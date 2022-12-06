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Эксперт: Факт венчания Пугачевой и Галкина лишает их прав на гражданство Израиля
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Тот факт, что Максим Галкин (признан в России иноагентом) участвовал в обряде венчания, свидетельствует об отказе этого артиста от иудейской веры. Соответственно, он не имеет права на израильский паспорт. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в прессе еврейского государства возникла дискуссия о том, что Галкина и его жену Аллу Пугачеву могут лишить израильского гражданства.
«В аккаунте Максима Галкина в социальных сетях они изучили видеоролик его свадьбы с Аллой Пугачевой. Очевидно, что церемония прошла в церкви, а не в синагоге, в присутствии православных священников. Раввины на свадьбе не присутствовали. На записи видно, что во время обряда Галкин прижимает икону к груди и целует ее, то есть совершает христианский обряд. Из этого делается вывод о том, что перед венчанием артист сменил свою религию. Но иудей, сменивший свое вероисповедание, автоматически лишается права на получение гражданства Израиля. Даже если мать Галкина – еврейка, это уже не имеет значения», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Чтобы получить израильское гражданство, необходимы две вещи. Первое – иметь еврейские корни. Если мать еврейка, то ее дети иудеями считаются автоматически. Если же еврейские корни подтверждаются только в третьем, даже в четвертом поколении, то человеку необходимо принять иудаизм. Обращение в веру называется гиюр. Этот обряд можно проводить в Израиле, а можно и в раввинате в России. Перед этим необходимо выучить еврейские традиции, не менее месяца соблюдать их, а также пройти несколько иудейских обрядов», – пояснил эксперт.
Ципис добавил, что те данные, которые указываются в анкете на получение гражданства Израиля, всегда проверяются. «На слово никто никому не поверит. Еврейское происхождение необходимо подтвердить документально. Кроме того, процедура гиюра крайне сложна, а подготовка к нему может занять много времени», – уточнил Ципис.
Получить вновь право на израильское гражданство после смены вероисповедания теоретически возможно, однако это процесс долгий и непростой, поясняет эксперт. «Для этого следует отказаться от предыдущей религии и вновь принять иудаизм. Если же окажется, что Галкин остался христианином, то его гражданство, если он его уже получил, может быть аннулировано», – резюмировал эксперт.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в еврейском государстве во вторник возник скандал вокруг деятельности агентства «Натив», которое курирует вопросы репатриации. Как заявили журналисты 13-го канала, агентство допускало нарушения при оформлении паспортов репатриантов, в частности, по их мнению, россияне Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом), скорее всего, незаконно получили гражданство. По данным телеканала, документы для российских звезд могли делаться «по знакомству», причем в нерабочие дни, передает RT.
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Журналисты отмечают: Галкин, который по матери является евреем, перед вступлением в церковный брак с Пугачевой прошел обряд крещения, из-за чего теперь не попадает под действие закона о возвращении. При этом у Пугачевой еврейских корней вовсе нет. Скорее всего, она получила паспорт только на том основании, что является супругой репатрианта. Если паспорт Галкина будет аннулирован, то паспорт Пугачевой тоже будет аннулирован автоматически.
Правда, официально не сообщалось, что Галкин получил гражданство Израиля. Фото якобы израильского паспорта Пугачевой публиковали СМИ. Ранее Пугачева подтвердила, что уехала в Израиль. Певица также начала ликвидацию своего последнего бизнеса в России – медиакомпании «АБП».
В ноябре 2017 года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Пугачева и Галкин провели обряд венчания. «У нас радостное светлое событие! Мы венчались», – написал Галкин в своем Instagram* (эта соцсеть компании Meta* признана экстремистской и запрещена в России), опубликовав видеозапись обряда.
Экс-адмирал ВМС США предупредил о последствиях атак украинских дронов на авиабазы России
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Нападения Украины на российские военные аэродромы окажутся «новым опасным витком» конфликта, НАТО «постараются успокоить» Киев, написал в авторской колонке в Bloomberg экс-адмирал ВМС США, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Ставридис полагает, что заявления об атаках на два российских аэродрома являются «новым опасным витком» нарастания конфликта на Украине. При этом американский адмирал выразил надежду на то, что западные партнеры постараются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак, говорится в колонке Ставридиса в Bloomberg.
Отмечается: несмотря на то, что киевское правительство открыто не брало на себя ответственность, вины оно тоже не отрицало. По информации агентства, один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил в своем Twitter (запрещен в России), что если запустить объекты в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета.
Агентство подчеркивает, что такой шаг киевского режима демонстрирует, что украинцы «чертовски злы и больше не собираются этого терпеть».
Газета The New York Times со ссылкой на украинское официальное лицо отметила, что беспилотники «были запущены с территории Украины», однако киевские власти отказались официально признать осуществление ударов.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
Запад уличили в «потере» большей части из замороженных российских резервов
Atlantic Council: Запад нашел менее трети замороженных российских резервов
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Запад не смог обнаружить попавшие под санкции 300 млрд долларов российских резервов, в результате «потери» невозможно эффективно заморозить счета РФ, следует из данных американских и европейских чиновников.
Американский аналитический центр при НАТО Atlantic Council сообщил со ссылкой на американских и европейских чиновников, что фактически речь идет о том, что из 300 млрд долларов российских «замороженных» активов, об аресте которых страны G7 объявили еще весной, фактически найти и заблокировать удалось меньше трети.
Отмечается, что оценка в 300 млрд долларов замороженных российских резервов основывалась на данных самого российского ЦБ. На деле же в частных дискуссиях чиновники признают: термин «заморозка» не совсем корректен, потому что обнаружить активы на эту сумму до сих пор не удалось.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обозначил сумму замороженных российских активов в 68 млрд евро, большая часть активов заморожена в Бельгии.
В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции
Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
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Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.
«Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.
«Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.
При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.
«Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.
Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.
Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
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Умер актер Юрий Дубровин
Умер советский и российский актер Юрий Дубровин
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Советский и российский актер, заслуженный артист РФ Юрий Дубровин умер на 84-м году жизни.
О смерти актера сообщила «Российская газета». По имеющейся у издания информации, в 2014 году артист переехал в Германию к семье сына Аркадия, передает ТАСС.
Юрий Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске Рязанской области. Обучался во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский госуниверситет кинематографии имени Герасимова) в мастерской Михаила Ромма.
Впервые Дубровин на экране появился в 1959 году, исполнив роль дружинника в фильме «Ребята с нашего двора». В 2006 году во время съемов в Киеве перенес два инсульта. Несмотря на то, что актеру не удалось полностью восстановиться, в 2016 году он снялся в короткометражке своего внука, режиссера Ивана Дубровина. Эта роль стала одной из последних работ артиста.
Дубровин узнаваем по ролям Сенечки в «На семи ветрах», Петра Золотарева из «Живых и мертвых», полковника Большакова в «Проверке на дорогах», Ла Шене в фильме«Д’Артаньян и три мушкетера», эпизодическим ролям в фильмах «Узник замка Иф» и «Алые паруса».
Шойгу озвучил потери ВСУ за ноябрь
Шойгу: Потери украинских войск за ноябрь составили свыше 8,3 тыс. военных
Потери ВС Украины за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных и свыше 460 единиц техники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
По его словам, Украина за месяц потеряла пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин, передает РИА «Новости».
Министр добавил, что российские войска освободили за последнее время Майорск, Опытное, Павловку, Андреевку, Белогоровку Южную и Курдюмовку. Значительный урон технике и живой силе ВСУ был нанесен на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях.
Стали известны подробности стрельбы по полицейским в Новошахтинске
Стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир, сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что мужчина открыл стрельбу из пулемета. В Ростовской области введен план «Сирена», передает ТАСС.
В связи с происшествием в городе усилили меры безопасности в школах и детских садах, сообщил глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко.
Во вторник неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения.
NYT: Россия наладила производство крылатых ракет в условиях санкций
Россия продолжает производство крылатых ракет вопреки западным санкциям на поставку электронных компонентов, сообщили источники The New York Times.
По имеющимся у американского издания сведениям, некоторые из российских крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на введенные против РФ западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что Россия нашла возможность покупки полупроводников в обход антироссийских рестрикций, передает ТАСС.
Накануне Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам военного управления ВС Украины.
В Болгарии протестующие окружили храм с послом России и митрополитом Антонием внутри
СМИ: Протестующие в Болгарии окружили храм, где находятся российские посол и митрополит
Протестующие в Болгарии заблокировали дорогу в храм, где находятся посол России Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), сообщили СМИ.
Как отмечает издание Novinite, протестующие выступают против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, они заблокировали русскую церковь в центре Софии. При этом на службе в храме помимо Антония присутствовала российский посол Элеонора Митрофанова, она остается внутри.
По данным издания, протестующие выкрикивают антироссийские лозунги.
Ранее София приостановила выдачу виз российским владельцам болгарской недвижимости.
В результате массированного ракетного удара по Украине нарушены ж/д перевозки техники и резервов ВСУ
Российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования массированный удар по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектам энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате удара был прекращен выпуск украинского вооружения на предприятиях ОПК, а также нарушены железнодорожные перевозки техники, в том числе иностранного производства, для ВСУ. Кроме того, была затруднена переброска в районы боевых действий людских резервов, сообщил Конашенков.
В Минобороны особо подчеркнули, что ракетных ударов по Киеву не наносилось.
Нефтенакопитель курского аэродрома загорелся из-за атаки беспилотника
В районе курского аэродрома после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель
В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщает глава региона Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он отметил, что в данный момент на месте происшествия ведут работу все спецслужбы, пожар локализован, пострадавших нет.
Напомним, аэропорт Курска не принимает полеты с начала спецоперации.
Ранее Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Власти Новошахтинска призвали граждан покинуть улицы
Жителей Новошахтинска призвали покинуть улицы и укрыться после стрельбы по полицейским
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Власти Новошахтинска в Ростовской области, где в пригороде мужчина стрелял в полицейских и ранил одного, призвали жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самим задерживать разыскиваемого, говорится в опубликованном на официальном сайте администрации города заявлении.
«В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», – передает ТАСС текст сообщения.
В правоохранительных органах города сообщили, что в районе Новой Соколовки один из выездов из Новошахтинска, в нескольких километрах от административной границы с ЛНР, перекрыт из-за стрельбы по полицейским.
Во вторник неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения. В правоохранительных органах сообщили, что стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир.
Блинкен предположил, чем закончится конфликт на Украине
Госсекретарь США Блинкен: Конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится переговорами, выразил мнение госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции WSJ CEO Summit, организованной американским изданием The Wall Street Journal.
Госсекретарь США выразил мнение, что конфликт на Украине в какой-то момент, скорее всего, закончится переговорами. При этом он отметил, что Соединенные Штаты хотели бы долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия, передает ТАСС.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают сдвигов политики ЕС, направленных на дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Днем ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер спрогнозировал, что Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года.
Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России
Глава дипломатии Евросоюза Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже, сообщило Agence France-Presse.
Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться в соответствии с нормами международного права путем предоставления Киеву гарантий безопасности. Комментируя необходимость предоставления гарантий безопасности России, глава дипломатии Евросоюза предложил поговорить об этом «позже», передает ТАСС.
Боррель также заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие из Украины угрозы для России.
Минобороны показало пуски ракет «Калибр» по объектам Украины
Минобороны показало пуски трех ракет «Калибр» по объектам Украины
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Министерство обороны России показало кадры пуска высокоточных ракет по системе военного управления, а также объектам энергетики Украины.
Минобороны России опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках массированного удара по системе военного управления, объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале.
На видео показан пуск трех ракет с надводного корабля в светлое время суток.
Ранее в Минобороны сообщили, что около 15.00 мск в понедельник по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов.
После ударов в ряде областей Украины полностью отключили подачу электроэнергии.
«Калибр» (по классификации НАТО – SS-N-27 Sizzler) – российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). В настоящий момент в Вооруженных силах РФ применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки).