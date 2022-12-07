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7 декабря, среда | Последнее обновление — 14:36 | vz.ru
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В России оценили проект военного бюджета США на 2023 год
Американист Дробницкий: Расходы Пентагона на сдерживание России можно назвать скромными
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США обеспокоены медленной модернизацией своих вооруженных сил, поэтому основное внимание в проекте бюджета уделено именно этому вопросу. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя проект военного бюджета США на 2023 год.
«Сформированный бюджет на 2023 год оказался не слишком щедрым в плане выделения больших сумм на противодействие России и помощь Украине. Озвученные цифры оказались очень скудными по сравнению с теми ассигнованиями, которые уже были отправлены Киеву. Стоит учитывать и другие каналы, по которым осуществляется субсидирование украинского бюджета», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«В целом, каким-либо образом судить о точных суммах согласно официальным бумагам военных ведомств США – достаточно трудно. Такие вещи остаются непрозрачными. В военный бюджет часто входят и растраты на вещи, имеющие крайне опосредованное отношение к интересам обороны. Напомню, что Пентагон остается единственным ведомством страны, не прошедшим аудит», – указывает эксперт.
«Стоит учитывать и скорые изменения в Сенате: демократы уступят место республиканцам. Соответственно, задача стоит простая – утвердить как можно больший бюджет до января. В дальнейшем любой билль об ассигнованиях станет предметом межпартийных политических торгов. Военный бюджет в этом плане – история классическая. Его увеличение и согласование традиционно проходит относительно спокойно», – акцентирует собеседник.
«При этом большая часть из утвержденного бюджета уйдет на модернизацию вооруженных сил США. Это очень острая тема для экспертного сообщения в Штатах. Очевидно, что многие вещи в стране, тесно связанные с военным ремеслом, пребывают в состоянии «длительного ремонта». В неудовлетворительном состоянии пребывают стратегическая бомбардировочная авиация и флот. Из 11 существующих авианосцев лишь четверо готовы к выполнению каких-либо задач», – подчеркивает Дробницкий.
«Показатели скудные. Кроме того, большое финансирование будет выделяться на работу с гиперзвуковым оружием. Это очень важный аспект, поэтому про него нигде особо распространяться не будут. Еще одно направление – космос. Пожалуй, два указанных направления станут основой растрат США в грядущем году», – считает эксперт.
«Есть и статьи расходов на инклюзивность в армии, но про модернизацию никто забывать не собирается. Оружие на новых физических принципах – это важная составляющая военного бюджета Штатов. Модернизация, гиперзвуковое оружие и ядерная триада – основа растрат Пентагона вне зависимости от того, кто находится у власти», – резюмирует Дробницкий.
С этим мнением согласен и военный эксперт Сергей Денисенцев.
«Траты на сдерживание России не являются колоссальными. Предлагается запланировать на сдерживание нашей страны 6 млрд долларов, что немного относительно их возможностей. Что касается упоминания в документы необходимости добиваться исключения России из G20 и других организаций – это похоже на обычную рекомендацию. Посмотрим, останется ли она в финальном варианте за подписью Байдена», – считает эксперт.
«Куда больший ущерб для России может быть из-за рекомендуемых вторичных санкций и инициативы по снижению зависимости от российских энергоносителей. Вообще я бы сказал, что этот проект бюджета скорее антикитайский, чем антироссийский, что подтверждается заявлениями военного руководства США, включая Ллойда Остина», – резюмирует Денисенцев.
Напомним, Конгресс США согласовал согласовал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Как ранее сообщало издание Politico, включение в бюджет дополнительных 45 млрд долларов было достигнуто за счет рассмотрения финансирования ряда программ, выходящих за пределы юрисдикции обеих палат.
Издание подчеркивает, что увеличение бюджета на ту же сумму уже происходило в июне этого года. Еще тогда специалисты отмечали, что это привносит опасную тенденцию превышения бюджета Пентагона в течение двух лет подряд. Обновленный показатель рискует стать рекордным в истории страны.
Как сообщает издание ТАСС, бюджет будет включать в себя траты на эксплуатацию и техническое обслуживание (317,3 млрд), выплаты на содержание военного персонала (174,5 млрд), оплату военных закупок (161,3 млрд), а также финансирование военных исследований (138,6 млрд). На сдерживание России в Европе выделено лишь 6 млрд долларов, в то время как «дополнительная финансовая помощь» Украине оценивается в 800 млн долларов.
Также Вашингтон планирует добиваться исключения РФ из ряда международных организаций, включая G20. Проект так же содержит требования к Пентагону о предоставлении стратегии борьбы с гиперзвуковым оружием, снижении зависимости от российского топлива на всех базах в зоне европейского командования ВС США и продлении запрета на военное сотрудничество с Москвой еще на пять лет.
При этом недавно в The New York Times опубликовали критическую статью, где подробно описали проблемы современного финансирования военного сектора США. В частности, упоминается, что существенная часть денег уходит на заработную плату военнослужащих. Так, рядовой морской пехоты может иметь доход сопоставимый с генералом КНР. Из-за этого отмечается нехватка кадров: ВВС недостает 1650 пилотов, а в общем армии не хватает около 30 тыс. новобранцев.
Кроме того, в текущем году Пентагон в очередной раз не сумел пройти ежегодный аудит. Большие суммы тратятся на неперспективные проекты, которые не приносят заявленного результата. Ряд военных направлений США безнадежно устарел и создавался в периоды президентства Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.
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NYT: Россия наладила производство крылатых ракет в условиях санкций
Россия продолжает производство крылатых ракет вопреки западным санкциям на поставку электронных компонентов, сообщили источники The New York Times.
По имеющимся у американского издания сведениям, некоторые из российских крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на введенные против РФ западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что Россия нашла возможность покупки полупроводников в обход антироссийских рестрикций, передает ТАСС.
Накануне Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам военного управления ВС Украины.
В США в законопроект включили блокировку золотого резерва России
Комитеты конгресса США предложили провести заморозку российского золотого резерва, сообщают информационные агентства.
Блокировка золотого резерва России включена в проект об оборонном бюджете США, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, блокировку золотого резерва России американские сенаторы предлагали еще в марте 2022 года, обоснованием для блокировки планировалось сделать спецоперацию на Украине.
По данным СМИ, заморозке должны подвергнуться около 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
В проект оборонного бюджета США внесли исключение России из G20
Соединенные Штаты намерены добиться исключения российской стороны из G20, это предполагает проект оборонного бюджета страны, сообщили в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
Документ предусматривает исключение российской стороны из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам, передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Также в проект включили предложение о сдерживании России в Европе, на что планируется потратить 6 млрд долларов.
Блинкен: Конгресс США работает над альтернативой признанию России «спонсором терроризма»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».
В интервью CNN он рассказал, что конгресс постоянно рассматривает, «какие меры можем принять, чтобы увеличить давление».
«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
Оливер Стоун обвинил США в конфликте на Украине
Режиссер Оливер Стоун назвал Соединенные Штаты подлинным виновником конфликта на Украине
Американский режиссер Оливер Стоун выразил уверенность, что подлинными виновниками конфликта на Украине являются Соединенные Штаты, которые активно вооружали украинскую армию.
Режиссер отметил в интервью сербскому изданию «Политика», что каждая война имеет свои причину и следствие. Стоун напомнил, что США активно вооружали украинскую армию. Он выразил уверенность, что по крайней мере с 2014 года Украина перестала быть нейтральной и выступила против России, и это именно то, что нарушило равновесие, и стало причиной начала военных действий, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
В США раскрыли потери своих арсеналов из-за Украины
National Review: Спонсирование Украины истощило оружейные запасы США
Из-за ВСУ на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет вперед пишет National Review со ссылкой на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса.
По мнению Хейеса, основная проблема заключается в том, что США уже израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас Javelin еще в первые месяцы конфликта на Украине, и сейчас вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, передает РИА «Новости».
Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5,5 тыс. единиц Javelin и 1,4 тыс. ПЗРК Stinger Киеву в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 млн долларов для восполнения боезапаса армии.
Министр армии США Кристина Вормут во время форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил десятки контрактов на общую сумму более 6 млрд долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов.
Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы.
Ранее отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США ввиду истощения запасов для продолжения снабжения оружием Украины придется или забирать его из собственной армии, или отправлять Киеву менее эффективные образцы.
США заморозили активы бизнесменов из России на 30 млрд долларов
США и союзники по международной целевой группе REPO заморозили около 30 млрд долларов активов элиты и бизнесменов России, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он указал, что после начала спецоперации России на Украине США вместе с европейскими союзниками решили исключить Москву и тех, кто ей помогает, из мировой финансовой системы.
«В координации с нашими союзниками и партнерами мы создали REPO с целью преследовать незаконно полученные доходы и убедиться, что они не наживаются на страданиях украинского народа, передает ТАСС его слова.
Салливан уточнил, что заморозке подверглись все активы – от «суперъяхт до фешенебельных апартаментов».
Ранее Банк России заявлял, что взаимодействует с другими финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, при этом их обратный выкуп не рассматривается.
Опрос: Половина жителей США поддержали срочное принуждение Киева к мирным переговорам с Москвой
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Проведенный Чикагским советом по международным делам опрос показал, что 47% американцев поддерживают решительное принуждение Вашингтоном Киева к мирным переговорам с Москвой.
Согласно данным журнала, американская общественность разошлась во мнениях касательно поддержки Украины. Так, почти половина жителей США (а именно 47%) считают, что Вашингтону следует немедленно провести работу по убеждению киевских властей сесть за стол переговоров с российской делегацией. Отмечается, что в июле соответствующий показатель составлял 38%.
Другое мнение имеют 48% американцев, которые настроены поддерживать Украину «сколько потребуется». В июле этот показатель составлял 58%, то есть он снизился на 10 пунктов.
Также отмечается, что равный процент американцев считает, что Россия (26%) и Украина (26%) имеют преимущество в существующем конфликте. Однако 46% жителей США считают, что ни одна из стран не имеет преимущества.
Большинство американцев поддерживают решение о продолжении поставок Украине оружия (65%), экономической помощи (66%), принятии украинских беженцев (73%) и введении новых санкций против России (75%).
Кроме того, около 40% опрошенных заявляют, что Соединенным Штатам стоит сохранять имеющийся уровень поддержки Киева на неопределенный срок. При этом почти трое из десяти говорят, что США обязаны вмешаться в конфликт и передать преимущество Украине, чтобы поскорее «закончить войну» (27%). А 29% опрошенных считают, что США стоит отказаться от поддержки Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами.
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США решили не пополнять стратегический резерв российской нефтью
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв поставками из России
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Власти США не намерены пополнять стратегический нефтяной резерв посредством покупки российской нефти в условиях ограничения цены на этот энергоресурс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Так называемый потолок цен на российскую нефть был установлен Штатами и их союзниками на уровне 60 долларов за баррель. При этом ранее американская администрация заявляла, что планирует возобновить закупки нефти для восполнения стратегического нефтяного резерва США, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.
В свете этого журналист поинтересовался, рассматривает ли Вашингтон возможность покупки российской нефти для восполнения национальных запасов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома ответила отрицательно, сославшись на то, что это «запрещено», передает ТАСС.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Напомним также, в марте США собирались запретить импорт нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля из России. Однако в апреле в администрации США заявили, что на отказ от покупки российских энергоносителей «потребуется время».
Эксперт: США изобретут для России альтернативу статусу «страна-спонсор терроризма»
Американист Дудаков: США начнут изобретать новые санкционные подходы к России
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Статус «спонсороа-терроризма» приведет к полному разрыву экономических связей США с Россией. Это способно существенно навредить самому Вашингтону. Альтернативой станет создание нового подхода к санкционному давлению на Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил американист Малек Дудаков.
«Если в Европе термин «страна-спонсор терроризма» достаточно расплывчатый с юридической точки зрения, то в США с ним все более конкретно: имеется четкий перечень действий для Госдепартамента и казначейства, которые должны быть предприняты в отношении государства, попавшего под данное определение», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«В первую очередь, юридические требования США в отношении «страны-спонсора терроризма» диктуют полную закрытость финансового сектора подобного государства от остального мира. От SWIFT отключаются все банки страны, чего в отношении России еще не предпринимается. У нас сохраняется определенной число банков, не попавших под санкции», – подчеркивает эксперт.
«Также всем американским компаниям и гражданам запрещается вести бизнес со «страной-спонсором терроризма» под угрозой уголовного преследования. Сейчас ничего подобного нет. Америка закупает продукцию, поступающую из России. Однако стоит отметить, что иногда это происходит на вторичном рынке. Вместе с тем, некоторые поставки идут напрямую», – акцентирует политолог.
«В случае принятия такого статуса, Штатам придется полностью отказаться от покупки удобрений из России, хотя санкции в этой сфере не накладывались. Немаловажным фактором станет и полный запрет на выдачу виз всем лицам, обладающим российским гражданством. Сейчас процедура получения виз в США россиянами усложнена, но все же действует», – указывает собеседник.
«Существует пространство, в котором ограничения против России можно ужесточать, но все-таки, американцы к этой ситуации подходят рационально. Понимание того, что чересчур жесткие меры могут ударить по самому Вашингтону, присутствует. Имеется ряд сфер, где зависимость американской экономики от России до сих пор присутствует. Те же удобрения, для примера», – рассуждает эксперт.
«Альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма», о которой говорит Блинкен, может стать новая санкционная повестка. Я не думаю, что американцы изобретут какой-то новый юридический термин, но они однозначно будут грозить новым видом санкций в тех отраслях, где ограничения не заденут интересы американского бизнеса», – резюмирует Дудаков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».
«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – сказал он в эфире CNN.
Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
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Американцев предупредили о риске ядерной войны с Россией из-за Украины
New York Times: Соперничество США с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в ядерную войну
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Американцам необходимо осознать, что соперничество Штатов с Россией и Китаем из-за Украины или Тайваня может перерасти в полномасштабную ядерную войну, написал ученый и специалист по внешней политике США Стивен Вертхейм в своей статье для New York Times.
Ученый призвал сограждан осознать последствия войны с Россией и Китаем, которая нанесет Штатам беспрецедентный ущерб. Он напомнил, что раньше американцы понимали, что прямой конфликт с СССР оставил бы от Америки лишь руины, передает РИА «Новости».
Как отметил эксперт, считающие, что США должны сражаться за Украину или Тайвань, должны рассказать людям о высоких ставках, которые связаны с конфликтами великих держав в ядерную и кибернетическую эры. Он выразил уверенность, что американцам предстоит столкнуться с мрачной реальностью, в которой соперничество Штатов с Россией и Китаем может перерасти в полномасштабную ядерную войну.
Ранее в США предупредили о риске расширения конфликта на Украине до глобальных масштабов и войны с Россией из-за политики ЕС и НАТО.
Пентагон призвал Киев производить собственное оружие дальнего действия
Глава Пентагона Остин заявил, что Киеву не запрещено вести разработки оружия дальнего радиуса действия
Штаты не запрещают Киеву вести собственные разработки оружия для дальнего расстояния, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Он уточнил, что США никогда не мешали Киеву производить свои ударные мощности и напомнил, что Штаты направили уже более 19 млрд долларов военной помощи и «втянули» союзников и партнеров для поддержки Киева, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России.
До этого глава Пентагона заявил, что США «не будут втянуты в конфликт» на Украине, но продолжат ее поддерживать.
Лавров предупредил о риске столкновения ядерных держав из-за позиции НАТО
Глава МИД России заявил, что линия НАТО на военную конфронтацию с РФ чревата ядерным конфликтом
Линия США и НАТО на военную конфронтацию с Россией представляет серьезную угрозу и может привести к прямому столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
Министр иностранных дел России подчеркнул в видеообращении на сайте МИД России, что линия США и НАТО представляют серьезную угрозу из-за усилий по сдерживанию России, такая фактическая конфронтация грозит столкновением ядерных держав, которое приведет к катастрофическим последствиям.
Лавров заявил, что Россия вынуждена постоянно посылать предупреждения, но Запад их искажает, и обвиняет Москву в использовании риторики угроз.
Ранее в США предупредили о риске расширения конфликта на Украине до глобальных масштабов и войны с Россией из-за политики ЕС и НАТО.
Госдеп разрешил Пентагону продать Польше танки Abrams
Госдепартамент США разрешил продать Варшаве танки Abrams и оборудования для них, сообщили в американском военном ведомстве.
Госдеп одобрил возможность продажи польскому руководству основных боевых танков M1A1 Abrams и оборудования для них на сумму в 3,75 млрд долларов, сообщил Пентагон, передает РИА «Новости».
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не намерена передавать Киеву системы ПРО и ПВО Patriot, которые страна заказала у США.
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