из-за чрезвычайной заразности «омикрона» даже бессимптомный носитель этого варианта может стать источником инфекции для многих людей. Поэтому, отметила она, при любом признаке простуды или недомогании следует сдать ПЦР-тест, а если такой возможности нет, то иметь при себе экспресс-тесты, передает радио Sputnik.
«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», – сказала она.
По словам Ярцевой, очень важно при этом правильно производить забор материала.
«Тестирование на COVID-19 – это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб (палочку для взятия мазка). Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», – пояснила иммунолог.
Врач предупредила, что в случае положительного результата экспресс-тестирования следует самоизолироваться и обратиться к врачу.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон».
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Зюганов рассказал о сотнях заболевших депутатов Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о состоянии своего здоровья и отметил, что в Госдуме насчитывается не менее 300 заболевших депутатов.
«Все в порядке абсолютно, проходим небольшую профилактику, как положено, когда начинается сложная эпидемия. В Госдуме 300 больных. Нет ни одного кабинета, где бы не было. У меня были сложные операции. Поэтому я как обычно прохожу диспансеризацию, профилактику, которая мне помогает, поэтому все спокойно», – передает «Звезда» его слова.
Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».
За сутки в России госпитализировали 18,5 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 18597, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 18597 человек, на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 203 766 случаев заболевания, в целом в России выявлено 13 935 560 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 112 658 человек, на 0,4% больше по сравнению с 11 февраля. За это же время подтверждены 729 смертей.
За весь период зафиксировано 339 542 летальных исхода, выздоровел 11 134 291 человек.
В Москве за сутки выявлен 14 336 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 21 689, в Московской области – 9146.
Накануне в России за сутки госпитализировали 19281 человек с коронавирусом.
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Определено место похорон Зинаиды Кириенко
Народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
«Зинаида Кириенко будет похоронена на Троекуровском кладбище», – передает ТАСС слова собеседника из сферы культуры, знакомого с пожеланиями родственников актрисы.
Ранее представитель Союза кинематографистов России сообщил, что Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Она умерла в ночь на субботу в возрасте 88 лет.
Иммунолог назвал тяжелые последствия COVID-19 для мозга
У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, могут развиться нейродегенеративные заболевания, тревожность и депрессивные состояния, сообщил иммунолог Николай Крючков.
По его словам, это могут быть и нарушение микроциркуляции, снабжения мозга кислородом, воспаление. Теоретически все эти негативные процессы могут спровоцировать развитие нейродегенерации. Врач добавил, что такая гипотеза имеет отдельные подтверждения, пишет «Рамблер».
Также Крючков отметил, что некоторые переболевшие жаловались на тревожность, депрессию и головные боли. Кроме того, после COVID-19 у пациентов наблюдались нарушение концентрации внимания и другие побочные эффекты. По мнению иммунолога, симптомы могут свидетельствовать о нарушении сосудистого генеза.
Ранее кандидат медицинских наук Иван Тарасенко объяснил, что быстро восстановиться после коронавируса помогает соляная пещера или галокамера. По его словам, галотерапию не следует воспринимать как панацею, но если сочетать ее с другими методами реабилитации, то справиться с последствиями COVID-19 можно будет гораздо быстрее.
Также главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья Андрей Продеус рассказал, что иммунитету необходимо помогать справляться с инфекциями извне, достаточно следовать трем простым правилам.
Из-за угрозы взрыва дома перекрыли движение в сторону Шереметьево в Лобне
Правоохранители перекрыли в подмосковной Лобне дорогу в сторону аэропорта Шереметьево из-за сообщения об угрозе взрыва жилого дома.
«Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в жилом доме в Лобне на улице Ленина, 8. Движение автотранспорта перекрыто в сторону аэропорта Шереметьево», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На месте работают полицейские и кинологи.
Ранее в феврале неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов.
За сутки в России госпитализировали 12,6 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 653, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 653 человека, на 31,9% меньше по сравнению с 12 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 197 949 случаев заболевания, в целом в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 101 568 человек, на 9,8% меньше по сравнению с 12 февраля. За это же время подтверждены 706 смертей.
За весь период зафиксировано 340 248 летальных исходов, выздоровел 11 235 859 человек.
В Москве за сутки выявлен 12 496 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 20 136, в Московской области – 7349.
Накануне в России за сутки госпитализировали 18 597 человек с коронавирусом.
Назван необходимый уровень коллективного иммунитета для «омикрона»
Коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в России должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.
«К «омикрону» коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.
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Москвичам предсказали «благостную» погоду
Очень теплая погода будет сохраняться в Москве в ближайшие пять дней, солнце будет высоким, что создаст «благостное настроение», сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Макарова рассказала, что столичный регион остается под влиянием «теплых воздушных масс, которые приходят к нам с Атлантики», температура в ближайшие пять дней будет на восемь градусов выше нормы, передает ТАСС.
«Будет продолжительный теплый период. Солнце уже высокое, и оно будет создавать такое благостное настроение», – добавила она.
Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд завил, что весенняя погода прогнозируется на всей территории Европейской России в понедельник 14 февраля, температура в Москве и Санкт-Петербурге будет на восемь и девять градусов выше нормы соответственно, передает РИА «Новости».
В понедельник, 14 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, причем «солнца будет много».
«Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», – добавил Вильфанд.
Он подчеркнул, что погода будет соответствовать концу марта, а не середине февраля.
По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве прогнозируется от минус двух до нуля градусов, в воскресенье – от нуля до двух градусов тепла, в понедельник – один-три градуса тепла, во вторник и среду – от минус двух до плюс трех градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в 2022 году метеорологическая весна наступит раньше.
РФПИ назвал «Спутник V» самой используемой вакциной в Мехико
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самой используемой при вакцинации от COVID в Мехико, ею провакцинированы более 3 млн граждан, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении РФПИ указано, что спутник V» играет ключевую роль в программе вакцинации от коронавируса в столице Мексики – более 3 млн жителей города Мехико были вакцинированы российской вакциной, передает ТАСС.
«Первый компонент «Спутника V» («Спутник Лайт») также все более широко применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера. На вакцину «Спутник V» приходится 40% всех вакцинаций от COVID в Мехико», – говорится в заявлении главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.
Отмечается, что власти столицы Мексики также приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника Лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет.
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Ранее в Мехико уже началось применение первого компонента «Спутника V» для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.
В мае 2021 года министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что в ходе визита в Россию провел переговоры с российским центром «Вектор» о возможной поставке вакцины от коронавируса.
Напомним, что очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Мексику в конце апреля 2021 года, самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико.
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Врачи назвали необычный симптом COVID-19 у детей
Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГМУ) рассказали, что у детей, болеющих коронавирусом без кашля и температуры, могут встречаться проблемы с кожей.
У 13-летней девочки появились болезненные высыпания на руках в тот момент, когда родители и бабушка заболели коронавирусной инфекцией. У самой девочки при этом не было лихорадки и катаральных явлений, а ПЦР-тест она не сдавала, сообщает «Доктор Питер».
Кроме того, на ладонях подростка появились папулы и пузырьки. Девочка постоянно испытывала боль и дискомфорт. Врачи предположили, что ребенок перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, и анализ крови на антитела подтвердил эту гипотезу.
Врач-дерматовенеролог Елена Манылова рассказала, что до 20% людей могут столкнуться с теми или иными формами посковидных высыпаний.
«Механизм образования постковидных высыпаний сейчас изучается, но очевидно, что, как при всех вирусных экзантемах поражаются мелкие сосуды, капилляры. После коронавируса также возможно отторжение дериватов кожи – то есть выпадение волос. Обычно оно происходит через 2-3 месяца после перенесенной инфекции. Это тоже результат повреждения капилляров», – пояснила она.
Самым опасным состоянием кожи из-за коронавируса среди детей в СПбГПМУ назвали стафилококковый синдром обожженной кожи. По словам врачей, в зоне риска – новорожденные и дети до пяти лет.
Ранее постковидный синдром выявили у каждого третьего ребенка.
В России выделили более 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»
Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон», сообщила пресс-служба кабмина.
Деньги выделяются из резервного фонда правительства подведомственным учреждениям Роспотребнадзора. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот (РНК) геноварианта «омикрон». Финансирование позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб, отмечается в сообщении правительства.
О выделении средств Михаил Мишустин сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 2 февраля.
«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», – отметил глава кабмина.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявил, что пандемия коронавируса еще далека от полного завершения в мире, так как могут появиться новые варианты коронавируса.
До этого сообщалось, что в Южной Африке новый подвид омикрон-штамма BA.2 начал доминировать над остальными версиями вируса.
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За сутки в России госпитализировали 10,4 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 10 451, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 10 451 человек, на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 180 456 случаев заболевания, в целом в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 97 185 человек, на 4,3% меньше по сравнению с 13 февраля. За это же время подтверждены 683 смерти.
За весь период зафиксирован 340 931 летальный исход, выздоровело 11 235 859 человек.
В Москве за сутки выявлено 9616 случаев COVID.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12 653 человека с коронавирусом.