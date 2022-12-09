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Россию одновременно с Грайнер покинула осужденная американка Криванек
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Из России в США отправили американскую гражданку Сару Криванек, она отбыла свой срок в Рязанской области, это не связано с освобождением другой американки Бриттни Грайнер, заявила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.
У Криванек заранее были куплены билеты, она должна была отбыть из России 8 декабря, сообщила Епихина в беседе с РИА «Новости».
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер и освобождение Криванек проходили в один день, пишет Reuters.
Агентство указало, что Криванек летела домой через Дубай.
Епихина пояснила, что Криванек этапировали в Рязанскую область в мае, она отбыла назначенный ей срок заключения. Ее поместили в центр временного содержания иностранцев, там она ждала депортации.
Особое внимание освобождение Криванек получило после публикаций СМИ, утверждавших, что Криванек отправлена в США вместе с баскетболисткой Бриттни Грайнер, обменянной на Виктора Бута. Однако Криванек уже отбыла срок и в любом случае подлежала депортации из России, в отличие от Грайнер, которая только начала отбывать срок.
В феврале 2022 года Криванек задержали в Шереметьево, ее подозревали в нападении на российского гражданина. По данным СМИ, уйти от правосудия ей якобы пытались помочь дипломаты американского посольства.
Само преступление было совершено в ноябре 2021 года в Одинцово, по данным прессы, женщина в ходе распития алкоголя вместе с сожителем несколько раз ударила его ножом по лицу.
Напомним, в четверг прошел обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
МИД: Виктор Бут возвращен в Россию после обмена на американку Грайнер
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Российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России, сообщил российский МИД.
Обмен прошел в аэропорту столицы ОАЭ – Абу-Даби, сообщило министерство в своем Telegram-канале. Как заявил телеканал NBC, соглашение об обмене Грайнер на Бута было достигнуто именно в ОАЭ.
В российском МИДе отметили, что переговоры о возвращении Бута с американской стороной шли длительное время, но Вашингтон «категорически отказывался» от его включения в схему обмена.
В результате принятых усилий удалось включить россиянина в схему обмена, сейчас он уже вернулся на родину. Между тем телеканал CNN со ссылкой на источники передает, что обмен заключенными между РФ и США не распространялся на осужденного за шпионаж Пола Уилана.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, передает ТАСС.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
Раскрыты подробности обмена Бута на Грайнер
В аэропорту Абу-Даби посредники из ОАЭ и Саудовской Аравии ждали прибытия из Москвы и Вашингтона американки Бриттни Грайнер и россиянина Виктора Бута, сообщили МИД обеих стран.
Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы в аэропорт Абу-Даби, также на частном самолете доставили и Бута из Вашингтона, обмен проходил в присутствии наблюдателей из ОАЭ и Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения ведомств. Отмечается, что представители этих стран были посредниками в переговорах по обмену.
Американская и российская стороны передали им своих граждан для отправки каждого освобожденного домой.
В четверг Россия и США обменяли российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково.
Спецборт с Бутом приземлился в Москве
В авиационных службах сообщили об успешной посадке самолета с россиянином Виктором Бутом в столичном аэропорту Внуково-2
Спецборт с россиянином Виктором Бутом совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2, сообщили в авиационных службах.
В авиационных службах сообщили, что после прохождения необходимых процедур Бут сможет покинуть территорию аэропорта, передает ТАСС.
Накануне депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут вернулся в Россию. По имеющейся у нее данным, самолет с освобожденным Бутом на борту сел на дозаправку в Махачкале, после чего продолжит полет. Ранее в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Бутина объяснила слова Болтона о «капитуляции Америки» при обмене Бута
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«Сегодняшний обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер доказал, что Россия своих не бросает, а Америка еще раз указала на свое поражение», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее экс-советник президента США Джон Болтон назвал капитуляцией сделку по обмену Бута на Грайнер.
«Обмен Бута на Грайнер доказал, что Россия в очевидно тяжелейших международных условиях смогла достичь того, за что боролась много лет. Мы в очередной раз подтвердили, что Россия своих не бросает. Мы вернули своего гражданина на Родину», – считает Мария Бутина.
«Именно поэтому экс-советник по нацбезопасности Болтон и оценил эту сделку как капитуляцию Америки. У нашей страны есть аргумент силы, к нам прислушиваются. А Америка еще раз указала на свое поражение», – отметила депутат.
Ранее экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута не сделка, а капитуляция Америки.
В четверг в МИД РФ рассказали о прошедшем обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
В США назвали капитуляцией Америки обмен Грайнер на Бута
Экс-советник президента США Болтон заявил, что обмен Грайнер на Бута – это капитуляция Америки
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута не сделка, а капитуляция Америки, заявил экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
«Это не то, как выглядит американская сила. Террористы и государства-изгои сейчас улыбаются», – написал он в Twitter (запрещен в России), передает РИА «Новости».
Ранее в МИД РФ рассказали об обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.
По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково.
Жена Бута приготовила для встречи супруга котлеты и плов
Супруга Бута рассказала, что два дня назад он еще не знал о готовящемся обмене
Супруга россиянина Виктора Бута рассказала, что ее муж еще два дня назад ничего не знал о предстоящем обмене его на американку Грайнер и о готовящемся возвращении в Россию.
«Нам позвонили, когда уже Виктор был в самолете. Сказали, что мы его сегодня встречаем», – сказала она, передают «Известия».
По ее словам, в аэропорт они взяли с собой теплые вещи – куртку, свитер и носки, а на ужин она приготовила котлеты и плов.
Супруга Бута добавила, что во вторник говорила с ним по телефону, и муж ничего не знал об обмене, ждала и сегодня вечером звонка, но вместо этого увидит и обнимет его, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Напомним, россиянина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Антонов рассказал о физическом и психологическом давлении на Бута в США
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психическому давлению
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Вернувшийся в Россию после освобождения из американской тюрьмы Виктор Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психологическому давлению, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов в видеообращении, которое опубликовало российское диппредставительство в Соединенных Штатах в своем Telegram-канале, поздравил Бута с возвращением домой и воссоединением с семьей, отметив, что россиянин провел в американских застенках долгих 12 лет, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что простым людям сложно представить условия, в которых содержат граждан РФ в тюрьмах США. Антонов отметил, что в российской дипмиссии в Вашингтоне знают о мощнейшем физическом и психологическом давлении, которому подвергался Бут в США. Дипломат подчеркнул, что Бут все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.
Антонов также отметил, что тяжелые условия, в которых Бут находился в Америке, не сломили, не ослабили любовь россиянина к отечеству. В качестве примера дипломат привел поддержку Бутом специальной военной операцией России.
В пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Конгрессмены США утвердили антироссийский военный бюджет на 2023 год
Палата представителей Конгресса США утвердила военный бюджет Соединенных Штатов на 2023 год в объеме 858 млрд долларов
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Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов, свидетельствуют данные о голосовании, переданные американским телеканалом C-SPAN.
Голосование по проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, который начался 1 октября, еще продолжается, однако инициатива уже набрала достаточное для утверждения количество голосов, передает ТАСС.
Вынесенный на голосование проект оборонного бюджета США был согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса. Инициатива, помимо прочего, предполагает выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. Документ также включает санкции за связанные с золотом операции с Россией, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также делает постоянным запрет на обмен с Россией информацией, касающейся систем ПРО. Кроме того, в законопроекте указано, что Вашингтон намерен препятствовать участию представителей России в мероприятиях Группы двадцати (G20) и ряда других международных организаций.
После утверждения Палатой представителей Конгресса США проект бюджета будет вынесен на голосование в Сенате. В случае утверждения инициативы верхней палатой Конгресса она поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.
В Кремле военный бюджет США на 2023 год назвали чрезвычайно конфронтационным по отношению к России. Политолог Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД проанализировал проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2023 год.
Политолог: Россия не позволила США продавить свои условия по обмену Виктора Бута
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Американцы, очевидно, хотели бы добиться большего успеха при обмене заключенными. Но в итоге им приходится довольствоваться баскетболисткой-наркоманкой, а не морпехом-разведчиком. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Кортунов, комментируя возвращение Виктора Бута домой в обмен на освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
«При обмене крайне сложно найти выверенный и всем понятный баланс. Всегда встает вопрос о том, кто выигрывает больше. Конечно, американцы хотели большего, но российская сторона была непреклонна. И в итоге Вашингтон получил то, что смог», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Вернуть домой баскетболистку – лучше, чем ничего», – отмечает эксперт. «Вместе с тем, мы видим активную дискуссию относительно того, насколько сопоставимы фигуры Грайнер и Бута», – заметил он.
«Одни указывают, что спортсменка-наркоманка – не очень ценный персонаж, особенно в части секретной информации. Другие же говорят, что Бут, безусловно, является легендарной фигурой, но за время нахождения в американской тюрьме перестал быть носителем актуальной секретной информации», – рассуждает собеседник.
«Стоит отметить, что и для американского общества, и для политиков любые действия, которые веду к возвращению американских граждан домой, рассматриваются как значительный успех. И поэтому президент США готов вести переговоры с самыми неприятными для него последствиями», – акцентирует политолог.
«Так что я не думаю, что обмен Бута на Грайнер будет со временем восприниматься американцами как провал Байдена. Но и великим успехов в его биографии это не будет», – предполагает эксперт.
«Примечательно, что посредниками в переговорах выступали арабы, а не европейцы. Вероятно, в Европе осталось не так много стран, которые могли бы выполнить эту роль. Это связано с тем, что европейский нейтралитет активно уходит в прошлое», – заключил Кортунов.
В пятницу издание The New York Times резко раскритиковало условия обмена заключенными между США и Россией. В частности, сам обмен газета называет «капитуляцией» перед российским президентом. Авторы издания также акцентирую внимание на том, что Байден согласился на обмен несмотря на отказ России вернуть американца Пола Уилана, который осужден по обвинению в шпионаже.
Обозреватели издания уверены, что уступка американского президента в данном обмене якобы может подтолкнуть Москву «к захвату новых заложников, и показывает, что стратегия причинения боли, а затем получения уступок, продолжает приносить плоды».
В четверг россиянин Виктор Бут, отсидевший в иностранных тюрьмах 14 лет по обвинению в торговле оружием, был возвращен домой. Как сообщил российский МИД, его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в нашей стране за контрабанду наркотиков.
Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), куда Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы. Аналогичным образом и Вашингтона был доставлен Бут.
Как сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов, Бут содержался в спецтюрьме «Марион», которая находится в Иллинойсе и является преемником тюрьмы «Алькатрас».
По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, на протяжении всего тюремного срока на Бута оказывалось мощнейшее физическое и психологическое давление. В Telegram-канале дипмиссии дипломат подчеркнул, что россиянин все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.
В свою очередь супруга Виктора Бута сообщила, что ее муж сильно истощен, а после тяжелой дороги чувствует себя ужасно и не спал три дня.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, пишет ТАСС.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
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Уилан разочарован работой Байдена по его освобождению
Осужденный в России Уилан выразил разочарование работой Байдена по его освобождению
Осужденный за шпионаж в России гражданин США Пол Уилан заявил, что «разочарован» усилиями администрации президента США Джо Байдена по его освобождению и удивлен тем, что его фамилии нет в списке на обмен.
По его словам, могло бы быть сделано больше для его освобождения, поскольку пошла уже четвертая годовщина ареста, передает РИА «Новости».
«Меня арестовали за преступление, которого никогда не совершалось», – сказал Уилан в телефонном разговоре с телеканалом CNN, находясь в исправительной колонии.
Он отметил, что до сих пор не понимает, за что сидит. На вопрос о том, удивлен ли он тем, что его не включили в список на обмен заключенными, Уилан ответил положительно.
Ранее семья гражданина США Пола Уилана заявила, что разочарована тем, что на него не распространялась программа обмена заключенными.
В Белом доме раскрыли позицию США по Украине после обмена Бута и Грайнер
В Белом доме заявили, что обмен заключенными с РФ не влияет на позицию США по Украине
Обмен заключенными никак не влияет на позицию Вашингтона касательно действий Москвы на Украине, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Представитель администрации Белого дома отметил, что возвращение Бриттни Грайнер и достижение этого результата является огромным облегчением для США, но на восприятие действий России на Украине это никак не повлияет. По его словам, правительство США получает регулярно «сообщения о преступлениях», передает РИА «Новости».
В Белом доме также отметили, что переговоры США и России носили узкий характер и не касались других вопросов.
Напомним, россиянина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Самолет с Бутом вылетел около двух часов назад из Абу-Даби, он приземлится в аэропорту Внуково в Москве поздно ночью.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
В Белом доме рассказали о вариантах обмена Бута на Грайнер
Администрация США стояла перед выбором, либо обменять россиянина Виктора Бута на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, либо не проводить обмен вовсе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
Журналисты задали ей вопрос, почему вместе с Грайнер не удалось вернуть в США осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. По словам Жан-Пьер, для США это не было выбора, кого вернуть домой, передает ТАСС.
«Это был выбор между возвращением домой одного американца или возвращением домой ни одного. И сегодня мы вернули домой одного», – ответила Жан-Пьер, добавив, что на каждом этапе процесса Вашингтон стремился вернуть Уилана.
Ранее в МИД РФ рассказали об обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.
Минфин США запросил у Конгресса 14,5 млрд долларов на новую помощь Украине
Министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года, заявил министр финансов США Джанет Йеллен.
По ее словам, США уже помогли Киеву, отправив 13 млрд долларов прямой финансовой помощи, и военной в том числе. Теперь же Минфин просит Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд для помощи Украине в 2023 году, заявила Йеллен, передает ТАСС.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине будет требоваться помощь в размере 3-5 млрд долларов в месяц в 2023 году.
Песков: Обмен Бута на Грайнер не был шагом к примирению с США
В Кремле заявили, что ситуация с обменом Бута на Грайнер не была связана с попыткой наладить диалог России с США
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Достигнутая договоренность между Россией и США по обмену бизнесмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не являлась шагом к выходу из кризиса в отношениях стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля призвал не делать «гипотетических выводов» о том, что это может ознаменовать выход из кризиса в отношениях России и Штатов – двусторонние отношения остались в том же печальном состоянии, передают «Известия».
По информации представителя Кремля, обменом Бута и Грайнер занимались спецслужбы. Песков отметил, что главным итогом стало возвращение в Россию Бута, который незаконно 14 лет находился в плену.
Песков добавил, что в Кремле Буту желают скорейшей реабилитации. Врачи в данный момент оказывают ему необходимую помощь и проводят обследование.
Напомним, в пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Супруга освобожденного Алла Бут рассказала, что после дороги Виктор чувствует себя ужасно и сильно истощен, так как не спал три дня.
Адвокат сравнил американскую тюрьму Бута с «Алькатрасом»
Адвокат Тарасов сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом»
Российский бизнесмен Виктор Бут большую часть срока провел в одиночной камере американской тюрьмы «Марион», ставшей преемником «Алькатраса», рассказал адвокат россиянина Алексей Тарасов.
Адвокат россиянина рассказал, что Бут содержался в спецтюрьме «Марион», которая находится в Иллинойсе. По словам Тарасова, «Марион» является преемником тюрьмы «Алькатрас», которую закрыли в 1960-е годы, передает ТАСС.
Адвокат россиянина рассказал, что Бут содержался в спецблоке, где ограничено общение с внешним миром, где пристально следят за тем, как заключенные общаются, потому что там сидят люди, которые проходят по политическим статьям. В камере Бут был один, либо с сокамерником, сообщил Тарасов, отметив, что это очень жесткий режим заключения.
В пятницу ночью спецборт с Бутом приземлился в Москве. В четверг в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Алькатрас – американская тюрьма в Калифорнии, в которой содержался Аль-Капоне. В 1963 году тюрьма была закрыта из-за устаревшей инфраструктуры.