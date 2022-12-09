Космонавты поздравили россиян с Днем Героев Отечества

Российские космонавты Сергей Прокофьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили всех россиян с Днем Героев Отечества

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили россиян с Днем Героев Отечества, который в России отмечается 9 декабря, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Сегодня чествуем всех Героев Советского Союза, Героев РФ, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В этот день мы отдаем дань уважения и почтения подвигам, совершенными героями прошлого и настоящего. Мы свято чтим память отцов и дедов, совершивших героические поступки во имя счастья будущих поколений», – приводит слова Прокопьева Life.ru.

По словам Анны Кикиной, стать героем может каждый из нас, хотя это очень непросто. Настоящий герой – это призвание и неиссякаемая любовь к людям, уверена космонавт.

От подвигов героев зависит то, какой будет жизнь на планете и насколько она будет справедлива, полагает Петелин.

В пятницу многочисленные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, прошли в регионах России.

Так, в селе Восточное Хабаровского края средней общеобразовательной школе присвоено имя Героя России подполковника Александра Аксенова, офицера соединения армейской авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Он погиб при исполнении воинского долга в районе проведения специальной военной операции, сообщается на сайте Минобороны.

За подполковником Аксеновым было закреплено шефство за данной школой, он оказывал всестороннюю поддержку учреждению, а также был одним из создателей поискового отряда «Журавли», участники которого являются учащимися этого учебного заведения.

В Москве в Парке Горького открылась выставка праздника. На ней представлены информационные баннеры с памятками-таблицами о георгиевских кавалерах – героях Первой мировой войны, передает ТАСС.

Выставка, которая продлится до 26 декабря, рассказывает о кавалерах ордена святого Георгия и знака отличия Георгиевского креста времен Первой мировой войны (1914–1918 гг.). В 1911 году была создана Комиссия по описанию боевых трофеев русского воинства и старых русских знамен – Трофейная комиссия. С началом Первой мировой войны ее главной задачей стал сбор реликвий и трофеев той войны.

«Георгиевский крест стал символом мужества и храбрости на многие годы. <...> Георгиевскими кавалерами были Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Сидор Ковпак, Семен Буденный и многие другие. Это, конечно, вошло в нашу культуру, историю. <...> Мы благодарны тем историкам, тем волонтерам, которые собирали тогда данные о Георгиевских кавалерах. Именно благодаря им мы сегодня можем узнать о героях того времени», – отметил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

В Севастополе состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу героической обороны 1941–1942гг. «Мы сегодня здесь чествуем, вспоминаем, гордимся и говорим спасибо всем настоящим героям. А что такое героизм? Это готовность, как говорил великий адмирал Нахимов, сделать так, чтобы твоя жизнь принадлежала Отечеству. Сегодня мы вспоминаем именно таких людей – героев «новых» и героев «старых». Героев, которые навсегда в нашей памяти», – приводятся на сайте правительства города слова губернатора Михаила Развожаева.

В ходе торжественного собрания также возложили цветы к могилам на Аллее Героев, а после этого – к могилам участников специальной военной операции, где в память о павших воинах прошла минута молчания.

Торжественные церемонии с возложением цветов к памятникам и мемориальным доскам, посвященным защитникам Родины, прошли и в Ленинградской области. Во дворе Ленинградского областного колледжа культуры и искусства возложили цветы к памятнику Ольги Берггольц – символу героизма Ленинграда и его жителей в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте администрации региона.

В свою очередь Российское движение детей и молодежи опубликовало серию видеороликов, в которых юные авторы читают стихотворения собственного сочинения о защитниках современной России совместно с известными артистами: Шаманом, Викторией Дайнеко, Ютой и Владимиром Левкиным.