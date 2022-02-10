Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом

Глава МИД Сергей Лавров считает, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба превзошел искусство Йозефа Геббельса в плане пропаганды, заявив, что Киев не будет вести прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Лавров рассказал, что в ходе переговоров он напомнил министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, что президент Украины Владимир Зеленский, и его министры, и его Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявляли о том, что не будут выполнять минские договоренности, передает РИА «Новости».

«Министр иностранных дел (Украины) Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен. Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Советом безопасности (ООН) и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет, это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности», – сказал Лавров после переговоров.

Геббельс являлся одним из сподвижников Адольфа Гитлера в нацистской Германии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.

В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.

В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.