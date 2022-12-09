|
|
Космонавты поздравили россиян с Днем Героев Отечества
Российские космонавты Сергей Прокофьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили всех россиян с Днем Героев Отечества
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили россиян с Днем Героев Отечества, который в России отмечается 9 декабря, сообщила пресс-служба Роскосмоса.
«Сегодня чествуем всех Героев Советского Союза, Героев РФ, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В этот день мы отдаем дань уважения и почтения подвигам, совершенными героями прошлого и настоящего. Мы свято чтим память отцов и дедов, совершивших героические поступки во имя счастья будущих поколений», – приводит слова Прокопьева Life.ru.
По словам Анны Кикиной, стать героем может каждый из нас, хотя это очень непросто. Настоящий герой – это призвание и неиссякаемая любовь к людям, уверена космонавт.
От подвигов героев зависит то, какой будет жизнь на планете и насколько она будет справедлива, полагает Петелин.
В пятницу многочисленные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, прошли в регионах России.
Так, в селе Восточное Хабаровского края средней общеобразовательной школе присвоено имя Героя России подполковника Александра Аксенова, офицера соединения армейской авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Он погиб при исполнении воинского долга в районе проведения специальной военной операции, сообщается на сайте Минобороны.
За подполковником Аксеновым было закреплено шефство за данной школой, он оказывал всестороннюю поддержку учреждению, а также был одним из создателей поискового отряда «Журавли», участники которого являются учащимися этого учебного заведения.
В Москве в Парке Горького открылась выставка праздника. На ней представлены информационные баннеры с памятками-таблицами о георгиевских кавалерах – героях Первой мировой войны, передает ТАСС.
Выставка, которая продлится до 26 декабря, рассказывает о кавалерах ордена святого Георгия и знака отличия Георгиевского креста времен Первой мировой войны (1914–1918 гг.). В 1911 году была создана Комиссия по описанию боевых трофеев русского воинства и старых русских знамен – Трофейная комиссия. С началом Первой мировой войны ее главной задачей стал сбор реликвий и трофеев той войны.
«Георгиевский крест стал символом мужества и храбрости на многие годы. <...> Георгиевскими кавалерами были Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Сидор Ковпак, Семен Буденный и многие другие. Это, конечно, вошло в нашу культуру, историю. <...> Мы благодарны тем историкам, тем волонтерам, которые собирали тогда данные о Георгиевских кавалерах. Именно благодаря им мы сегодня можем узнать о героях того времени», – отметил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
В Севастополе состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу героической обороны 1941–1942гг. «Мы сегодня здесь чествуем, вспоминаем, гордимся и говорим спасибо всем настоящим героям. А что такое героизм? Это готовность, как говорил великий адмирал Нахимов, сделать так, чтобы твоя жизнь принадлежала Отечеству. Сегодня мы вспоминаем именно таких людей – героев «новых» и героев «старых». Героев, которые навсегда в нашей памяти», – приводятся на сайте правительства города слова губернатора Михаила Развожаева.
В ходе торжественного собрания также возложили цветы к могилам на Аллее Героев, а после этого – к могилам участников специальной военной операции, где в память о павших воинах прошла минута молчания.
Торжественные церемонии с возложением цветов к памятникам и мемориальным доскам, посвященным защитникам Родины, прошли и в Ленинградской области. Во дворе Ленинградского областного колледжа культуры и искусства возложили цветы к памятнику Ольги Берггольц – символу героизма Ленинграда и его жителей в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте администрации региона.
В свою очередь Российское движение детей и молодежи опубликовало серию видеороликов, в которых юные авторы читают стихотворения собственного сочинения о защитниках современной России совместно с известными артистами: Шаманом, Викторией Дайнеко, Ютой и Владимиром Левкиным.
В Запорожье сообщили о больших потерях 65-й бригады ВСУ
Командование Вооруженных сил Украины решило поменять 65-ю механизированную бригаду на запорожском направлении из-за сильных потерь на 128-ю горно-штурмовую бригаду, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Отмечается, что 65-я бригада из Старичей Львовской области находилась на второй линии, но на передовой. Из-за сильных потерь принято решение поменять ее на 128-ю горно-штурмовую бригаду из Мукачева, передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Ранее сообщалось, что ВС России атаковали склады техники и боеприпасов украинских военнослужащих в Запорожье.
Украинский бизнесмен Ахметов назвал «закон об олигархах» Зеленского захватом власти
Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что Зеленский прикрывает реформами попытку захвата власти
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский может скрывать под реформами и законами, направленными против олигархов, попытку узурпировать власть в стране, заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью The Washington Post.
Бизнесмен заявил, что отношения с бизнесом должны вестись цивилизованно, не принимая популистские законы, пишут «Известия».
Ахметов отметил, что его мнение разделяют и другие представители бизнеса на Украине. Он также указал, что закона об «олигархах» нет ни в США, ни в Евросоюзе, когда составляются незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке.
Бизнесмен назвался крупнейшим частным инвестором и работодателем на Украине, попросив не называть себя олигархом.
Ранее украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания выходит из медийного бизнеса на Украине.
В сентябре 2021 года Верховная рада Украины по инициативе президента страны принял закон «Об олигархах», согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) стал принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.
После этого гражданину запрещают делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, заниматься финансированием политической агитации. Закон начал действовать весной 2022 года и будет в силе 10 лет.
Бут рассказал о шоке США из-за стремления России быть независимой
Виктор Бут заявил, что США «шокированы» стремлением России «жить и ни от кого не зависеть»
|
|
После развала Советского Союза многие на Западе шокированы желанием России быть независимой державой и развиваться, однако с русофобией в американской тюрьме он не сталкивался, сообщил депутату Госдумы Марии Бутиной Виктор Бут.
Бут в разговоре с депутатом Марией Бутиной заявил, что Запад считает, что они «не добили» русских в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться. И сейчас для них является шокирующей новостью, что Россия пытается просто быть по-настоящему независимой державой и развиваться согласно выбору народа, передает RT.
Также Бут сообщил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме как со стороны других заключенных, так и персонала, а наоборот – были настроены с какой-то симпатией к нашей стране.
«Или если они ничего не знали, они, по крайней мере, спрашивали что-то про Россию», – отметил он.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Супруга освобожденного Алла Бут рассказала, что после дороги Виктор чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СК назвал причину пожара в ТЦ «Мега Химки»
Следственный комитет назвал причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» сварочные работы
Следственный комитет назвал предварительной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности.
В ТЦ «Мега Химки» проводились сварочные работы, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по предварительным данным следствия, это привело к возгоранию общей площадью более 17 тыс. кв. метров, говорится в Telegram-канале подмосковного ГСУ СК.
Сотрудники ведомства отметили, что для определения степени поражения здания огнем и осмотра границ применялся квадрокоптер. Создан штаб из представителей СК, МВД и МЧС.
Ранее страховщики заявили о рекордном ущербе от пожара в ТЦ «Мега Химки».
Пока пожар локализован на 7 тыс. кв. метров. Один охранник при возгорании погиб.
ЕС решил закрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке
Евросоюз в рамках разработки нового пакета санкций решил перекрыть вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке
Евросоюз собрался остановить вещание российских СМИ на Ближнем Востоке и в Африке при помощи санкций против спутниковых технологий, сообщили в Европарламенте.
По словам депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, французская Eutelsat и люксембургская SES, входящие в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров, имеют контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. В данный момент ЕК ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи продавать свои услуги российским клиентам, передают «Известия».
Бек подчеркнул, что «Репортеры без границ» уже подали в суд на французского регулятора СМИ Arcom из-за его решения разрешить Eutelsat транслировать «Россию», Первый канал и НТВ. Однако Франции принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление, чтобы заставить компанию расторгнуть соглашение с российскими вещателями.
Также депутат отметил, что на санкциях в спутниковой системе больше всех настаивают Польша и страны Прибалтики.
Напомним, в девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза входит запрет на транзакции с еще тремя банками, а также запрет на вещание четырех российских телеканалов. Также в нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, «закрыть доступ РФ к беспилотникам». В список физических лиц, для которых хотят ввести персональные санкции, войдут 200 человек.
Военкоры сообщили об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск
ВСУ запланировали отвод войск из Соледара из-за катастрофических потерь
Остатки двух батальонов 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ отводят из Соледара в Славянск для перегруппировки, украинские неонацисты несут катастрофические потери, сообщает проект WarGonzo.
По данным оперативных источников, командование ВСУ решило отвести подразделений в Славянск для перегруппировки, туда направлены киевское подразделение «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, передает проект WarGonzo в своем Telegram-канале.
Предполагается, что отход связан с большими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем, по данным военкоров, в Соледаре остаются части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65 бригады ТрО ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта.
В ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ
В народной милиции ЛНР заявили об обманном заманивании наемников в Артемовск со стороны ВСУ
Боевики киевского режима заманивают обманом иностранных наемников в район Артемовска в Донецкой народной республике, куда военные отказываются ехать, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Со ссылкой на разведданные он отметил в своем Telegram-канале, что недавно подписавшие наемники из-за рубежа отказываются ехать под Артемовск под разными предлогами. Из-за этого Киев пошел на хитрости и соврал, что военные поедут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий. При этом в тот момент, когда иностранцы вышли из автомобилей, они поняли, что находятся западнее Артемовска, в населенном пункте Часов Яр.
Ранее в ЛНР сообщали, что ВСУ наращивают присутствие на Артемовском направлении, отправляя по 360-500 военных туда каждый день.
Марочко подчеркивал, что украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на Артемовском направлении, а это порядка 400-500 человек.
Супруга Виктора Бута рассказала о самочувствии мужа
Алла Бут: Виктор чувствует себя ужасно после дороги и сильно истощен
Виктор Бут после дороги чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня, сообщила его супруга Алла Бут.
«Виктор Анатольевич чувствует себя ужасно, очень сильное истощение. Он не спал три дня. Это связано и с дорогой, и с эмоциональной составляющей», – цитирует ТАСС Аллу Бут.
По ее словам, супруг благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение во время обмена, в частности за то, что его накормили.
«Я, говорит, столько не ел практически за последние 12 лет... Он не в кандалах ехал, не в наручниках, с ним очень благородно обращались, разговаривали», – сказала она.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Страховщики заявили о рекордном ущербе от пожара в ТЦ «Мега Химки»
Всероссийский союз страховщиков заявил о рекордном ущербе в 20-30 млрд рублей от пожара в ТЦ «Мега Химки»
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заявил, что ущерб от пожара в OBI в «Мега Химки» может побить рекорд по размеру страхового убытка по аналогичным объектам, составив 20-30 млрд рублей.
В ВСС заявили, что ущерб от произошедшего пожара оценивается в 20-30 млрд рублей, уточнив, что для России «это рекордная величина страхового убытка по таким объектам», передает РИА «Новости».
Согласно данным источников ТАСС на рынке, страховщиком выступал швейцарский холдинг Zurich Insurance, который весной 2022-го продал российский бизнес.
До сих пор крупнейшим по сумме ущерба был недавний пожар на складе Ozon в Истринском районе Подмосковья. Убыток от случившегося в августе возгорании, как следует из финансовой отчетности компании, оценивается в 10,8 млрд рублей.
На данный момент пожар в ТЦ «Мега Химки» локализован на 7 тыс. кв. метров. Один человек погиб.
Беженка с Украины ворвалась с ножом в польский банк
Беженка с Украины напала на сотрудницу отделения банка в польском Перемышле
В городе Перемышль на юго-востоке Польши беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski, сообщили СМИ.
Как сообщает издание Kresy.pl, на кадрах, опубликованных в Сети, видно, что женщина, удерживая за волосы сотрудницу банка, размахивает ножом, после чего к нападавшей сзади подошла пожилая женщина и начала бить по злоумышленнице костылем, передает РИА «Новости». После этого охранник смог скрутить беженку.
Злоумышленницу передали в руки полиции. Как сообщает портал nowiny24.pl, у 26-летней украинки с собой имелись лекарства, которые свидетельствовали о том, что она проходит курс психиатрического лечения.
Ранее украинские беженцы устроили громкую акцию протеста после получения уведомления о выселении из отеля в Познани с системой «все включено».
Серия взрывов произошла в горящем здании ТЦ «Мега Химки»
В Сети появились видеокадры серии взрывов в горящем здании торгового центра «Мега Химки»
В горящем здании торгового центра «Мега Химки» произошла серия взрывов, свидетельствуют появившиеся в Сети видеокадры.
Видео сильного взрыва с несколькими последовательными вспышками в горящем здании торгового центра «Мега Химки» опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда».
В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» начался масштабный пожар.
Основной версией причины пожара в ТЦ «МЕГА Химки» назвали поджог
Экстренные службы назвали поджог вероятной причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки»
|
|
Пожар мог вспыхнуть в торговом центре «МЕГА Химки» в Подмосковье из-за поджога, сообщили в экстренных службах.
По информации источника, поджог является основной версией первопричины пожара, передает РИА «Новости».
Между тем в качестве другой причины возникновения огня рассматривается короткое замыкание. Так как пожар сразу распространился на большую площадь, причиной быстрого распространения огня другие источники в экстренных службах называют взрыв, передает ТАСС.
При этом само тушение здания осложняется конструктивными особенностями строения. Более того, после обрушения кровли к огню мгновенно поступил кислород, что привело к образованию сильных конвективных потоков и распространению по всему остальному зданию.
После тушения будет проведена пожарно-техническая экспертиза для определения точных причин.
В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» начался
масштабный пожар. Позже в горящем здании ТЦ «Мега Химки» произошло
обрушение конструкций.
Позднее пожар охватил все здание на площади 18 тыс. кв. метров.
Появились первые кадры обмена Бута в аэропорту Абу-Даби
ФСБ опубликовала первые кадры обмена Виктора Бута на Грайнер в аэропорту Абу-Даби
ФСБ России обнародовала видеокадры обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби.
Грайнер говорит на видео, что счастлива оказаться на свободе, ее доставили спецбортом на место обмена в аэропорт Абу-Даби из колонии в Мордовии.
Россиянину Виктору Буту дали позвонить родным. «Встретили хорошо, все нормально. Я тебя люблю», – сказал он матери по телефону, передает ТАСС.
Он рассказал, что в ходе обмена летел через британский Манчестер, а для обмена с Грайнер его забрали прямо из камеры тюрьмы.
В четверг в МИД РФ рассказали о прошедшем обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил о службе в ЧВК «Вагнер»
|
|
Павел Николин, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что служил в «Группе Вагнер».
Во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании Ленинским райсудом Ростова-на-Дону меры пресечения подозреваемый Николин на вопрос о том, был ли он в составе ЧВК «Вагнер», ответил: «Да». Потом, замявшись, добавил: «Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?», передает РИА «Новости».
Как рассказал следователь, мужчина, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, ранее дал признательные показания.
Как сообщил сам Николин, стрелял он в полицейских, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним «укропы», а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет расследование о принадлежности напавшего на полицейских в Новошахтинске и сообщит о его результатах в случае необходимости публичной огласки.
Напомним, во вторник неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения. В правоохранительных органах сообщили, что стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир. Власти Новошахтинска призвали граждан покинуть улицы. Преступника нашли и задержали в пустующем здании под Новошахтинском.
Спецборт с Бутом приземлился в Москве
В авиационных службах сообщили об успешной посадке самолета с россиянином Виктором Бутом в столичном аэропорту Внуково-2
Спецборт с россиянином Виктором Бутом совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2, сообщили в авиационных службах.
В авиационных службах сообщили, что после прохождения необходимых процедур Бут сможет покинуть территорию аэропорта, передает ТАСС.
Накануне депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут вернулся в Россию. По имеющейся у нее данным, самолет с освобожденным Бутом на борту сел на дозаправку в Махачкале, после чего продолжит полет. Ранее в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.