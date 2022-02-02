Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом

Взгляд
2 февраля, среда  |  Последнее обновление — 21:18  |  vz.ru
Разделы

Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

Газпром вдвое увеличил транзит газа в Европу через Украину Станислав Красильников/ТАСС
С 1 февраля в украинской газотранспортной системе произошли существенные изменения. Во-первых, транзит российского газа подскочил почти в два раза после провала в январе. Во-вторых, Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку». Почему вырос транзит через Украину, а Киев стал покупать топливо из ненавистного ему газопровода? Подробности...
Перейти в раздел…

Белый дом поймали на откровенной лжи о России

Джен Псаки снова отличилась некомпетентным высказыванием в адрес России Oliver Contreras/Global Look Press
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призвала не сравнивать действия России и НАТО вокруг Украины, подкрепив тезис аллегорией о лисе, «которая кричит с крыши курятника о том, что она боится кур». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство. Как следует реагировать на откровенно лживые публичные заявления официального представителя властей США? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла XII под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
Перейти в раздел…

Литва и Белоруссия теряют из-за США миллиарды долларов

Такие вагоны теперь невозможно увидеть в Литве Karolis Kavolelis/Reuters
С 1 февраля Белоруссия и Литва совместно начинают нести гигантские убытки – например, речь идет даже о возможном банкротстве Литовской железной дороги. Все дело в прекращении транзита белорусских удобрений через литовскую территорию из-за санкций США. А ведь если бы Лукашенко еще несколько лет назад забыл свои старые обиды на Россию, его страна сегодня не теряла бы миллиарды долларов. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Миру нужен универсальный нравственный закон

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы нуждаемся в более тщательном продумывании тех мировоззренческих принципов, которые лежат в основании нашей жизни как общества и как государства. Но что можно сказать уже сейчас – мы не можем позволить каким-либо зарубежным идеологическим центрам формулировать эти основания за нас. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пандемия вроде бы схлынула, и на передний план выходит конфликт России и США, который также может исправить множество искажений, накопленных за несколько десятилетий после холодной войны. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Зачем украинцы плюют в Германию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украине все должны: русские должны поставлять газ и не строить больше никаких трубопроводов, немцы должны гнать газ обратно и платить компенсацию за ввод СП–2. А ещё лучше, чтобы все заткнулись и только платили и платили Киеву, и не задавали вопросов, куда делись деньги. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Учебник истории перепишут в пользу Китая

Обсуждение: 31 комментарий

Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

Перейти в раздел…

Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
Подробности...

Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
Подробности...

Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
  • Биатлон

  • Бобслей

  • Керлинг

  • Конькобежный спорт

  • Лыжные виды спорта

  • Санный спорт

  • Фигурное катание

  • Хоккей
Вы отмечаете китайский Новый год?
  • Да

  • Нет
Где чаще сейчас вы совершаете покупки?
  • В онлайне (интернет-магазины)

  • В офлайне (обычные магазины и рынки)

  • Примерно поровну
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД России пообещали ответ на запрет вещания телеканала RT DE
    Пентагон подтвердил планы по переброске военных в Европу Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях Греф выступил против запрета на владение криптовалютами в России Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом
    Газпром подтвердил иск к польской PGNiG из-за газопровода Ямал — Европа Телеканалу RT DE запретили вещание на немецком языке в Германии В Иране приговорили к смертной казни двух представителей ЛГБТ В музее Анны Ахматовой сообщили о смерти кота Оси
    В Кремле назвали три главных тезиса Путина по гарантиям безопасности Белоруссия частично запретила железнодорожный транзит из Литвы Музыкант Сергей Жуков поддержал российских спортсменов на Олимпиаде Пьяный мужчина в Нижнем Тагиле прокатил детей на снегокате за машиной

    Главная тема


    Желание Польши наказать Газпром ударило по ней самой

    «я просто фрилансер»


    Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине

    игры в Пекине


    Журова назвала виды спорта, где Россия претендует на медали на Олимпиаде

    день сурка


    Дроздов назвал предсказывающий весну российский аналог американского сурка

    Видео

    «мягкая сила»


    Ирландские рыбаки подсказали способ усилить мощь ВМФ России

    не виртуальный реверс


    Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

    британские активы


    Лондон невольно окажет России огромную услугу

    «Конвой за свободу – 2022»


    Канада ищет в бунте против Трюдо русский след

    итоги Северной войны


    Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

    все должны


    Игорь Мальцев: Зачем украинцы плюют в Германию

    конфликт России и США


    Тимофей Бордачёв: Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

    своевременный документ


    Сергей Худиев: Миру нужен универсальный нравственный закон

    на ваш взгляд


    За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?

    Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом

    		   2 февраля 2022, 20:02
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Телеведущий Александр Масляков не сможет присутствовать на первых играх нового сезона «Клуба веселых и находчивых» (КВН) из-за того, что заболел коронавирусом.

    «К сожалению, меня сейчас нет с вами. Ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома», – сказал Масляков в видеообращении, опубликованном в официальном Instagram КВН.

    Масляков добавил, что игра не может проходить без ведущего, поэтому первые несколько выпусков проведут люди, «не чужие игре», и знаменитые игроки КВН.

    Ранее сообщалось, что народный артист СССР Олег Басилашвили заболел коронавирусной инфекцией, она протекает у него без проявления симптомов.


    Коронавирус разучился проникать в легочную ткань
    		    2 февраля 2022, 08:20
    Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    При попадании в организм «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не проникает в легочную ткань, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    По ее словам, вирус мутирует, чтобы найти «лучшую форму», которая адаптирует его к организму человека, передает РИА «Новости»

    «В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус потерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань», – объяснила Попова.

    Несмотря на то, что «омикрон» чаще всего протекает в легкой форме, говорить об отсутствии опасных осложнений рано, поскольку прошло еще слишком мало времени с момента его появления, заключила Попова.

    Ранее ученые из датского Института сывороток установили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 обладает значительно большим потенциалом по заражению, чем оригинальный подвид BA.1.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (28)
    Главврач московской больницы объяснила, как часто нужно вакцинироваться

    2 февраля 2022, 15:23

    Текст: Елена Мирошниченко

    Вакцинироваться от коронавируса российскими препаратами раз в полгода достаточно для иммунитета, сообщила главный врач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.

    «Сегодня для отечественных вакцин, которые показали максимальную эффективность в мутациях бесконечных COVID-19, мы однозначно можем сказать, что [вакцинация] раз в шесть месяцев [дает] достаточный уровень иммунизации, который на сегодня актуален», – цитирует ее ТАСС.

    При этом Лысенко считает, что в будущем от коронавируа придется ревакцинироваться регулярно.

    «Безусловно, в перспективе, я думаю, что <...> мы будем жить в ежегодном режиме вакцинирования, как это происходит во время респираторного вируса», – сказала врач.

    Напомним, в среду в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград, в ходе которой президент Владимир Путин высоко оценил труд медиков. Положительно глава страны оценил работу главного врача Московской городской клинической больницы № 52 Марьяны Лысенко, а также хирурга Андрея Каприна. Лысенко была удостоена звания Героя Труда России.

    Путин также отметил, что с первых дней пандемии примером полной самоотдачи, олицетворением профессиональных и личных качеств, необходимых медику, стала Лысенко.

    Коментарии (21)
    Врач перечислила симптомы «омикрона»
    		    2 февраля 2022, 16:20
    Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Симптомы штамма коронавируса «омикрон» – это насморк, кашель, боль в горле, заявила главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко.

    «Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк очень часто, кашель и боль в горле. Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период», – цитирует Лысенко РИА «Новости».

    Есть ряд пациентов, сообщающих о тошноте, но конкретной статистики по этому вопросу пока не собрано.

    Ранее руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев сообщал, что «омикрон» реже приводит к госпитализации инфицированного пациента, чем вариант «дельта», при этом люди стали попадать в больницу с симптомами, которые отличаются от первых штаммов.

    Коментарии (9)
    Вирусолог: Пик пятой волны коронавируса наступит в феврале
    		    1 февраля 2022, 22:55
    Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»
    Текст: Татьяна Косолапова

    Учитывая скорость распространения и доминирование штамма коронавируса «омикрон», вполне возможно, что пик придется на середину февраля, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко, комментируя аналогичное предположение Роспотребнадзора.

    Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что поскольку все регионы России находятся на разном этапе подъема заболеваемости, рост числа заразившихся COVID-19 в стране продолжится еще некоторое время, передает «Интерфакс». Пик заболеваемости, по ее словам, наступит к середине февраля или раньше.

    «С начала пандемии коронавируса, с 2020 года, когда COVID-19 пришел в Россию, можно наблюдать определенную тенденцию: страна огромная, заболеваемость в каждом регионе разная – куда-то вирус пришел раньше, куда-то позже, поэтому в целом мы достигаем пика заболеваемости дольше, нежели другие страны», – говорит Бутенко.

    Тем не менее, благодаря опыту предыдущих волн коронавируса, уже сейчас можно сделать определенные выводы, продолжает вирусолог. Кроме того, исходя из того, с какой интенсивностью борются с «омикроном» в других странах, где он появился раньше, можно увидеть, что он уходит также активно, как и распространяется, поскольку переносится человеком гораздо легче, нежели другие штаммы, включая «дельту».

    «При таких прогнозах, учитывая скорость распространения и доминирование «омикрона», а также то, что у него гораздо меньше инкубационный период, в отличие от первоначальных штаммов, вполне возможно, что пик в России придется на середину февраля, либо несколько позднее. Но это прогноз, скорее, по Москве. А как вирус себя проявит в других российских регионах – пока неясно, так как во многих городах все еще сохранился более опасный штамм «дельта», он полностью не вытеснен», – считает специалист.

    Ранее вирусолог, специалист по генной инженерии, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что исходя из наблюдений за странами, в которых происходит эпидемия, пик должен быть достигнут достаточно быстро, предположительно, в феврале. Завершится пятая волна коронавируса в России, по его предположению, весной этого года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (3)
    Глава ковидного стационара перечислил особенности болезни при «омикроне»

    2 февраля 2022, 09:28

    Текст: Евгения Шестак

    «Омикрон» реже приводит к госпитализации инфицированного пациента, чем вариант «дельта», при этом люди стали попадать в больницу с симптомами, которые отличаются от первых штаммов, рассказал руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев.

    Так, например, потеря обоняния и вкуса сменились болью в горле и ломотой в теле, сообщает радио Sputnik.

    «Раньше это соответствовало сезонному гриппу, а не коронавирусной инфекции. Симптоматика поменялась в сторону той, к которой мы были привычны и до появления COVID-19», – добавил Шугушев.

    Он также отметил снижение количества летальных исходов. Этому поспособствует профилактика и осознанность самих пациентов. Шугушев рассказал, что люди перестали заниматься самолечением, они сразу обращаются в больницы. Он напомнил, что прививка является единственным инструментом защиты от тяжелого течения болезни.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при попадании в организм «омикрон» в основном поражает верхние дыхательные пути и не проникает в легочную ткань.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Попова сообщила об отсутствии планов объявлять локдаун в России
    		    2 февраля 2022, 07:57
    Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    «Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», – передает РИА «Новости» слова Поповой.

    Она отметила, что количество заболевших будет увеличиваться, но в России уже есть понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики.

    «У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее, в общем-то, за этот период совершенно новое направление – система информирования населения, телефон «122». Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», – подчеркнула Попова.

    По ее словам, коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань, в основном «омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого течения болезни.

    «Ученые разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность, или способность проникать в легочную ткань. Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой. В основном он поражает органы верхних дыхательных путей, трахеит, у детей может быть бронхит», – сказала Попова.

    Она отметила, что тяжелые формы течения, которые наблюдались раньше, «омикрон» не вызывает. Однако еще неизвестно, какие будут осложнения после него, так как прошло еще очень мало времени с момента его прихода.

    «Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя – не заболеть, сделать для этого все», – подчеркнула Попова.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что руководство России не обсуждает возможность введения федерального локдауна.

    Коментарии (2)
    Китайские ученые создали антитела против «омикрона»

    2 февраля 2022, 15:47

    Текст: Александра Юдина

    Ученые Фуданьского университета в Шанхае синтезировали антитела, способные бороться с омикрон-штаммом и возможными новыми штаммами COVID-19, сообщила газета «Саут Чайна морнинг пост» со ссылкой на ведущего научного сотрудника университета Хуан Цзинхэ.

    Согласно информации от научного сотрудника, антитела против штамма COVID-19 «омикрон» были синтезированы из компонентов двух других антител, вырабатываемых иммунной системой человека, пишет ТАСС.

    Отмечается, что изначальной целью исследования был поиск способов борьбы с другим инфекционным заболеванием. Однако в ходе испытаний выяснилось, что созданные учеными антитела способны противостоять омикрон-штамму и другим возможным мутациям COVID-19.

    Тем временем ученые в Британии установили, что к основным чертам подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как «стелс-омикрон» и «скрытый омикрон», относится высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.

    Ученые из датского Института сывороток установили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 обладает значительно большим потенциалом по заражению, чем оригинальный подвид BA.1.

    А директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя сообщил, что итальянские специалисты выявили новую разновидность коронавируса – «омикрон-2» – еще месяц назад, но не стали «тревожить общественность», так как новый вариант похож на штамм «омикрон-1».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
    Премьер Молдавии заразилась коронавирусом

    1 февраля 2022, 23:38

    Текст: Антон Антонов

    Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что ее ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным.

    Гаврилица сообщила, что в ближайшее время собирается работать «из дома в удаленном режиме», передает ТАСС.

    Напомним, до середины марта в стране введен режим ЧП в области здравоохранения, объявлен «красный код» безопасности. В декабре сообщалось, что около 7 тыс. жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, кроме того, около 70 тыс. сертификатов о вакцинации оказались фальшивыми.

    Коментарии (0)
    Эксперты заявили о неэффективности антиковидных локдаунов

    2 февраля 2022, 08:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Многие страны меняют стратегию по борьбе с коронавирусом и рассматривают его больше как эндемическое заболевание на фоне того, как новый штамм COVID-19 «омикрон» снижает эффективность таких жестких ограничительных мер, как локдауны, рассказали эксперты в области здравоохранения.

    Эндемическое заболевание – болезнь, обычная для какого-либо региона, постоянно присутствующая в сообществе людей. Эндемическими также могут быть инфекции, возбудители которых постоянно пребывают в определенной местности.

    По мнению экспертов, неэффективность локдаунов при борьбе с «омикроном» связана с тем, что он легко передается, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, карантинные меры не снизили значительно высокий уровень передаваемости «омикрона», но замедлили его передачу. Поэтому они (власти) ослабляют ограничения, целью которых было уменьшить пик (заболеваемости). Теперь власти уверены, что больницы не будут переполнены», – заявила профессор австралийского университета Дикина Катрин Беннет.

    В свою очередь вирусолог Джонатан Стойе из института Фрэнсиса Крика в Лондоне считает, что полный отказ от карантинных мер преждевременен, «критически важно» определить, какие ограничения следует снять, а какие оставить.

    По мнению Беннет, меньший уровень смертности от «омикрона» по сравнения с другими штаммами, а также более мягкое протекание болезни говорит об эффективности вакцин против коронавируса. По этой причине больницы смогли справиться с волной COVID-19, вызванной этим вариантом вируса, даже несмотря на большие цифры ежедневных заражений.

    При этом, даже если коронавирус станет эндемическим заболеванием, для более незащищенных групп он может иметь летальные последствия, считает вирусолог Стойе.

    «Следует внимательно относиться к этим словам. Эндемический не равно менее летальный. Скорее это означает, что уровень заражения будет оставаться на постоянном уровне. Например, малярия – это эндемическое заболевание для некоторых частей мира, в Африке от него умирает больше людей, чем от COVID-19», – заявил Стойе.

    Он добавил, что в случае появления новых, более опасных вариантов коронавируса может понадобиться снова вводить локдауны. По его словам, «нет причины, по которой такие варианты не могут не появиться». Однако австралийский профессор Беннет считает, что более смертельные штаммы COVID-19 вряд ли возникнут.

    «Это возможно, но маловероятно. Благодаря тому, что мы столкнулись с большим числом вариантов данного вируса, вырабатывает масштабный иммунитет среди населения. Кроме того, проводились кампании по вакцинации. Все это уменьшает степень тяжести протекания заболевания для любых вариантов», – заявила Беннет.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу в России сегодня не идет.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    За сутки в России госпитализировали 17,2 тыс. человек с коронавирусом
    		    2 февраля 2022, 12:03
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17201, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

    «Количество госпитализаций составило 17201 человек, на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

    За сутки в стране выявили 141 883 случая заболевания, в целом в России выявлено 12 128 796 случаев коронавируса в 85 регионах.

    В связи с выздоровлением за сутки выписали 48 426 человек, на 20,2% больше по сравнению с 1 февраля. За это же время подтверждено 678 смертей.

    За весь период зафиксировано 332 690 летальных исходов, выздоровели 10 337 008 человек.

    В Москве за сутки выявлено 23 784 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 19 234, в Московской области – 10 188.

    Накануне в России за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Скворцова рассказала о вакцине от коронавируса «Конвасэл»

    2 февраля 2022, 14:57

    Текст: Елизавета Булкина

    Вакцина от коронавируса «Конвасэл», разработанная Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России хорошо переносится и не вызывает аллергию, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле.

    «Отличающаяся высокой иммунногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный s-белок, эта вакцина лишена аллергенности, хорошо переносится человеком», – передает ее слова ТАСС.

    Напомним, 21 января Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию субъединичной вакцины против коронавируса «Конвасэл» в Минздрав России.

    Вакцина создана на основе рекомбинантного белка N вируса SARS-CoV-2, разработана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России.

    Вакцина нацелена на формирование клеточного иммунитета. Основное действие – выработка клеточного иммунного ответа, фенотипа центральных клеток памяти, а также развитие вируснейтрализующего ответа.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Эндокринолог попросил Путина поддержать программу борьбы с диабетом

    2 февраля 2022, 14:53

    Текст: Кристина Цыцура

    Главный внештатный специалист – эндокринолог Минздрава Иван Дедов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать федеральную программу по борьбе с сахарным диабетом.

    Он отметил работу и стремление отечественных специалистов, которые готовы включиться в его реализацию и оказывать высококлассную медпомощь.

    «Владимир Владимирович, финансовой основой вот такого проекта могла бы, конечно, стать федеральная программа борьбы с сахарным диабетом, как сегодня успешно работает программа борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями», – сказал он на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле, передает ТАСС.

    Он отметил, что во время пандемии коронавируса пациенты с сахарным диабетом стали самой уязвимой категорией среди взрослого населения.

    «На этот вызов мы предлагаем принципиально изменить структуру и функционал эндокринологической службы», – рассказал Дедов.

    Речь идет о новых первичных специализированных отделениях, новых стационарах и о новых программах подготовки и переподготовки кадров.

    Напомним, эндокринолог Иван Дедов получил звание Героя труда России, награждение состоялось в Кремле. 

    Коментарии (0)
    Стало известно о расширении рынка поддельных сертификатов от коронавируса

    2 февраля 2022, 12:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    За последние три месяца в Сети появилось множество объявлений о продаже поддельных сертификатов вакцинации, в том числе выявлены объявления о продаже справок о вакцинации несовершеннолетних «Спутником М», сообщила компания Group-IB.

    «Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12,8 тыс. предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей «Спутник М». Всего же за последние три месяца – с ноября 2021 по январь 2022 года – количество подобных незаконных предложений превысило 110 тысяч. Для сравнения, в сентябре-октябре 2021 года их было чуть более 3 тысяч», – цитирует сообщение РИА «Новости».

    Там добавили, что чаще всего такие объявления встречаются в Telegram-чатах, на специальных сайтах, в соцсетях и на теневых форумах.

    «Предложений стало значительно больше, а вот цены по сравнению с осенью немного «просели». В настоящее время цена за «комбо-вариант» – сертификат + QR-код – варьируется от 5 до 8 тыс. рублей (осенью, напомним, «вилка» была от 3 до 30 тыс. рублей)», – сказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.

    В декабре глава Минздрава Михаил Мурашко предупреждал, что подделка COVID-сертификатов и их распространение – это правонарушение, его необходимо пресекать.

    В ноябре сотрудники полиции в Кузбассе пресекли торговлю поддельными медицинскими документами, которые связанны с вакцинацией против коронавируса.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    В США заявили о вреде локдауна

    2 февраля 2022, 14:43

    Текст: Кристина Цыцура

    Введенный весной 2020 года локдаун из-за коронавируса отразился на показателях смертности в США и странах Европы, также это привело к серьезным экономическим и социальным издержкам, заявил ученый из Университета Джонса Хопкинса.

    «Принудительная самоизоляция может оставить больного человека в окружении его семьи, где он рискует передать близким более высокую вирусную нагрузку, вызывая более тяжелое заболевание», – подчеркнул автор работы, передает РИА «Новости».

    Но закрытие общественных организаций дает положительный эффект, так как позволило снизить уровень смертности на 10,6%.

    По данным исследователей, ограничение доступа к открытым местам, частным паркам и пляжам побудило людей встречаться в закрытых помещениях, где риск заражения выше.

    Специалисты выяснили, что локдауны пагубно отразились на социально-экономической ситуации в США и европейских странах. Вырос уровень безработицы, число случаев домашнего насилия и передозировки наркотиками.

    Эксперты сделали вывод, что политика изоляции не играет существенной роли и ее не нужно применять во время пандемии.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди всех возрастов

    2 февраля 2022, 17:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется во всех возрастных группах в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

    Максимальная же заболеваемость зарегистрирована среди подростков, сказала Попова, передает РИА «Новости».

    Рост фиксируется в 83 российских регионах, и только в двух отмечается снижение заболеваемости. При этом 47% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Петербург.

    Также в России начал широко распространяться штамм коронавируса «омикрон» – в стране выявлено 15 тыс. 287 таких случаев в 83 регионах, сообщает ТАСС.

    Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал население вакцинироваться, так как темпы вакцинации недостаточные.

    «Только за прошедшую неделю общее число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза», – заявил он.

    Напомним, оперштаб по борьбе с инфекцией в среду сообщал, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17201.

    Накануне в России за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •