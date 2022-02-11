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Стало известно, кто заменит Маслякова на играх КВН
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Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни заменят несколько человек, среди них – актер и шоумен Дмитрий Нагиев.
«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я – первый из них», – цитирует РИА «Новости» Нагиева.
Ранее в СМИ сообщалось, что актер заменит Маслякова в роли ведущего КВН и проведет игры 1/8 финала. Позднее эта информация была подтверждена в официальном Instagram КВН.
Напомним, телеведущий Александр Масляков не сможет присутствовать на первых играх нового сезона «Клуба веселых и находчивых» (КВН) из-за того, что заболел коронавирусом.
Он отметил, что КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, «не чужих нашей игре, передаче».
России предложили самой «придумать обязательства» по минским соглашениям
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Германия, Франция и Украина не могут решить, кто является сторонами минских соглашений, а также назвать обязательства, которые якобы нарушает Донбасс, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак заявил, что не увидел на переговорах политсоветников готовности Берлина и Парижа надавить на Киев по минским соглашениям. Вопрос о саммите «нормандской четверки» не поднимался – «никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств», передает РИА «Новости».
Козак пояснил, что стоит вопрос проекта итогового документа саммита, в связи с чем следует определить «характер конфликта» в Донбассе – «международный или внутриукраинский». Требуется определить, «кто является сторонами конфликта». Он рассказал, что представители Украины, Германии и Франции «предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность» и «не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта». «Видите, в «нормандском формате» уже есть даже специальная терминология», – отметил он.
Однако им «было предложено все-таки определиться по этому вопросу». Если они считают Россию стороной конфликта, то следует «в привязке к минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по минским соглашениям», пояснил Козак.
«После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у России по минским соглашениям, может, Россия сама придумает себе обязательства по минским соглашениям?» – рассказал Козак, добавив, что после «таких слов разговоры о созыве «нормандского формата» прекратились и до сих пор не возобновились».
Кроме того, Россия просила указать «хоть одно обязательство по минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс». «Ответ такой же – мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», – сообщил он.
Напомним, переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов. Козак сообщил, что переговоры « закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Глава британского МИДа отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями
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Глава британского МИДа Трасс на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Как пишет «Коммерсант», министр иностранных дел Великобритании заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. На это Лавров ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.
После этого он сам, как сообщает издание, обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», – ответила Лаврову глава МИД. По данным газеты, после этого вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован
«разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
МОК подал апелляцию в Спортивный арбитраж на решение РУСАДА по Валиевой
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Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой, сообщило Международное агентство допинг-тестирования.
В связи с этим указывается, что «решение о результате российских фигуристов в командном турнире» на Олимпиаде в Пекине «может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела», передает ТАСС.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. Антидопинговая лаборатория сообщила об этом 8 февраля, РУСАДА отстранило Валиеву от выступлений и тренировок, передает РИА «Новости».
Проба была взята РУСАДА во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Однако Валиева успешно оспорила временное отстранение. 9 февраля ей было разрешено участвовать в Олимпиаде. МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА, не дожидаясь мотивировочной части от российского агентства.
Международное агентство допинг-тестирования подтвердило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой.
Сообщается, что «допинг-проба Валиевой показала содержание запрещенного вещества триметазидин». При этом Валиева, «которой 15 лет, находится в статусе «защищенной персоны», который применяется в отношении лиц в возрасте до 16 лет». Отмечается, что «информация об открытии дела в отношении спортсмена в подобном статусе не подлежит обязательному обнародованию». Однако «в связи с тем, что ряд СМИ не проявил уважения к данному статусу спортсменки и выпустил сообщения, основывающиеся на неофициальной информации», агентство «осознает необходимость обнародовать информацию официально в связи с повышенным публичным интересом».
Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
Посла разочаровала неспособность Трасс показать блеск британской дипломатии
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Российская сторона ожидала, что визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс станет блеском британской дипломатии, но этого не случилось, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Келин сказал, что «не увидел никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего». По его словам, «британская сторона ни слушала и не слышала того», что говорил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.
Трасс оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и «близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений», сказал посол. Его спросили, не лучше бы было обойтись вовсе без визита Трасс. Келин ответил, что «не может быть таким недипломатичным». Он подчеркнул, что Россия «всегда выступает за диалог, за дипломатию, но ультиматумы, жесткие заявления, фразы – это тупик».
«К сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию», – сказал он, отметив, что глава британского правительства Борис Джонсон говорил, что отправляет главу МИД и министра обороны в Москву, чтобы наладить отношения, однако российская сторона по итогам визита Трасс этого не увидела.
Напомним, по итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим». Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Трасс в «озвучивании твитов» на переговорах.
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Нарышкин указал на подготовку Украины к войне в Донбассе
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Украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе, сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», – заявил глава СВР в беседе с «Московским комсомольцем».
Также Служба безопасности Украины и ВСУ готовят провокации на линии разграничения и их «документирование» в стиле фейков «белых касок» в Сирии.
«Контингент «пропагандистских сил быстрого развертывания» западных СМИ там же многократно увеличен», – подчеркнул Нарышкин.
Под условие проведения встречи советников «нормандского формата» украинские власти решили временно отозвать из Рады закон «Об основах государственной политики переходного периода».
«Этот документ эксперты называют правовым «фиговым листком», прикрывающим желание провести захват территорий народных республик и их «зачистку» по хорватскому варианту. Этот законопроект полностью перечеркивает Минские соглашения», – подчеркнул глава СВР.
Он отметил, что народы России и Украины не заинтересованы в войне, так как последствия для всех «при любом раскладе» будут тяжелы.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Стало известно о причине смерти актрисы Евгении Брик
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Актриса Евгения Брик, скончавшаяся в возрасте 40 лет, боролась с онкологическим заболеванием, о диагнозе знали только близкие.
У 40-летней актрисы был рак. Когда именно кинодиве поставили этот диагноз – неизвестно. Также остается неясным, где именно умерла актриса, поскольку последние десять лет Брик вместе с мужем кинорежиссером Валерием Тодоровским жила в США. В Россию супруги приезжали только на съемки, передает ФАН со ссылкой на источник.
«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком… Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие», – заявила РИА «Новости» актриса Юлия Ауг.
«Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря», – добавила артистка.
Ранее стало известно, что актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни,
Евгения Брик (фамилия при рождении – Хиривская) – актриса театра и кино. Известна работами в таких фильмах, как «Стиляги» (2008 год), «Географ глобус пропил» (2013 год), «Оттепель» (2013 год), «Темный мир: Равновесие» (2013 год), «Елки 1914» (2014 год), «Бомба» (2020 год). Супруга советского и российского режиссера Валерия Тодоровского, который работал над фильмами «Стиляги», «Оттепель», «Одесса» (2018 год), «Подмосковные вечера» (1994 год) и другими.
Козак назвал ключевое разногласие на переговорах в «нормандском формате»
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Украина отказалась даже цитировать минские соглашения по статусу Донбасса в итоговом документе переговоров политсоветников в «нормандском формате», заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак сообщил, что «позиция Украины непреклонна». Украинская сторона «отказалась даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса» Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов». По его словам, «это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», стороны «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки».
Он отметил «милитаристскую» риторику Киева относительно Донбасса «с обозначением каких-то мифических планов «А», «Б», если «не удастся урегулировать конфликт» по минским соглашениям в понимании Украины «политическим путем». Однако в чем эти планы заключаются, «никто не знает», передает РИА «Новости».
Козак не стал оценивать вероятность того, «будет ли Украина пытаться решить это военным путем», но выразил надежду, что Киеву «хватит благоразумия не начать боевые действия против собственных граждан». Козак подчеркнул, что «на линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Украине, сосредоточены значительное количество войск и вооружений».
Он отметил, что «есть предложения Донбасса» о будущем статусе региона, но со стороны Киева «на них нет ни отрицательного, ни положительного ответа». При этом никому не неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом «после завершения конфликта», Украина «держит это в секрете уже восемь лет». Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта.
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У России последовательная позиция – «строго придерживаться минских соглашений», сказал он. Берлин и Париж с пониманием относятся к российской позиции по переговорам с Донбассом, со стороны Киева – тотальное сопротивление, заявил Козак. По его мнению, на позиции Киева не сказалась дипломатическая активность Франции и Германии.
Козак считает, что «без единой позиции в «нормандском формате» в минском переговорном процессе согласия не будет». «Его нет уже восемь лет. Любая констатация наличия разногласий по интерпретации ключевых положений минских соглашений в «нормандском формате» имеет отрицательный, разрушительный эффект для переговоров в контактной группе», – заявил он.
Замглавы администрации президента России признал, что «почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах». Стороны «пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января», но «преодолеть разногласия не удалось».
DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции сообщает, что следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» запланирована на март, передает ТАСС.
Напомним, Козак возглавлял российскую делегацию на переговорах. Переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов.
В России отреагировали на претензии Румынии о возврате золотого запаса
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«Россия может предъявить Румынии встречные иски за интервенцию 1918 года и Вторую мировую войну», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Вадим Трухачев. Ранее Румыния вспомнила о вывезенном в царскую Россию золотом запасе и вызвала в МИД российского посла Валерия Кузьмина.
«Румыния занимается историческими спекуляциями. Ей очень хочется получить территорию Молдавии и поспорить с Москвой по другим вопросам, поэтому в ход здесь идут все возможные средства. Понятно, что Бухарест ничего не получит, но ему надо как-то напомнить о себе», – считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«С этой точки зрения Россия все-таки должна обратить внимание на Румынию. Неправильно, что в нашем внешнеполитическом фокусе эта страна практически отсутствует. Но при этом нужно пригрозить Бухаресту встречными исками за интервенцию 1918 года и Вторую мировую войну, в которой Румыния была пособником нацистской Германии», – полагает эксперт.
По словам Трухачева, в исторических вопросах надо играть на упреждение. «Данное требование к России выдвинула сама Румыния – ни США, ни Евросоюз ей этого не подсказывали. Думаю, что они даже не в курсе такой проблемы. При этом, скорее всего, дело о румынском золоте не пойдет дальше политических дрязг», – заключил он.
В пятницу внешнеполитическое ведомство Румынии сообщило
, что российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после его слов о проблеме румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны. По мнению румынского МИД, это заявление «создает у общественности ошибочные мнения».
Румыния раскритиковала «подобные публичные выступления, которые направлены на создание у общественности ошибочных мнений». МИД считает, что такие заявления «не благоприятствуют проведению естественного диалога, основанного на доверии между сторонами, и не ведут к предсказуемым и конструктивным отношениям, с уважением законных интересов обеих сторон».
Бухарест отметил «деятельность румыно-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны». Как отметил МИД Румынии, российский посол заявил, «вопреки реальности, что эта тема не фигурирует в двусторонней повестке дня».
В годы Первой мировой войны румынские власти вывезли главные ценности страны в царскую Россию, которая была союзником королевской Румынии. Во время революции и Гражданской войны часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, была временно вывезена из Москвы. Об их дальнейшей судьбе советские и российские историки высказывали различные гипотезы, однако ни одна из версий не нашла окончательного подтверждения. Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении ценностей, и в 2003 году была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе вопроса о золоте.
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Кремль отреагировал на угрозы США применить «акт Родченкова» к россиянам
Кремль категорически не согласен с трансграничным применением американского законодательства, в том числе в спорте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление главы USADA о том, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с «актом Родченкова».
«Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства – это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или еще чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может», – передает ТАСС слова Пескова.
«Но мы с огромным уважением относимся и к ВАДА, и к МОК, сейчас всем занимаются там, время Олимпиады, давайте не будем никуда спешить, дождемся, когда будет завершено разбирательство и когда МОК примет и обнародует свое решение», – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что в Кремле поддерживают Валиеву и желают ей успехов.
Ранее США пригрозили из-за допинг-пробы Валиевой применить «акт Родченкова».
Украинский эксперт призвал ударить по российским заводам
Вооруженным силам Украины следует нанести удар по российским оружейным заводам, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.
«Если мы будем иметь 100–150 ракет дальностью на 1,5 тыс. километров. <...> Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что у украинской стороны существуют технологии для создания подобных снарядов, но они могут быть запущены только с самолета.
В декабре депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому.
Умерла актриса Евгения Брик
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Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни, сообщил представитель ее супруга, режиссера Валерия Тодоровского.
«Это правда. Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус», – сообщил источник ТАСС.
Как сообщила журналистка Катерина Гордеева, Евгении не стало накануне, 10 февраля, передает ФАН. Смерть наступила в результате продолжительного заболевания.
«Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», – говорится в сообщении Гордеевой.
Гордеева добавила, что у Брик осталась дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Журналистка выразила им соболезнования и «огромное сочувствие», а также пожелала сил справиться с трагедией, передает РИА «Новости»
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Евгения Брик (фамилия при рождении – Хиривская) – актриса театра и кино. Известна работами в таких фильмах, как «Стиляги» (2008 год), «Географ глобус пропил» (2013 год), «Оттепель» (2013 год), «Темный мир: Равновесие» (2013 год), «Елки 1914» (2014 год), «Бомба» (2020 год). Супруга советского и российского режиссера Валерия Тодоровского, который работал над фильмами «Стиляги», «Оттепель», «Одесса» (2018 год), «Подмосковные вечера» (1994 год) и другими.
Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
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Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.
«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.
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Румыния вспомнила о вывезенном в царскую Россию золотом запасе
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Российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после его выступления, которое «создает у общественности ошибочные мнения», сообщило внешнеполитическое ведомство Румынии. Так, Бухарест не согласился со словами представителя России о проблеме румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны.
Госсекретарь по стратегическим делам Юлиан Фота заявил послу «постоянно и ясно повторяемую Румынией, США и НАТО позицию», согласно которой «комплекс ПРО в Девеселу носит чисто оборонительный характер» и «не направлен против России». По версии Румынии, комплекс «предназначен исключительно» для «отражения потенциальных атак баллистическими ракетами извне евроатлантического пространства». Утверждается, что нет «намерения или возможности размещения в рамках этого комплекса ракет наступательного типа», передает ТАСС.
Кроме того, Бухарест отметил «деятельность румыно-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны». Как отметил МИД Румынии, российский посол заявил, «вопреки реальности, что эта тема не фигурирует в двусторонней повестке дня».
В ответ Фота «напомнил, что следующая (шестая) сессия комиссии будет проведена в Румынии в соответствии с решением комиссии, принятом на пятой сессии в ноябре 2019 года». Румыния выразила готовность «поддерживать и в будущем деятельность комиссии».
Румыния раскритиковала «подобные публичные выступления, которые направлены на создание у общественности ошибочных мнений». МИД считает, что такие заявления «не благоприятствуют проведению естественного диалога, основанного на доверии между сторонами, и не ведут к предсказуемым и конструктивным отношениям, с уважением законных интересов обеих сторон».
В годы Первой мировой войны румынские власти вывезли главные ценности страны в царскую Россию, которая была союзником королевской Румынии. Во время революции и гражданской войны часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, была временно вывезена из Москвы. Об их дальнейшей судьбе советские и российские историки высказывали различные гипотезы, однако ни одна из версий не нашла окончательного подтверждения. Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении ценностей, и в 2003 году была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе вопроса о золоте.
Напомним, в Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.
Застрявшие в промерзлой земле российские танки пришлось откапывать экскаватором
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Неподалеку от Украины в мерзлой земле намертво застряли несколько российских танков и бронетранспортер. В Сети появилось видео, где видно, как экскаватор пытается их выкопать.
Застрявшие в мерзлой земле танки пытается освободить экскаватор. Машины стоят неподвижно, не видно признаков пробуксовки или начала движения. Эту картину местный житель снимает на камеру телефона и с иронией комментирует. «Не буксуют и не застревают. Чуть-чуть не доехали. Вот это да!» – прилагаются комментарии к видео, опубликованному в телеграм-канале «Повернутые на войне».
Напомним, в четверг военные России и Белоруссии начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля проходят совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.
Кроме того, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, заявив, что если «американцы и русские начнут стрелять друг в друга», это будет «мировая война». «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира», – высказался он.
При этом пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины.
Как подметил российский публицист Игорь Караулов, Россия стала объектом международного газлайтинга. По его словам, начиналось все с «утечек» о том, что «Россия планирует напасть на Украину». Затем потекли тревожные сообщения: Россия наращивает численность войск вдоль границы с Украиной. «Но система газлайтинга не стояла на месте, она развивалась. Стали появляться конкретные даты, зазвучала разноголосица дат: Россия нападет еще до Нового года; нет, прямо в новогоднюю ночь; нет, до конца января; нет, во время китайской Олимпиады… Хотя, конечно, Россия должна напасть, пока не настала весенняя распутица, а то танки не пройдут… А если русские не успеют? Тогда, конечно, война будет весной, когда грунт подсохнет», – заметил эксперт.
Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Добровинский сравнил скандал вокруг Валиевой с историей шахматистки Асаубаевой
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«Хочется надеяться, что Камиле хватит мужества и терпения перебороть эту ситуацию и продолжить свое триумфальное выступление на этих Играх», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Он сравнил ее ситуацию с произошедшей в 2017 году историей шахматистки Бибисары Асаубаевой.
В командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Фигуристка Камила Валиева также также не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.
«Допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой очень мне напоминает историю другой известной и невероятно талантливой девочки – шахматистки Бибисары Асаубаевой. Ее тоже пытались выбить из соревнований путем лживых обвинений», – рассказывает Добровинский.
Тогда, продолжает адвокат, ему удалось вернуть спортсменке ее доброе имя. Однако он отмечает, что на данный процесс ушло огромное количество времени, сил и нервов. «Хочется надеяться, что Камиле хватит мужества и терпения перебороть эту ситуацию и продолжить свое триумфальное выступление на этих Играх», – заключил собеседник.
17-летняя казашка Бибисара Асаубаева с 2019 года является гроссмейстером среди женщин, а в 2020 году стала международным мастером среди мужчин. В 2017 году на чемпионате мира среди юниоров в Уругвае тренер российской сборной, гроссмейстер Евгений Соложенкин обвинил выступавшую под российским флагом Асаубаеву в использовании на турнире электронных подсказок и заявил, что она советовалась с кем-то в туалете по телефону, о чем ему рассказала другая участница соревнований – его дочь Елизавета.
Данное высказывание вызвало скандал в шахматной общественности. Родители шахматистки подали гражданский иск о защите чести и достоинства их дочери, однако он был отклонен, после чего решение суда первой инстанции было обжаловано. Летом 2018 года комиссия по этике Международной федерации шахмат признала Соложенкина виновным в нанесении ущерба репутации участника шахматных соревнований и запретила ему участвовать и присутствовать на любых официальных турнирах. В конце этого же года суд также признал его виновным в распространении сведений, порочащих Асаубаеву.