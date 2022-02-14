Эксперты обсудили информационное давление извне на предстоящие выборы президента

Президентская кампания 2024 года станет поводом для повышенной информационной активности внешних игроков, нацеленных на подрыв доверия россиян к институту выборов и политической системе в целом. Воздействие будет отличаться применением комплекса современных технологий и включать инструменты цифровой среды, считают эксперты.

Председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод подчеркнул, что за рубежом давно поставлена задача сформировать в российском обществе массовое представление о нечестности и нелегитимности выборов. Критика избирательной системы и признание нелегитимности итогов думских выборов начались еще задолго до начала самой избирательной кампании на европейских площадках Совета Европы и Европарламента, и продолжается по нарастающей, говорится в сообщении на сайте НОМ.

«Мы считаем, что именно правозащитные институты, общественные деятели, электоральные эксперты призваны сыграть большую роль в объективной оценке выборов и противостоянию обилию фейков, дискредитирующих избирательный процесс. Большие внимание мы уделяем развитию сети зарубежных экспертов НОМ», – сказал Брод в рамках круглого стола «Внешнее информационное давление в российском сегменте социальных медиа: темы, социальные группы-, регионы-мишени».

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова обратила внимание на то, что сегодня масштабная кампания по делегитимизации набирает обороты не только в отношении избирательного процесса, но и институтов гражданского общества.

«Эту проблему мы наблюдаем, начиная с президентской кампании 2018 года, когда информационные ресурсы общественных организаций, которые проводили независимое наблюдение на выборах, были подвергнуты блокировкe. С DDoS атаками мы сталкивались неоднократно и на избирательных кампаниях следующих лет. И за все время мы научились не только отвечать на подобное вмешательство, но и противодействовать таким фактам», – сказала она.

«Можно с уверенностью говорить, что мы готовы к тем вызовам, которые перед нами стоят: инфраструктура общественного наблюдения России занимает лидирующие позиции в мире, она продолжает развиваться и наращивать «живой щит» в виде большого числа независимых наблюдателей и экспертов», – подчеркнула Булгакова.

Информационные атаки на Россию, в целом, соответствуют классическому сценарию «цветной революции», реализованному в ряде сопредельных государств в последние годы. «Важной особенностью внешнего давления на Россию являются попытки активного использования региональной проблематики с учетом масштабов нашей страны, ее поликонфессионального и полиэтнического характера.

В прошедшие годы были попытки дестабилизации ситуации в отдельных регионах: Архангельская область (экологические проблемы), Хабаровский край (политические протесты), Ингушетия (споры вокруг административной границы с Чеченской Республикой). В перспективе, очевидно, возникнут попытки «раскачать» регионы, найти уязвимые позиции, вызвать межэтнические конфликты. Российское общество должно быть готово к подобным атакам и адекватно реагировать на них», – подчеркнул заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В то же время важнейшим регионом-мишенью в настоящее время остается Республика Крым. По мнению экспертов, в Крыму работает особый фактор экономической изоляции в связи с продолжающимися западными санкциями. Кроме того, до сих пор отдельные игроки разыгрывают карту так называемой «ущемленности прав крымских национальных общностей».

С 2014 года в информационном пространстве бесперебойно ведется целенаправленная работа внешних сил, направленная на слом политического самоопределения крымчан. Для усиления антиправительственных настроений все чаще используется тематика «российской агрессии» и якобы готовящегося «нападения Россия на Украину». Такое мнение высказала главный научный сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Анна Домбровская.

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло высказал предположение о скором всплеске информационный активности внешних сил, нацеленной на подрыв доверия к выборам. «Давление на президентские выборы будет совершенно иным, будет отличаться технологически и организационно. Формат информационного вмешательства, нацеленный на выборы 2024 года будет повторять масштабную кампанию по дискредитации российской власти, которая была развернута в 2018 году. Учитывая, что западные спецслужбы за это время продвинулись далеко вперед, новые информационные операции будут более изощренными и опасными», – представил прогноз А. Манойло.

По мнению ведущего аналитика Ассоциации специалистов по информационным операциям Константина Стригунова, первая линия масштабной информационной атаки будет связана с якобы незаконностью выдвижения действующего лидера на пост президента. Вторая линия – попытка использовать миф о «предстоящих массовых фальсификаций выборов».

Третья линия атаки будет связана с навязыванием мнения о якобы отсутствии политической конкурентности и давлении на оппозицию. «Авторы данной операции будут закрывать глаза на правовой аспект, на действующее российское законодательство и объяснение реальных причин недопуска до выборов, включения в списки иноагентов и экстремистов», – заявил эксперт.

Сотрудник Центра политических исследований Финуниверситета Мария Давыдова обратила внимание на то, что основными источниками дезинформации о выборах в России являются СМИ-иноагенты и крупные оппозиционные онлайн-сообщества в соцсетях. В совокупности они создают более 70% подобного контента. «Ключевая особенность внешнего информационного давления на выборы в России – умелая маскировка иностранных ресурсов под внутрироссийский контекст, которая зачастую не распознается пользователями», – отметила М. Давыдова.

Большое внимание политических исследователей было уделено влиянию цифровизации на распространение внешних информационных атак. Политической властью в информационном пространстве обладают не только государственные органы, но и создатели цифровых платформ, крупнейшие западные Интернет-корпорации, управляющие огромными потоками информации, собирающие вокруг себя крупные сообщества пользователей.

С таким тезисом выступил сотрудник Центра политических исследований Финансового университета Владимир Лукушин: «Формы манипулятивных действий и дезинформации со стороны крупнейших Интернет-корпораций становятся проблемой для суверенных государств и их национальной безопасности. Такие операции сегодня не ограничиваются избирательными практиками, но попытки повлиять на результаты выборов вызывают наиболее серьезные опасения» – заметил ученый.

Как заявил главный научный сотрудник Центра политических исследований Финуниверситета Александр Огнев, для осуществления внешнего влияния будут использоваться короткометражные материалы с ярким, запоминающимся текстом и музыкальным сопровождением. Основная цель их использования – создание иллюзии о том, что любые способы поддержки власти попросту неприличны и не достойны «нормального человека». «Будет предприниматься попытка сподвигнуть массового пользователя Интернета на действия по смене власти на прозападную. Данное действие представляется как шанс для тех, кто не может «найти себя» при сохранении существующего порядка» – упомянул специалист.