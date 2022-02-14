За сутки в России госпитализировали 10,4 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 10 451, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 10 451 человек, на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 180 456 случаев заболевания, в целом в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 97 185 человек, на 4,3% меньше по сравнению с 13 февраля. За это же время подтверждены 683 смерти.

За весь период зафиксирован 340 931 летальный исход, выздоровело 11 235 859 человек.

В Москве за сутки выявлено 9616 случаев COVID.

Накануне в России за сутки госпитализировали 12 653 человека с коронавирусом.